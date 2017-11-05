EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632830)
  3760  98
Теги: виза (1058) дипломатия (1046) посол (1210) Россия (72860) США (13687) Антонов (41)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посол России в США пожаловался на отказы американских конгрессменов в проведении встреч

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на все запросы о встрече с американскими конгрессменами он получил отказы.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пожалуйста, без обид!
ничего личного, просто вспомнился старый анекдот
*
очень брезгливый ежик сворачивается в клубок... не до конца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на все запросы о встрече с американскими конгрессменами он получил отказы Источник: https://censor.net.ua/n461772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямо как ребенок, что делает не понимающий вид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Компьютерная игра . Не видно что ли?) или фейки это круто))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если у тебя Путин бох то это не ко мне ))) шото ты попутал дядя) ты революции по ходу)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учі, вас кацапав, учі, а вьі всьо нікак.
Слова путін пішеца с малінькай, а чітаєца как (hu:]ilo).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Максим, и правда игра оказалась. Но это не нивилирует то, что американские ударные беспилотники - это вещь, действия которых даже хуйлу впаривают, как россосиянских, чтоб он опозорился на весь мир.

ПыСы. Кстати, как оценили борщ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как видишь, жив-здоров.Правда,оказалось шо с буряком тоже слегка фраернулся - рано закинул,он цвет потерял.Но сказали шо вкусно...для дилетанта.Теперь я,по крайней мере,знаю как не надо делать,остальное - приложится.Супруге - большой привет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не боитесь, что теперь Ваши дамы могут, с целью закрепления и улучшения у Вас результатов, очень часто ездить на шоппинг, бросая Вас на амбразуру?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С борщом они меня первый раз вчера подставили. Но,по результату - ясно,шо не последний. Так,вообще,я - по мясу.Шашлык-машлык,плов-млов,шурпа-мурпа...такое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
буряк надо на сковородке готовить (не забудь добавить немного уксуса), кидать когда уже все остальное готово, не кипятить, кастрюлю крышкой не накрывать.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу,теперь уже знаю.Мне девки мои вчера все пояснили по понятиям за борщ. Но после пожара,как говорится,и член-насос. Кстати,действительно довольно вкусно получилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
боже-боже, УКСУС в борще! я в трансе...
п.с. ничего личного
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, вы поймите меня правильно. я не против! можете себе в борщ хоть стиральный порошок ложить. просто я о таком ингредиенте для борща, как уксус, впервые слышу. как говорится, век живи, век учись, а дураком помрешь...

это вы, наверное, пытались сделать борщ "бурякового" цвета? я угадал?

п.с. без обид
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно игра. Поверил тому, у кого выцепил пост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой, да какие там отказы. Просто открытым текстом россиян на ### посылают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
после возвращения Украине Крыма и Донбасса прием возможно будет возобновлен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А интересно,кому он жаловался,история что то умалкивает.Наверное хуйлу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вавану пойди поплачься! Мол,пиндосы подлые ущемляют! Пора делать Алясканаш!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
челом бей как перед пуйлом бьешь, авось поможет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Везде есть выход .

Проси политического убежища и тя сразу примут и конгрессмены , и сенаторы и даже госсекретарь .
В истории совдепии было один такой , который был представителем Совка в ООН , а потом бац и послал совок накуй ! В истории США такого не было . И в истории Британии , Франции ... Движение одностороннее и участь перебезчика , порой , заманчивей , чем высшего сановника в этом совковом Зазеркалье . Этот как жить в лагере , даже если у тебя хлебное и сытое место , но за колючку хочется всем у кого сохранилось хоть чуточку человеческого достоинства .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Переставим знаки препинания
Посла послали на "то".
Он и посол (дефекты речи)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне моя брезгливость дорога
Мной руководящая давно.
Даже чтобы плюнуть во врага
Я не набираю в рот говно.
Игорь Губерман©
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
встретишься ...потом всю жизнь будешь отмываться от биоматериалов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватников уже открыто мир посылает в их исконное место - на х*й
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первая партия грузов из Казахстана в обход РФ доставлена по новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс в турецкий Мерсин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так наложите санкции на США, пусть они разорятся от сокрушительных санкции от мегасуперговнодержавы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорила одна ватница "почему Путин доллар не обвалит?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
нужно привлечь єтого кацапского педика за сексуальние домагательства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Провальная тема! Экспертиза покажет, что оно гермафродит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупой ты посол, очень тупой!
Пересмотри каналы рашаТВ, и поймешь почему тебя напуй посылают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хтось здивований? Адже санкції на користь лише дурноголовим рашистам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Конгрессе сидят одни русофобы.
Точнее - "русофобы, бля".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве обязаны принимать всякое рашистское гавно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нормальные не принимают, в отличии от таких как ты.
Громко кричал "путенвведи"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вообще-то это был такой вежливый намек, чтобы шли вы к путину, просто конгрессмены люди воспитанные, "иди ты..." не сказали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну для них це так ніби мусульманину сісти за один стіл зі свинею. І слухати яка вона "вяліка".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Росії, яка подібно дурноватій собаці гірчить і кусає, тихо, без ємоцій вказують на її місце:

