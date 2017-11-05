Наемники выпустили из "Градов" 247 реактивных снарядов по Авдеевке и Опытному, - штаб АТО

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Боевики ОРДО вторые сутки обстреливают гражданские объекты инфраструктуры на Донбассе, дискредитируя подразделения ВСУ.
Думаю інформація від Люцифер. це справа не ЗСУ.
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О шостій вечора я слухав потужні постріли арти з боку Макіївки, також мешканці пишуть про мінуса зі сторони цього міста.
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Шоб не провоцировать.
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Вставайте, волонтери, сурми заграли !
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Все верно. Одно вытекает из другого.
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затем берут ручку с блакнотом, и протягивая вискарь считают - 1 снаряд, 2 снаряда.
А потом с умным очень усталым видом выдают в прессу результаты своих титанических усилий.
Задрали.
А завтра с той же миной расскажут сколько погибших от плохих сепаров во время нарушенного хлебного на бруньках перемир'я.
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Не в курсе про подробности?
Может как раз ответка?
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Анна Бабінець
У неділю о 20:00 за українським часом одночасно чотириста журналістів в шістдесяти семи країнах опублікували свої матеріали про фінансові таємниці можновладців.
Навесні цього року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів а також Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект «Панама Пейперз», отримали доступ до нових документів.
Нове глобальне журналістське розслідування назвали «Передайз Пейперз» або «Документи з райських островів». Цього разу журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій. Вони розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.
Команда «Слідства.Інфо», як офіційний партнер OCCRP, долучилася до цього міжнародного проекту і знайшла у документах більше десятка українських прізвищ. Одне з них - Петро Порошенко.
Півтора роки тому, український президент опинився в центрі уваги провідних медіа світу. Його згадували серед фігурантів так званого «панамського скандалу», коли журналістам стали відомі подробиці офшорних таємниць багатьох політиків світу. Український президент був змушений пояснювати навіщо вже перебуваючи на посаді глави держави він відкрив компанію на Британських Віргінських островах.
Там, як відомо, створені сприятливі умови для тих, хто бажає платити менше податків. Втім, тоді президент Порошенко заявив, що зареєстрував офшорну фірму винятково для того, щоб передати свій кондитерський бізнес в сліпий траст.
Торік український президент був змушений пояснювати, навіщо вже перебуваючи на посаді глави держави він відкрив компанію на Британських Віргінських островах. screenshot p відео
Але, судячи з доказів, отриманих нами в межах проекту «Документи з райських островів» метою створення президентського офшору могла бути все ж таки мінімізація податків.
Влітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка Президентом України, його юристи шукали офшорний острів для корпорації «Roshen». У листах до колег з острову Мен вони використали термін «tax purposes», що означає «податкові цілі». Нові докази у офшорній справі президента дають ще більше підстав вважати, що саме оптимізація податків, а не передача у сліпий траст чи продаж, була метою перебудови структури корпорації Рошен.
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За останніми підрахунками, статки українського президента зросли за минулий рік і складають 1 мільярд доларів. Головним джерелом збагачення Порошенка є його кондитерська корпорація Рошен. Діяльність корпорації прозорою не назвеш - вона не публікує фінансових звітів, а нещодавно навіть заборонила офіційному виданню опублікувати інформацію про суму сплачених податків. Петро Порошенко хотів би, аби його корпорація, яку він, до речі, обіцяв продати, працювала максимально таємно. Однак, публікація архіву «Панама пейперс» півтора роки тому порушила його плани:
«Як правило, офшорний рахунок використовують приховано, щоб мінімізувати сплату податків. У цьому випадку все було абсолютно навпаки. Щойно я став президентом - я заявив, що передам свій бізнес в абсолютно прозорий сліпий страст у найбільшому інвестиційному банку світу. Тепер я можу назвати цей банк - це Rothschild bank. Він не приймає українські активи, тому юристи створили компанію спеціального призначення (SPV), через яку ми відкрито трансформуємо всі активи.»
Кондитерська фабрика «Roshen» у Києві. screenshot p відео
Так Петро Порошенко пояснював, навіщо створив компанію на Британських Віргінських островах у серпні 2014 року. З проекту Панама Пейперс весь світ дізнався, що у час, коли на Сході України йшли запеклі бої, юристи українського президента вибудовували складну схему з фірм у Нідерландах, на Кіпрі та на БВО для володіння «Рошеном». Вибір країн наштовхував на думку, що президент хоче уникнути сплати податків в Україні. Однак, і він, і його юристи це заперечували. Щоб президента не запідозрили у зловживанні офшорами, він навіть оголосив так звану деофшоризацію.
