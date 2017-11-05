Іноземні кораблі для ВМС України – руйнуємо міфи

Існує міф, що Україні не продадуть іноземні бойові кораблі, морське озброєння чи будь-що військове для вітчизняного флоту. Насправді, це міф. Флот вів і веде переговори з нискою країн щодо можливостей отримання (купівлі) кораблів чи катерів - як вживаних, так і нових. Сьогодні хочу розповісти про те, що могло б поповнити корабельний склад вітчизняного війська за умов бажання, політичної волі та готовності платити. Патрульні катери Island - США (від $4 млн за 1)…
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