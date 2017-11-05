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Теги: дети (3527) Львовщина (1697) Нацполиция (9301) смерть (5427)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тело новорожденного ребенка обнаружено на свалке на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Во Львовской области 5 ноября в мусорном баке возле одного из отелей обнаружено тело младенца без признаков жизни.

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Беби-боксы так трудно сделать ? Хотя бы один на город.
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Де, у Львiвi ? Якщо є, чому мати не вiднесла туди дитину ?
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бо їй туди далеко. смітник ближче. такий у нас менталітет.
те шо дійсно треба викинути в смітник, кидають під ноги. бо до смітника далеко....
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Всё же думаю что есть грандиозная недоработка со стороны государства. Беременность скрыть сложно; значит, на учёте состоят все или почти все. С каждой кто под сомнением насчёт психической стабильности, нужно провести беседу, объяснить что убийство - статья, а просто отнести ребёнка в беби-бокх - ей ничем не грозит. Как-то так, ИМХО.
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Вы уверены ? Бокс - это не просто ящик какой-то, а специально оборудованное устройство.


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у нас, наверное, попроще, но функциональность свою выполнят
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да пофиг это все тем кто должен такие беседы проводить. пофиг. пофиг. пофиг.
тотальная безответственность каждого гражданина. начиная со школы. раздал трудовик лопаты деревья обкопать. сколько деревьев обкопано к концу урока????? ноль!!! почему? потому что быть крутым - значит не обкопать....
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Так-то оно так, но это не повод остановиться в наведении порядка. К сожалению, большинство населения по-прежнему имеет советский менталитет; без "руководящей роли партии" всё идёт вразнос.
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безответственным порядок не нужен. они готовы и дальше жить в говне. привыкли. порядок попросту некому наводить. ответственных не хватит что бы победить безответственных.
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Я так думаю что нынешняя команда, в определённой степени, учитывает советский опыт и воспользуется им.
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Значительная часть экономики может нормально функционировать лишь в рамках командно-административной системы. Это показал весь постсоветский опыт. Отход от такого принципа привёл к краху крупных наукоёмких предприятий.
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Запитайте в неї та їй подібним.Могла би лишити дитину просто десь біля людей,але викинула як непотріб.
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может не она отнесла, а муж или сожитель, сразу после родов состояние разное бывает
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Если так, он должен сесть и никогда не выйти.
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а если они это обговорили, просто он как более здоровый и отнёс
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В статьях, посвешенной этой проблеме, ниге не фигурирует вами любимые сожители. Все внимание посяшается только матери. С чего бы это. Так что, не надо сваливать ответсвенность другим, лишь бы уклонится от ответсвенности.
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с чего бы это и правда, хм... может что несмотря на то что в зарождении новой особи принимают участие двое особей, непосредственно производит само рождение её по факту один из участников, присутствие второго не необходимо, это ж не как у каких -то рыбок или я забыла что за тварей, божьих, там процесс рождения проходит с участием двоих, ой там столько разных интерпретаций, как только природа не изощряется, не прикалывается, вот как в вашем случаи например, но куда причудливее и забавнее
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А причем здесь сожитель? Самка выбросила, а сожитель где-нибудь в тюрьме и ни ухом, ни рылом.
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можна й на ганочку пологового залишити...аби ж вона не павучихою була!
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Таке вчинила не людина,а якась бездушна істота..
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Убийство ребенка - до пяти лет
Какая добрая у нас Фемида
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мог родится мёртвым, хотя это такие "похороны" не оправдывает
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Открыто уголовное производство по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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это "дежурная" статья в таких случаях, я ж написала что "мог родится мёртвым" а не как факт
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я - о самой статье УК

а не этом частном случае
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блин... Нужно срочно найти тела родителей этого маленького Ангелочка тоже - на свалке..
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да пох на эти смайлики ...
тут речь идет о загубленном и невинном младенчике и 314дарасах родителях.. точка
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может тот ангелочек простил своих родителей, там же всё прощают, всё такое, там разберутся, Игорь не переживайте, может ему наоборот не успел пострадать в этом мире и сразу в люкс
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все может быть...но так как вышло - так быть не должно! это за гранью моего понимания...
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я в шоке. За мелкое воровство 5 лет и за убийство ребенка 5 лет, а точнее до 5
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТело новорожденного ребенка обнаружено на свалке на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО
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