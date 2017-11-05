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 Форум Украины(632846)
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Теги: офшор (453) Порошенко (14223) Roshen (105) траст (11)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Целью создания офшорной компании для фирмы президента Украины Петра Порошенко Roshen в 2014 году могла быть минимизация уплаты налогов, а не передача корпорации в слепой траст.

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РУССКАЯ УГРОЗА. Америка намерена разместить ядерное оружие в странах Балтии.
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СМИ узнали о намерении Вашингтона разместить ядерное оружие в странах Балтии. США могут разместить свое ядерное оружие на территориях Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.Об этом говорится в опубликованной в газете Die Zeit статье, в которой обсуждается новая гонка вооружений, в которой соревнуются Россия и США
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По данным издания, это связано с опасениями американской стороны, что Россия лучше готова к возможному конфликту на территории Европы.Как полагает американский аналитик к сфере безопасности Мэтью Кронинг, Польша и страны Балтии «определенно поддержали бы» такую просьбу. По его мнению, это могло бы помочь «восстановить баланс».Напомним, что по мнению военных экспертов Россия рассматривает возможность использования против НАТО ядерного оружия. Москва рассчитывает на капитуляцию альянса после удара по условной Варшаве. На это, в частности, указывал отставной генерал США Уэсли Кларк.«В ходе военных учений русские используют ядерное оружие как способ ослабить напряженность в конфликте. И делается это так, как будто они могли бы запустить... нанести ядерный удар, скажем, по Варшаве, а затем НАТО заявило бы: «О Боже! Нам так жаль, мы не знали, что вы это всерьез. И так как вы использовали против нас ядерное оружие, то мы сдаемся. Вы можете забрать это себе», - рассказал Кларк в одном из своих интервью CNN
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«Они думают таким образом. Именно это они сейчас практикуют. Они совершают большую ошибку…», - предупредил генерал.В свою очередь главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти считает, что Европа и США должны быть постоянно готовыми к отражению агрессии со стороны России, в том числе с применением ядерного оружия, т.к. Москва «возродила к жизни реваншизм»
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У порошнко бизнес в РФ,а деньги лежат в Панаме,какое он вообще имеет отношение к Украине,если даже свои налоги от нее прячет
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Тупари, счета НЕТ.
Все налоги с украинских операций платятся в Украине.
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А Киевэнерго? А котера с Ленинской кузни? А Гойсман с бюджетом и подарками с МВФ!
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Я понимаю какое, но хочется услышать соевых идиотиков)
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очередной псссссс.. без доказухи и без предьяв.. лузер
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а что доказывать?
Продажи не было.
Отдела мыслепреступления пока не ввели.
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Не не! Офшорник лез с бульдозера на пирамиды костей Небесной Сотни, чтоб пролезть во власть исключительно заботясь о народе! Как делал он и его героический папанька - клиент ОБХСС
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могла быть -=================== все далі можна нечитати могла бить !
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5 октября 1968 года, украиниский диссидент и бывший воин УПА - Василий Макух, протестуя против несвободы Украины и оккупации Чехословакии, сжёг себя на Крещатике!
Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 8273
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Это предложение Семенченку?
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Это о том, какие были люди, боровшиеся за свободу Украины, а не твои барыги из слепых трастов!
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Спалить себя это бороться???
Ну так поборись.
Хоть бы они все сгорели, совок бы от этого не вспотел.
Это не борьба, а идиотизм.
Лучше б уж бомбу взорвал, что ли
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Так иди взрывай в днр или в лнр бомбы, заодно и Украине поможешь!
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Я не борец
Я за путь Германии.
Но и он не борец.
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Скорее таким долдонам, как ты и продажным болванам от природы.
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И это журналисты????
Можно ВСЕ что не запрещено законом.
А если бы да кабы - удел бабушек с семачками на лавочках.
И эти люди рассказывают про верховенство права.. Капец..

Тем более что он бизнес не продал. Не ясно о чем вообще можно говорить.
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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Слідство.Info" "Темный шоколад"

Я бы даже назвал проект "Мутный шоколад"..
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и на третий год Орлины Глаз заметил отсутствие стены.

