Марш славы ЗУНР прошел по центральным улицам Львова. ФОТОрепортаж

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Коротше кажучи, бандера - це те, що вішають на реї, і що не завжди є державним прапором.
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Це вам кацапи не картонну копію рейстагу на московії штурмом брати.
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"Взялись воспроизводить события в тех местах, где они действительно происходили 99 лет назад."
Источник:https://censor.net.ua/p461769
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Але реконструйовувати події війни програної 100 років тому то такий самий цирк як штурм картонного рейхстагу в кацапії.
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Тем более я уверен, что сие действо обошлось довольно в скромную сумму, а не в 20 лярдов ржублей, как постройка и "взятие" фанерно-картонного "Рейхстага".
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хорошее название, мне нравится ..
кстати, всё забываю спросить, а что такое Галиция? галиццы или галлы кто это?
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Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция) - історична область[1] у західній Україні та південно-східній Польщі. Займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім північної частини) областей України і Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі. Згідно з Енциклопедією Українознавства, в етнографічних межах має площу 55700 км².[2]чи це -Автономна спільнота Галісія (ісп. Comunidad Autónoma de Galicia, гал. Comunidade Autónoma de Galicia або, за старим написанням, Galiza) - автономна спільнота Іспанії. Розташована на північному заході Іберійського (Піренейського) півострова. Межує з Португалією на півдні та з іспанськими регіонами Астурія і Кастилія-і-Леон на сході, омивається Атлантичним океаном на півночі і на заході.
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так там поляки или украинцы или галичане кто
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Но Львов, бесспорно, город- красавец!
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Цитирую:
В воскресенье на Красной площади в столице прошла генеральная репетиция торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, который проходил в честь годовщины Октябрьской революции.
Дибилы кацапские! А не проще было проще сказать- В честь Октябрьской революции! Пипл,в принципе,все равно схавает!
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"Самое потрясающее в Украине, самое первое, о чем хочется рассказать - это люди этой страны! Сложно описать словами, что именно заставило нас испытать огромную симпатию к украинскому народу, но все же я попробую." Про це пише у своєму Fаcebook Алія Шагієва
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