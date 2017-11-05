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Теги: убийство (5297) Харьков (4542) Мосийчук (319)
Тему создал: Антон Татарніков

Расстрелянным ночью в Харькове оказался коммерсант Эдик Лепа, родом из Барнаула, - Мосийчук

Водителем автомобиля Audi, которого расстреляли накануне в Харькове, оказался Эдуард Аксельрод.

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вы ее с асраковым туда заганяете
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Это все Самопомич виновата!!!
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Интересный вопрос нашей власти- почему какие-то барнаульские коммерсанты из страны агрессора свободно шарятся по Украине? Что это такое? В Харькове ментов нет? Паспорта почему не проверяют? Как его пограничники пропустили?Почему Рада не принимает до сих пор визовый режим с врагом? Вы что чокнутые там все?Вам мало терактов в стране? Вам на народ наплевать?Только о барышах своих думаете? Геть из власти,барыги!
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Он там родился. Ваш любимый соболев-зимин тоже родился в России. Но вы же за него горой? Лишь бы ляпать языком.
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Это БПП виновата - голосовала закон Савченко, выпустивший тысячи преступников на свободу.
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Он РОДИЛСЯ в 1972г. в Барнауле !!! Серьёзное замечание !!!!
Ну вот , уже есть основания думать о РУКЕ Москвы и АГЕНТАХ КРЕМЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!
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И что этот недовзорванный предлагает нам поплакать за каким-то мокшанским говном с погонялом Лепа?
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Может жалеет что упустили Мартова и Плеханова с вованом ?
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А про ЮРУ ДЕМЕНТИЯ уже как то забылось! Что должно случится в стране чтоб сабакин подал в отставку?
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Гепа, Лепа. семейные неурядицы.

И у Депы винный погреб отжали...
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Возврат в 90-е не только по преступности, кстати, которая по словам рюкзакяна снижается, а и по уровню доходов населения, благодаря 144 рэформам.
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Барнаул це дофіга треба летіти, якого біса він тут забув цей баран з
Барн-аулу? Безвіз тут дістав з рашкою.
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Главно, что Мосийчук теперь главный по всем покушениям, шо на него не удались...
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ВОне выгоден этот бардак. Для ВОны щас чем хуже тем лутше. Любые улутшения типа поднятия пенсий, у воны и её сектантов которых тут на ветке тьма + хуйло ей своими ольгинскими помогает, так вот для ВОны этот самый страшный кошмар, ей бы сейчас шоб было как можно хуже тогда ВОна и её сектанты будут визжать как всё плохо, и лохов окучивать. А когда тут народу пенсии подняли на много, то ВОне это как серпом по яйцах, ну и понятно что её сектанты любители воровки на гуано исходят. Щас начнут визжать..всякие там марины марины.. сулиманы и т.д

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ВОне выгоден этот бардак. Для ВОны щас чем хуже тем лутше. Любые улутшения типа поднятия пенсий, у воны и её сектантов которых тут на ветке тьма + хуйло ей своими ольгинскими помогает, так вот для ВОны этот самый страшный кошмар, ей бы сейчас шоб было как можно хуже тогда ВОна и её сектанты будут визжать как всё плохо, и лохов окучивать. А когда тут народу пенсии подняли на много, то ВОне это как серпом по яйцах, ну и понятно что её сектанты любители воровки на гуано исходят. Щас начнут визжать..всякие там марины марины.. сулиманы и т.д
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А когда тут народу пенсии подняли на много (с)

