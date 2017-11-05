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 Форум Украины(632830)
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Торговый партнер № 1 у пэти, это козломордия!
№ 2 и 3 - маладые республики, а потом уже Турция.
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А куда надо было перенаправить 70% товаров, которые в 2013 году шли в паРашу?
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А с кем можно наростить?
По сравнению с 2013 годом, когда шло 70% товаров в паРашу - какую долю занимает теперь паРаша? Кто в этом "виноват"?
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По сравнению с 2013 годом гривна по отношению к рублю упала в два раза! Только глупый не будет покупать за полцены. А кто виноват в падение гривны выбирайте сами.
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Шоколадный иуда вывел страну агрессор - рашку на первое место среди всех торговых партнёров Украины. И продолжает наращивать торговлю с рашистскими оккупантами.
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Вот именно, что Турция важный торговый партнер Украины.
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а ще "кпп" для вантажів морем, бо на свій розсуд вирішує що пускати через Протоки а що ні
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...нормульно! -- а немцам в Турцию ехать не моги! -- посодют...
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Сами решили поссориться с Турцией. Чего теперь пенять на решение Бундестага.
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....я не пеняю... -- просто в Турцию не еду...*) -- но ты ж тоже не Турции, Али...*)
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Я не в Турции, но родственники ездят регулярно. Кстати вся южная Европа приезжает свободно и часто скупается тряпками
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-- пока шо, немцам не рекомендовано ездить в Турцию - от германского МВД.
...за твоих родичей не скажу... -- но они ж и не немцы вовсе -- признайся, Али ...*)
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Нет у меня родственников немцев. Знакомые в Германии есть.
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...ну -- я ж твой знакомый... -- и в родственники не набиваюсь. *)
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И вообще, Али -- кого ты грузишь за Турцию? -- ты сам там хоть раз бывал -- между туристическими районами? ...а может, это не в Анталии в 9 вечера свет вырубают? ...или всей авиацией не немцы правят?
...та там по дороге в аэропорт -- нищета и шняга... ...короче -- я в Турцию не еду! ...и делай со мной шо хош -- в Украине ... ...*)
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А о том кто находится на 1 месте, кто-то похвалится или нет?
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НУ ЭТО СКОРЕЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,А ТЕПЕРЬ ПОКАЖИТЕ НАМ РЕАЛЬНУЮ.
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Шахтоуправление Обуховская (Ростовская область), принадлежащая холдингу ДТЭК Рината Ахметова, в мае-сентябре 2017 года экспортировала в Египет, Италию, Чехию и Польшу 27,2 тыс. тонн антрацита марки АШ, дефицит которого наблюдается в Украине у тепловой генерации.
Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает liga.net.
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вначале 90-х в Турцию за пуховиками и обувью не ездили только слепые и ленивые
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Хотелось бы услышать кто на первом месте..Думаю что из пяти раз догадываться не придется.
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РАБссия не на первом месте можете не париться.Читайте Указы плешивого педофила про эмбарго для украинских товаров с 1 января 2015 года и по сегодня....Повторяться не буду,все это есть в Ютьюбе... от сливочного масла и тд.,до агрегатов с Мотор-Сичи...
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Нацарапать можно даже что РАБссия вывела Украину на первое место в Мире..
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Покажи эту Матню братам РАБссиянцам,они офуеют))))))))))
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Чай в Одессе из Симферополя в свободной продаже:Турция находится в первой пятерке торговых партнеров Украины, - посол - Цензор.НЕТ 9608
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Наши главные торговые партнёры сегодня всего 25 раз открывали огонь.Никто не погиб,слава богу.Торговля идёт в штатном режиме.
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КацаПсиская Падаль рехнулась на товарах Жидо-Бандеровской Хунты скупают даже массово тапочки похоронные и соевое масло для чЛенина в Мавзолее.Экономика Украине в глубоком Крызисе и застое благодаря РАБссиянскому Быдлу.... а Боярышник Хмырям РАБссии поставляет Донецкий Протезный завод
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17 ОКТЯБРЯ 2017, ВТОРНИК, 19:50 529
Импорт российских товаров в Украину увеличился более чем на 37%
Импорт товаров из РФ а январь-август увеличился на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Государственную службу статистики.
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 17,7% - до 2,620 млрд долларов, импорта товаров из РФ - на 37,2%, до 4,204 млрд долларов.
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В ночь на 5 ноября улица Александра Солженицына в Москве из-за прорыва канализации оказалась затоплена потоками нечистот
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Судя по кадрам, проезжая часть превратилась в сплошной бурный поток. И хотя глубина этой "реки" небольшая, оказаться посреди нее вряд ли кому-нибудь захочется.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурция находится в первой пятерке торговых партнеров Украины, - посол
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