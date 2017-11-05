Нацгвардия официально получила право использовать полиграфы

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ті - тутка біло...и завтра нет!
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тебе, что надо на днях проходить тест на полиграфе?
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-- Всё!
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Поскольку, в при любой политической формации, власть любят те, кто в ней находится и идиоты с рабской душонкой, а остальные власть либо терпят, либо ненавидят.
Всё. Вы мне не интересны.
Конец связи.
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Абсолютной гарантии полиграф не даёт, это - да.
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А з багатоповерховими будками Садік сам дає раду, без Гросі.
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В кращому випадку громаді вдається якось відстоювати від забудови існуючі...
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Любиш конфети Рошен ?
показник :
Ні - говорить неправду , до служби в поліцію не годиться .
Так - молодець , буде гарним поліцейським .
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Убитый в Харькове Эдуард Аксельрод был замешан в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Об этом сообщил политтехнолог Виктор Уколов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Убийство подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", - написал он.
Уколов утверждает, что таким образом оборвали связь киллера и заказчика.
"Схема известная - для того, чтобы оборвать связь киллера и заказчика, надо убрать организатора, что контактировал с киллерами. Существует версия, что именно по таким причинам убрали министра МВД Кравченко, мог непосредственно контактировать с убийцей Гонгадзе - Пукачем", - подытожил политтехнолог.https://www.obozrevatel.com/crime/svyazan-s-ubijstvom-voronenkova-poyavis-dannyie-o-rasstrelyannom-v-harkove-muzhchine.htm
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Шо скажете, тролюшки?
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И что то он нее тявканье давно уже не слышно,не случилось ли чего.
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Шо таке інформаційне гівно і наскільки українці перетворились в його поїдачів.Фото 1 - гнівна стаття на ukr-biz.com.ua, яку репостять грьобані хомячки, з фотографієюФото 2 - тіпа «першоджерело» від dtp.kiev.ua (тіпа достовірного сайту)Фото 3 - як виглядає станція метро «Поштова площа» міста КиєваФото 4 і 5 - як виглядає станція метро «Войковская» міста МосквиВисновки:
- українці готові про свого ближнього думати і поширювати будь-яке лайно. Навіть не перевіряючи достовірність того, шо їм про ближнього кажуть.- dtp.kiev.ua перетворився на інформаційну помийку і attention whore- ідіоти-хомячки не здатні загуглити навіть, як виглядає станція метро, а не то, шо зробити фактчекінг важливіших подій.
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