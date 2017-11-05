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Теги: история (1428) Львов (3764) оккупация (7449) Польша (4203) Ващиковский (134)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ващиковский отказался посетить музей во Львове после слов об оккупации Западной Украины в 1918 году. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который второй день находится во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 года оккупировала Западную Украину.

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Польша ещё больше зависит от США чем мы от Польши...поэтому миротворец у нас один и поэтому не стоит вникать кто есть ХУ.
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Не надо передергивать, для начала! Наших там скока щас? Речь шла о миллионе, как минимум. И количество- растет, ежедневно, тысячами. Даже на дверях моего подъезда, в Мариуполе- с десяток телефонов, с предложением о работе в Польше!!! Такого ранее- не было, у нас. А сейчас, я, лично- уже троих знаю, кто туда свалил. И сам я- на польскую компанию работаю.
Так что- всё очень не просто.
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Вот именно - миллион. Если хотя бы половина этого миллиона объявит забастовку, Польше будет кисло. И заменить их быстро некем.
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Шо-шо??? И сотни не найдется. Для забастовки. И ваааще- никого не найдется. И всё.
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Я- Никто. Я понятия не имею о подковерной срани, которая- наверняка- присутствует. Меня просто умиляют местные Воины, предлагающие очередное обострение. А вам это обострение- нравится?
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Якщо ви ніхто і поняття ні про що не маєте, то для чого щось пишете?
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Товариство «Пам'ять» 5 листопада представило у Львові військово-історичне дійство. Спершу учасники пройшлись вулицями міста маршем слави Галицької армії та військ УНР, і влаштували театралізовану реконструкцію «Бої за столицю - Львів». Захід приурочили до 99-й річниці проголошення Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР). 1 листопада 1918 року стався «Листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «Листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об'єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста - площа Ринок, вали на Винниченка.листопада 1918 року стався «листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об'єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста - площа Ринок, вали на Винниченка.
https://www.radiosvoboda.org/a/video/28836384.html
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Та то... мультфильм. Кто хочет- пусть верит. А я- ни разу. Пессимист я. Так уж вышло.
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А кто такой этот поляк? Какое его место в истории хотя бы Жмеринки, уже не говорю об Украине ... какой то прищ или дрищ, а подаётся в новости как что то решающий чел.
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У них скоро выборы, лохторату надо что-то впаривать, вот и тянут опять эту шарманку про мордерцув в шинелях СС, тут по телеку такую хуйню показывают будто смотришь КисельТВ, а поляки ведуться на все это, короче вата что тут что там. Одно только радует - львовяне, не такое УГ как наш МИД.
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А хіба сучасна польська влада ще мало залила смальцю за шкіру простим полякам? Які дурні будуть й далі за них голосувати?
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Поляк в черговий раз показав який він гнилий і як політик і як людина. Бо розвернутися біля входу у в'язницю -музей, де кацапською гебнею закатовано тисячі невинних жертв може хіба нащадок вбивць.
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есть в ютубе видео, выступление немецкого историка о начале войны. он там подобно описывает немецко-польские отношения перед началом войны. как немцы пытались с поляками договориться о железнодорожном коридоре в отрезанную Пруссию, о прекращении нарушения прав немцев в Польше. об нарушении прав и дискриминации украинцев тоже прозвучало. как Польша несколько раз предлагала странам Антанты напасть на Германию. вся эта информация была заботливо удалена победителями из учебников истории.
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"Главное - захватить страну. А уже потом найдутся тысячи историков и других ученых, которые обоснуют правильность и необходимость этого действия"
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Дуже цікаво що Гітлер мав Пілсудського за особистого друга, навіть відвідав його могилу після окупації Польщі.
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Пидарасы ванючие.....
Всё гавна вам мало?
Давай, найди ищё абиду от США!
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И что..?? Что тебя в данном факте возбудило...??
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Нет причин для моего возбуждения...ни каких...и твоя ссылка тоя причиной быть ни как не может...
А вот ты эту ссылку запостил...значит тебя вставило....возбудило....

Так ответь...что конкретно...??
Или ты так...взагали ...лишь бы серануть что нить...??