«Я визначаю розробку законодавства у цій сфері одним з першочергових завдань», - заявив Петро Порошенко.
Ми попросили оцінити процес деофшоризації практикуючого юриста з компанії «Арцингер». Павло Ходаковський каже, що багато формальних речей уже зроблено, однак бізнес продовжує використовувати офшори:
«Ми очікуємо що, напевне, до кінця наступного року більшість ініціатив і нововведень будуть імплементовані. Частина з них, вона більш схвально сприймається. Частина може наштовхнутися на певний супротив. Але, крім цього, є певний зовнішній тиск і зобов'язання України. Якийсь часовий лаг у нас є - як ми розуміємо, цей рік і наступний. Але вже, напевне, треба буде демонструвати якісь конкретні речі для того, щоб Україна сприймалася як країна, яка співпрацює у цій сфері».
З 1991 року з України в офшори виведено 148 мільярдів доларів. Для порівняння - бюджет України на 2017 рік складає близько 30 мільярдів доларів, тобто у офшорах осіло близько п'яти річних українських бюджетів.
Однак, навіть після оголошення деофшоризації гроші продовжують залишати Україну - жодних дієвих механізмів для уникнення цього досі не створено:
«Більше це вже йде захист активів. Це у якійсь частині все ще зберігається забезпечення конфіденційної інформації про кінцевих бенефіціарів, власників. Хоча, цього вже достатньо важко досягнути», - пояснює Павло Ходаковський.
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Коли президент Порошенко створював офшорну структуру корпорації «Рошен» у 2014 році, він переслідував одразу декілька цілей. І захистити активи, і оптимізувати податки у разі продажу, і приховати ім'я у нетрях острівних реєстрів.
Ані обіцянки перекрити офшори, ані публікація «Panama papers» не змусили Порошенка відмовитися від звички користуватися офшорами, яку він набув, будучи бізнесменом. Українським «Рошеном» продовжує володіти нідерландська компанія, а сам Порошенко наполягає, що так треба для передачі корпорації у сліпий траст.
Нові документи, які «Слідство.Інфо» отримало як партнер міжн
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Назар Приходько: Україною править спадковий олігарх, який захапав держмайноОт давайте порівняємо:Хто такі Павловський та Гуревич? Совкові офіцери, які звикли барижити та розпродавати військове майно як за безцінь так і задорого.Хто такі Корнієць та Шапакін? Судді, які зробили кар'єру в «лихі» 90-ті, комсомольці годованці та банальні корупціонери.І що, вищеперераховані сидять? Ні. А от у Саудівській Аравії, яку наші «матусині» ліберали не люблять за фундаменталізм та клерікальність, заарештовані принци, наближені до королівської сім'ї особи та крупні капіталісти-мультимільйонери. Відчуваєте різницю? Я теж.А все тому, що потрібно подивитися на «голову». Саудівською Аравією править король, спадковий монарх, який належить до родини яка цю країну створила. А у нас - спадковий олігарх, який вийшов з комсомолу і який під час дикої приватизації виявився спритнішим за інших і захапав Державне майно, яким вдало торгував в ті самі «лихі» 90-ті.
От тому в Саудівській Аравії заарештовують принців, а у нас Нардепи беруть на поруки злодіїв-комсомольців...
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И давненько им отмашки не давали на град по своим же. Скулят ватники, нужны смерти и страх перед "хунтой"..
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3 листопад о 23:59 ·
Я постоянно сталкиваюсь с двойными стандартами. Узнал, что «Антонов» официально заявил, что будет продолжать обслуживать российские самолеты, так как они обязаны это делать по договорам с РФ.
Отказаться они не могут, так как на них наложат международные санкции.
Вы обалдели?
А ничего, что Украина может применять все контр меры в отношении РФ, за то, что она аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской области, развязала агрессивную войну и у нас погибло тысячи наших солдат и мирных граждан.
Вы конечно извините, но пора нанять ряд компетентных юристов и развернуть пакет контр мер, как экономических, так и политических.
Забыл, на предприятии «Волга-Днепр», которое будет обслуживать «Антонов», РНБО санкции не наложило.
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Бойовики "ДНР" імітують обстріли з боку ЗСУ, - СЦКК
Риторическим называется вопрос, не требующий ответа.
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05.11.2017 - 09:
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/kredit-otdal-na-donbasse-zashkvaren-rossiyanin-iz-bandy-leshiy-foto-skrin?_utl_t=tw
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Татьяна Латынина г. Донецк 22.07
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