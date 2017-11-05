Найти и уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи можно лишь путем наземного вторжения, - Пентагон

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Вот это правильно, поддерживаю законодателей, заявления о вторжении при котором могут погибнуть сотни тысяч человек и американцев в том числе, выглядят мягко говоря неадекватными.
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и вот тогда... - вся ваша паРаша за это и бухать на радостях будет...
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И пи3да Токио и Сеулу.
Блядопешцкий миморандум, и нету Крыма, и сепарская русня на Донбассе, и десятки тысяч погибших (с обеих сторон), и сколько раненых?
Утопит америка Японию и Южную Корею в крове чтоб в своём техасе спокойно жрать хотдоги.
Что-то мне пиндосы перестают нравиться.
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"У новому фільмі "Валеріан та місто тисячі планет" французького режисера Люка Бессона побачили персонажів з українською символікою.
На стоп-кадрі можна побачити героїв стрічки, на формі яких жовто-сині шеврони із гербом України. Позаду них також можна розгледіти жовто-синій прапор.
Користувачі соцмереж оцінили креатив Бессона та адресували йому вітання "Слава Україні!"
Героям слава!
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