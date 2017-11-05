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Россия хочет дестабилизировать ситуацию в зоне антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный журналист Мирослав Гай.
"На фронте пошла жара! Боюсь на фоне социально-политической дестабилизации, разгула преступности, нам еще хотят устроить дестабилизацию на фронте", - написал он.
Гай добавил, что дестабилизация стран, входящих в интересы Кремля, является частью политической доктрины России.
"Кто-то будет кричать, что виной власть, но я вас разочарую - все входит в военную доктрину РФ. Буду теперь публиковать анализ политики РФ, что бы было ясно на основе их основных документов - дестабилизация стран, входящих в их интересы - это политика", - добавил журналист. https://www.obozrevatel.com/crime/na-fronte-poshla-zhara-putin-reshilsya-na-podlyij-shag-na-donbasse.htm
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Час забирати в армію,бо зайвої енергії накопичилось...
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Киев. Масштабная полицейская операция на Теремках: у южного автовокзала задержаны около 30 титушек, спортивных парней, которые прибыли якобы для поддержки рейдерского захвата объекта. Все в наручниках.
На месте много патрульных авто и спецназа.https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/photos/pcb.919600521539175/919600414872519/?type=3&theater
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Фейк!!!
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05.11.17 21:06 Более 100 футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве, - Нацполиция
2017-18, Чемпионат Украины
2-й круг / 15-й тур
2:1Киев, НСК "Олимпийский"
Сегодня, 19:30
Голы:
Жуниор Мораес 26'
Буяльский 30'
Чеснаков 57'
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