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Теги: драка (2202) Киев (18607) Нацполиция (9299) фанаты (501)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Более 100 футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве, - Нацполиция

В Голосеевском районе Киева футбольные болельщики устроили массовую драку.

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"На фронте пошла жара": Путин решился на подлый шаг на Донбассе

Россия хочет дестабилизировать ситуацию в зоне антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный журналист Мирослав Гай.
"На фронте пошла жара! Боюсь на фоне социально-политической дестабилизации, разгула преступности, нам еще хотят устроить дестабилизацию на фронте", - написал он.
Гай добавил, что дестабилизация стран, входящих в интересы Кремля, является частью политической доктрины России.
"Кто-то будет кричать, что виной власть, но я вас разочарую - все входит в военную доктрину РФ. Буду теперь публиковать анализ политики РФ, что бы было ясно на основе их основных документов - дестабилизация стран, входящих в их интересы - это политика", - добавил журналист. https://www.obozrevatel.com/crime/na-fronte-poshla-zhara-putin-reshilsya-na-podlyij-shag-na-donbasse.htm
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А у кого-то были сомения в том, что кремль контроллирует бандитов?
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Михайло Степовий c5fe7c3b - над этим Гаем все реальные парни, кто на передовой смеются...Тоже читал его долгое время пока не понял.., что это балабол... Его прогнозы ни разу не сбылись...
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Мироха известный в Украине зрадоискатель ,, странно что он в этот раз обвинил Рашку , а не кого то из украинской власти . ! Более 100 футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8554 . .
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Краще би так москалів били,аніж один одного через якісь фанатські дрібниці.
Час забирати в армію,бо зайвої енергії накопичилось...
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не факт...що не "москалі" стрибають..зара в Києві усякого непотребу ...як гною!
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Били рожи долбасюрам, фанатам ахметовского "Киевэнерго"? Пора уже браться и за адептов липецкого ФК"Кондитер"
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в армию всех, пусть там покажут свою браваду
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В армии и так много небоевых потерь, а с этими неадекватами они возрастут в разы.
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Футбол в реале запретить, фанатов тварей всех пересадить, достали уже эти дикари херовы!..
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ультраси перші добровольці, які орду зупиняли. і тільки тому ти зараз міжош стукати копитами по клавіатурі
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Вам знакомо понятие карантина? Больных одним заразным заболеванием запирают в одном пространстве. Хотите, чтобы драки между теми дегенератами, которые неуклюжим эвфемизмом именуются "футбольными фанатами", прекратились? Даю эффективное и гуманное решение - на разгоняйте их и не препятствуйте их междусобойчикам. Вместо этого - локализуйте их в пространстве, где они начали драться, и удерживайте периметр, чтобы ни один из него не вырвался - до тех пор, пока они не самоуничтожатся, как пауки в банке. Так надо поступать каждый раз, когда они начинают свои разборки. Даю гарантию - через пару лет явление сойдет на нет.
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тут сайт "дтп киев" даёт другую инфу.....

Киев. Масштабная полицейская операция на Теремках: у южного автовокзала задержаны около 30 титушек, спортивных парней, которые прибыли якобы для поддержки рейдерского захвата объекта. Все в наручниках.
На месте много патрульных авто и спецназа.https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/photos/pcb.919600521539175/919600414872519/?type=3&theater
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magic SOM, истину, светлая голова, говоришь. Ще, як мінімум 10 хвилин матчу залишалося і якби фанати билися, то прямо на стадіоні. Менти, як були гнидами так і залишаються! Їх хоч Олімпійськими Богами охрести, а бидло залишається бидлом.

05.11.17 21:06 Более 100 футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве, - Нацполиция

2017-18, Чемпионат Украины
2-й круг / 15-й тур
2:1Киев, НСК "Олимпийский"
Сегодня, 19:30

Голы:
Жуниор Мораес 26'
Буяльский 30'
Чеснаков 57'
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБолее 100 футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве, - Нацполиция
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