"на много"-это стёб такой?
Тонко.
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Насчет пенсий не стеб. Пенсии действительно очень существенно подняли,многим в два раза. Все зависит от стажа, если работал и платил в пенсионный фонд, конечно. Есть жалующиеся, которые имеют по 10-15 лет трудового стажа и которым, естественно, много не обломилось. Но тут уж каждый выбирал сам, чем в жизни заниматься, работать или бить баклуши.
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Да все вы коммерсанты с одной банды .стреляйте друг друга на здоровье а тех,что останутся мы сами кончим потихоньку...
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Связан с убийством Вороненкова: появились данные о расстрелянном в Харькове мужчине
Убитый в Харькове Эдуард Аксельрод был замешан в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщил политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Убийство подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", - написал он.
Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика. https://www.obozrevatel.com/crime/svyazan-s-ubijstvom-voronenkova-poyavis-dannyie-o-rasstrelyannom-v-harkove-muzhchine.htm
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Ого, наконец то кто то взялся за отстрел таких кадров .
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Мало законів та повноважень? Внесіть зміни до законів і знищіть злодіїв в законі, і крапка
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Мося, чувствуешь, как он подкрадывается незаметно?
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Родился в Барнауле. Это о чём говорит? Да ни о чём. В Украине полно людей, родившихся в России. В СССР выпускники ВУЗов обязаны были ехать в любую точку страны по распределению и отработать там 3 года. Масса людей с Украины рожали детей где угодно по всей территории союза. Потом со временем возвращались в Украину. К чему вообще прилепили эту информацию - место рождения? Бред какой то.
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Глаза размыльте, нет такой массы, я например ни с кем не знаком, кто родился бы на россии .
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Трохи есть. У тебя наверное нет знакомых среди детей военных СССР. Они рождались по всему ВД. У меня даже есть один приятель, который на Кубе родился.
На счет выпусников украинских ВУЗов это фигня конечно. Распределение за пределы УССР было разве что в Молдавию.
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Мой отец окончил харьковский ВУЗ. По распределению уехал в Омск. Там женился, родили меня, через пять лет от переехал в Жданов(ныне Мариуполь). Я окончил Ленинградский ВУЗ и был распределён в Симферополь. Про военных я не упомянул, поленился, хотя моя жена родилась в Фюрстенвальде(ГДР). Поэтому, думаю, что вы просто плохо владеете информацией по этой теме.
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И ? Где массовость, сколько миллионов украинцев закончило тот ленинградский вуз ?
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Приведу один пример: Юрий Иванович Ехануров родился 23 августа 1948 года в селе Белькачи Якутской АССР. Отец, Иван Михайлович Ехануров - бурят; мать, Галина Ивановна - полька (её настоящее имя Гелена).
Если не поленитесь, повспоминайте украинских политиков старше 30 лет и поройтесь в сети. Миллиона не гарантирую, но узнаете много для вас удивительного. Людей типа Тягнибока можете не проверять.
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Трохи конечно есть, Илья писал про массовость . Живу в областном центре, круг знакомых средний, ну сколько там у среднего человека, человек 200-300, действительно не встречал, есть такие что там работали, но нет таких что там родились и приехали жить сюда.
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Распределение за пределы УССР было разве что в Молдавию.

Вы распределяли?
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Ну как к чему?). Мосийчук показал свою осведомленность.
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Всех, кого убили в прошлом или убьют в будущем - все пытались встретится с Мосийчуком. За это их и убили\убьют... Надо что-то делать с жирным: нет человека - нет проблем и убийств...
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Я думал, что человека убили, а так все путем, завалили кацапского уголовника
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Я без понятия. Нашёл в обсуждениии и решил тут поделиться.

Модеру чёт не понравилось.
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сейчас похуже, чем в девяностых. тогда войны не было и, следовательно, было на порядок меньше оружия и буйных.

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Да-аа,теперь менты точно обосрались,на кацапских терористов это преступление уже не спишеш.Хотя они выкрутятся,скажут что какая то патриотическая националиситческая группа его замочила де еще ее и будут восхвалять только бы не искать убийц.
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Как надо стрелять, чтобы на стекле литера "С" образовалась?
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Не в меткости дело, а в букве. Кто алгоритм стрельбы объяснит, чтобы "С" образовалась?
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При стрельбе очередью из калаша ствол незначительно приподымается.При этом стрелявший чуть повёл стволом влево-вправо.
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То просто кілер хотів слово "сука" дирками намалювати. Шось йому помішало, мабуть наша поліція зразу приїхала.)))
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ФСБ подчистило за собой..
Висяк по Вороненкову. Очередной(
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Мы все должны как Мосийчук знать кто такой Лепа? Мы ж не с той банды что они!
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Мосийчук не знает?

"В Харькове неизвестный из автомата расстрелял представителя криминальных кругов Эдика «Лепу»"

И что теперь, плакать?
Одни бандюком меньше.
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А есть в Украине такой статус - коммерсант? Это кто?
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Есть версия, что убитый Эдик Лёпа - посредник между заказчиком и исполнителем по делу убийства Дениса Вороненкова. Таким образом, цепочка оборвалась...

Но, тогда возникает вопрос: почему он был на свободе? Недоработка следствия?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРасстрелянным ночью в Харькове оказался коммерсант Эдик Лепа, родом из Барнаула, - Мосийчук
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