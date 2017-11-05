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 Форум Украины(632850)
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Теги: Бельгия (223) Испания (488) Евросоюз (12236) Каталония (92)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Власти Бельгии просят международное сообщество следить за судом над экс-главой Каталонии

Международное сообщества должно пристально следить за ситуацией в Испании, чтобы убедиться, что отстраненный каталонский лидер Карлес Пучдемон получает справедливое судебное разбирательство в Мадриде.

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ваши демоны - вы за ними и следите. К нас своих демонов хватает, а еще и кацапы.
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Якийсь Брюсель судить каталонця? Яке він має до нього відношення? Треба подумати, чи нам втрачати всю свою суверенність у ЄС. Краще дружити на відстані, як на мене.
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Та уж лучше этих "каталонцев" будет судить "якийсь Брюсель" чем наш, печерский суд, к примеру
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Каталонии - Испании, быть единомышленниками в глобальных вопросах. ЕС? Делать правильные выводы. Всем понимания, мира и удачи.
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Не, ну есть же руководители стран, с яйцами, которые своих сепаров смогли угомонить за пару дней... Что же Украине так не повезло с правительством...
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Позвольте задать вам один вопрос. Предположим, что завтра в парашке челябинская волость также объявит о своем желании стать независимой от парашки. Какова будет ваша реакция? Тоже скажете, что они мерзкие сепаратисты?
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А мне Вас. Потому что я уже имею Крым и ОРДЛО, а Вам, жителям планеты Земля, этого не понять.
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Мне трудно будет вам объяснить, что мое прошлое очень тесно связано именно с Украиной и мне отнюдь не безразлична ее судьба. И именно потому, что я житель планеты земля, мне бы очень хотелось, чтобы и в Украине наконец избавились от савецких штампов и перестали смотреть на события в мире лишь в двух цветах - черное и белое
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Ой, вот только не надо про "безразличность"). Смешно. Это как раз савецкие штампы - всех кого только можно было захватить и оккупировать загнать в один колхоз под названием "коммунизм". А сегодня я хочу жить в своей Украине, где четко есть черное и белое! И мне не хочется делить свой подъезд с русскими, индусами, арабами, американцами и проч., потому что мы все РАЗНЫЕ! Пусть каждый живет там где родился и вырос. Там где свои порядки и уклады. Мне не надо чужого. Но и мое не трогайте своим слащавым глобализмом.
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Самое прикольное это то, что вы сейчас, невольно как раз и провозгласили то, к чему стремятся каталонцы
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Назвать белое - черным, перевернуть все с ног на голову. настамнет, гдевашидоказательства, вынетакпоняли - это уже где то было, а, да, это манера вести разговор представителей нароссии На этом закончим.
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Не надо ничего переворачивать равно, как и оперировать штампами.Вы же прекрасно знаете, что я не новоотсос. Просто прочтите еще раз ваш же комент и всего лишь замените слова колхоз и коммунизм на испания, а Украина на каталония и все станет понятным
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вот оторвало бы тебе ноги - не черно белый ты наш!
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я вот не могу понять - накуя он провозглашал эту сраную независимость - ведь он знал о последствия и его предупреждали несколько раз?!...
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идиот походу)) или кто-то в родне был лишнехромосомным
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Надо сказать, что тюрьмы в Испании одни из лучших в Европе. Например "Мадрид 5" - где условиям содержания заключенных в Испании могут позавидовать не только их товарищи по несчастью в других странах, но и некоторые живущие на воле. Камеры рассчитаны на двух человек, в них имеется умывальник и туалет. Правда, душевые находятся в коридоре, но ими можно пользоваться без ограничений, например, для того, чтобы постирать одежду. Причем мыло и стиральный порошок арестантам выдаются бесплатно. Заключенные не носят арестантских роб, их заменяет обычная гражданская одежда, полученная с воли. От подъема до отбоя обитатели камер могут свободно передвигаться по территории, за исключением только ночного времени и сиесты - послеполуденного отдыха. Мобильники иметь запрещено, зато можно в дневное время позвонить родственникам или адвокатам. Один раз в неделю разрешены свидания.
Все же остальное время можно проводить в спортзале. Противники активного отдыха могут коротать время за настольными играми или чтением книг.
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Зато наш суд - самый гуманный суд в мире! В то время, как коррупционер идет отсиживать срок в комфортабельной тюрьме "Мадрид-5", его украинский аналог возвращается из зала суда под пустяковый залог, а то и вовсе - "на поруки" таких же, как он сам. Так что Испании до нашей цивилизованности и обходительности с преступниками еще далеко.
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За дополнительную плату. Кстати в этой тюряге посидел и Гусинский!
