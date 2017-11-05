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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (7087) Донецкая область (4796) ГРАД (240) Авдеевка (1713)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО

Сегодня, 5 ноября, боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области - под удар с "Градов" практически одновременно попали Авдеевка и Опытное.

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Наши им тоже насыпают не слабо:
Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7604
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скулят по всем форумам:
Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6988
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Самі по собі луплять? Наші "Гради" вже вилетіли в Калинівці.
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Так. Валили в Калинівці з 22 вечора до 10 ранку без перестанку.
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Звісно звинуватять ЗСУ, хоча звідки стріляли по місту ніхто не знає.
О шостій вечора я слухав потужні постріли арти з боку Макіївки, також мешканці пишуть про мінуса зі сторони цього міста.
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Наверное в курсе раз он предлагает снять блокаду и начать торговать с торговыми партньорами.
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потому шо его Циля имеет комерцию с рыжим байструком нго и фондом ПОМОЖЕМ
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они знают, что им ничего не будет за это. Ваще ничего, абсолютно ничего.
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Чому не буде? Путєн бояри зашле. Працювали ж
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И ето по вашему нарушение перемирия? Ето настоящая война. А наши вместо хорошей ответки ездят в тарне по учениям и медали получают неизвестно за что
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путин мразь. И кучма с будапештским меморандумом. петя на третьем месте.
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И Запад не забывать, который самым подлым образом выдурил у нас ЯО в обмен на туалетную бумагу. Ссуки!
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Срочно выдать им повышенную пенсию.
Шоб не провоцировать.
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Здається, починається заміс.

Вставайте, волонтери, сурми заграли !
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не только мырный, он еще и безальтернативно шыкаладный.
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Вот скоро ВР как примет закон о реинтеграции Домбаса, как побегут алени вместе с местными прихвостнями в Россеюшку！
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В Расеюшку ?? Ты что ? 2 миллиона настоящих паспортов Украины осталось в Крему и на Донбассе в руках Предателей . И никому в голову из Аваковских не придет в голову -- сделать перерегистрацию паспортов внутренних УКраины или их замену .... На хера -- пусть Предатели и шпионы России гуляют свободно по УКраине и взрывают кого хотят . Такое впечатление -- что у нас или нет профессионалов среди Силовиков или дебилы все остались на службе .
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Такое впечатление -- что у нас или нет профессионалов среди Силовиков или дебилы все остались на службе

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Все верно. Одно вытекает из другого.
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Как щас представляю : штабные крысы сидят своими жирными ж-ми в креслах, наблюдают как сепары подгоняют арту, танки, грады к передовой,
затем берут ручку с блакнотом, и протягивая вискарь считают - 1 снаряд, 2 снаряда.
А потом с умным очень усталым видом выдают в прессу результаты своих титанических усилий.
Задрали.
А завтра с той же миной расскажут сколько погибших от плохих сепаров во время нарушенного хлебного на бруньках перемир'я.
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Забагато знищених ворогів не буває. Тут буває лише замало.
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В тернете идет инфа, что горит какой-то воинский склад под с. Опытное, Донецкая обл.
Не в курсе про подробности?
Может как раз ответка?
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это у вас по кацапоСМИ печатают...\это даже не вопрос...\
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вот другое дело... без шума и пыли... клац в бедро и руслан приготовился окончить охоту на укров

Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2879
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Упокой, Боже, душу раба сего. А потом сразу - в ад.
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За один выпущенный в нашу сторону снаряд в ответ должны лететь 5снарядрв, чтобы козломордые голову не могли поднять. И быть туда откуда прилетает, даже если орудия российских оккупантов стоят в Донецке
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За кого пан патріот голосував у Травні 2014го?
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От такого количества снарядов , что озвучено, там уже не должно остаться населенных пунктов как таковых.
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То есть - холостые патроны, а это холостые ракеты!
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Оркам разрешено - они ж торговые партнеры рошена. Как сейчас помню визг пархатых барыг когда патриоты перекрыли позорную торговлю рошена - липецкого с террористами.
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здулся миротворец,хорошее дело геращенко испаганил.
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что такое 1.2мил для порошенко ?один день теневого заработка!! мне это напомнило кандидатов в депутаты .когда соорудят детскую площадку и неделю возле нее хоровод водят по всем каналам показывают *хозяйственника*но сколько он намерен сп не говорит.
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Володарка ломбардів скільки перерахувала?
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еслиб не воров и не давал воровать своему окружению ,то этих подачек не кому не нужны были.
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За словами Тарути Барига з Гонтаревой вдвох скиздили 700(сімсот)млрд. гр. на рефінансуванні липових банків і вбивстві живих. А скільки він скиздив з Насіровим, Демчишиним, Данілішиним, Вовком, Ахметкою, Гелетеєм, іньшими генералами...?
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«Темний шоколад» Петра Порошенка: про що говорять документи «райських островів» 5 листопада, 2017

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Анна Бабінець

У неділю о 20:00 за українським часом одночасно чотириста журналістів в шістдесяти семи країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців.
Навесні цього року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект «Панама Пейперз», отримали доступ до нових документів.
Нове глобальне журналістське розслідування назвали «Передайз Пейперз» або «Документи з райських островів». Цього разу журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій. Вони розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.
Команда «Слідства.Інфо», як офіційний партнер OCCRP, долучилася до цього міжнародного проекту і знайшла у документах більше десятка українських прізвищ. Одне з них - Петро Порошенко.
Півтора роки тому, український президент опинився в центрі уваги провідних медіа світу. Його згадували серед фігурантів так званого «панамського скандалу», коли журналістам стали відомі подробиці офшорних таємниць багатьох політиків світу. Український президент був змушений пояснювати навіщо вже перебуваючи на посаді глави держави він відкрив компанію на Британських Віргінських островах.
Там, як відомо, створені сприятливі умови для тих, хто бажає платити менше податків. Втім, тоді президент Порошенко заявив, що зареєстрував офшорну фірму винятково для того, щоб передати свій кондитерський бізнес в сліпий траст.

Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2885Торік український президент був змушений пояснювати, навіщо вже перебуваючи на посаді глави держави він відкрив компанію на Британських Віргінських островах. screenshot p відео

Але, судячи з доказів, отриманих нами в межах проекту «Документи з райських островів» метою створення президентського офшору могла бути все ж таки мінімізація податків.
Влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка Президентом України, його юристи шукали офшорний острів для корпорації «Roshen». У листах до колег з острову Мен вони використали термін «tax purposes», що означає «податкові цілі». Нові докази у офшорній справі президента дають ще більше підстав вважати, що саме оптимізація податків, а не передача у сліпий траст чи продаж, була метою перебудови структури корпорації Рошен.
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За останніми підрахунками, статки українського президента зросли за минулий рік і складають 1 мільярд доларів. Головним джерелом збагачення Порошенка є його кондитерська корпорація Рошен. Діяльність корпорації прозорою не назвеш - вона не публікує фінансових звітів, а нещодавно навіть заборонила офіційному виданню опублікувати інформацію про суму сплачених податків. Петро Порошенко хотів би, аби його корпорація, яку він, до речі, обіцяв продати, працювала максимально таємно. Однак, публікація архіву «Панама пейперс» півтора роки тому порушила його плани:
«Як правило, офшорний рахунок використовують приховано, щоб мінімізувати сплату податків. У цьому випадку все було абсолютно навпаки. Щойно я став президентом - я заявив, що передам свій бізнес в абсолютно прозорий сліпий страст у найбільшому інвестиційному банку світу. Тепер я можу назвати цей банк - це Rothschild bank. Він не приймає українські активи, тому юристи створили компанію спеціального призначення (SPV), через яку ми відкрито трансформуємо всі активи.»

