"Успел только достать оружие, и взрывная волна унесла меня и следователя по ступенькам", - пострадавший от гранат в Днепре полицейский. ФОТОрепортаж

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Деякі новини з Цензора за останній час у власному ракурсі.
1. Нацбанк, який «не залежить від влади», намагається під камертон шахраїв налаштувати, підготувати суспільні настрої до подальшого падіння гривні як невідворотне, закономірне явище, заявивши, що у 2018 році буде інфляція з-за «осучаснення пенсій». Нібито від надмірної кількості грошей на ринку. Але щоб кількість грошей стала чинником фінансової інфляції, показник М2 - грошова маса в обігу за рік, повинна бути настільки залишковою, що люди не знали би, куди її діти і кілограмами викидали би гроші на дрібницю. «Фінансові експерти» брехливо кажуть, що М2 ніби має бути як третина ВВП. Але Китай має 130%. І інфляції там немає. А хто сьогодні враховує об'єм послуг в Україні? А він у США, наприклад, «крутить» 80% усіх грошей, окрім нерухомості і може поглинути у кілька разів більше, якщо у людей будуть гроші. Достатня кількість грошей стимулює їх обертання, "розігріває" економіку, яка у нас у крижаному стані. В українців настільки мало грошей, що їм ще дууууже далеко до того, аби гроші власне і стали інфляційним чинником. Знаю про сім'ї, які з безгрошів'я змушені відрізатися від тепла на цю зиму( я просто не уявляю, як вони виживатимуть), а в селах пенсіонери масово на зиму їдуть у місто до дітей, які туди поїхали на хоч якісь заробітки, чи живуть там, якщо взагалі вони є, діти. Бо в селі старі замерзнуть - не всюди поряд є ліс, де можна наламати якихось дров, й далеко не кожен пенсіонер має здоров'я присвятити себе цьому заняттю, і це не перший рік. Я розмовляв з такими пенсіонерами в селі. До 2007 року в Україні було в обігу стільки доларів, що мінімальна зарплата офісного працівника у столиці складала 300 доларів, начальник управління чи департаменту - від 700, заступник керівника фірми міг мати 1500-5000 доларів на місяць. І ніякої інфляції не було, гривна трималася 4,5-4,7 за долар. Крим тоді ми дотували, як і Донбас, бо з Донбасу вироблені там гроші текли з України на офшорні рахунки Ахметова і іншого рвання. Тож співвідношення ВВП, маси грошового обігу, регіональних концентрацій населення сьогодні навіть більш сприятливі до покращення безінфляційних фінансових агрегатних показників. Тому НБУ й «попереджає», бо дуже можливе чергове організоване повторення коливання курсу. Буде чергове заробляння банками перед виборами для фінансування передвиборчих гонів на курсовій різниці. Як це робиться при переводі гривни у доларі і зворотно - вже давно всі знають. А інші гроші, що реально має Україна - звичайні 20 мільярдів доларів щорічних - ми платимо міжнародним кучерявим рекетирам.
2. НБУ оголосив, що українські банки за 9 місяців заробили 1,5 мільярда гривень чистого прибутку. А у минулому році були навіть у збитку. Це як оголосити банкрутом компанію, яка видобуває нафту, що залягає на триметровій глибині. Та будь-яку. Найбільші фінансові пограбування України робляться через банкову сферу. Сотнями мільярдів гривень. Про це вже писалося й говорилося. Нахабство місцевих і глобальних сіоністів в Україні вже не просто хуцпа, а щось таке, що серце і розум вимагають негайної страшної помсти, піднімає нечувані садистські думки у нормального українця по відношенню до оцих.
Для порівняння: за 9 місяців за транзит газу Україна отримала майже 25 мільярдів гривень.
