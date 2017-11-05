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Теги: Киев (18601) курьез (4971) патрульная полиция (1499)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Крещатика патрульные полицейские гонялись за голым мужчиной. ВИДЕО

На центральной улице Киева патрульные полицейские гонялись за мужчиной, который решил прогуляться без одежды. ВНИМАНИЕ! Видео 18+.

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если еще этот голый и пел на бегу - то это точно он))))
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Да устроили большое родео имени петра лексеича...
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Сергій Стерненко
2 год ·
В цей день, 49 років тому, в центрі Києва вчинив акт самоспалення Васи́ль Омеля́нович Ма́кух. Українець, воїн УПА, учасник руху опору в СРСР.
Своїм вчинком він висловив протест проти колоніального становища України, тотальної русифікації і панування червоних окупантів на нашій землі.І тільки в сьогоднішні часи стараннями звичайних людей, а не політичних еліт, Україна почала рух далі від Москви.
На Крещатика патрульные полицейские гонялись за голым мужчиной - Цензор.НЕТ 8624
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Чего прицепились к мужику, у него праздник - наконец-то уплатил коммуналку...
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а в машине хоть разок врезали по... под плащ?
а посадите его ... без плаща, в СИЗО... на ночку темную
потом извинитесь
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А воєнком тоже участвував в задєржаніі ? Повєстку в армію вспіли вручити ?
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Не дали человеку свободно принять воздушные ванны.
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Фемен наоборот? Что на сиська...что на яйцах написано было?
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Ну, ну, ну! Збоченці! Я завжди за голими жінками ганяюсь!
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Мужчины,киевляне! Ну остановите вы уже Шурика хоть кто-нибудь.. Ну человеку все хуже и хуже..
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ЧТО ЕСТЕСТВЕННО,ТО НЕ БЕЗОБРАЗНО.НУ ЖАРКО ЕМУ!!!
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Порохоботы так выражают свою любовь к шефу,так шо мусора зря гонялись,он в доску свой.
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Да кто там гонялся - просто ходили за ним.
Вот если бы он был на самокате - вот тогда бы гонялись.
План "Перехват".
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И что здесь удивительного?Ну заплатил мужик комунуслуги и шел домой,что к нему прицепились,через недельку другую большинство из нас так ходить будут.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Крещатика патрульные полицейские гонялись за голым мужчиной. ВИДЕО
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