Кондитерська фабрика «Roshen» у Києві. screenshot p відео

Так Петро Порошенко пояснював, навіщо створив компанію на Британських Віргінських островах у серпні 2014 року. З проекту Панама Пейперс весь світ дізнався, що у час, коли на Сході України йшли запеклі бої, юристи українського президента вибудовували складну схему з фірм у Нідерландах, на Кіпрі та на БВО для володіння «Рошеном». Вибір країн наштовхував на думку, що президент хоче уникнути сплати податків в Україні. Однак, і він, і його юристи це заперечували. Щоб президента не запідозрили у зловживанні офшорами, він навіть оголосив так звану деофшоризацію.
«Я визначаю розробку законодавства у цій сфері одним з першочергових завдань», - заявив Петро Порошенко.
Ми попросили оцінити процес деофшоризації практикуючого юриста з компанії «Арцингер». Павло Ходаковський каже, що багато формальних речей уже зроблено, однак бізнес продовжує використовувати офшори:
«Ми очікуємо що, напевне, до кінця наступного року більшість ініціатив і нововведень будуть імплементовані. Частина з них, вона більш схвально сприймається. Частина може наштовхнутися на певний супротив. Але, крім цього, є певний зовнішній тиск і зобов'язання України. Якийсь часовий лаг у нас є - як ми розуміємо, цей рік і наступний. Але вже, напевне, треба буде демонструвати якісь конкретні речі для того, щоб Україна сприймалася як країна, яка співпрацює у цій сфері».
З 1991 року з України в офшори виведено 148 мільярдів доларів. Для порівняння - бюджет України на 2017 рік складає близько 30 мільярдів доларів, тобто у офшорах осіло близько п'яти річних українських бюджетів.
Однак, навіть після оголошення деофшоризації гроші продовжують залишати Україну - жодних дієвих механізмів для уникнення цього досі не створено:
«Більше це вже йде захист активів. Це у якійсь частині все ще зберігається забезпечення конфіденційної інформації про кінцевих бенефіціарів, власників. Хоча, цього вже достатньо важко досягнути», - пояснює Павло Ходаковський.
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Коли президент Порошенко створював офшорну структуру корпорації «Рошен» у 2014 році, він переслідував одразу декілька цілей. І захистити активи, і оптимізувати податки у разі продажу, і приховати ім'я у нетрях острівних реєстрів.
Ані обіцянки перекрити офшори, ані публікація «Panama papers» не змусили Порошенка відмовитися від звички користуватися офшорами, яку він набув, будучи бізнесменом. Українським «Рошеном» продовжує володіти нідерландська компанія, а сам Порошенко наполягає, що так треба для передачі корпорації у сліпий траст.

Нові документи, які «Слідство.Інфо» отримало як партнер міжн
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Раньше, еще в СССР, когда говорили "Я с Донбасса", чувствовалось уважение среди людей, но теперь услышав такое, все будут ненавидеть.
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...Назар Приходько: Україною править спадковий олігарх, який захапав держмайно
Назар Приходько: Україною править спадковий олігарх, який захапав держмайноОт давайте порівняємо:Хто такі Павловський та Гуревич? Совкові офіцери, які звикли барижити та розпродавати військове майно як за безцінь так і задорого.Хто такі Корнієць та Шапакін? Судді, які зробили кар'єру в «лихі» 90-ті, комсомольці годованці та банальні корупціонери.І що, вищеперераховані сидять? Ні. А от у Саудівській Аравії, яку наші «матусині» ліберали не люблять за фундаменталізм та клерікальність, заарештовані принци, наближені до королівської сім'ї особи та крупні капіталісти-мультимільйонери. Відчуваєте різницю? Я теж.А все тому, що потрібно подивитися на «голову». Саудівською Аравією править король, спадковий монарх, який належить до родини яка цю країну створила. А у нас - спадковий олігарх, який вийшов з комсомолу і який під час дикої приватизації виявився спритнішим за інших і захапав Державне майно, яким вдало торгував в ті самі «лихі» 90-ті.
От тому в Саудівській Аравії заарештовують принців, а у нас Нардепи беруть на поруки злодіїв-комсомольців...
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Дааааа, я написал тут про своего соседа "пэтя скотина", т.к. он громко слушает музыку, а некоторые подумали в правильном направлении и поставили на комменте крестик. Респект))))
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Шесть пакетов по передку, это что-бы наверняка ответку выпросить?
И давненько им отмашки не давали на град по своим же. Скулят ватники, нужны смерти и страх перед "хунтой"..
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Треба подрывать больше. И пускать под откос поезда с вояками и техникой. В рашке.
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Когда читаю о количестве взрывов,снарядов,убитых и раненых,то в бошке не укладывается-как следуя Минску,можно спокойно размышлять о амнистиях или безнаказанности лугандонов.Это сегодня,а завтра может будет немного больше или меньше,а послезавтра "мышепратья и адинарот"?Мы шо,лохи?
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Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7465Semen Kabakaev
3 листопад о 23:59 ·

