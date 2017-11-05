Ващиковский отказался посетить музей во Львове после слов об оккупации Западной Украины в 1918 году. ФОТОрепортаж

Vermut
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, Утилизация ватников
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, злой крот
, Serg Sergeev
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, Dron
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, Алексей Носов d8330900
, Степан Остапенко ee28ae65
, Papai Papaov
, Vlad1606
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, Lvbnhj
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, Січень Зимовий
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, Иоан Грозный cb456bdb
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, Александр Малышенко
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Так что- всё очень не просто.
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https://www.radiosvoboda.org/a/video/28836384.html
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"Тресковые войны" - https://site.ua/yuriy.gudimenko/2031/
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Всё гавна вам мало?
Давай, найди ищё абиду от США!
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А вот ты эту ссылку запостил...значит тебя вставило....возбудило....
Так ответь...что конкретно...??
Или ты так...взагали ...лишь бы серануть что нить...??
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Это только проплаченный бот ...или прохуйловская консерва....могут запостить просто ссылку...без собственного мнения.... так ради того что бы кинуцть гавна на вентилятор...
Что собственно мы и наблюдаем....
И от него я ничего не хочу...что оно из себя представляет лично для меня уже давно понятно....мне важно что поняли и другие....
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чому ти , кацапа , тоді так збудилася ?
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Но свою гнилую сущность показал...это родует....
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Ты в очередной раз вскррылась....
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Союз через браки князей.
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- Ступенем продажності... Повія продає лише тіло, а політик ще совість і душу...
Коли Польща ходила, світячи голою дупою, українці "борзометра" не "включали... Тоді "Ващиковські" "затягнувши язик в срацю", і не гавкали... А тепер, коли Україні туго приходиться і вона кров"ю стікає, "шакали" навкруги крутяться, щоб свій шматок урвати...
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В 1980 став магістром після закінчення навчання на філософсько-історичному факультеті Лодзького Університету, в 1991 році - випускник факультету міжнародних стосунків Орегонського Університету в США. В 1992-1993 рр. закінчив післядипломну освіту в галузі міжнародної безпеки і контролю за озброєннями в Женеві. В 1993 році захистив ступінь доктора гуманітарних наук розділі історії.
В 1981-1987 працював на філософсько-іторичному факультеті Лодзького Університету. В 1992 році отримав посаду в Міністерстві Зовнішніх Справ, потім став старшим експертом Департаменту Системи Об'єднаних Народів і Департаменту Європейських Інституцій, а з 1996 року став віце-директором Департаменту Європейських Інституцій, а пізніше - в Департаменті Політики Безпеки. В 1997 році виконував обов'язки шефа Офісу Співпраці Польщі при НАТО в Брюсселі, пізніше став заступником голови Представництва Польщі в НАТО. В 1999-2002 році був Послом Польщі в Тегерані. Пізніше працював в Департаменті Стратегії і Планування Зовнішньої Політики МЩС Польщі та одночасно був заступником Директора Департаменту Африки та Близкого Сходу. 4 листгпада 2005 року став заступником держсекретаря МЗС. Одночасно був головним представником Польщі в переговорах з США, які стосувались протиракетної зброї.
27 серпня 2008 став заступником шефа Служби Безпеки Польщі. Пізніше пішов у відставку разом з урядом, став депутатом Сейму, делегатом Парламентської Асамблеї країн НАТО. 16 листопада 2016 року став Міністром Зовнішніх Справ Республіки Польща.
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https://www.youtube.com/watch?v=N-YQOV2H4sg&t=8s
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В світі зараз немає і ніколи не буде жодної країни, яка була б "сама собі". Самоізоляція вбиває країну. Приклад Хуйлостану показовий. Тільки не для інтелектуально недорозвинених нацюків...
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Тому вже можна проводити порівняльний історичний аналіз двох провальних спроб створити українську державу. Відповідь лежить на поверхні - у українського етносу недостатній ресурс для творення своєї держави. Чому історично так склалося? Це питання треба адресувати аналітичним спільнотам, які в Україні, практично, відсутні.
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Це 100% кремлівський сценарій. Він на 100% вписується в кремлівську політику розпалювання в Європі і США расизму, сепаратизму, ксенофобії з метою нарощування хаосу і відволікання уваги від самої російської мафії.
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