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Не...ну по идее товаришЧ запостил ссылку...и у него должна быть мысль в отношении неё.....
Это только проплаченный бот ...или прохуйловская консерва....могут запостить просто ссылку...без собственного мнения.... так ради того что бы кинуцть гавна на вентилятор...
Что собственно мы и наблюдаем....
И от него я ничего не хочу...что оно из себя представляет лично для меня уже давно понятно....мне важно что поняли и другие....
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ссылка тоя причиной быть ни как не может...

чому ти , кацапа , тоді так збудилася ?

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Это все ?? Не густо...можно даже сказать что ты жиденько обосрался....
Но свою гнилую сущность показал...это родует....
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ТоваришЧ корнсерва....еще три=четыре года назад винторогие скоты из паРаши аналогичными типа фактами хвастались..и что то из себя по этому поводу корчили....
Ты в очередной раз вскррылась....
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Здравия всем! Опять же подмена понятий! В 1918 году оккупации Польшей Украины не было по одной причине что Западная Украина в союзе с Польшей воевала против Большевистской России и нанесла им поражение отстояв независимость! Но освободить Левобережную Украину уже не было не сил нисредств. И тогда был заключен Мирный договор с большевиками и граница проходила по Збручу. И Ващиковский прав- Западная Украина вошла как автономия в состав Польши! Вот только дальнейшая политика Польских властей и привела в конечном итоге к Волынской трагедии, потому что Польские националисты а вернее сказать шовинисты мало чем отличаются от их российских коллег, забывая что Речь Посполитая была основана через союз славянских народов- украинцев руських литовцев белорусов и поляков! Там не было завоеваний-там было освобождение от Великой Тартария( Золотая Орда) и относительно добровольный
Союз через браки князей.
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Петлюра с поляками договорился, а ЗУНР поляки захапали как раз.
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получается Лембург, Станислав исконно украинские города?
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Львов и Ивано_Франковск...это украинские города...а все остальное это твой бред....
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Кто такой ващиковский и какую роль он сыграл в мировой истории? Или поляки реально думают что они будут какой-то силой в Европе?
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слава Богу що в Польщі більше ЛЮДЕЙ ніж ващиковських.
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- Чим відрізняється повія від політика?
- Ступенем продажності... Повія продає лише тіло, а політик ще совість і душу...
Коли Польща ходила, світячи голою дупою, українці "борзометра" не "включали... Тоді "Ващиковські" "затягнувши язик в срацю", і не гавкали... А тепер, коли Україні туго приходиться і вона кров"ю стікає, "шакали" навкруги крутяться, щоб свій шматок урвати...
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Високоосвічена людина, історик, дуже впливовий політик найвищого світового рівня Вітольд Ян Ващиковскі, Міністр Зовнішніх Справ Республіки Польща. Біографія.

В 1980 став магістром після закінчення навчання на філософсько-історичному факультеті Лодзького Університету, в 1991 році - випускник факультету міжнародних стосунків Орегонського Університету в США. В 1992-1993 рр. закінчив післядипломну освіту в галузі міжнародної безпеки і контролю за озброєннями в Женеві. В 1993 році захистив ступінь доктора гуманітарних наук розділі історії.
В 1981-1987 працював на філософсько-іторичному факультеті Лодзького Університету. В 1992 році отримав посаду в Міністерстві Зовнішніх Справ, потім став старшим експертом Департаменту Системи Об'єднаних Народів і Департаменту Європейських Інституцій, а з 1996 року став віце-директором Департаменту Європейських Інституцій, а пізніше - в Департаменті Політики Безпеки. В 1997 році виконував обов'язки шефа Офісу Співпраці Польщі при НАТО в Брюсселі, пізніше став заступником голови Представництва Польщі в НАТО. В 1999-2002 році був Послом Польщі в Тегерані. Пізніше працював в Департаменті Стратегії і Планування Зовнішньої Політики МЩС Польщі та одночасно був заступником Директора Департаменту Африки та Близкого Сходу. 4 листгпада 2005 року став заступником держсекретаря МЗС. Одночасно був головним представником Польщі в переговорах з США, які стосувались протиракетної зброї.
