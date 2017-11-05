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Теги: взрыв (4546) Киев (18609) Нацполиция (9301) жертвы (984)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Один человек погиб и один ранен в результате взрыва в квартире в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате взрыва в квартире в Соломенском районе Киева погибла одна женщина, вторая госпитализирована.

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Соболезнование погибшим в Техасе, особенно 2=х летнему ребенку.
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дегенераты и газ в квартире многоэтажного дома - страдают все
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человек погиб и всю квартиру разворотило...
не доведи Господи!
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Udo Dirkshnaider Так мы в этом плане не далеко ушли от Пидорашки,там еще круче в новостях.
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в пидорашке все новости про хуйло:
- хуйло открыл детсад
- хуйло приняло закон
- хуйло посетило завод
- хуйло пообещало пенсионерам бабло
- хуйло запустило ракету в космос
- НА Украине всё куёво
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Andrey Bolcman Там столько желтой прессы и разных интернет изданий что негатива на много больше,но это не оправдывает наши сми.Нужно больше позетива.
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по версии кисельтв.. в одной сране сплошная благодать...
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я шось, не зрозумів, а поліція вже й газом займається, точніше його витоком))
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дякую, тобі шоколадний, пояснив)), цукерочку, хоч отримав)) за це?!
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ну когда тебя подорвут, пришлём мастера по маникюру вместо полиции
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пороховате) скільки в тебе ніків?!
ті їх міняй вчасно, чи тобі платять за кількість літер в висері пості?!
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В хрущах трубам по 70 років. Мікротріщини, на швах гарантовані.
Можна якось відмовитись від газу.
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Взагалі то витік в основному із побутових приладів. І коли газові служби вимагають ставити в будинках і квартирах газосигналізатори, то здіймається гвалт: від нас вимагають купувати якісь прилади, щоб збагатити свій карман！ А на практиці виходить, що...
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Постеснялись бы взрывать когда такой срач на кухне.
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Там вроде одна суицыдница а ее дочь пришла и открыла газ чтоб с матерью уйти и соседей побольше прихватить с собой чтоб не скучно на тот свет топать...
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это жесть.улица Донецкая... это карма какая то..
Цензор, а чьо там у хахлов рабов на расие? там уже больше 300 арестованых. Может начнёте что-то выкладывать, а то там рабы )(уйла бушуют, а мы не всё знаем
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдин человек погиб и один ранен в результате взрыва в квартире в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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