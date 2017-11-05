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, frosch
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, слава загоровский
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, Vitua
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№ 2 и 3 - маладые республики, а потом уже Турция.
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По сравнению с 2013 годом, когда шло 70% товаров в паРашу - какую долю занимает теперь паРаша? Кто в этом "виноват"?
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...за твоих родичей не скажу... -- но они ж и не немцы вовсе -- признайся, Али ...*)
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...та там по дороге в аэропорт -- нищета и шняга... ...короче -- я в Турцию не еду! ...и делай со мной шо хош -- в Украине ... ...*)
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Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает liga.net.
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Импорт российских товаров в Украину увеличился более чем на 37%
Импорт товаров из РФ а январь-август увеличился на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Государственную службу статистики.
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% - до 2,620 млрд долларов, импорта товаров из РФ - на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.
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Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Судя по кадрам, проезжая часть превратилась в сплошной бурный поток. И хотя глубина этой "реки" небольшая, оказаться посреди нее вряд ли кому-нибудь захочется.
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