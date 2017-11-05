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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: опрос (1582) рейтинг (1124) США (13689) Трамп (1435)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рейтинги Трампа на рекордно низком уровне для президентов США за последние 70 лет, - опрос

Около 60 процентов американцев не одобряет деятельность президента, хотя он по прежнему пользуется высокой поддержкой среди своих избирателей.

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Ніяк не заспокояться, що Трамп прийшов до волади, а не Клінтон.
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І опитуванням їхнім гріш ціна, бо вони маніпулятивні й брехливі, як перед виборами, коли відьмі гіларі малювали 10% розриву. Кагал ніяк не вгамується, бо вперше за багато-багато років система дала збій і до влади прийшла несистемна людина. Хуйово тільки, що він Стіва Бенона звільнив та Себастьяна Горку. Притомні були хлопці. Дай Боже Трампенку сили встояти проти глобалістів. Кагалу до сраки, що економіка росте як ніколи не росла при обамі, біржеві показники на висоті, безробіття пішло на спад; їм треба всіляко шарпати Трампенка і делегітимізувати його
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Аваковарсен ну ты проказник))))
вечно как шо то выложишь...так цуко под столом качаюсь от смеха)))
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в Украине (ну еще в ряде "банановых" республик) Генпрокурор получает зарплату не за посаженных преступников, а за НЕ посаженных!
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та лишь бы кацапам помогло .чем ниже рейтинг-тем больше трампушка стараться будет
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Придется идти на поводу у Конгресса..
Кто-то снова всех "переиграл")), эффект будет обратный.
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Так ипри выборах за Трампа было меньшинство. А 37% это все равно много.
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В феврале 2018 в Конгресс США торжественно внесут два яйца. Известно чьих.Н о вот вопрос , кто из ватников согласится добровольно отдать свои вместо тех?)﻿
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Дело не столько в имиджмейкерах, сколько в почве, на которую все их закидоны падают - на му-у-удрий украiнський народ.
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так майдан началася из за отлоденного безвиза. что опять не так?
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Из-за отказа от ассоциации с ЕС, а не отложенного безвиза, и зае@авшего беспредела. Тогда о безвизе и не мечтали
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а теперь что не так? баксы на деревьях не выросли?
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не было бы системных изменений -кацапня со зрадой не верещали бы так отчаянно
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системные изменение нужны в головах. а этого нет. все остальное буря в стакане
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После фиаско с Трампом Демократическая партия Америки на следующих выборах сможет выдвигать в кандидаты на пост президента даже опоссума - он гарантированно пройдет. Но если это снова будет самовлюбленная Хиллари Клинтон - избиратели вообще не придут голосовать.
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Так може казати тільки той хто абсолютно упереджено дивиться на ситуацію ,
з боку демократів.
Приадайте, це ті самі дебільні опити які Трампу не давали шансів обратись. До дупи це . Трамп провадить політику незалежни від корумпованих еліт США , вони його тому і жеруть але це не спрацює. Трамп насправді має велику підтримку а буде мату ще більшу.
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И вот что мне рейтинг Трампа в США? Это равносильно, как в россейских комуналках и перекошенных срубах с восхищением слушают про госдолг США и о том, что там от бездуховности загибаются.
Вы о рейтинге на сегодня наших слуг народа напишите.
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О чём писать если его нет вообще, вот у педручио после сегодняшнего панама часть2 вообще в минус уйдёт, и это на фоне расследования по бронемашинам.
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а шо там с бронемашинами?вроде ж зрада орала про модули...не?или вы сами запутались
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Штатовцам - не стоит уподоблятся многим - звиздунам. Построили - США? Цену ведь знаете? Свою цену? Держите марку. Поганых - гоните, хорших, привечайте. Трамп? Ваш продукт. Что "произвели", то и получите. Разберитесь, там у себя с миром и в пользу человечества. Пришло время веры, дел а не "понтов".
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Звичайно. Постараюсь - замінити Трампа. Думать и читать - умеешь??
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Какая то падаль затирает посты,нет сомнения шо оно бегает по Киеву голышом.
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все, чого торкається хуйло, запомиюється
від того і рейтинги
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В зоне АТО наблюдается резкое обострение ситуации: в Донецке "исходящие" и "прилеты" - "Остров"

