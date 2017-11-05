Посол России в США пожаловался на отказы американских конгрессменов в проведении встреч

ANBU2208
, NonCFist
, dandelion wine
, Серебряный
, Андрей Ильчук
, Kenzo 065c7258
, Дід Василь
, frosch
, Вася Городской
, ВКЛ_это_мы_01
, слава загоровский
, namtab
, Vitaliy Chaykovskiy
, Olga 0343b7a1
, Степан Остапенко ee28ae65
, Сергей Ивашин
, Вася Шевченко f77d76ba
, Амир Карданов
, Севирин Арт
, Иллария Соняшникова
, Вова Индюков
, Антип61
, сам прихожу
, Alexandr Slavich
, А П 6d5dcd2e
, lem holland
, Nata Ross
, Elvis2
, Иван Спасоненко
, NNN
, Aqua Forrest
, Привет
, Muzoreva
, Алег Федоров
, Zorg
, Alex Grains
, Том Джонс
, Mir21 Mir21
, ITLaB
, потап алисович d98add0c
, Сергій Гранін
, Danilo Kosmina 10be22a1
, Кортес Эндуро
, Radoslav Sikorsky
, EUkozak
, Igor Dacenko
, Ali Hasan
, Egor Elk
, Борей
, про
, Вова Нетот
, XENOmorph
, 133133
, Власов Сергей b3083465
, Пан Телемон bc543dce
, Bandera Rosa
, RustIck
, Борис Дородный af3710bc
, Кира Поляновская
, Flamingo
, Hasan Masan
, Сергей Портной 4ebedc42
, Don Vitynsky
, Valeriy Valeriy
, Urs
, Saw Ewas 1a26b1e6
, головная боль
, Taketori5
, botoks
, Люцифер
, krokus
, Sasha Sasha 24f096ec
, ПРАВДИВЫЙ
, Дорогой Я
, Гарис
, Bee Bee a9a27a97
, Гыг с Вами
, Samtakoi
, Otec Pigidiy
, trolik
, East Clintwood
, Валентина Оприкова
, Роман Хом'як
, Водки нет, иди домой.
, Ларик Гор
, Hehe
, Valentin Nasus
, Женя-Женя
, Hamond Hamond
, Валерий Проценко
, зеленка
, Masa Petrova
, zaParisian
, Алексей Носов d8330900
, кузькинамать1
, Еxorcist
, IgorYakovlevich
, Егор Пупкин 057ff325
, Michael Oehlenschlaeger
, Alexandr Ctepanov
, Ars UA
, Йозеф Швейк
, Albert Polansky
, W. Reddox
, Oles Ivanov
, Ольга Мартынюк b6557456
, Doctor Solt
, Пупочный войлок
, Лео Кот
, малыш Бакинский
, Evgen Tchioma
, Yevgeniy Balalaykin
, Senator S 01a656ec
, Аль Капучіно
, Stephan Bil
, Vitua
, Evgen pirozkovEN
, Чип
, Вова Шап 0943d6fc
, тютя тютькин 0e0cff03
, Igor Lemke dd5e2437
Андрей Ильчук, NonCFist, Сергей Ивашин, Дід Василь, Vitaliy Chaykovskiy, сам прихожу, Привет, NNN, Вова Индюков, А П 6d5dcd2e, Alexandr Slavich, frosch, Амир Карданов, Иллария Соняшникова, namtab, Алег Федоров, RustIck, потап алисович d98add0c, Ali Hasan, головная боль, Люцифер, ВКЛ_это_мы_01, Mir21 Mir21, Egor Elk, Radoslav Sikorsky, Антип61, East Clintwood, Вася Шевченко f77d76ba, Bandera Rosa, Elvis2, trolik, Bee Bee a9a27a97, 133133, Urs, Aqua Forrest, Saw Ewas 1a26b1e6, Otec Pigidiy, ПРАВДИВЫЙ, Taketori5, Еxorcist, Valentin Nasus, Masa Petrova, Sasha Sasha 24f096ec, Йозеф Швейк, Алексей Носов d8330900, Ларик Гор, Don Vitynsky, Oles Ivanov
Всего на сайте: 169 писателей
Ответить
Ответить
ничего личного, просто вспомнился старый анекдот
*
очень брезгливый ежик сворачивается в клубок... не до конца
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямо как ребенок, что делает не понимающий вид.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Слова путін пішеца с малінькай, а чітаєца как (hu:]ilo).
Ответить
ПыСы. Кстати, как оценили борщ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
п.с. ничего личного
Ответить
Ответить
это вы, наверное, пытались сделать борщ "бурякового" цвета? я угадал?
п.с. без обид
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Проси политического убежища и тя сразу примут и конгрессмены , и сенаторы и даже госсекретарь .
В истории совдепии было один такой , который был представителем Совка в ООН , а потом бац и послал совок накуй ! В истории США такого не было . И в истории Британии , Франции ... Движение одностороннее и участь перебезчика , порой , заманчивей , чем высшего сановника в этом совковом Зазеркалье . Этот как жить в лагере , даже если у тебя хлебное и сытое место , но за колючку хочется всем у кого сохранилось хоть чуточку человеческого достоинства .
Ответить
Ответить
Посла послали на "то".
Он и посол (дефекты речи)
Ответить
Мной руководящая давно.
Даже чтобы плюнуть во врага
Я не набираю в рот говно.
Игорь Губерман©
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пересмотри каналы рашаТВ, и поймешь почему тебя напуй посылают!
Ответить
Ответить
Точнее - "русофобы, бля".
Ответить
Ответить
Громко кричал "путенвведи"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У ОШІЙНИКУ, БІЛЯ НОГИ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нужно еще раз пригрозить,-Не будете любить,мы вам еще террористических актов подкинем.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фиделька подох...а его младший братец к счастью оказался чуть умнее...и сделал ставку на США....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Тату, а чому в "Валеріані" немає москалів? - Бо це майбутнє, синку.
Ответить
Ответить