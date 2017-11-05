Целью создания офшора для Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Константин Лапин 08c927b3
, Denis Kenner
, Та Да _________
, константен
, Валерий Проценко
, Ksenia VB
, росися вперде d82e7584
, ingrid
, Вова Индюков
, Александр Пахомов 395cba96
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Senator S 01a656ec
, Володимир Горбатько
, RobinHood dfb9bea2
, Step Steppelton
, Вячеслав
, про
, Vlad1606
, Robert Chenk
, DI GI
, Анатолий 69eb3daf
, lipstick
, Гыг с Вами
, Luci Demon e13f0de8
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Михайло Степовий c5fe7c3b
, Сергей Андрийчук 639bb5d1
, belge
, alekcg1 .
, курвиметр
, Игорь Монахов
, Bob2
, Egor Elk
, NonCFist
, злой крот
, Gaydamaka Kozak
, Vovcheg Zak
, Лео Кот
, А П 6d5dcd2e
, Максат Тобыш
, Иванко
, Alexandr Marchuk
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Геракл Платонович
, _99
, XENOmorph
, Ali Hasan
, Игнатьев Фион
, Яков1
, Nikos KGB
, Udo Dirkshnaider
, Олександр Boyko
, Urs
, Stephan Bil
, Saw Ewas 1a26b1e6
, fresh guacamole
, Дед Зигирь.
, Amadeus
, Vlad
, CА
, Kio Fio
, Gabriel Monte
, Великая Исландия
, Совестно за Брата
, Nikolaj Bekker
, НИКИТА wild
, Дід Василь
, Ivan Sulima
, И я скажу
, дмитро кук
, Ivan Larsen ecd1898d
, jgbjhgdlnbklcbndhd
, Стрелок
, Olga 0343b7a1
, Володимир Букарєв
, the FAT
, Zaporozec
, Cтарий Кінь
, 133133
, sergik
, Чип
, Понтий Пилат
, Kenzo 065c7258
, Thinker 4a114ed1
, Сергей Гайджин
, Амир Карданов
, Andre P
, Николай Водяной
, Оріяна
, ПРАВДИВЫЙ
, East Clintwood
, vassa0103
, сябро
, Саша Киев
, Vitalij Riga
, Константин Каанов
, Борис Зет
, ukr_sks
, Nikol Kovalenko
, Великий Воин
, стальной гигант
, Maxim Isajew
, Frol Fedoroff
, Kamate Kaora
, Николай Янович
, Василий Быков
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Артур Пирожков 0437828b
, Александр Третьяков b707700d
, Alexander Hesse
, Алекс Фибер
, Supple Vine
, Al Pat
, Igor Dacenko
Вова Индюков, Володимир Горбатько, DI GI, Гыг с Вами, росися вперде d82e7584, Олег Сербин 10d6f9ec, Ksenia VB, Senator S 01a656ec, RobinHood dfb9bea2, Vovcheg Zak, Alexandr Marchuk, Egor Elk, alekcg1 ., Bob2, Геракл Платонович, Urs, про, belge, fresh guacamole, Дед Зигирь., NonCFist, Saw Ewas 1a26b1e6, курвиметр, Gabriel Monte, Denis Kenner, Великая Исландия, Ivan Larsen ecd1898d, Виктор Потоцкий ddddc13d, Та Да _________, Ivan Sulima, Володимир Букарєв, Cтарий Кінь, sergik, Валерий Проценко, Стрелок, Thinker 4a114ed1, Vlad1606, Olga 0343b7a1, константен, 133133, Понтий Пилат, Чип, Николай Водяной, злой крот, the FAT, Andre P, Udo Dirkshnaider, vassa0103, сябро, Maxim Isajew, Борис Зет, Великий Воин, Лео Кот
Всего на сайте: 167 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Такой отмазки я даже не ожидал!!)))
Ответить
Ответить
Все налоги с украинских операций платятся в Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
Мы в курсе
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продажи не было.
Отдела мыслепреступления пока не ввели.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну так поборись.
Хоть бы они все сгорели, совок бы от этого не вспотел.
Это не борьба, а идиотизм.
Лучше б уж бомбу взорвал, что ли
Ответить
Ответить
Я за путь Германии.
Но и он не борец.
Ответить
Ответить
Можно ВСЕ что не запрещено законом.
А если бы да кабы - удел бабушек с семачками на лавочках.
И эти люди рассказывают про верховенство права.. Капец..
Тем более что он бизнес не продал. Не ясно о чем вообще можно говорить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я бы даже назвал проект "Мутный шоколад"..
Ответить
да все и так понимали для чего порошенко офшоры свои делал. типа его лапшу про слепые трасты кто-то проглотил кроме отбитых на всю голову "патриотов".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
BNO NewsПодлинная учетная запись @BNONews 2 ч2 часа назад
BREAKING: Media organizations reports massive leak of more than 13 million financial documents, dubbed the Paradise Papers
Вiльний Кочєґар @NoFated 1 ч.1 час назад
Надіюсь всі розуміють, що з таким "Президентом" з нами ніхто не бути мати ніяких справ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Расследователи:
- Он хотел продать и уклониться от налогов!
Суд:
- Продал?
Расследователи:
- Нет.
Суд???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Маю надію,що всі корупціонери сидітимуть за гратами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жена Цезарягарант петрушка вне подозрений!
Дурак ты, Антиколорадос...
Ответить
А для каких сцука еще целей барыги используют оффшоры?! А !?
Ответ прост и только ОДИН - Барыги их используют только для минимизации налогов!
Ответить
А уже сказали, что расследование заказал тот же самый фуцин из России (забыл его фамилию), на деньги которого под РАДой замутили?
Ответить
Ответить
Около десяти тысяч жителей Бухареста вышли в воскресенье вечером на акцию протеста: манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Настало время, чтобы каждый из нас высказался против подчинения органов правосудия румынским политикам", - заявили организаторы акций протеста из общественной организации "Коррупция убивает".Манифестанты скандируют "Долой руки от правосудия!", "Мы не хотим жить в стране воров и коррупционеров!", "Мы - представители поколения, которое обязано остановить правовой беспредел". ФОТО. ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2338134-v-rumynii-nacalis-massovye-protesty-izza-sudebnoj-reformy.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча для роботи "сраною мітлою" достатньо однієї-єдиної статті Конституції України. Але Генеальний пгокугог не здогадується якої.
Ответить
Ответить