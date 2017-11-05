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 Форум Украины(632830)
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Теги: бойовик (3376) Нацполіція (6944) Донецька область (2376) блокпост (85)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция Донетчины задержала помощника коменданта "ДНР", приехавшего за украинской пенсией

На блокпосту под Волновахой Донецкой области правоохранители задержали помощника дежурного коменданта террористической организации "ДНР".

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Оружия не дали, денег не получал, туфта какая-та.
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Кому як не кацапам знати що зрадив одних значить і інших може зрадити в будь-який момент..тому і зброю лояльному зраднику і не давали.
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С кем же тогда ВСУ 3 года воюет, если там все либо воду подносят, либо на звонки отвечают.
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С теми, кто не надеется предстать перед украинцами.

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Так ты разве не слышал, что Мудэнко сказал, что почти все потери у нас ето из-за водки и простуды. А войны и обстрелов у нас нету.
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цуко,когда закончится этот бред ???
всем давно ясно,пока эти тварюки имеют прямую поддержку Скотостана,никакой Украины там не будет!
Скажите мне,кому нахер нужен этот депрессняк с ватными рогопилами,убивающими наших солдат?? Кому нестерпимо больно от потери этого гетто?? я не имею в виду Людей Донбасса - все они его давно уже покинули..Какие переходы-переезды,какие,нахер пенсии - что за сюр???
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Просто интересно, эта бегающая туда сюда тварь будет продолжаться числиться в списках Пенсионного фонда Украины?
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Кто не знает в Комендатуру -- всегда берут самых конченных садистов с ненормальной головой . На собачью должность не один нормальный не пойдет .
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Уверен, что пенсию он получит. Ведь "его ждут дома" работает. Это только погранцов садят на 13 лет, а таких нет, штепу вообще скоро восстановят в должности
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И выплатят за вынужденный прогул+ за моральный ущерб.
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Ведь "его ждут дома" работает.

Работает с кучей оговорок, одна из которых это добровольное обращение, так что тут дядя пролетел, ответить таки придется, правда думаю не так чтобы сильно строго.
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жадность фраера сгубила, будет теперь "мурку" из под шконки исполнять
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отпустят... сепаров всегда отпускают. Судят только наших бойцов, за то что воюют.
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да их там стабильно на этом ловят, вот никак не пойму, это они такие недоразвитые или мы даем повод думать, что можно ничего не бояться.
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Обе причины играют роль. Умный человек никогда не будет ватником. Но мы со своей стороны помогаем им думать, что "в Украине ватникам можно ничего не бояться" - вспомните хотя бы дело о пограничнике, осужденном за выполнение приказа по защите границы страны.
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ценный шыкаладный кадр, его в дежурку в нову полицию - очьень важьно соевые определят.
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А к кому же еще. Он потом и рюкзачками начнет приторговывать.
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По инвалидности. Неужели из статьи не понятно,шо этот персоныш больной на голову?
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Мусор, шахтёр, сталевар, военный....много у нас молодых пенсионеров
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Комендант лугандонии год за два. Работа тяжелая выявлять , сажать и пиз#ить укропов. Теперь новую с повышением порошенковскую пенсию не мешало бы получить.
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його затримали, щоб повідомити, що з жовтня пенсія буде більшою
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А кто и где их регистрирует чтобы получали украинскую пенсию? А? На моем адресе зарегистрировали 5 переселенцев без моего ведома. Узнал об этом когда пришли через 2 года на перерегистрацию. Даже не знаю как сейчас дела обстоят.
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Помічник Дири приїхав за пенсією, а що гуманітарку всю з'їли? Тож вялікая расєя сказала дира корміт всю Україну і вообще ви нівчьом нуждаться нєбудєтє.
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Миротворець7 год · ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ!
Что, сцыкуны, слабо самим прислать данные и зарегистрироваться в Чистилище?
Все правильные пацаны давно это сделали.
Полиция Донетчины задержала помощника коменданта "ДНР", приехавшего за украинской пенсией - Цензор.НЕТ 1543
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Вся суть донбасят выложена в этом утырке...
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понять,простить и отпустить...
впрочем нет-на кол пидораса!
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Но потом все же амнистировать. Кол на всякий случай оставить торчащим.
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Так он и пенсию 100 % что судом выбьет, ещё и с почетом отпустят. А вот кто задерживал тех строго накажут , как никак он великий гражданин оккупированной российскими фашистами ....уйла резервации - федерации " лугандония" и которая не просто себе так, а с особым бандитским статусом Донбасса.
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была ли в истории человечества более позорная война чем эта? кто враги, кто друзья? все продается и все покупается.
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До этой новости, я написал, что:
"Выезжают из днр+лнр, крыма, как "мирные", на пару недель, дней.
Делают тёмные дела и назад в днр+лнр.
Каждый кто от туда едет(днр+лнр +крым), потенциальный диверсант или беспредельщик- отморозок. Беспредельщик- отморозок -он же потенциальный террорист."

