1190 1Материалы по теме: Убийство Амины ОкуевойТеги: убийство (5299) Ромалийская Ирина (216) Осмаев Адам (78) Тему создал: Цензор.НЕТ06.11.17 08:30 Адам Осмаев: "Я почти все время ее держал, пытался, чтобы кровь не вытекала, но это нереально. У меня на руках Амина умерла"Интервью с командиром чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адамом Осмаевым мы писали в больничной палате, с открытыми дверями, у которых стояли два спецназовца. Автоматы их лежали на больничной каталке. читать источник x Мне нравится
язык поворачиваеться у пикового???
парни положили жизни на фронте
в боях
с трофейным оружием
в полном отсутствии элементарного
со слов чича наркоманы и алкаши обороняли нашу страну????
да 100% его друзья курносые ширку варыли на хате
да горючка вспыхнула
вот и угорели нарики, такое сплош и рядом на блатхатах происходит
так шо ни тебе судить наших парней
не бегали они на задних лапах у кадырки на подегушках
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