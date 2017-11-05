Тело новорожденного ребенка обнаружено на свалке на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

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те шо дійсно треба викинути в смітник, кидають під ноги. бо до смітника далеко....
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тотальная безответственность каждого гражданина. начиная со школы. раздал трудовик лопаты деревья обкопать. сколько деревьев обкопано к концу урока????? ноль!!! почему? потому что быть крутым - значит не обкопать....
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Какая добрая у нас Фемида
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а не этом частном случае
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тут речь идет о загубленном и невинном младенчике и 314дарасах родителях.. точка
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