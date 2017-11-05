Полиция Донетчины задержала помощника коменданта "ДНР", приехавшего за украинской пенсией

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всем давно ясно,пока эти тварюки имеют прямую поддержку Скотостана,никакой Украины там не будет!
Скажите мне,кому нахер нужен этот депрессняк с ватными рогопилами,убивающими наших солдат?? Кому нестерпимо больно от потери этого гетто?? я не имею в виду Людей Донбасса - все они его давно уже покинули..Какие переходы-переезды,какие,нахер пенсии - что за сюр???
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Работает с кучей оговорок, одна из которых это добровольное обращение, так что тут дядя пролетел, ответить таки придется, правда думаю не так чтобы сильно строго.
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Что, сцыкуны, слабо самим прислать данные и зарегистрироваться в Чистилище?
Все правильные пацаны давно это сделали.
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впрочем нет-на кол пидораса!
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"Выезжают из днр+лнр, крыма, как "мирные", на пару недель, дней.
Делают тёмные дела и назад в днр+лнр.
Каждый кто от туда едет(днр+лнр +крым), потенциальный диверсант или беспредельщик- отморозок. Беспредельщик- отморозок -он же потенциальный террорист."
Обнаглели гады из днр+лнр, можно представить, что будет если их не перебить, не загнать в лагеря, и они таким составом к нам прибудут из особого статуса(автономии), в мирные города Украины.
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Там, следовательно, живёт другой народ, как утверждает пропаганда паРаши?
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он был помощник начальника местного гестапо.
Жаль, что там судьи все местные, ватные.
А должны быть с центральной Украины или Львова.
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порохобот для меня, что сука из днр+лнр.
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Бочка варенья и корзина печенья
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Данные почти 3 года назад своего часа ждали. Значит, умеем работать, когда хотим!
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Там таких 9 з десятка. Всюди сепарня. Дамбас, одним словом.
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Якого хуйловського війська? Це місцевий зрадник-яничар з Макаківки. Іхтамнети на командних посадах, а решта дамбаська мерзота.
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сорока украла блестящую челюсть пенсионера.
уже вторую неделю зубастая тварь прилетает к нему на балкон
и издевательски улыбается!
а соседи вообще в шоке!
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расписаться только надо вот
на блокпосту скажут где
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