3. Александрович, посол України у Сербії. Йому підтявкнув інший «український» юда по кличці Ар'єв, зареєстрований, вочевидь, при народженні як Сіоньєв. Заява Александровича у «інтервʼю інтернет-виданню BIRN цього тижня викликало низку обурень. Олександр Александрович сказав, що Росія використовує Сербію «як ще один інструмент для знищення Європи. Сербським урядовцям не сподобалася така заява, котру нещодавно в Белграді зробив заступник помічника держсекретаря США Гойт Браян Йі. Вони тоді промовчали, а коли ці слова процитував український дипломат, сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич сказав: «Коли хтось вимагає від нас, щоби ми не сиділи на двох стільцях, то він, властиво, намагається забрати наш стілець, щоби ми провалилися. Тому не треба, щоби ми звертали увагу на таку критику. Ми повинні брати до уваги те, що є нашим національним й державним інтересом».
Що за глупота посла - відмітитися, йдучи у тренді глобалістів, ненависників? Здається, цей дипломат не розуміє своїх функцій і свого місця. Ми не уповноважували від імені держави робити ідіотські заяви, що дуже шкодять Україні. Сказане від будь-якої держави не потрібно повторювати. Нам потрібно будувати нормальні відносини з Сербією, а тут робиться навпаки. Може, навмисне? Має такий наказ від глобалістів, провокувати-роздмухувати сварку межи слов'янського роду? Сербія, як держава, до України претензій немає. А деякі серби, що за московитів - то ще не вся Сербія. Є серби, які захищали свою істоичну землю - Косово, куди глобалісти пропихують чужинецький у Європі збрід чужинецької релігії-ідеології. Мілошевич виконував свої конституційні і моральні обов'язки,на відміну від декого, хто здав Крим, і його вбили у тюрмі Гааги, бо не було доказів йцого провини. Слов'янську Сербію світові демократичні сили бомбардували саме за це. Цивільних. Телецентр. Колись ті самі сили розбомбардували Дрезден з 250-тисячами цивільних біженців, виключно дітей, жінок, старих, скинули на цивільні міста Японії атомні бомби. В Україні прокремлінів у тисячі разів більше а бойовики з того боку фронту можуть гуляти у Києві і фотографуватися на фоні виставкової бронетехніки. Нам потрібно перехопити у Росії Сербію. Це близький народ до України, мови наші після білоруської найближчі, як і хорватська. Тут у України має бути дуже серйозна і довга робота по консолідації всіх слов'янських держав, генетичною і культурною метрополією котрих вона є. У тому числі у сербсько-хорватських відносинах - непростих, які такими були зумисне створені зусиллями і Росії, і сіоністами Заходу. Але Україну сьогодні «представляють» у світі агенти тих гнид, які перехопили владу у майданцівців. А це у свою чергу є агенти глобалістів-сатанистів.
Раніше посли підбиралися, виглядали більш, так би мовити, солідно, хоч були і протекційні.
4. Перенесено на 6 листопада Вищим військовим спеціалізованим судом суд над Колмогоровим- бійцем, що у 2014 році стріляв, виконуючи, як і інші 8 бійців, наказ по затримці легкового автомобіля на блокпосту у Маріуполі, який проривався через блокпост і в результаті чого загинула пасажирка автомобіля. Якби цей суд підтвердив вирок Колмогорову 13 років ув'язнення, то це означало би одне - влада знищує патріотів вже не просто відкрито, але ще й у пику всім українцям, знущаючись над їхнім здоровим глуздом, над захисниками, як це вона робить з тисячами інших. Виходить, що, знаходячись на передовій, наші бійці, стріляючи у ворога, виконуючи наказ, чинять злочин. Тоді вони всією армією можуть знятися з фронту і піти у Київ, запитати, що ж це робить влада. От вам ціна і роль судової гілки влади і приклад, чому владна антиукраїнська бандитська зграя так блокує судову реформу.
