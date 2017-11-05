На Крещатика патрульные полицейские гонялись за голым мужчиной. ВИДЕО

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2 год ·
В цей день, 49 років тому, в центрі Києва вчинив акт самоспалення Васи́ль Омеля́нович Ма́кух. Українець, воїн УПА, учасник руху опору в СРСР.
Своїм вчинком він висловив протест проти колоніального становища України, тотальної русифікації і панування червоних окупантів на нашій землі.І тільки в сьогоднішні часи стараннями звичайних людей, а не політичних еліт, Україна почала рух далі від Москви.
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а посадите его ... без плаща, в СИЗО... на ночку темную
потом извинитесь
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ату его!!!
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Вот если бы он был на самокате - вот тогда бы гонялись.
План "Перехват".
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