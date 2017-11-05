Полиция открыла несколько уголовных производств по факту попытки силового захвата активов агрофирмы на Полтавщине

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Автором проекту постанови № 7250 «Про відсторонення Авакова А.Б. від виконання повноважень Міністра внутрішніх справ України» є народний депутат Юрій Левченко.
Автор іншого проекту постанови (№ 7252) депутат Сергій Каплін пропонує відсторонити Авакова на час розслідування справи про закупівлю рюкзаків МВС.
Раніше народний депутат Юрій Левченко заявляв, що у Верховній Раді відмовляються реєструвати проект постанови про відсторонення Арсена Авакова.
Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є фігурантом провадження щодо закупівлі МВС рюкзаків за завищеними цінами. Олександр Аваков вважає цю справу політичною.
Зараз суд обирає підозрюваному Олександру Авакову запобіжний захід, прокуратура просить застосувати щодо нього арешт стороком на 60 днів із можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.
НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей, зокрема сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.
Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ 31 жовтня. У МВС вкотре заявили, що процедура закупівлі рюкзаків була здійснена відповідно до закону.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28829758.html
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Лед тронулся господа.... Так и до импичнета не далеко.
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Стало известно, какую зарплату в октябре получил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Интересно, что в документе, который направили журналистам как ответ на запрос, говорится, что Турчинов получает заработную плату меньше своих заместителей.
Так, за октябрь его зарплата составила 52,5 тыс. гривен, при этом зарплата его заместителей была выше - от 58,9 тыс. до 79,3 тыс. гривен.
В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тысяч гривен, надбавка за выслугу лет - 9 тысяч гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперта по вопросам тайн - по 3,6 тысяч гривен.
При этом зарплата за октябрь первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского составила 58 912 гривен. Из них 32 тысяч гривен - это премия, а 5,3 тысячи гривен - командировочные. Другой первый замсекретарь - Михаил Коваль - 77 010 гривен (из которых 32 тысяч гривен - премия). А зарплата заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко за октябрь составила 79 264 гривен, из которых 30 тыс. гривен - премия, а 14 050 - командировочные.
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ВО-ВО,ПОЛИЦИЯ ОТКРЫЛА,А ПРОКУРАТУРА ЗАКРЫЛА)
НУ,И СУД ВЗЯЛ НА ПОРУКИ)))
И ВСЕ ОПЯТЬ В ШОКОЛАДЕ)
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У народа терпение лопается, а не Аваков стал Украину любить больше денег!
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