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Теги: аграрии (179) захват (796) Полтавщина (545) рейдерство (856)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция открыла несколько уголовных производств по факту попытки силового захвата активов агрофирмы на Полтавщине

В Полтавской области по факту попытки силового захвата имущества агрофирмы полиция открыла несколько уголовных производств.

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то есть полиция тоже в доле или все таки кого-то посадят?
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Конечно, в доле. Вон, один даже под машину бросился, за деньгами, наверное.
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"...по факту попытки силового захвата имущества агрофирмы полиция открыла несколько уголовных производств..." - интересно против кого?
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У Верховній Раді зареєстрували два проекти постанови про відсторонення Арсена Авакова від виконання повноважень міністра внутрішніх справ України.
Автором проекту постанови № 7250 «Про відсторонення Авакова А.Б. від виконання повноважень Міністра внутрішніх справ України» є народний депутат Юрій Левченко.
Автор іншого проекту постанови (№ 7252) депутат Сергій Каплін пропонує відсторонити Авакова на час розслідування справи про закупівлю рюкзаків МВС.
Раніше народний депутат Юрій Левченко заявляв, що у Верховній Раді відмовляються реєструвати проект постанови про відсторонення Арсена Авакова.
Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр є фігурантом провадження щодо закупівлі МВС рюкзаків за завищеними цінами. Олександр Аваков вважає цю справу політичною.
Зараз суд обирає підозрюваному Олександру Авакову запобіжний захід, прокуратура просить застосувати щодо нього арешт стороком на 60 днів із можливістю внесення застави 5 мільйонів гривень.
НАБУ 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей, зокрема сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.
Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ 31 жовтня. У МВС вкотре заявили, що процедура закупівлі рюкзаків була здійснена відповідно до закону.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28829758.html
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У Каплина, на первый взгляд, вроде бы, - здравое суждение.
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про відсторонення Арсена Авакова від виконання повноважень міністра внутрішніх справ України.


Лед тронулся господа.... Так и до импичнета не далеко.
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Дайте угадаю, первое уголовное дело на фермера, второе на селян что пришли поддержать рейдеров на вилах??
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Почем опиум для народа................зарплата его преосвященства
Стало известно, какую зарплату в октябре получил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Интересно, что в документе, который направили журналистам как ответ на запрос, говорится, что Турчинов получает заработную плату меньше своих заместителей.
Так, за октябрь его зарплата составила 52,5 тыс. гривен, при этом зарплата его заместителей была выше - от 58,9 тыс. до 79,3 тыс. гривен.
В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тысяч гривен, надбавка за выслугу лет - 9 тысяч гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперта по вопросам тайн - по 3,6 тысяч гривен.
При этом зарплата за октябрь первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского составила 58 912 гривен. Из них 32 тысяч гривен - это премия, а 5,3 тысячи гривен - командировочные. Другой первый замсекретарь - Михаил Коваль - 77 010 гривен (из которых 32 тысяч гривен - премия). А зарплата заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко за октябрь составила 79 264 гривен, из которых 30 тыс. гривен - премия, а 14 050 - командировочные.
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В основном это молодые мужчины в возрасте от 19 до 36 лет, жители Киева, Запорожья и Кременчуга --- в ато их .Источник: https://censor.net.ua/n461779
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Там не все так однозначно. Треба розпитати власника Агрофірми "Оржицька" Несена. Там були якісь позики,які ніхто не повернув....Справа темна.
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Полиция открыла несколько уголовных производств по факту попытки силового захвата активов агрофирмы на Полтавщине
ВО-ВО,ПОЛИЦИЯ ОТКРЫЛА,А ПРОКУРАТУРА ЗАКРЫЛА)
НУ,И СУД ВЗЯЛ НА ПОРУКИ)))
И ВСЕ ОПЯТЬ В ШОКОЛАДЕ)
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А зачем несколько? для улучшения показателей?
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А этих,что захвативали не берут в армию или там все не призовного возраста?
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Вообще-то полиция приехала к шапошному разбору, или чтобы предотвратить самосуд - крестьяне сами переловили рейдеров апо полям и посадкам...
У народа терпение лопается, а не Аваков стал Украину любить больше денег!
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Неизвестные особы, похожие на молодых мужчин, приехали на неизвестных транспортных средствах, похожие на легковые автомобили, в руках они имели неизвестные предметы, похожие на пистолеты, с помощью которых они проводили неизвестные действия, похожие на грабеж агрофирмы.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция открыла несколько уголовных производств по факту попытки силового захвата активов агрофирмы на Полтавщине
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