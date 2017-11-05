Власти Бельгии просят международное сообщество следить за судом над экс-главой Каталонии

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Все же остальное время можно проводить в спортзале. Противники активного отдыха могут коротать время за настольными играми или чтением книг.
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пора отделяться...
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Вот ерунду писать не стоит. Или работает совковое сознание? Где сепаратизм в желании Украины ОСТАВАТЬСЯ независимой?
Глупо и ...противно
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Жаль, что не окончательно. Слишком долго мы верили в то, что народы братские((((((((
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Вот такие они, испанские .... пикадоры.
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