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Теги: арест (10446) Бельгия (222) Испания (487) Каталония (91)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался полиции Бельгии

Бывший глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон в воскресенье, 5 ноября, сдался бельгийской полиции.

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..он Азюля запросил -- на общих основаниях... ...2 года теперь имеет, на полном содержании. Как бы Испания не карячилась...
Европа, блин! -- ..во Францию не поехал, что понятно -- там азюлянты провиантом и жильём не снабжаются -- поэтому и негры все...
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по странному стечению обстоятельств, независимость случается только в странах, в которых находятся росиянские миротворцы.
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Вот это я называю борьба с сепаратизмом! А то развели либерастию... Представляю как счас кацпы на гавно изойдутся....
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вот и все, что может выразить на деле Европа по отношению к фантазиям кремлядей...
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Каталонцы-это отдельный народ со своим языком,традициями,культурой и историей.Признан ООН отдельным народом.Точно как и украинцы.И если бы Испания тиранила Каталонию,как расия Украину,то был бы понятен смысл отделения.А в современной Европе затевать такое могут либо идиоты,либо за бабки.
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Ну дай нам ссылку на то что такой народ как "каталонцы"..признан отдельным народом и нацией...???
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Не думаю що він настільки дебіл. Хоча... поведешся з парашниками - сам станеш опущеним. А міг би зафіксувати як його шантажують, чи може підкуповують - побільше витягти доказів з "конторських", а потім це все опублікувати, а посольство закрити на обшук, під час якого знайдеться стільки всього, що парашних "дипломатів" мала б викинути як шолудивих псів кожна нормальна країна. Натомість кретин вибрав незрозумілий статус, кримінальні справи, заворушення, обвал економіки регіону. Ну неможливо повірити що отаке можна вчинити, будучи при здоровому глузді!!
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Специально для винторогих скотов из паРаши...и не только.....
Вот список национальностей которые признает сама паРаша..... поищите там "каталонцев"....
Алфавитные перечни национальностей и языков для кодирования ответов на вопросы 7 и 9 форм К и Д и вопроса 6 формы В переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года

Как найдете свистите ....три зеленых свистка будет означать что вы нашли....
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Охринеть. И все европейские народности. Особенно мордва-мокша
мордва-эрзя. Русня сама официально признает что этот сброд, обитающий в т.н. на росии не является людьми.
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Все хотят отдельный ручеек денег. Отсюда все войны не исключая ордло.
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Главное, что бизнес не проголосовал -за мнимую независимость. Каталонию покинули около 2000 предприятий. Испания моментально упростила их перегистрацию - буквально в один клик. И никто не кричал, - там же наши люди, они умрут с голода! Все наоборот. Есть , например, известная каталанская фирма Tous, символ которой мишка. Так директор этой фирмы, некто лусия карам не вылезала с сепаратистких программ, поддерживала индепендистов, постоянно рассказывала, что хватит кормить испанию, что они будут работать с Францией и чуть ли не о всем миром. Так нужно понимать , что испания есть главный потребитель производимого Каталонией. А испанцы объявили бойкот фирмам, поддержавшим пучдемона. И продажи вообще упали. А скоро Рождество, и они рассчитывали на продажи. Так вот уже выступила хозяйка этой фирмы со словами о том, что она всегда себя отождествляла со всей Испанией!
Пучдемон не будет их кормить. А у всех кредиты, платежи по комунидадам.
Мало того, пучдемон просто бежал в ответственный момент. И сейчас продолжает раскачивать Каталонию , уже требуя освободить арестованных. Это очень хитрожопое создание. Сейчас начнет разыгрывать из себя политическую жертву, типа 'он мирный каталонец'. Его хитрожопость также подтверждает то, что на самом деле он независимость так и не провозглашал- по сути он лишь зачитал решение парламента о независимости, при чем сделал это не по процедуре- в зале парламента - а на лестнице! Так что сейчас адвокаты будут иметь , чем стрелять.
Надеюсь, каталанцы сбросят с себя все иллюзии по поводу этого пропутинского чмо. Пучдемон ведомый кремлем- это очевидно.
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_Арест - это всего лишь процесс. Результат - несколько десятков лет лет на нарах. Хочу увидеть результат хотя б в Испании, если у нас его не дождаться.
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Это пример того, как кучка демагогов и проходимцев может создать кризис в относительно благополучной стране...
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Этот кризис мог стать началом вообще развала ЕС. Что и было целью кремля. Нужно было создать прецендент , и они его создали- ну почти проканало. Вот только лохов там меньше оказалось. Нельзя скидывать со счетов и более высокий уровень образованности, чем в Донбассе, например.
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теперь путчиста димона ожидает встреча с судом святой инквизиции и последующее сожжение на костре как вероотступника и ренегата.
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испанские сапоги ему надо примерить, умели черти делать.
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Пучдемон, ты протупил. Надо было на Ростов тикать.
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Він не виконав завдання. В Ростові він під трибунал пішов би.
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мадридські каратєлі вчасно надавали по бубенах сепарам і путч провалився, а не як в нас: "их бить нильзя, они же наши люди"
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Трусливее Пучдемонта оказались только леворуционеры 5.11, которые сбежали из страны еще до их леворуции.
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усе. отскакались каталунцы по своему антимайдауну. не долго музыка играла не долго фраер танцевал.
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А ольгінці та риги так рвали дупу за ту каталонію...
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вот так без игры в демократию.а демократия для лохов (украинцев) и нет военного решения проблемы Крыма и Минск 1,2,3
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а можно Николозовича отправить в Бельгию?
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Если у труни, то мона. Но нах бельгийцам труп?
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Если пучдимон сдаст карлика, то у испанских прокуроров, которые слывут самыми безбашенными в мире добавится против гнома еще одно дело к двум уже расследующимся /колумбийско - петроградская наркота и коррупция/.
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_Карла хотел себе оттяпать республику на берегу Средиземного моря, где у его корешей по мафии виллы. Пока не вышло.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-глава Каталонии Пучдемон сдался полиции Бельгии
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