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Что такое "каталонский лидер"? Завтра появятся "лидеры" Гаскони, Бургундии, трехсот княжеств Германии... Они там что, с ума посходили?...
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у нас во дворе тоже есть свой лідЄр - баба Надя...ее даж месная наркошня уважаєт..
пора отделяться...
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Юра, там дело вовсе не в лидерах. Лидеры лишь концентрируют и публично выражают то, чего хочет выбравший их народ. И это верно, как не крути, в Украине бы так. Этот лидер лишь озвучил позицию тех миллионов каталонцев, которые высказались за свою независимость. При этом никто не имеет морального права им это запретить. Если провести аналогию с Украиной, то и параша, руководствуясь теми же совковскими штампами, должна была быть правой, назвав Майдан переворотом, а желание Украины быть независимой от парасеи - сепаратизмом.
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"желание Украины быть независимой от парасеи - сепаратизмом"(с)
Вот ерунду писать не стоит. Или работает совковое сознание? Где сепаратизм в желании Украины ОСТАВАТЬСЯ независимой?
Глупо и ...противно
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У Вас в голове - полная каша. Ну так съезжайте из дома где завелись мыши, их же больше чем вас. И Вы, вероятно, даже не поинтересовались что такое понятие "сепаратизм". Почитайте. Ни в одной Конституции ни одной страны не позволено отторгать территории по желанию одной, не большой кучки людей. Это запрещено. Единственные случай - это распад СССР, но там все было законно, были подписаны кучи бумаг, все республики, юридически, корректно разошлись. А на мнение нароссии, по поводу Майдана, Украине, как независимому государству, нас%рать, пусть называют это как хотят.
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Да. И в дополнение ко всему вышесказанному: россия о своем суверенитет заявила на месяц раньше, чем Украина.Так что все на тот момент сложилось( или разложилось?) к взаимному удовлетворению.
Жаль, что не окончательно. Слишком долго мы верили в то, что народы братские((((((((
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Спорить не стану. Я лишь, как обычно, высказал свою приватную точку зрения по этому вопросу. Если мое мнение столь отлично от мнения остальных, то я готов прекратить его отстаивать, хотя при нем и останусь. Напоследок лишь отмечу - если та или иная страна реально свободна и демократична, то поверьте, никакой зомбоящик просто не способен поменять мнения и чувства людей на обратное
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Я уже даже удалил свой коммент, дабы избежать рассуждений на эту тему на Цензоре. Это была тоже моя позиция. Само собой она с Вашей может не совпадать. Но проанализируйте политику тех же США (это же демократичная страна, не так ли) за последние пару десятков лет... Люди там всегда за мир и не хотят войны (как собственно и везде). Но вот перед началом конфликтов большинство соглашается с необходимостью ввода в войск в абсолютно неизвестные им страны. Думаете, что это их позиция, а не телевизора? Тогда НМВ Вы слишком наивны. Любого человека информационно можно обработать так, чтобы он сделал то, что от него хотят. Или Вы полагаете, что такие науки , как социологию, политологию и т.п. созданы лишь для статистики? А политтехнологи получают деньги за красивые глаза? Думаю, что Вы ошибаетесь.
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у них там кажись 17 автономий в Испании, поэтому в каждой есть свои лидеры.
Вот такие они, испанские .... пикадоры.
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респект потомкам испанских конкистадоров, разувших хуйла на сотни лямов
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Гасконь (Аквитания) - это современная Франция, в средние века долгое время была ленным владением английского короля. Если найдутся шустряки, которые убедят так называемый "народ", как им будет хорошо отделиться от Франции и получить "независимость", так почему и там не провести "референдум"? Назад - в средние века!... Каждому "лидеру" (сеньору) свое княжество...
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Скажите, вы реально верите в то, что пара-тройка шустряков способна убедить несколько миллионов граждан? В пару сотен я бы поверил, но в миллионы - никогда
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Очень даже просто! Тем более в современных условиях с помощью зомбоящика... Большинство людей не умеют и не хотят думать...
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А в Каталонии руцькая мафия устроила моечную машину- отмывала гроши из раши через недвижимость. Этих воров в законе даже арестовали . Но если они до рвались до недвижимости, то связи их были большими в Испании . А если учесть ,что там и Дерипаска было доле , то...,, Туда надо фбр.
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Не сомневаюсь в честности испанского правосудия,отсидит свою тридцатку и на свободу с чистой совестью
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Каталонцы должны сказать "спасибо" Путину, который насрал на все международные законы из-за чего теперь на принцип самоопределения народов все плюют.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВласти Бельгии просят международное сообщество следить за судом над экс-главой Каталонии
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