Я постоянно сталкиваюсь с двойными стандартами. Узнал, что «Антонов» официально заявил, что будет продолжать обслуживать российские самолеты, так как они обязаны это делать по договорам с РФ.
Отказаться они не могут, так как на них наложат международные санкции.
Вы обалдели?
А ничего, что Украина может применять все контр меры в отношении РФ, за то, что она аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской области, развязала агрессивную войну и у нас погибло тысячи наших солдат и мирных граждан.
Вы конечно извините, но пора нанять ряд компетентных юристов и развернуть пакет контр мер, как экономических, так и политических.
Забыл, на предприятии «Волга-Днепр», которое будет обслуживать «Антонов», РНБО санкции не наложило.
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Надо было объявлять войну, тогда вопрос торговли с врагом не стоял бы. Но готовы ли мы, чтобы бомбы сыпались на Днепропетровск, Харьков и Киев? Да, у нас хорошее ПВО, но у РФ много ракет и самолетов, а жизни ихних летчиков в расчет не идут.
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Блть, я надеюсь "реформаторы" не все запасы со складов сдали в цветмет и запустили в небо...очень хочется чтоб то отродье получило полноценную ответку!!!!!
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От цікаво, а лугандонам теж пенсію повисили?
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Пенсию повышайте иначе разбомбим!
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Спробуєте те,що прилетить вам у відповідь.
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Зачем мне какое-то фб. Ты же знаешь, что прилетит, раз говоришь об ответке, вот и спрашиваю у тебя. А пэтю ненавижу, даже плюнуть на его могилу не смогу, противно будет.
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После каждого убитого нашего воина, после каждого обстрела, после каждого истеричного заявления орков, надо усиливать санкции - хотя бы немного, но планомерно и неотвратимо. Тогда у мокшанцев быстро пропадет желание воевать.
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Чтобы желание воевать пропало у всех - надо санкции ввести обеим!
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Что самое трудное понять, так это женскую логику...
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шо там, оте падло жебрівський, казало про недоотримані мільярди?. може зразу вже завтра на мітінг в підтримку торгівлі з данбасом виходити?.
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Эх. 3 пакета града для опытного - это реально жопа. Дай Бог, чтоб пацаны успели в укрытия, ну и чтобы крыши последних помещений не обвалились. Если кто стоит там на Скате - держитесь, мужики, провел там лучшее время своей службы год назад. И сыпьте уродам нормальную ответку
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Смерть клятим расіянським окупантам !!!! Мочкуйте їх хлопці,бо гарний маскаль,мокша,це дохле мокша-маскаль !!!!
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«Кредит - отдал»: на Донбассе зашкварен россиянин из банды «Леший».

05.11.2017 - 09:

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/kredit-otdal-na-donbasse-zashkvaren-rossiyanin-iz-bandy-leshiy-foto-skrin?_utl_t=tw
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Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО. СТРАННО! А куда стреляли " наемники" если жертв и разрушений нет и из укрокарателей никто не погиб??? 247 снарядов из града!!! это должно быть все снесено с лица земли! Зато в ДОНЕЦКЕ повреждены и горят дома, несутся скорые,все тряслось и громыхало как никогда! это воины " света" соблюдали минские соглашения???

Татьяна Латынина г. Донецк 22.07
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНаемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО
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