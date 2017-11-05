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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (8336) Польша (4203) учения (2181) ЛитПолУкрБриг (46)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше. ФОТОрепортаж

В Республике Польша, на базе Учебного центра Сухопутных войск "Демба" стартовали многонациональные командно-штабных учения "Кленовая арка - 2017", с участием более 460 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Канады, Польши и Литвы.

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Ващиковскому скорее всего заплатили за этот скандал. Сам по себе он не начал бы делать такие выкрутасы.
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Его возможно и покупать не пришлось. Это дитя СССР могло быть завербовано еще в институте..и давно забыть об этом..
Но деньги тоже вариант -пенсия(покой), яхточка(выпивка), рыбалка(женщины), а это деньги..
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Товариство «Пам'ять» 5 листопада представило у Львові військово-історичне дійство. Спершу учасники пройшлись вулицями міста маршем слави Галицької армії та військ УНР, і влаштували театралізовану реконструкцію «Бої за столицю - Львів». Захід приурочили до 99-й річниці проголошення Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР). 1 листопада 1918 року стався «Листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «Листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об'єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста - площа Ринок, вали на Винниченка.листопада 1918 року стався «листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об'єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста - площа Ринок, вали на Винниченка.
https://www.radiosvoboda.org/a/video/28836384.html
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Ватан, за такие комменты тебе даже твои 11.80 не запалатят.
Ты что?

А ну бегом развёрнутую мысль выдал, а не какое-то бессмысленное мычание. Хоть спиши откуда-то, если со своими мыслями туговато.
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Несколько сотен "ультрас" и представителей патриотических организаций вышли на акцию протеста под здание Представительства Евросоюза в Украине. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации "С14".
Сначала протестующие прошлись маршем по центру Киева в поддержку задержанных боевиками ОРЛО луганских "ультрас" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова.

Фото: С14

Позже колонна пришла под здание Представительства ЕС, потребовав от европейских властей обратить внимание на удерживаемых в плену луганчан и посодействовать их освобождению.
Напомним, в октябре боевики ОРЛО приговорили к 17 годам тюрьмы фаната луганской "Зари" Владислава Овчаренко. Еще один болельщик, Артем Ахмеров, был незаконно осужден на 13 лет.
В ноябре 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров подпольной Источник: 112.ua

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А Ващицкий же сказал, что не будет ССовцев пропускать!
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Украинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше - Цензор.НЕТ 1914Daniel Rodriguez15 хв · Александр Чернов‏ @Utilizator_ 30m30 minutes ago#ДНР #Донецк облтравма: первые"поступления"- мин. 4 рыла.
Раненые орки орут,что на ЯБП "ад, пацанов покосили"!
#Киев,не забудь ТВвышку!Украинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше - Цензор.НЕТ 6213⚡️
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Годину тому слухав у той стороні дуже гучне перемир'я.
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Да там ещё визжит Интерфакс, что злые укропы обстреляли мирных дамбасюков и ребёнок погиб. Но дело в том, что 48.061475, 37.748015 - координаты, отсюда работал ГРАД ВС РФ.
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Пишуть були спочатку минуси на заході Макіївки, пос. Лєсной, Грігорьєвскі отвали. Зараз отримали відповідь. Ще є повідомлення про прильоти у район Вєткі, свіст снарядів на Шахтьорскій площі, а це майже центр Донецька.
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Попало в зупинку "18 лікарня" по Київському проспекту. Проспект перекритий від Шахтарської.

Украинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше - Цензор.НЕТ 2018
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Міняємо березу на клен.

А взагалі треба вирощувати власний ДУБ!
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Смереку!
На ній москаль дуже гармонічно виглядає.
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Ми є нащадки своїх пращурів, які йшли у дубові гаї, де спілкувлися зі своїми батьками, що у Нави, які їм допомагали у Яви. Головний Дуб-Дід гаю давав силу нам. І перемоги. Як це було у Карпатах, коли ми 200 тисяч татар там зарили. Епізод описаний Іваном Франком, "Захар Беркут". Коли юди у нас забрали з юдеєм Володимиром, просунутим хазарами на Київський стіл силою найманого іноземного величезного війська, нашу дідівську віру, вирізавши половину русичів-українців, аби ті засвоїли заповіді, що почиалися з "Не убий!", то і наша Русь, наш нарід став занепадати з того часу. Блищали золотом у Києві лише куполи юдохристиянства, а народ ві країна занепали. Добив нас тоді Ярослав "Мудрий", син Володимира, юдейськими законами, що увів у Україну-Русь.
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жаль что наши не одели форму Галичини.

ващиковского кондратий бы хватил! Хотя львовяне сегодня достойно отожгли у себя дома!
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раааз кууудрявый, клён зелёный лист резной!
.. забула(
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Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
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Ой на горі два дубки (з москалями),
Ой на горі два дубки, два дубки
Та й злилися до купки.
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уже если на украинском то можно было и это
На горі той зелен клен, зелен клен
Немов чаклун він мені
Дарує чари кожен день
І бере той зелен клен у полон
Немов чаклун уночі дівочий сон
Заблукало сонце у гаях
...
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А у Ващиковского свои маневры. Кто еще из глав МИДов будет набрасывать прокацапское говно на вентилятор?
Сиярто, Габриэль, Ле Дриан, Альфано. Кого пропустил?
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у польских спадохроняжей до сих пор береты не краповые !!! 20 лет в НАТЕ!!!
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неплохо бы странам Балтии во второй половине марта провести манёвры "осиновый кол - 2018". представляю, как конь бы ржал в миде рашки по этому поводу )).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше. ФОТОрепортаж
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