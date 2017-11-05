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Теги: ЗУНР (15) Львов (3764) марш (610) ОГА (1445) реконструкция (203)
Тему создал: Антон Татарніков

Марш славы ЗУНР прошел по центральным улицам Львова. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 5 ноября, в центре Львова провели торжественный марш славы Галицкой армии и войск Украинской Народной Республики. Организовало марш Общество поиска жертв войны "Память" в рамках празднования 99-й годовщины Ноябрьского восстания.

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не понимаю,зачем было ловить темной ночью студентов,если тут среди белого дня - такие кандидаты. И даже со своим оружием и обмундированием...
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Лєночка-то реконструкція подій називається.І нє поймьйошь.
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ну вот и реконструировали бы в условиях,максимально приближенных...
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На фронті не реконструкцію роблять зараз,а сучасну історію пишуть.
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а кто именно "пише"? Те,кто контрабас крышуют? или те,кто пограничника на 13 лет посадили - и вся страна услужливо сглотнула при этом? Вот - гражданам повоевать хочется,так пусть идут и воюют. И военкома своего прихватят. Могут еще и молдаванина из Генштаба взять,чтоб оно знало,с какой стороны тот фронт находится.
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Тех кто еще не сглотнул и держит в себе , завтра приглашают под суд в 11:00 .
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ну и придут. А судья такой расчувствуется,расплачется и отпустит невиновного.. ага.. щаз... Поздно под суд ходить,когда всю эту срань во власть протолкнули.
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Ясне діло - з Банд Питарбургу, Савушкіна 55, не одні лапті зітреш, поки дійдеш) Не одну бочку скрєпної настоянки вихлебчеш.
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Елена Карпенко, хочу вам открыть одну "тайну" - даже во время двух Отечественных войн на Рассии весь народ (при всем их патриотическом пафосе) не побежал на фронт. А все потому что во время войны надо кому то не только воевать, но ещё и работать на заводах и заниматься сельским хозяйством.
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А вы в курсе, что в тылу работали женщины и подростки? Тольтко особо ценные специалисты имели бронь.
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Скромный Кролик, а с математикой у нас всё в порядке ? Неужели лень посмотреть на цифры о количестве воюющих на фронте и общим количеством мужского населения во время войны ?
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а дымящие клавиатуры педроносцев - это сельское хозяйство или промышленность? а сын рюкзакяна и пецы - это ценные специалисты?
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ну,эти тоже ничего такие.. Бодренькие. Почему спит военком?
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станешь тут чудовой...они в 37 году прошлого века мышебратьев вплотную узнали
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Bandera - це неукраїнське слово, яке означає не "бойовий стяг", а просто морський прапор на будь-якій баржі, іншому плавзасобі (судні, кораблі) який призначений для того, щоб показати приналежність плавзасобу. Далеко не завжди збігається за виглядом з державним прапором.
Коротше кажучи, бандера - це те, що вішають на реї, і що не завжди є державним прапором.
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Гарно! Слава Нації !!!
Це вам кацапи не картонну копію рейстагу на московії штурмом брати.
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В чём разница? Ну хотя бы вот в этом.

"Взялись воспроизводить события в тех местах, где они действительно происходили 99 лет назад."
Источник:https://censor.net.ua/p461769
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Приймається. І ще різниця в тому що ЗУНР тут війну програла, після чого було майже 20 років польської окупації.

Але реконструйовувати події війни програної 100 років тому то такий самий цирк як штурм картонного рейхстагу в кацапії.
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Смысла реконструкций, окромя как элемента шоу, тоже не понимаю. Но тут люди пришли, смотрели, возможно кто-то только узнал для себя о данных событиях, что тоже в плюс. Пусть они и печальны, но это всё же история, которую не стоит забывать. Мы уже забыли историю и поверили, что руССке нам братья - вот имеем сейчас войну.

Тем более я уверен, что сие действо обошлось довольно в скромную сумму, а не в 20 лярдов ржублей, как постройка и "взятие" фанерно-картонного "Рейхстага".
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Будь яка реконструкція це вже пафос. Хотіли б без пафосу - зробили б молебінь за загиблими і досить.
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Зовсім ні. Реконструкції зовсім різні бувають - одні любительскі, для того щоб краще зрозуміти певні події, інші пафосні - за великі гроші, з Шойгу і картонним Рейхстагом схожим на сарай.
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На любительські не запрошують пресу і не приурочують до пам"ятних дат. Всі інші - суто пафосні події.
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Може вже достатньо маршів? Країна, тими хто не марширує, повністю деіндустріалізована, ВВП зі знаком -"мінус", інфляція з двома "плюсами", на сотню померших шістьдесят народжених, а це депопуляція населення! Скільки ще будемо марширувати?
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Что ты тут плачешь? Иди лесом, если что то не нравится. Сегодня выходной день, люди как хотят так и отдыхают. Не нравится? Спаковал чемоданы и свалил.
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Молодці ! Польський шовініст Ващиковський певно в "захваті" від такої історичної реконструкції ! )))
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сдавайте реквизит и на педерацию, жопы кацам мыть.
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ваще то я в Анголе. если негры соберут достаточно денег, помою. я не сноб и не особенно расист. а вот с чуваками, которые мне с юности срали в уши про "клятых москалей" и очень охотно едут батрачить на рашу срать на одном гектаре не сяду.
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Вони теж не сядуть, не переймайтесь, сидіть спокійно.
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ЗУНР, Западно-Украинская народная республика

