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Материалы по теме:  Оккупация Крыма
Теги: архитектура (135) история (1427) Крым (21062) оккупация (7445) Россия (72859) ЮНЕСКО (115)
Тему создал: Антон Татарніков

Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за повреждения Ханского дворца в оккупированном Крыму

Украина обратилась в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) из-за повреждения Ханского дворца в оккупированном Россией Крыму.

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Это правильно, ведь вода камень точит. Жаль лишь, что ЮНЕСКО Ханскому Дворцу не поможет.
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А если переместиться в мир людей, то сколько необходимо капать на голову, приязанному к столбу, для достижения нужного результата?

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так треба ж стовпа знайти, та ще й прив'язати. То вода вже й крапати не треба буде.
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Я просто сказал, что поговорка - "вода камень точит" не имеет никакого отношения к миллионам лет, а так говорят. когда хотят сказать, что по малому можно всё изменить, главное - начать.
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ЮНЕСКО не поможет потому, что этот объект не входит в список историко-культурных ценностей, которые уже находятся под защитой этой организации. А то, что поданы документы на такое включение, пока юридически ничего не значит. Документы по одному из памятников архитектуры Полоцка были подготовлены и поданы в ЮНЕСКО еще в 2008г., но воз и ныне там. А, может, просто отказали потом, не знаю. Так что, юридически Ханский дворец - только под охраной государства, и ЮНЕСКО может только высказать свою озабоченность...(
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Бестселлер лет предыдущих: отдать Крым без единого выстрела.
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...ну да... -- и ни одного партизана не нашлось... -- Олег Манько был как раз занят -- на маямах...*)
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Жаль, что всемирную лигу сексуальных реформ в 1935 разогнали...
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Интересно, а сам хан что думает об этом?
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Так бы и писали "из-за хамского повреждения ханского дворца". Все было бы сразу понятно - и кто, и где, и как.
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Им не нужны ханские дворцы...
Им нужны памятники петухам работы якутского скультора...
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Хоть соображай немного. Невозможен "петух" в Крыму. Жарко у нас. Долго не простоит. Пусть этот шедевр в Якутии остается.
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Главное - лепите. А там - быстро подсохнет на жаре и любуйтесь. Только мух отгоняйте
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а сколько у этого юнеско томогавков? разве поможет бумажка из этой организации остановить офигевших от безнаказанности дикарей? вы бы еще в спортлотто пожаловались на бесчинства оккупантов
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Эрдогану пожалуйтесь. Он карлу нагнёт и тот бысто всё восстановит..
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Убили дворец Судить тот же меджлис Дома себе настроили, а дворец сгнил
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Это сродни начислению штрафов российским авиакомпаниям за полёты в Крым. Короче, имитация бурной деятельности.
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Зачем беспредметно беспокоить такую солидную организацию, как ЮНЕСКО?
Последний раз ремонтно восстановительные работы там проводились в 1968 году (ещё при СССР). Всё стареет, ветшает. Ещё три года и ханский дворец развалился бы. Уж тогда все хором запели бы, что русне нет дела до исторических памятников крымско-татарского народа.
С 2014 года ведутся научно-изыскательские работы, составлением проектно-сметной документации.
Проект реставрации готов. В его участии приняли ученые-историки с мировым именем. Проект согласован с татарской диаспорой и мусульманским духовенством. Они же обещали осуществлять надзор за ходом работ.

На его осуществление из Госбюджета России выделено уже 1,6 миллиарда рублей. (деньги не малые). Так что через пару лет дворец будет, как новенький! Хоть сам вселяйся...

Давайте лучше попоем, что путя грабит русню, лишь бы угодить крысчанам. Сами же проживают в полной нищете, пропитанные боярышником, да ещё лишнюю хромосому имеют.
Уж гнать, так гнать!
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ще й Госдеп крав у рабссєян високодуховний біоматеріал
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ИНИГОВОРИ... Ворьё, кругом одно ворьё!
Самыми честными, как оказалось, украинцы.
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Знаем мы эту продажную диаспору и беспринципное духовенство. И "учёных" всех этих видели по Роисся24. Так что, прощай, дворец, здравствуй, новодел.
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"согласован с татарской диаспорой", - видимо в Казань обращались. Врать перестаньте, ведь ханский дворец не может быть законно на балансе рф. Следовательно вы совершили преступление.
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Последний раз ремонтно восстановительные работы там проводились к евро-2012... А перед тем - в 90-х и 80-х.
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крисчани тепер мають ханський палац в Грозному, і хана Рамзана Дирявого
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Вот с Грозным мы ни причем. Не наших рук дело. То чеченцев рук дело русню обваровывать.
А нам-крысчаном много не надо. Один мостик плюгавенький, две ТЭЦ с турбинами от "Сименс", дворец Ханский, может ещё чего по мелочи...
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Отравить меня хочешь?
Днепровская вода шла исключительно для полива, рисовыъх чеков, сои.
Теперь её нет. Ну, перестали рис выращивать.
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Жемчужина руцкого зодчества - собор Васьки Сумасшедшего
Стены - гейропеские итальянские
Купола - ворованные казанские