У ОШІЙНИКУ, БІЛЯ НОГИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Конгрессе США не допускают антисанитарии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто не хочет руки марать об то, во что сейчас рашка превратилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так русня ведь опущенная, с ней западло рядом находиться и о чем то говорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...он же не ПРОФ.ДИПЛОМАТ !!!! он ГЕНЕРАЛ - ФСБ - дипломат !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прийдеться тепер Антонову біля кабінок туалету конгресменів вичисляти, з рулоном туалетного паперу в руках.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Анатолій Антонов - кадровий російський розвідник, міжнародник, який зробив кар'єру у російській державний бюрократії , був заступником міністра оборони. Яструб (шуляк), провідник ідей російського імперіалізму. В 2015 році внесений в санкційні списки Євросоюзу, Канади, України. В 2017 році призначений Послом РФ в США після славнозвісного Кисляка. Нині в Штатах розгортається скандал з Манафортом, усі активно шукають зв'язки Трампа з російською розвідкою. А тут дипломований російський розвідник бажає зустрітися з американськими конгресменами !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так он на встречу со своей дырявой ложкой ломится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не любят.Точно не любят.
Нужно еще раз пригрозить,-Не будете любить,мы вам еще террористических актов подкинем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сдохнут они без лыковых матрешек, кедровых орешков, балалаек, еловых шишек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поркуфобія - фобія свиней. Схоже конгресменів накрила поркуфобія
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
05.11.17 Саратов. Колыбель новой революции Саратов захвачен сторонниками Мальцева!!!! https://www.youtube.com/watch?v=Qu39KRVzyBY&t=61s﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
колыбель/сарай/погреб... какая нам разница что ТАМ захвачено? своих проблем хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у меня с рашей проблемы. органически не перевариваю. и раньше она меня не привлекала, а после Крыма и Донбасса, я шуток вообще не понимаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чем не доволен ? все культурно . получил отказ . вот когда его на )(уй посылать будут тогда пускай и возмущается
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть скажет спасибо, что еще по морде не дают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотеть не вредно...но паровоз уже ушел и поздно бегать по перрону....
Фиделька подох...а его младший братец к счастью оказался чуть умнее...и сделал ставку на США....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это однозначно большой успех рассеянской дипломатии..... продолжайте в том же духе...скоты.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не надо им ничего продолжать. Хватит уже. Пусть просто сдохнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут все просто...будут продолжать в том же духе...сдохнут быстрее.....нахрена нам нужна их затянувшаяся агония...???
 показать весь комментарий
Ответить
 
без справки в бассейн его никто не примет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
@ArtemZeleny‏ @ArtemZeleny

- Тату, а чому в "Валеріані" немає москалів? - Бо це майбутнє, синку.Посол России в США пожаловался на отказы американских конгрессменов в проведении встреч - Цензор.НЕТ 9365
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все только начинается. Вон, посла КНДР в США вообще нет, как и посольства. Как говорится, с кем поведешься...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПосол России в США пожаловался на отказы американских конгрессменов в проведении встреч
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Андрей Ильчук, NonCFist, Сергей Ивашин, Дід Василь, Vitaliy Chaykovskiy, сам прихожу, Привет, NNN, Вова Индюков, А П 6d5dcd2e, Alexandr Slavich, frosch, Амир Карданов, Иллария Соняшникова, namtab, Алег Федоров, RustIck, потап алисович d98add0c, Ali Hasan, головная боль, Люцифер, ВКЛ_это_мы_01, Mir21 Mir21, Egor Elk, Radoslav Sikorsky, Антип61, East Clintwood, Вася Шевченко f77d76ba, Bandera Rosa, Elvis2, trolik, Bee Bee a9a27a97, 133133, Urs, Aqua Forrest, Saw Ewas 1a26b1e6, Otec Pigidiy, ПРАВДИВЫЙ, Taketori5, Еxorcist, Valentin Nasus, Masa Petrova, Sasha Sasha 24f096ec, Йозеф Швейк, Алексей Носов d8330900, Ларик Гор, Don Vitynsky, Oles Ivanov
 Всего на сайте: 169 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти