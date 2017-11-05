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Теги: проверка (539) Национальная гвардия (1322)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацгвардия официально получила право использовать полиграфы

В Национальной гвардии Украины официально получены правовые основания для использования детекторов лжи.

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ну, сейчас гафно на вентиляторах повиснет...
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Снимите Supple Vine с вентилятора...
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пшлонафуй..!дрозоффила нулевка!
ті - тутка біло...и завтра нет!
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Чего такой возбуждённый, что поздно сняли тебя с вентилятора? ))
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Даже идиотизм не является оправданием для стеба
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Ну, так нажми под своим постом иконку удалить пост.)
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оно на бояру собирает...в своему празднику готовится)
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Право мусоров ,чего не протянули.Война идет,все силовики должны быть на фронте.Но увы мусорки по тылам привыкли))
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Полиграфы - бред и раскрученное шарлатанство. То, что с ними так носятся в нашем политикуме, лишний раз подтверждает фальш, пронизывающую все нашу систему. Обыватель верит в "чудо силу полиграфа", но ни один ученый никогда не примет всерьез его результаты. Ни один психолог. Ни в одной стране его результаты не являются доказательством вины или невиновности. Десятки исследований подтвердили, что трактование ленты полиграфа - то же самое, что трактовка астрологом вашей космограммы. А в Украине продолжается истерия вокруг этих приборов... Что ж, подставляйте уши под очередную порцию лапши, наивные!
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Цитата (источники найдете легко, не буду захламлять ветку): "В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание."
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К чему такая истерика,
тебе, что надо на днях проходить тест на полиграфе?
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А наших судей это не волнует. Была бы видимость правосудия.
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В любой цепочке, где одним из звеньев является человек, объективности ожидать не стОит.
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-- от полиграфов, без преображенских -- толку ноль! *)
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Сміх сміхом, а людям треба вчитися брехати без почащення серцебиття, прогресу пітливості і дрижання голосових зв'язок. А то - усе сядем!
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Ага! Тоді точно - усе сядем. Навіть порохоботи - за истинную и самую-самую объективную правду.
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Не знаю я никаких порохоботов -- ...дураков знаю много -- живу давно -- накопилось всякого...*)
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Я, тоже давно, с 1949 года и, что интересно - пока непрерывно... и наверное дольше Вас, поскольку знаю порохоботов. Дайте закрытый канал связи, предоставлю, только Вам, их личные данные. А суслик есть.
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...Вы знаете порхоботов с 49? ... плохо, шо меня в 59 о них не известили...*)
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Нет. Последние 3 годка. А до этого знал ...ботов (возьмите до 1991 генсеков (+ первого секретаря Никиту Х.), а после 91 - президентов Украины и подставляйте вместо (...).
Поскольку, в при любой политической формации, власть любят те, кто в ней находится и идиоты с рабской душонкой, а остальные власть либо терпят, либо ненавидят.
Всё. Вы мне не интересны.
Конец связи.
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...хм... ...следить за архивами -- дело молодых! ...а старикам надо следить за потенцией... -- а то молодые отсекут и не заархивируют...*)
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-- шо-то ты раскомандовался за Бугор... -- у нас тут своего добра хватает -- на букву "Г" ...или "Sch" ...*)
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Петя боїться, шоб не дай Бог в нацгвардію патріоти не просочились.)))
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на своих начальниках пусть проверят - полиграфы сломаются от лжи
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тих нізя , то святе і недоторкане , для них проходження автоматичне.
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лучше б законодательно обязали их прохождение...
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Полиграф - инструмент пригодный лишь для допроса ментально незрелых личностей, с психологией подростка, которые не умеют управлять своими эмоциями. Взрослый человек с твёрдой психикой, особенно прошедший тренировку в экстремальных ситуациях (оперативники спецслужб; десантура, ССО и т.д.) умеют управлять своими эмоциями. От них таким образом невозможно выдоить абсолютно ничего.
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Тех, кто обучен, в лбм случае труднее вычислить...
Абсолютной гарантии полиграф не даёт, это - да.
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Ну так, відловлювати сцикунів у Стрийському парку без поліграфів ніяк )))
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запросіть Гройсмана - він вам його швидко забудує собачими будками
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Не можна, тоді Нацгвардія залишиться без роботи )))

А з багатоповерховими будками Садік сам дає раду, без Гросі.
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Більшим престижем вважається парк побудувати, а не собачу будку.
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А хіба у нас взагалі парки будують? У нас їх хіба забудовують.
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Але ж дійсно - у нас за останні 20 років хоч десь створили новий парк? Хоч в якомусь місті? Я таких прикладів не знаю. Може хтось підкаже?
В кращому випадку громаді вдається якось відстоювати від забудови існуючі...
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Ото ж я і думав, а чому я графа Потоцького поважаю, а "царя" Пороха, ні. Довго думав. Тепер знаю. Дякую!
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питання на поліграфі :

Любиш конфети Рошен ?
показник :

Ні - говорить неправду , до служби в поліцію не годиться .
Так - молодець , буде гарним поліцейським .

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пример где и для кого полиграф стал официально обвинителем ? ... как бы было все просто, выгнать судей прокуроров половину мусарни , и поверять на ящике..... экономия бабла мама не горюй
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Связан с убийством Вороненкова: появились данные о расстрелянном в Харькове мужчине

Убитый в Харькове Эдуард Аксельрод был замешан в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщил политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Убийство подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", - написал он.
Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика.
"Схема известная - для того, чтобы оборвать связь киллера и заказчика, надо убрать организатора, что контактировал с киллерами. Существует версия, что именно по таким причинам убрали министра МВД Кравченко, мог непосредственно контактировать с убийцей Гонгадзе - Пукачем", - подытожил политтехнолог.https://www.obozrevatel.com/crime/svyazan-s-ubijstvom-voronenkova-poyavis-dannyie-o-rasstrelyannom-v-harkove-muzhchine.htm
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А росийская хуйлогвардия получила право официально стрелять по толпе..
Шо скажете, тролюшки?
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Так они дае с пулемётами проводили учения по сценарию - разгон протестующих требующих... выплаты задержанной зарплаты...
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Закон любой толпы - самозомбирование, раззомбировать можно только более сильным безусловным рефлексом
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Тоді або атестацій комісії або поліграф....сама методика з цією машиною це таке шарлатанство і брехня, перепив або нежить і він зовсім не працює, да і показує він відклик вегето-судингої системи на подразнення і аж ніяк не мозкову діяльнісь, а саме мислення і утворення думок, так лошар полякати є можливість..
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ментовская страна так ментовская да только воевать почему то гвардейцы на восток страны и не выгониш им проще и безопаснее с безоружным и безправным народом.
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В 2003 году Национальная академия наук США опубликовала отчёт «Полиграф и выявление лжи». Академия наук обнаружила, что большинство исследований с применением полиграфа были «ненадёжны, ненаучны и предвзяты». После проведения экспериментов было установлено, что проверка на полиграфе большого количества людей в отношении различных событий (например, при приёме на работу) даёт результат ничем не лучше, чем случайное угадывание.
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Мне интересно,когда уже Гадю Савченко после плена на детекторе проверят?
И что то он нее тявканье давно уже не слышно,не случилось ли чего.
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А полиция собственно знает, что такое полиграф или считает его модификацией игрального автомата?
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Немного " зрады ".вчера аэропорт Харьков-ОАЭ..... правда похожи ?Нацгвардия официально получила право использовать полиграфы - Цензор.НЕТ 7370
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Омск -2 Может фейк ? А что по этому поводу думает Alex May ce 1916c9 . Или таки Омск ?
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Любомир Футорський додав 5 нових світлин.31 жовтня о 9:20 ·

Шо таке інформаційне гівно і наскільки українці перетворились в його поїдачів.Фото 1 - гнівна стаття на ukr-biz.com.ua, яку репостять грьобані хомячки, з фотографієюФото 2 - тіпа «першоджерело» від dtp.kiev.ua (тіпа достовірного сайту)Фото 3 - як виглядає станція метро «Поштова площа» міста КиєваФото 4 і 5 - як виглядає станція метро «Войковская» міста МосквиВисновки:
- українці готові про свого ближнього думати і поширювати будь-яке лайно. Навіть не перевіряючи достовірність того, шо їм про ближнього кажуть.- dtp.kiev.ua перетворився на інформаційну помийку і attention whore- ідіоти-хомячки не здатні загуглити навіть, як виглядає станція метро, а не то, шо зробити фактчекінг важливіших подій.
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В общем, теперь ждем следующей новости: "Сын Авакова заключил выгодный контракт на поставку полиграфов для нужд Нацгвардии. Изготовлять их будут в ближайшем Доме Юного Техника три пионэра. Цена - чрезвычайно выгодная: всего три миллиона за штуку (без учета кабелей, с ними - пять миллионов). В тендере участвовали также фирма "Рога и Копыта", но она проиграла в честной борьбе. ПроЗорро гарантирует честность!!!
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Потрібно детектори брехні застосовувати на кандидатах в президенти на предмет корупції, зради, політичної протитуції... Парашенка, як і всі попередні не пройшли б апріорі.
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В Украине скоро появится новая каста колядныкив , СПЕЦИЛИСТЫ ПОЛИГРАФЫ. .
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Это устаревшее трехпараметрическое барахло (пульс, влажность кожи, частота дыхания), которые закупили втридорога, пригодно лишь для ловли правонарушителей в детском саду за кражу конфет... Юзайте современную технику (включающую контроль ритмов головного мозга), и тогда можно будет о чем-то говорить... Это уже не поднимая тот факт, что в наших условиях трудно будет найти много неподкупных операторов таких девайсов...
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Никакие "контроли ритмов головного мозга" ничего не способны сказать о том, говорит ли подопытный правду или ложь. Ни одно направление науки, исследующее физиологию когнитивной деятельности, даже близко не подошло к тому, чтобы "читать мысли" или устанавливать корреляции между изменениями электрохимических потенциалов и содержанием ментальных образов. Я вам даже больше скажу, если вы почитаете работы Деннета, Нагеля и прочих современных исследователей, вы поймете, что это - бесплодная затея, подобная тому, как по отпечатку шин автомобиля пытаться угадать цвет ногтей сидящей за его рулем блондинки.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНацгвардия официально получила право использовать полиграфы
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