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Та ты що ? А я думал они по щучьему велению выросли. Только мастеровой тот был итальянцем, а ни какой там Барма. У того и кладочка кривовата, и швы подгулявшие
"Для масштабного строительства выходцы из Милана Антон Фрязин и Марко Руффо организовали производство нового для России строительного материала - кирпича"
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Скажи-ка дед,откуда Русь пошла?!
- От Киева,где княжие хоромы!
- А "русский мир"?! Откуда взялся он?!
-От долбо@бов с лишней хромосомой!﻿
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Зверніться ще в "Спортлото", кажуть допомагає. Бггг.
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"Снявши голову - по волосам не плачут"! За 25 лет .... Развалили государство, а мы плачем о повреждении 1500 летнего Ханского дворца (мне это тоже жалко). А что мы сделали с Софиевской (!!!) площадью "вставив" Хайят? Не заметили? А Андреевский спуск с "Сундуком"? Он уже не Андреевский спуск! И этот список могут продолжить настоящие киевляне, а не понаехавшие с Днепра, Донецка, Винницы, Львова. Они как и оккупанты Крыма делают то, что хотят! Будем жаловаться в ЮНЕСКО?
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У меня подробные фото (сам снимал) Ханского Дворца в Бахчисарае. Помню благожелательность крымцев, костюмы крымскотатарского народа в которых фотографировались...Весь Ханский Дворец содержался должным образом. Есть уникальная фотография на которую не хотели мне ответить экскурсоводы. Я утверждаю, что Ханский Дворец эта культура все народов Крыма и Украины.
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"Ханский дворец это культура всех народов Крыма...". (ТОЧКА)
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именно так, но кацапы к ним отношения не имеют.
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Юнеско, это где раша всем рулит? так даже Трамп решил от туда ноги сделать.
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Известный украинский кикбоксер Александр Олейник выиграл чемпионат мира

Профессиональный украинский кикбоксер Александр Олейник выиграл чемпионат мира среди любителей. 31-летний боец из Мариуполя стал лучшим на первенстве Международной ассоциации спортивного каратэ (ISKA), которое прошло в Штутгарте, Германия.
"Победа!!! Очень тяжёлая, но победа!!! Пояс чемпиона мира ISKA отправляется в Мариуполь, пояс чемпиона Европа ISKA - в Чернигов!!! Спасибо, кто был с нами, болел за нас, поддерживал... Сегодня наш день!", - написал Александр на своей странице в Facebook, разместив несколько фотографий с соревнований. https://www.obozrevatel.com/sport/sport/znamenityij-ukrainets-stal-semikratnyim-chempionom-mira-po-kikboksingu.htm
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А тем временем и в Казани идут нешуточные бои хоть за какую-то самоидентификацию. Еще в августе кремль отказом ответил на письмо татарских парламентариев о продлении договора по разделению полномочий между центром и Татарстаном. На этой неделе прокуратура ввела запрет на закон Республики Татарстан об обязательном изучении татарского языка.
Тюрьма народов как она есть.
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УВАГА! Неділя - найбільш напружений день для ро сiськiх тролів.
Лайновброси в мережах на Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Арсена Авакова та Уряд України йдуть кожних дві-три хвилини.
За прогнозами кураторів ФСБ РФ ці три політики «третій рік вже пакують валізи і ніяк не можуть втекти з України».
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Я ще не зустрічав, щоб на одній сторінці "працювало" стільки зайвохромосомних тролів. Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. «Повара путина» вкидають фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
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"Я ще не зустрічав, щоб на одній сторінці "працювало" стільки зайвохромосомних тролів."
Странно, пан Антипа. Где вы троллей узрели? Я ни одно тролля здесь не приметил.

"стільки зайвохромосомних тролів. "
Вот это что-то новое, оригинальное, интересное.
Хотелось бы по обсуждать, у кого лишние хромосомы появились?
Но боюсь, не даст нам уважаемое, солидное интернет издание "Цензор" заняться нам с тобой евгеникой, пан Антипа.


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А как они могут что-то сохранить если живут по свински.
"Российская сверхдержава"
Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за повреждения Ханского дворца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4149
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина обратилась в ЮНЕСКО из-за повреждения Ханского дворца в оккупированном Крыму
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