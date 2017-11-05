Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за повреждения Ханского дворца в оккупированном Крыму

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Им нужны памятники петухам работы якутского скультора...
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Последний раз ремонтно восстановительные работы там проводились в 1968 году (ещё при СССР). Всё стареет, ветшает. Ещё три года и ханский дворец развалился бы. Уж тогда все хором запели бы, что русне нет дела до исторических памятников крымско-татарского народа.
С 2014 года ведутся научно-изыскательские работы, составлением проектно-сметной документации.
Проект реставрации готов. В его участии приняли ученые-историки с мировым именем. Проект согласован с татарской диаспорой и мусульманским духовенством. Они же обещали осуществлять надзор за ходом работ.
На его осуществление из Госбюджета России выделено уже 1,6 миллиарда рублей. (деньги не малые). Так что через пару лет дворец будет, как новенький! Хоть сам вселяйся...
Давайте лучше попоем, что путя грабит русню, лишь бы угодить крысчанам. Сами же проживают в полной нищете, пропитанные боярышником, да ещё лишнюю хромосому имеют.
Уж гнать, так гнать!
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Самыми честными, как оказалось, украинцы.
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А нам-крысчаном много не надо. Один мостик плюгавенький, две ТЭЦ с турбинами от "Сименс", дворец Ханский, может ещё чего по мелочи...
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Днепровская вода шла исключительно для полива, рисовыъх чеков, сои.
Теперь её нет. Ну, перестали рис выращивать.
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Стены - гейропеские итальянские
Купола - ворованные казанские
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"Для масштабного строительства выходцы из Милана Антон Фрязин и Марко Руффо организовали производство нового для России строительного материала - кирпича"
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- От Киева,где княжие хоромы!
- А "русский мир"?! Откуда взялся он?!
-От долбо@бов с лишней хромосомой!
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Профессиональный украинский кикбоксер Александр Олейник выиграл чемпионат мира среди любителей. 31-летний боец из Мариуполя стал лучшим на первенстве Международной ассоциации спортивного каратэ (ISKA), которое прошло в Штутгарте, Германия.
"Победа!!! Очень тяжёлая, но победа!!! Пояс чемпиона мира ISKA отправляется в Мариуполь, пояс чемпиона Европа ISKA - в Чернигов!!! Спасибо, кто был с нами, болел за нас, поддерживал... Сегодня наш день!", - написал Александр на своей странице в Facebook, разместив несколько фотографий с соревнований. https://www.obozrevatel.com/sport/sport/znamenityij-ukrainets-stal-semikratnyim-chempionom-mira-po-kikboksingu.htm
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Тюрьма народов как она есть.
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Лайновброси в мережах на Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Арсена Авакова та Уряд України йдуть кожних дві-три хвилини.
За прогнозами кураторів ФСБ РФ ці три політики «третій рік вже пакують валізи і ніяк не можуть втекти з України».
У Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна.
Я ще не зустрічав, щоб на одній сторінці "працювало" стільки зайвохромосомних тролів. Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні. «Повара путина» вкидають фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. Їх завдання сіяти зневіру і лякати українську громаду. Елемент «гібридної» війни. Будьте обережні. У ФСБ працюють 240 000 співробітників. При СРСР в КДБ було 85 000 персоналу.
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Странно, пан Антипа. Где вы троллей узрели? Я ни одно тролля здесь не приметил.
"стільки зайвохромосомних тролів. "
Вот это что-то новое, оригинальное, интересное.
Хотелось бы по обсуждать, у кого лишние хромосомы появились?
Но боюсь, не даст нам уважаемое, солидное интернет издание "Цензор" заняться нам с тобой евгеникой, пан Антипа.
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"Российская сверхдержава"
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