5. Більшість політичних загальнодержавних американських інституцій - "за" надання Україні летальної зброї. Україна, не маючи сучасної структури армії, при фактично відсутній воєнній логістиці як матеріально так і технологічно, куди собі заб'є оту зброю? Як нею буде воювати? Як, наприклад, пускати тактичні ракети точного наведення, які нам дійсно необхідні - у нас є потрібна воєнна інфраструктура? Ми скоро четвертий рік у війні, а відповідних ні армії, ні зброї так і не маємо. Хаббадницька "влада" все зпаскудила. Починаючи з почуття патріотизму, коли тисячі добровольців стояли у чергах до військоматів. Гібридами по генетиці і психології є ці паскуді у владі. І діяння їхні сатанинські гібридні. Тож скільки нам зброї не давай, її ефективно використати для захисту не зможемо.Та й не має таких планів у "Головнокомандуючого" - звільняти окупорвані Донбас і Таврику. А в окопах з сучасної зброї найкраще себе показали англійські Максими 19 століття, більше для окопної війни нам не потрібно, бо всі зразки зброї з старих запасів так "модернізуються" за бюджетний кошь пройдисвітами-фірмочками, що швидко приходять у стан металобрухту. Ворог артилерією на наші ряди "прочищає" особовий склад, а ми його кулеметами лякаємо. Тож всі розмови, що "Трамп може надати Україні летальну зброю", швидше за все є розмовами. Політика. Типу "ми друзі, ми хочемо допомогти". Чи ми не пам'ятаємо Будапештський меморандум, отой папірець, за яким у нас відібрали ядерну зброю за просто так, котра тоді коштувала не менше 200 мільярдів доларів? Вже так три роки, скоро четвертий. І нам все одно - дадуть американці її чи не дадуть, як он зараз обіцяють на знущальні 47 мільйонів доларів... "Єсть лі жізнь на Марсє, нєт лі жізні на Марсє..." - нічого не зміниться. От коли юдобільшовицьке гетто - "СРСР" реально вже мав бути Німеччиною переможений, то глобальні сили тоді кинули всі свої резерви на порятунок цієї своєї потвори-дітища. Бо наступні вже були би точно вони. І точно би програли.
6. Мадярщина блокує всі кроки у ЄС щодо його асоціації з Україною та зближення України з НАТО.
Пора Україні розпочати карні справи проти угрів-тюрків для Гааги чи Нюрнберга-2 за тортури закарпатських патріотів, за Ковнір-42, придушення, розстріл Карпатської України, за злочини дикунів на території України у Другій світовій, у т.ч. спалення 7-ми тисяч українських цивільних громадян Корюківки та інші злочини на території України!
7. Здається мені, що дика облава на юнаків у барі є не що інше, як сіоністська реакція на розумну молодь. Отой бар, де диканоїдзовські полісмени з армійцями(що за дикуни!) били відвідувачів, а потім закинули їх до військомату і закрили їх там на добу(це вже вакханалія скотів старозавітних!) називається ... "Югендхаб". Ну а підкинути пакетики з наркотою, ще якусь дурню - це традиції псів у формі. Дуже бояться пйсаті правди, яка реалізувалася була у Німеччині 30-х рр 20-го сторіччя.
Чому Львів? "Куля в лоб", пастор і весь кагал, що
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https://www.youtube.com/watch?v=uQOe3JDhuxg
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Поломав зубы на фронте раша сеет неуверенность и панику в Украине.
А посему: УРОК И ПАНИКЕРОВ - К СТЕНКЕ !
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http://antikor.com.ua/articles/201631-ukraina_ne_bednoe_a_kriticheski_obvorovannoe_gosudarstvo._oligarhi_jarostno_soprotivljajutsja_reform
...
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А копам повнимательнее надо быть в Днепре где полно вообще сепаров и кацапских * консерв *
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а до этого вы думали что на чай пришли?
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в отличии от Джамала (участового) я был реальным оперативником (был в составе следственно-оперативной группы). Ребята - если есть вопросы - задавайте. Но пока вы пишите глупости и просто - херь
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