Ситуация в зоне АТО резко обострилась. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Они пишут о мощных исходящих залпах из Киевского района Донецка и Червоногварейского района Макеевки.
Судя по сообщениям, Донецк и Макеевка принимают ответные "прилеты" в вышеуказанные районы.
"Давно такого замеса не было", "При закрытых окнах и телевизоре Путиловка слышит мощные бахи"", "Шахтерская - окна звенят", " Киевский район пострадал, говорят, есть один погибший, у меня даже тут громко было, а я живу далеко. Попадания на Ветке и Северном", "Киевский район пострадал, говорят, есть один погибший, у меня даже тут громко было, а я живу далеко. Попадания на Ветке и Северном", "Пишут что были прилеты в Киевском районе", "Давно такого не было! На СЗ и С и минусы и плюсы, громко и в Песках", "Я нихера не понял шо это было, залпы со стороны Площадок, НО ЛЕТЕЛО до Ветки от 3 до 25сек!Одно попадание в крышу 9эт.напротив школы".
Сепаратистские СМИ тоже пишут об обострении ситуации на линии фронта, традиционно возлагая вину на ВСУ. "В районах на севере, западе и в центре "столицы ДНР" слышны мощные разрывы снарядов", - сообщается в нем.
"Зафиксировано попадание в четыре жилых дома Киевского района Донецка", - цитируют сепарСМИ неназванного представителя "оперативного командования" боевиков. https://www.ostro.org/general/society/news/535784/
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Так он кто угодно,но не президент.По мне так клоун!
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Пригадайте, це ті самі дебільні опити які Трампу не давали шансів обратись. До дупи це . Трамп провадить політику незалежну від корумпованих еліт США , вони його тому і жеруть але це не спрацює. Трамп насправді має велику підтримку а буде мату ще більшу.
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Забудовник з Нью Йорку не є мафіозі.
Найкоротший анекдот дня.
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35% это еще нормально,против 5% у нашего Барыги))
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И то 5% - это те, кто кричат, чтоб не раскачивали корыто!
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5% - то торгові партнери та холуї,що за помиї зі столу галасують в честь феодала.
Та й то,я думаю,що забагато щось 5%...
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Більшість американських медіа такі ж корумповані як в Україні, контрольовані Клінтонами або їх друзями, і не можуть пережити що Гіларі стара курва програла. Тому і опитування так зманіпульовані.
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Прям все контролируются демократами и ненавидят Трампа? Ты что в Канаде делаешь? Почему такой злой? Кроешь крыши в Манитобе?
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Ти, Тінкер хуєв, заглянь хоч на день в американські канали і не пизди. Да, контролюється, да, ненавидять.
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Стара курва програла такому ж старому клоуну. Матч краще за все характеризувався цитатою з Full Metal Jacket.

"This is a shit sandwich and we all are going to take a bite out of it."
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Комментировать это - все равно что бить лежачего ногами. Скучно и неспортивно.
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а что шоколадному модеру не понравилось? что в моём посту плохого? портрет даже не порван

Что, Цензор продался за конфетки?
Повторю, забанят наверное
Прощайте, товаристчи!
Встретимся после великого праздника - 100 летия Октябрьского переворота
-------------------
"мне бы такие"
Рейтинги Трампа на рекордно низком уровне для президентов США за последние 70 лет, - опрос - Цензор.НЕТ 1504
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Це в Штатах ще не бачили рейтинг Олексійовича - його пора в "Книгу рекордів Гіннеса" заносити,як найнижчий рейтинг довіри та любові від народу.Головнийм конкурентом є Хведорович,але думаю,що Олексійович беззаперечний рекордсмен !!!
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Если у Трампа такой низкий рейтинг, а ему уж очень нравится кресло преза, то он просто обязан этот рейтинг чем то поднять. Вопрос в одном "Чем?" Либо он начнет ублажать исключительно своих, либо, для своих же, мочить чужих) Но так как в США все, более менее, ОК, то Трамп будет мочить врагов Америки, а кто враг США, кто посягается на ее величие?
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Конечно у Трампа рейтинг будет выше чем у Петручио в 7 раз Он брешет меньше Не опускал бакс в 3 раза Не держит фабричек Скажем в Сев Корее Как офшорник в Раше И самое главное У него убийци не гуляют на свободе А у етого фрукта 100 человек убито Причем ради его восхождения на престол А он за три года Ни одного не покарал А иных поговаривают знающие Еще и повысил в звании С помощью банабакова
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Ну шо. Фліна взяли. З сином. Фб і твітер акції летять вниз. Хто з руснею поведеться - матиме проблеми. Це будуть втовкмачувати жостко
Рейтинги Трампа на рекордно низком уровне для президентов США за последние 70 лет, - опрос - Цензор.НЕТ 7060

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Рейтинги любят считать только в КацаКрысином СаРае Путлера и балдеют от 86 % плешивого Педофила
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СМИ сообщают о расстреле людей в баптиской церкви городка в штате Техас,27 человек пострадали
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Киллер расстрелявший людей в Сазерленд-Спрингс был в полном боевом снаряжении.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРейтинги Трампа на рекордно низком уровне для президентов США за последние 70 лет, - опрос
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