Расстрелянным ночью в Харькове оказался коммерсант Эдик Лепа, родом из Барнаула, - Мосийчук

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Ну вот , уже есть основания думать о РУКЕ Москвы и АГЕНТАХ КРЕМЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!
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И у Депы винный погреб отжали...
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Барн-аулу? Безвіз тут дістав з рашкою.
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"на много"-это стёб такой?
Тонко.
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Убитый в Харькове Эдуард Аксельрод был замешан в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщил политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Убийство подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", - написал он.
Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика. https://www.obozrevatel.com/crime/svyazan-s-ubijstvom-voronenkova-poyavis-dannyie-o-rasstrelyannom-v-harkove-muzhchine.htm
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На счет выпусников украинских ВУЗов это фигня конечно. Распределение за пределы УССР было разве что в Молдавию.
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Если не поленитесь, повспоминайте украинских политиков старше 30 лет и поройтесь в сети. Миллиона не гарантирую, но узнаете много для вас удивительного. Людей типа Тягнибока можете не проверять.
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Вы распределяли?
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Модеру чёт не понравилось.
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Висяк по Вороненкову. Очередной(
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"В Харькове неизвестный из автомата расстрелял представителя криминальных кругов Эдика «Лепу»"
И что теперь, плакать?
Одни бандюком меньше.
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Но, тогда возникает вопрос: почему он был на свободе? Недоработка следствия?
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