Обнаглели гады из днр+лнр, можно представить, что будет если их не перебить, не загнать в лагеря, и они таким составом к нам прибудут из особого статуса(автономии), в мирные города Украины.
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Всю территорию Лугандона зачистить?
Там, следовательно, живёт другой народ, как утверждает пропаганда паРаши?
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знов зрада тече по форуму видно по свому дружку скулять
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А чому він у 54 роки вже на пенсії? Мабудь мєнт? Чи шахтар?
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Комендатура в днр+лнр - это гестапо.
он был помощник начальника местного гестапо.
Жаль, что там судьи все местные, ватные.
А должны быть с центральной Украины или Львова.
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и чего он хотел в 54 в Украине, да еще с таким "послужным списком"?
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Хер кто его отпустит, уж поверьте "на слово". Старого 3,14дара выжмут до упора, как лимон. Информация важнее, чем его ублюдская жизнь. Да и не думаю, что он переживет заключение в СИЗО и ИТК.
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"... за свою роботу грошей чоловік не отримував, а тільки продуктові набори,"
Бочка варенья и корзина печенья
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В таких ситуациях не имеет значения деньги, продукты или иное. Есть понятие материального вознаграждения и стимулирования.
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"У лютому 2015 року поплічник бойовиків звільнився з комендатури "
Данные почти 3 года назад своего часа ждали. Значит, умеем работать, когда хотим!
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Мерзота дамбасяцька. Мало того що принесли війну в Україну, так воно ще і по пенсію приперлось.
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Мерзота начисляет и платит пенсию таким вот кадрам.
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"зарегистрировался в Волновахе как переселенец"

Там таких 9 з десятка. Всюди сепарня. Дамбас, одним словом.
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Ето еще мало. Вон скоро ордиловцы- инвалиды войны попрут в Украину за льготами и оформлять инвалидность. Им Ахметка задним числом оформит то что они инвалидность на его заводах получили.
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Идет священная война за независимость Украины. Многие поколения умирали в борьбе за независимость и верили, что Украина будет независимой. Лучшие из лучших погибли. Путинские боевики стремятся уничтожить Украину. И вот один из них приехал получить украинскую пенсию. Это до какого необходимо дойти состояния, чтобы еще просить пенсию у государства, которое он предал, грабил, все сделал возможное, чтобы его не было. И эти моральные уроды путинского войска хотят победить Украину. Никогда они не победят, победа будет за Украиной.
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"54-летний местный житель Макеевки"
Якого хуйловського війська? Це місцевий зрадник-яничар з Макаківки. Іхтамнети на командних посадах, а решта дамбаська мерзота.
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А сколько еще на воле таких "пенсионеров", которые работают на дырляндию!
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даже если его посадят в тюрме ему ни чего не будет,преступный мир не подерживает терпил,а кто себя ведет как терпила?точно не сепары,атошников в Киеве убивают и избивают и че?за пенсией приехал?ну чо нормально лохи плотят че не брать?
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я конечно дико извиняюсь, а на блок-посте пенсию выдают?
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Ето же со скольки лет ордиловцы выходят на пенсию, что почти каждый боевик получается пенсионер? А в Украине как дураки ишачат до 60 лет. Еще и уверен что пенсия у него никак не 1700грн как в среднем по Украине. По данным правоохранителей, в обязанности помощника дежурного входило принимать вызовы от жителей и направлять патрули по указанному адресу. Тоесть ето есть самый настоящий организатор и наводчик работающий на окупантов. Сколько людей убили рашисты по его наводке? Расстрелять гниду. Или его тоже ждут дома?
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**
сорока украла блестящую челюсть пенсионера.
уже вторую неделю зубастая тварь прилетает к нему на балкон
и издевательски улыбается!
а соседи вообще в шоке!

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В стране бардак, никто ничего не контролирует и ни за что не отвечает, анархия.
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ты че читаеш?сам этот хер и расказал что приехал оформлять пенсию
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ожотно верю, особенно с Донецка, а трудовую книжку ему Захарченко оформил
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Ну раз приехал, то надо, конечно, выдать. Свинцом.
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Теперь наши его посадят и будут продукты выдавать...
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Как отвратительно 🤢 Нахер такие "соотечественники" нужны? Не знаю даже, как назвать таких. Ни один мат не описывает по достоинству этих дегенератов
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захарченку тоже пенсию пора
расписаться только надо вот
на блокпосту скажут где
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а такие "соотечественики" и не нужны, нужна территория Украины
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Даааа, видно совсем туго стало, зная что орестуют все равно поперся за пенсией.
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Подчиненные врага Украины, толяна-тепловизора, наверное против полицейских, задержавших этого выродка, уже "дело шьют".Ну очень четко это у прокурВоров получается, Патриотов сажать. Вот интересно, повысили "барыги" пенсии тем молодым пенсам-шахтерам с Украинского Донбасса, которые с весны 14 года находятся в бандах лугандона и убивают украинцев? То, что жены этих предателей, успешно получают в Украине их пенсии - факт. Что интересно, дома этих бандосов "нацики-каратели" не сожгли, ихних жен - не поизнасиловали с последующим запенением монтажной пеной, детей не пораспяли в трусиках... Но получая шахтерские пенсии, эти мрази не спешат воспользовться програмой сбу "вас ждут дома". Ясен хер, это - враги! Выявляют силовики Украины этих уродов, или это "наши люди"? Походу, барыгам выгодно, чтобы сепарня на Украинском Донбассе жила безбедно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Донетчины задержала помощника коменданта "ДНР", приехавшего за украинской пенсией
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