Один человек погиб и один ранен в результате взрыва в квартире в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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не доведи Господи!
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- хуйло открыл детсад
- хуйло приняло закон
- хуйло посетило завод
- хуйло пообещало пенсионерам бабло
- хуйло запустило ракету в космос
- НА Украине всё куёво
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ті їх міняй вчасно, чи тобі платять за кількість літер в
висеріпості?!
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Можна якось відмовитись від газу.
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Цензор, а чьо там у
хахловрабов на расие? там уже больше 300 арестованых. Может начнёте что-то выкладывать, а то там рабы )(уйла бушуют, а мы не всё знаем
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