хорошее название, мне нравится ..
кстати, всё забываю спросить, а что такое Галиция? галиццы или галлы кто это?
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Що мали на увазі, це -
Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция) - історична область[1] у західній Україні та південно-східній Польщі. Займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім північної частини) областей України і Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі. Згідно з Енциклопедією Українознавства, в етнографічних межах має площу 55700 км².[2]чи це -Автономна спільнота Галісія (ісп. Comunidad Autónoma de Galicia, гал. Comunidade Autónoma de Galicia або, за старим написанням, Galiza) - автономна спільнота Іспанії. Розташована на північному заході Іберійського (Піренейського) півострова. Межує з Португалією на півдні та з іспанськими регіонами Астурія і Кастилія-і-Леон на сході, омивається Атлантичним океаном на півночі і на заході.
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ну понятно ж наверное что це -пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция, історична область[1] у західній Україні та південно-східній Польщі.
так там поляки или украинцы или галичане кто
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Назва області Галичина походить від старовинного князівського міста Галич. Так зрозуміло? Чи на кацапську перекласти?
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Название может и хорошее... А сепоратизмом не попахивает?
Но Львов, бесспорно, город- красавец!
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наверное, ну так и что, что в сепаратизме плохого, это стремление к обособлению, самостоятельности, просто так это не возникает стремление, значит так надо, каждому своё, например во Львове любят кофе, а я кофе изредко пью не особо люблю я эту бурду по жизни, приторную да ещё и с осадком как не фильтруй, вот виды чая разные интересуют, иногда временами зелёный, а так чорный
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Не попахивает. ЗУНР потому так и называлась что подразумевалось что это лишь западная часть большой Украины (на тот момент УНР еще формировалась), а чуть позже состоялся акт воссоединения ЗУНР и УНР.
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всЁ тЁбя забиваю послать - ПЁ-НЁ-ХЁ, ватна потолоч!
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Где военкомы? У парней даже форма имеется, и навыки владения оружием.
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вот ведь где поляки с москалями спелись, тем и другим такие события очень не нравятся, вот ведь что интересно. Н-да, полно у нас заклятых друзей.
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Ви напевно , здивуєтесь , але Україна , по периметру кордонів , оточена потенційними ворогами - і це абсолютно нормально ...
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у нас в гимне поется, что згинуть наши вороженьки, а не соседи А если серьезно, то у Украины есть один только враг - это все то, что противоречиво само по себе и ведет к противоречию. Страна наша началась с Киева, а Киев с перевоза на пути которого противоречия и противостояния устраняли ради дела переправы. Идея противоречия устранять и создала этот народ из тех, кто перевоз держал. Они и Русь создали как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. И на Майдан вышли с идеей противоречия устранить, которые создала власть. Одна идея - один народ. И враждебны этому народу только носители противоречий. Те, кто хочет другим навязать то того, что себе не желает. Ведь никто не хочет противоречий для себя в ответ на свои усилия, лично для себя даже наши враги признают ценность нашей идеи.
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я ВОСХИЩАЮСЬ этими парнями , которые занимаются ИСТОРИЧЕСКИМИ РЕКОНСТРУКЦИЯМИ !!!! это наверное ХЛОПОТНО ( форма ,оружие,аксесуары , единомышленники ,свободное время , финансы свободные ) ВОСХИЩАЮСЬ , правда !!! я лично могу РЕКОНСТРУИРОВАТЬтолько 90-е ( ваз-2108 , кожанка "косуха, сигареты "мальбОро, штаны адИдас и белые кроссы с охотничим ружом !!! и то ЖИВОТ выдаст с...а !!!
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А вот кацапы на фоне ПАБЕДЫ ДИДОВ,КАТОРЫЕ ВАИВАЛИ,совсем уже рехнулись!

Цитирую:
В воскресенье на Красной площади в столице прошла генеральная репетиция торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, который проходил в честь годовщины Октябрьской революции.

Дибилы кацапские! А не проще было проще сказать- В честь Октябрьской революции! Пипл,в принципе,все равно схавает!
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Скавчанням ватних лайдаків - задоволений) Раби і бидло не розуміють таких новин - можна ж нажертися горілки і накласти в штани, хропучи собі в калюжі багнюки. Скрєпно чо.
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посмотрим что запоет Ващиковський скоро на тв (наверно тоже лишнехромосомные были в роду) - которому мерещатся фашисты на улицах Украины))
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львовяне решили Ващиковского потролить
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дочка президента Киргизстану про Україну-
"Самое потрясающее в Украине, самое первое, о чем хочется рассказать - это люди этой страны! Сложно описать словами, что именно заставило нас испытать огромную симпатию к украинскому народу, но все же я попробую." Про це пише у своєму Fаcebook Алія Шагієва
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кто живет за счет прошлого - у того нет будущего. поэтому такие мероприятия - только для того, чтобы продать больше пива, не более. это все понимают и чего тут столько коментов на увеселительное мероприятие непонятно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМарш славы ЗУНР прошел по центральным улицам Львова. ФОТОрепортаж
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