27 серпня 2008 став заступником шефа Служби Безпеки Польщі. Пізніше пішов у відставку разом з урядом, став депутатом Сейму, делегатом Парламентської Асамблеї країн НАТО. 16 листопада 2016 року став Міністром Зовнішніх Справ Республіки Польща.
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Але ж від усієї цієї "виокоосвченості" він не перестав бути фашистом.
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Можливо, майбутній Прем'єр-Міністр або навіть Президент Польщі.
Ващиковский отказался посетить музей во Львове после слов об оккупации Западной Украины в 1918 году - Цензор.НЕТ 3305
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Польща давно і чудово знає, що для неї гірше чи краще.
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Радий за неї. Для чого тоді ви тут це постите? Особистість цього Ващиковського та інших ваших фашистів тут нікому не цікава.
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Читаю коменти - ватники, ватниками, якщо хочете вишиватники... Вчіть трохи історію, а не вигадуйте красиву картинку для себе любимих. Якщо допустити, що Польща і винна в окупації когось в 1918 році, то це Австро-Угорщини... Та ж сама ситуація з закарпатськими угорцями і словаками... - ну приєднали їх в 1945 році до СРСР, те ж саме по Буковині..., від фактів ніде не дінешся.Треба поважати історію, поважати корінні народи і деколи скромно промовчати, раз вже так історично сталося, а не розводити шовіністичну істерію....
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В 1918 році Австро-Угорщина розпалась. Так що, ваш висер ні до чого.
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Окупація мала місце. Тому що воювали дві країни - ЗУНР та Польща і друга перемогла та окупувала територію ЗУНР. В будь-якій війні завжди є окупація чиєїсь землі.Не розумію, що так не влаштувало поляка.
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польський шовінізм ще живий, польська гієна боїться кусати Німеччину тому й намагається щось відкусити від України бо вона здається їй слабкою.
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За вашою ідеологією не Польща, а Російська і Німецька імперії окупували територію Австо-Угорщини)
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Хворієте чи що, як Польша могла захопити Австро- Угорщину якої вже не існувало?
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Пока Украина нищая любая шавка будет ее пинать, если кто-то думает что поляки чего-то добились я огорчу, не хочу такого развития как в Польше, а все к этому идет, Украина намного богаче и потенциала у нее в любой сфере больше чем у Польши в разы, только нужно разобраться с мафиозными кланами во власти, сделать страну самой свободной как минимум на континенте, тогда и соседи 100 раз подумают нести такую хуйню или нет.
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Долго ещё это му@ило будет украинцам нервы делать. Какой-то провокатор кацапский,не иначе. Какой придурок его сюда позвал? Климкин,что ли? Идиот и тряпка. В игнор сумасшедшего пшека.
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Ето не министер, он пропагандист сеет ненавесть между народами комуняка корни кацапские , должен свини пасть . Скажите кто? правду знает никто повсюду вранье . Все га..но бросают на украину ,а то что кацапи и немци убивали народи пускай их спрашивают .Кто виноват за безумие предков кончений министер...........
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Є таке українське прислів'я: "На похилу вербу всі кози скачуть". Це я до того що поки Президент з Урядом і ВР не перестануть займатися хернею всі до обезкровленої Українни будуть мати якісь претензії. Не виключаю що і Албанія скоро чогось вимагатиме. А Петька-Рошенпродающий дійсно поки займається хернею - латає гнилу державу кучмівського пошиву. Потрібно міняти все зверху догори. І міняти терміново - створювати конкурентну в світі державну машину. "144 реформи" бл......
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Ні влада Польщі, ні Угорщини, ні Румунії не мають до України жодних територіальних претензій. Претензії виключно до того, що корумпованою владою України навмисно замовчується, спотворюється історія і гуманітарна політика, тут заграють з націонал-шовіністами, завдяки чому буяє ксенофобія, расова ненависть тощо. Рівень "побутової" національної печерності - як в Росії, ненабагато краще. Україні зараз залишилось зіпсувати стосунки тільки з Молдовою, щоб не мати добрих стосунків з ЖОДНИМ своїм сусідом!
