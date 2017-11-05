Убитый в Харькове Аксельрод причастен к организации убийства Вороненкова, - Луценко

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, Алексей Носов d8330900
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Игнатов
Засулич
Дейч
АКСЕЛЬРОД!!!!
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Это как голландцы наивные - решили через три года что кто живой из ракетчиков еще есть.
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эти фраера всегда под кацапами ходили
и пиковые прокурорские, типа авакова - почти все
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А наши (как всегда) иплом щелкают, только к трупам поспевают приехать.
Если знали-догадывались - то чего он на свободе? почему слежки не было? и тд
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К примеру Шеремета списать на Вороненкова, Вороненкова на Аксельрода. А когда заходим в тупик - рука Москвы.
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А если знал, чего не организовал охрану такому ценному свидетелю?
Юга, даю наводку - Ли Харви Освальд.
Кста. что он может сказать про убийство Курочкина в святошинском суде? Кричал ведь что раскрыть - дело чести. Или опять - рука Москвы?
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