Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался полиции Бельгии

Вася Городской
, Андрей Ильчук
, ВКЛ_это_мы_01
, слава загоровский
, namtab
, Vitaliy Chaykovskiy
, Olga 0343b7a1
, Степан Остапенко ee28ae65
, Сергей Ивашин
, NonCFist
, Вася Шевченко f77d76ba
, Амир Карданов
, Севирин Арт
, Иллария Соняшникова
, Вова Индюков
, Антип61
, сам прихожу
, Alexandr Slavich
, А П 6d5dcd2e
, lem holland
, Nata Ross
, Elvis2
, Иван Спасоненко
, NNN
, Aqua Forrest
, Дід Василь
, Привет
, Muzoreva
, Алег Федоров
, Zorg
, Alex Grains
, Том Джонс
, Mir21 Mir21
, ITLaB
, потап алисович d98add0c
, Сергій Гранін
, Danilo Kosmina 10be22a1
, Кортес Эндуро
, Radoslav Sikorsky
, EUkozak
, Igor Dacenko
, Ali Hasan
, Egor Elk
, Борей
, про
, Вова Нетот
, XENOmorph
, 133133
, frosch
, Власов Сергей b3083465
, Пан Телемон bc543dce
, Bandera Rosa
, RustIck
, Борис Дородный af3710bc
, Кира Поляновская
, Flamingo
, Hasan Masan
, Сергей Портной 4ebedc42
, Don Vitynsky
, Valeriy Valeriy
, Urs
, Saw Ewas 1a26b1e6
, головная боль
, Taketori5
, botoks
, Люцифер
, krokus
, Sasha Sasha 24f096ec
, ПРАВДИВЫЙ
, Дорогой Я
, Гарис
, Bee Bee a9a27a97
, Гыг с Вами
, Samtakoi
, Otec Pigidiy
, trolik
, East Clintwood
, Валентина Оприкова
, Роман Хом'як
, Водки нет, иди домой.
, Ларик Гор
, Hehe
, Valentin Nasus
, Женя-Женя
, Hamond Hamond
, Валерий Проценко
, зеленка
, Masa Petrova
, zaParisian
, Алексей Носов d8330900
, кузькинамать1
, Еxorcist
, IgorYakovlevich
, Егор Пупкин 057ff325
, Michael Oehlenschlaeger
, Alexandr Ctepanov
, Ars UA
, Йозеф Швейк
, Albert Polansky
, W. Reddox
, Oles Ivanov
, Ольга Мартынюк b6557456
, Doctor Solt
, Пупочный войлок
, Лео Кот
, малыш Бакинский
, Evgen Tchioma
, Yevgeniy Balalaykin
, Senator S 01a656ec
, Аль Капучіно
, Stephan Bil
, Vitua
, Evgen pirozkovEN
, Чип
, Вова Шап 0943d6fc
, тютя тютькин 0e0cff03
, Igor Lemke dd5e2437
, uegfybyf
, Юрий Петров 33876dd3
Сергей Ивашин, Андрей Ильчук, NonCFist, Vitaliy Chaykovskiy, сам прихожу, Привет, NNN, Вова Индюков, А П 6d5dcd2e, Alexandr Slavich, Амир Карданов, Иллария Соняшникова, Дід Василь, namtab, Алег Федоров, RustIck, потап алисович d98add0c, Ali Hasan, головная боль, Люцифер, frosch, ВКЛ_это_мы_01, Mir21 Mir21, Egor Elk, Radoslav Sikorsky, Антип61, East Clintwood, Вася Шевченко f77d76ba, Bandera Rosa, Elvis2, trolik, Bee Bee a9a27a97, 133133, Urs, Aqua Forrest, Saw Ewas 1a26b1e6, Otec Pigidiy, ПРАВДИВЫЙ, Taketori5, Еxorcist, Valentin Nasus, Masa Petrova, Sasha Sasha 24f096ec, Йозеф Швейк, Алексей Носов d8330900, Ларик Гор, Don Vitynsky, Oles Ivanov
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Европа, блин! -- ..во Францию не поехал, что понятно -- там азюлянты провиантом и жильём не снабжаются -- поэтому и негры все...
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Вот список национальностей которые признает сама паРаша..... поищите там "каталонцев"....
Алфавитные перечни национальностей и языков для кодирования ответов на вопросы 7 и 9 форм К и Д и вопроса 6 формы В переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года
Как найдете свистите ....три зеленых свистка будет означать что вы нашли....
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мордва-эрзя. Русня сама официально признает что этот сброд, обитающий в т.н. на росии не является людьми.
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Пучдемон не будет их кормить. А у всех кредиты, платежи по комунидадам.
Мало того, пучдемон просто бежал в ответственный момент. И сейчас продолжает раскачивать Каталонию , уже требуя освободить арестованных. Это очень хитрожопое создание. Сейчас начнет разыгрывать из себя политическую жертву, типа 'он мирный каталонец'. Его хитрожопость также подтверждает то, что на самом деле он независимость так и не провозглашал- по сути он лишь зачитал решение парламента о независимости, при чем сделал это не по процедуре- в зале парламента - а на лестнице! Так что сейчас адвокаты будут иметь , чем стрелять.
Надеюсь, каталанцы сбросят с себя все иллюзии по поводу этого пропутинского чмо. Пучдемон ведомый кремлем- это очевидно.
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