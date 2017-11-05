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Теги: КНДР (400) Пентагон (459) США (13689) ядерное оружие (533)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Найти и уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи можно лишь путем наземного вторжения, - Пентагон

США могут установить истинные объемы северокорейских ядерных арсеналов и уничтожить их только с помощью наземного вторжения.

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"Кажется америкосы уже искали ядерное и бактериологическое оружие в Кувейте" - ты в этом уверен???
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В своем заявлении они отметили, что считают меры, необходимые для уничтожения арсенала КНДР, "крайне тревожными" и призвали президента Дональда Трампа прекратить выступать с легкомысленными заявлениями о напряженной ситуации вокруг Северной Кореи.

Вот это правильно, поддерживаю законодателей, заявления о вторжении при котором могут погибнуть сотни тысяч человек и американцев в том числе, выглядят мягко говоря неадекватными.
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з бази Емарі в Естонії, f-22 на бриючому польоті за 22 хвилини долітає до Москви і починає бомбардування кремля. і не треба ніяких наземних операцій в КНДР
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Чисто теоретически предположим что разбомблен Кремль. По вашему это как то повлияет на обороноспособность РФ?
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да - вся паРаша будет неделю бухать на радостях...\или пока не кончаться деньги, или боярышник...\
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радоваться будут что Думу разбомбили с дпеутатами, а првительство давно заседает либо в Куйбышеве, либо в Екатеринбурге, либо в Томске....
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Ежик - с вашим кремлём весь Мацквабад разбумбят...
и вот тогда... - вся ваша паРаша за это и бухать на радостях будет...
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Конечно. Так они идут в бой за родину, за путина, а без путина за кого?!
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Дурачьё доиграется до того что Ын йобнет первым.
И пи3да Токио и Сеулу.
Блядопешцкий миморандум, и нету Крыма, и сепарская русня на Донбассе, и десятки тысяч погибших (с обеих сторон), и сколько раненых?
Утопит америка Японию и Южную Корею в крове чтоб в своём техасе спокойно жрать хотдоги.
Что-то мне пиндосы перестают нравиться.
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Моська може на слона тявкати, але вона ж не дура, щоб його кусати!
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А вот и почти официальное подтверждение того, что США боятся соваться в страну ядерным оружием, это для тех идиотов (а они до сих пор встречаются) которые рассказывают что наличие у нас ядерного оружия не спасло бы нас от вторжения кацапской орды.
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Просто как минимум осознание этого факта должно стать основой для кардинального изменения государственной политике в данном вопросе и раз гаранты нашей территориальной целостности не выполняют своих обязанностей, то и нам хватит продолжать нести пургу про безядерные статусы и пора начать создавать ядерное оружие, это на порядок дешевле чем пытаться тягаться с кацапами в обычных видах вооружения.
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Запропонуйте їм Будапештський меморандум, а щоб папір не тратити, можна і на звороті українського договора надрукувати корейський
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А потому что не надо было быть дебилами, дав рашке безнаказанно нарушить Будапештский меморандум. Три с половиной года назад мир получил однозначное и убедительное послание: от ядерного оружия нельзя отказываться, если оно есть, и обменять его на какие-то бумажки = стать жертвой агрессии. Вместо того чтобы жёстко наказать рашку и продемонстрировать всем: если вы отказываетесь от ЯО, мы берём вас под свою защиту, американцы показали: мы подпишем меморандум, а когда этим меморандумом подотрутся, выразим озабоченность. Вот и получили головную боль, потому что пупсик выучил урок. А теперь всё, что им остаётся - пугать грозными заявлениями о наземной операции, которой никогда не будет - кишка тонка, да и у любого она будет тонка, я думаю, в такой ситуации.
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Не у любого. Путлер бы при угрозе ЯО от чучхе завалил бы всю их верхушку. А при необходимости наземной операции решился бы быстро. Потому что ему плевать сколько зомби будет уничтожено, а также потому, что сам он наглухо ебанутое животное.
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Пентагон провоцирует хомяка напасть первым, чтобы перед мировым сообществом были козыри и оправдание, мол видите, они сами начали. Вот, к чему всё это словоблудие.
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Почнеться десь у іньшому місті, а під шумок хтось там зробить провокацію і почнеться тоді...
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не ищите оправдания США тут все просто ,они жидко обосрались.то что они жадные трусы я понял в 90е!это при ельцине разгромленная рашка отжала Абхазию.Ю.Осетию,Преднестровье и Карабах!и везде оставила свои базы и небыло даже озабочености от запада!
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Кидатись у бійку на криву рожу може тільки обізяна
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Еще раз извиняюсь,в Ираке,но остальное все по тексту.
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Вообще не смотрю подобных кин, но ради такого случая с удовольствоем позырю:

"У новому фільмі "Валеріан та місто тисячі планет" французького режисера Люка Бессона побачили персонажів з українською символікою.
На стоп-кадрі можна побачити героїв стрічки, на формі яких жовто-сині шеврони із гербом України. Позаду них також можна розгледіти жовто-синій прапор.
Користувачі соцмереж оцінили креатив Бессона та адресували йому вітання "Слава Україні!"
Героям слава!

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До того часу прапор буде перевернутий у свій природній стан
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНайти и уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи можно лишь путем наземного вторжения, - Пентагон
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