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Як саме "спаотворюється" історія і гуманітарна політика? І хто такі "націонал-шовіністи"? Пропонуєте ставити пам'ятники не борцям за волю України, а вашим пілусдським та іншим фашистам?
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Знову ментально хворий хлопчик завів свою шарманку. Українською мовою це називається "кому що, а курці просо". а твоєю рідною мовою - "кому что, а шелудивому банька".
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Ващиковський "благодєтєль" куїв, Україна повинна неухильно гнути свою лінію бо інакше нахаби зрівняють нас з рівнем плинтуса, подібні дії ващиковських та йоббіків тільки поповнюють ряди українських націоналістів бо дія рівна протидії.
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Послухайте цього вельмишановного пана і стане зрозумілим до чого вони схиляють...
https://www.youtube.com/watch?v=N-YQOV2H4sg&t=8s
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Цей міністр поводитья як істерик, а не як дипломат. Виглядає як неповага до сусідньої країни. Який складний світ.
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Це переклад з виступу Путіна чи Кім Чен Ина?
В світі зараз немає і ніколи не буде жодної країни, яка була б "сама собі". Самоізоляція вбиває країну. Приклад Хуйлостану показовий. Тільки не для інтелектуально недорозвинених нацюків...
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О, польський фашист "міко" вже використав слівце "нацюк".
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Якби Україна на очах не розвалювалася то розмов на цю тему не було б. А так як ця країна має дуже дуже специфічну владу, а "бандера" наводити порядок чомусь не приходить, то треба чекати такого самого розвитку подій як і сто років назад, з тою лише різницею, що роль Австро-Угорської імперії дістанеться українській олігархічно-мафіозній імперії. Чисто теоретично можна собі уявити, що Галичина і тепер спробує відстоювати свою незалежність, але цивілізаційний ресурс у неї, в порівнянні з часами сторічної давності, можна сказати, просто, нікчемний. Крім цього, ідея, спільної з "наддніпрянською Україною", боротьби за національне визволення, яка сама і є епіцентром такого розвалу, стає, для Галичини, абсолютно безглуздою.
Тому вже можна проводити порівняльний історичний аналіз двох провальних спроб створити українську державу. Відповідь лежить на поверхні - у українського етносу недостатній ресурс для творення своєї держави. Чому історично так склалося? Це питання треба адресувати аналітичним спільнотам, які в Україні, практично, відсутні.
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Вся біда в тому, що нацюки намагаються осатаніло ліпити "українську державу", а не державу Україна, при цьому вони ніби "не помічають", що на території України жили, живуть і житимуть десятки національностей. На цих печерних інстинктах нацюків вміло грає мафія, яка піднімає градус ненависті, грабує спільний бюджет України і доводить ситуацію до вибуху. Що потім? Мафіозники втечуть за кордон, немовби рятуючи свої життя і звинувативши нацюків у тому, що станеться... У них немає іншого виходу...
Це 100% кремлівський сценарій. Він на 100% вписується в кремлівську політику розпалювання в Європі і США расизму, сепаратизму, ксенофобії з метою нарощування хаосу і відволікання уваги від самої російської мафії.
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НО! таки надо создать историческую комиссию как он говорил и там настойчиво и смело , не заискивая защищать свою точку зрения(украинскую)!
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Раньше я не долюбливал Квасневского, но в сравнении с современніми польскими политиками это настоящий титан мысли и гений политики.
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По нормальному після таких виходок такого політика мали би оголосити персоною нонграта, але ж курва розуміє, що Україна зараз не в тій ситуації щоб конфліктувати на дві сторони і нагло тим зловживає.
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А що, в Польщі німецьких гостей Ващиковський водить до музею Першої Євроінтеграції 1939 року?
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Справа не в одному цьому факті, а в комбінації інформаційних приводів від цього політика. Діло в тому, що політик чи навіть простий чоловік, коли приїзджає як гість в чужу країну не має себе поводити як бидло і хамити господарям.
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Ващиковський сепаратист не міністер най нам віддадуть Перемишель який окупований поляками і т д............хавки відкривають .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВащиковский отказался посетить музей во Львове после слов об оккупации Западной Украины в 1918 году. ФОТОрепортаж
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