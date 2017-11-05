Рейтинги Трампа на рекордно низком уровне для президентов США за последние 70 лет, - опрос

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Всего на сайте: 167 писателей
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вечно как шо то выложишь...так цуко под столом качаюсь от смеха)))
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Кто-то снова всех "переиграл")), эффект будет обратный.
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з боку демократів.
Приадайте, це ті самі дебільні опити які Трампу не давали шансів обратись. До дупи це . Трамп провадить політику незалежни від корумпованих еліт США , вони його тому і жеруть але це не спрацює. Трамп насправді має велику підтримку а буде мату ще більшу.
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Вы о рейтинге на сегодня наших слуг народа напишите.
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від того і рейтинги
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Ситуация в зоне АТО резко обострилась. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Они пишут о мощных исходящих залпах из Киевского района Донецка и Червоногварейского района Макеевки.
Судя по сообщениям, Донецк и Макеевка принимают ответные "прилеты" в вышеуказанные районы.
"Давно такого замеса не было", "При закрытых окнах и телевизоре Путиловка слышит мощные бахи"", "Шахтерская - окна звенят", " Киевский район пострадал, говорят, есть один погибший, у меня даже тут громко было, а я живу далеко. Попадания на Ветке и Северном", "Киевский район пострадал, говорят, есть один погибший, у меня даже тут громко было, а я живу далеко. Попадания на Ветке и Северном", "Пишут что были прилеты в Киевском районе", "Давно такого не было! На СЗ и С и минусы и плюсы, громко и в Песках", "Я нихера не понял шо это было, залпы со стороны Площадок, НО ЛЕТЕЛО до Ветки от 3 до 25сек!Одно попадание в крышу 9эт.напротив школы".
Сепаратистские СМИ тоже пишут об обострении ситуации на линии фронта, традиционно возлагая вину на ВСУ. "В районах на севере, западе и в центре "столицы ДНР" слышны мощные разрывы снарядов", - сообщается в нем.
"Зафиксировано попадание в четыре жилых дома Киевского района Донецка", - цитируют сепарСМИ неназванного представителя "оперативного командования" боевиков. https://www.ostro.org/general/society/news/535784/
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Найкоротший анекдот дня.
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Та й то,я думаю,що забагато щось 5%...
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"This is a shit sandwich and we all are going to take a bite out of it."
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Что, Цензор продался за конфетки?
Повторю, забанят наверное
Прощайте, товаристчи!
Встретимся после великого праздника - 100 летия Октябрьского переворота
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"мне бы такие"
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