да все и так понимали для чего порошенко офшоры свои делал. типа его лапшу про слепые трасты кто-то проглотил кроме отбитых на всю голову "патриотов".
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Где откопали этот говноисточник? Если офшор для минимизации налогов, почему он никогда не был активирован и через него не крутили деньги? Московские пропагандисты держат все за идиотов.
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Врьотивывсьо!
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Врут агенты Крымля！ Вон сейчас Стрелок все по полочкам разложит и докажет всем, что Украина от слепого траста и оффшоров только выигрывает！
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Дед Зигирь. - на месте порохоботов я бы помолчал в тряпочку... - всплыли реальные документы сегодня... Идет большой скандал..

Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 7239 BNO News‏Подлинная учетная запись @BNONews 2 ч2 часа назад
BREAKING: Media organizations reports massive leak of more than 13 million financial documents, dubbed the Paradise Papers

Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 6571 Вiльний Кочєґар‏ @NoFated 1 ч.1 час назад
Надіюсь всі розуміють, що з таким "Президентом" з нами ніхто не бути мати ніяких справ?

Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 1954
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Многабукаф неасилил. Сколько этих журнализдов являются спецами по международному корпоративному праву? Ааа... ноль целых ноль десятых...
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А в когось були сумніви? Не може олігарх не заробляти гроші та думати про Українців. Неможливо викорінити жагу до грошей.
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Расследование хорошо, но необходимо подать в международный суд и установить все по закону.
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шо там розслідувати, баригоборці зі своїх диванів бачать - парашенка віновєн
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Подаем в суд!
Расследователи:
- Он хотел продать и уклониться от налогов!
Суд:
- Продал?
Расследователи:

- Нет.
Суд???
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оце тему зрадофілам на ніч підкинули, вони ж тепер не заснуть
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Ні,пограбування держави мене не влаштовує.
Маю надію,що всі корупціонери сидітимуть за гратами.
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Точно шо пидранок. Натуральный. Согласен, Ксюша
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Барыга вор и сын вора,поэтому и ворует не покладая рук и в офшоры прячет,а "слепой траст" придуман для лохов.
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Ай-ай-ай, что вы говорите! Кто бы мог подумать... какая неожиданность! А Антиколорадос-то и не в курсе. Жена Цезаря гарант петрушка вне подозрений!
Дурак ты, Антиколорадос...
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Во дебилы бля ... (... могла быть цель!?!?......а может и не могла!?!)
А для каких сцука еще целей барыги используют оффшоры?! А !?
Ответ прост и только ОДИН - Барыги их используют только для минимизации налогов!
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Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info".

А уже сказали, что расследование заказал тот же самый фуцин из России (забыл его фамилию), на деньги которого под РАДой замутили?
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Наплевал в душу всему народу Украины. Жадность,и предательство.
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В Румынии начались массовые протесты из-за судебной реформы

Около десяти тысяч жителей Бухареста вышли в воскресенье вечером на акцию протеста: манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Настало время, чтобы каждый из нас высказался против подчинения органов правосудия румынским политикам", - заявили организаторы акций протеста из общественной организации "Коррупция убивает".Манифестанты скандируют "Долой руки от правосудия!", "Мы не хотим жить в стране воров и коррупционеров!", "Мы - представители поколения, которое обязано остановить правовой беспредел". ФОТО. ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2338134-v-rumynii-nacalis-massovye-protesty-izza-sudebnoj-reformy.html
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У кожного корабля - свій шлях, навіть у човна. Ибо. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Все, свои пути, уже выбрали, как корабли, как лодки як і човники, как и каждый человек - выбирает свой путь.
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"Я продам весь свой бизнес" - Одно из ранних обещаний из собрания сочинений п. порошенко
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Говнюк Петя после всего рассказывает сказки какойон честный,пушистый и пейсатый.Падло!!!
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Це добре, що поголос йде. Деякі "хлопці" вже обвинувальний висновок дописують, а там буде розкладено все, як треба.
Хоча для роботи "сраною мітлою" достатньо однієї-єдиної статті Конституції України. Але Генеальний пгокугог не здогадується якої.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЦелью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО
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