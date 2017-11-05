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Материалы по теме:  Убийство Вороненкова
Теги: Луценко (7202) Харьков (4543) Мосийчук (320) Вороненков Денис (197)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Убитый в Харькове Аксельрод причастен к организации убийства Вороненкова, - Луценко

Погибший вчера в Харькове во время обстрела автомобиля Эдуард Аксельрод имел связь с заказчиком и организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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А также Кеннеди , хватит врать.
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по счастливому стечению обстоятельств светило юриспруденции прозрел именно сегодня?
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Кучность стрельбы указывает на великолепную работу спецназа.
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Югик а почему соучастник преступления на свободе гулял
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И Луценко ждал пока убьют Аксельрода и не арестовал?
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Аксельрод.........яке красиве українське прізвище !
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учитель истории так любил писать на доске . хорошо запоминаеццо .
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Ещё ни разу никого не поймали, зато каждый день во всё горло бахвалятся своей осведомлённостью.
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Оказывается, пребывание в больничке - имеет положительную сторону! Можно стать Нострадамусом. Или- Вангой. Поперло Мосе. Щас будет нарасхват, на всех каналах ТВ... Чи позавидовать...
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мосейчук-это *рождение* нового шкиряка-геращенко.
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От шо бывает когда жинка кормит наколотыми апельсинами ...
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Все, кто причастен к убийству Вороненкова, лучше сдайтесь властям и все чистосердечно расскажите. Видите, как может дело обернуться.
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Уже не к кому обращаться.
Это как голландцы наивные - решили через три года что кто живой из ракетчиков еще есть.
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та так пол харькова нужно ляпнуть
эти фраера всегда под кацапами ходили
и пиковые прокурорские, типа авакова - почти все
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зрада так испереживалась...как будто этот аксельрод их однополчанин .ну в крайнем случае брат по клаве
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Я о нем- впервые услышал. Фамилия, надо признать- красивая. Это вам не Петренко, какой-нибудь. И не Сидоренко. Это- Аксельрод! Правда- бывший. Бывает.
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Ну дык на труп висяки навешивать - славная традиция совковых органов. Все шито-крыто,расследование успешно завершено,можно на пинжаках дырки для блЯЯстяшек крутить.
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Другими словами: А мы всё знали, всех вели, но нас опередили.
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Похоже, что убрав "Эдика Лепу" заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", - написал Мосийчук.
--------------------
А наши (как всегда) иплом щелкают, только к трупам поспевают приехать.
Если знали-догадывались - то чего он на свободе? почему слежки не было? и тд
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То есть, до этого он не был причастен и никто не знал где он, а как только замочили сразу стал причастен, мля...
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Он вообще какое учреждение образовательное заканчивал, кроме школы?? И это ваш генпрокурор???
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Я вас попрошу птичку нашу не обижать.. (с)
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министр Абароны РАБссии СерГЕЙ ШойХУ окончил строительный институт,а уже почти МАРШАЛ РАБссии и кавалер Мальтийского ордена
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как масон он больше пользы приносит .если считать,что каменщики -враги расеюшки.
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Юра Луценко закончил политехнический институт, а уже целый генеральный прокурор.
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А вжеж ! Два курси менськои колонии загального режиму !
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Через 2 суток после отъезда Вороненкова в уУкраину,Жиринжопский в прямом ефире у Соловьева произнёс : ну все,Вороненков ТРУП...
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Теперь вроде как должны грохнуть Жириновского...
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Будет лезть в долю контробаса тогда грохнут
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Вороненков носитель опасной информации...,впрочем такими же были генерал Рохлин не убитый Крысами Кремля,генерал Лебедь,полковник Литвиненко и прочие Галины Старовойтовы и Анны Политковские...
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заберите у идиота ФБ,клоуны в цирке работают а не в ГПУ.....
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Немцова убили за то что передал Украине списки всех воинских частей РАБссии участвующих в войне на Дамбассе...
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Связь осуществлялась "из-за" Аксельрода или всё-таки "через" Аксельрода ? Внимательнее переводить нужно.
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Хоть одна хорошая новость. Оказывается все таки можно эффективно бороться с лицами украинской реформаторской национальности.
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Мося занялся перепостами..скучно на больничном..
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тварь уже дома, но сожалеет, в клинике лучше кормят
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И рейтинг новостной был больше. Зазвиздился недорезанный..
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Все кацаПсинские подвиги в мире расписал известный сцувецкий террорист полковник КГБ-ФСБ РАБссии Илья Старинов в своей книге "Записки террориста",причем с 1926 года и до самой смерти подонка в 2000 году...,где когда кого валили Крысы кремля за бугром...
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Якщо ми всі замовні вбивства будемо "" вішати "" на вбитих - то так буде 100 % розкриття злочинів - а там і Медальки посипляться та Премії .......
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барнаульці роз'їзжають по Україні як у себе вдома, ще й вбивства планують. вирив яму іншому та сам теж потрапив до неї.
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судя по фоте, прокурором пропущенна такая важная деталь, как та, шо он ехал не пристегнувшись ремнём. был бы пристёгнут - может бы и остался жив )).
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Никогда не будет толку в государстве, пока во главе правоохранительных органов будут находиться политики и бизнесмены (у нас это одно и тоже: бизнесмены - они же политики). Чуть что-нибудь сразу же луценки, аваковы и др. приступают к пиар-акциям в фейсбуке. Главное - засветиться - закон для предвыборной агитации. На базаре им торговать арбузами, а не силовыми структурами руководить.
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Теперь я понял метод как луцик закроет все громкие висячие дела. Надо только трупы дождаться.
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Так уже можно трупы на трупов списывать. Трупов как раз хватает.
К примеру Шеремета списать на Вороненкова, Вороненкова на Аксельрода. А когда заходим в тупик - рука Москвы.
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Ну да. Мёртвый то ответить не может. Так что Юга сейчас что угодно говорить может.
А если знал, чего не организовал охрану такому ценному свидетелю?

Юга, даю наводку - Ли Харви Освальд.

Кста. что он может сказать про убийство Курочкина в святошинском суде? Кричал ведь что раскрыть - дело чести. Или опять - рука Москвы?
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Мене не цікавить Аксельрод. Знищили, туди йому дорога.(Це кращий варіант, ніж наші продажні суди). Мене цікавить картавий. Це ж треба бути таким дебілковатим, щоб хвалитись своїм непрофесіоналізмом !
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наверное,если бы тюкнули мосийчука до конца, то он был бы заказчиком
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУбитый в Харькове Аксельрод причастен к организации убийства Вороненкова, - Луценко
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