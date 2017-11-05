Украинские военнослужащие принимают участие в международных учениях "Кленовая арка-2017" в Польше. ФОТОрепортаж

Vermut
, Вася Шевченко f77d76ba
, Андрей Жуков b738201d
, Гыг с Вами
, Ali Hasan
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, Shtolz
, злой крот
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, Николай Водяной
, Dron
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, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, Алексей Носов d8330900
, Степан Остапенко ee28ae65
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, Vlad1606
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, botoks
, Игорь Д
, винтовка
, Дедушка АУ
, Сергій Гранін
, ВКЛ_это_мы_01
, Яким Якимчук
, тютя тютькин 0e0cff03
, Vedana
, антиватник черниговский
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, Lvbnhj
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, Senator S 01a656ec
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, Антип61
, Wevelsburg
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Но деньги тоже вариант -пенсия(покой), яхточка(выпивка), рыбалка(женщины), а это деньги..
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https://www.radiosvoboda.org/a/video/28836384.html
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Ты что?
А ну бегом развёрнутую мысль выдал, а не какое-то бессмысленное мычание. Хоть спиши откуда-то, если со своими мыслями туговато.
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Сначала протестующие прошлись маршем по центру Киева в поддержку задержанных боевиками ОРЛО луганских "ультрас" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова.
Фото: С14
Позже колонна пришла под здание Представительства ЕС, потребовав от европейских властей обратить внимание на удерживаемых в плену луганчан и посодействовать их освобождению.
Напомним, в октябре боевики ОРЛО приговорили к 17 годам тюрьмы фаната луганской "Зари" Владислава Овчаренко. Еще один болельщик, Артем Ахмеров, был незаконно осужден на 13 лет.
В ноябре 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров подпольной Источник: 112.ua
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Раненые орки орут,что на ЯБП "ад, пацанов покосили"!
#Киев,не забудь ТВвышку!⚡️
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А взагалі треба вирощувати власний ДУБ!
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На ній москаль дуже гармонічно виглядає.
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ващиковского кондратий бы хватил! Хотя львовяне сегодня достойно отожгли у себя дома!
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.. забула(
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Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Я влюбленный и смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
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Ой на горі два дубки, два дубки
Та й злилися до купки.
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На горі той зелен клен, зелен клен
Немов чаклун він мені
Дарує чари кожен день
І бере той зелен клен у полон
Немов чаклун уночі дівочий сон
Заблукало сонце у гаях
...
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Сиярто, Габриэль, Ле Дриан, Альфано. Кого пропустил?
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