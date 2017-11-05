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)))
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Чому саме така? - проілюструвати можна старим єврейським анекдотом.
Приходить бідний єврей в синагогу
-Ребе.Жити важко.Жінка стерва,в одній кімнаті теща,ми,семеро діток..
-Що тобі порадити ..ЗАВЕДИ КОЗЛА.
-???
-зустрінемось через пару тижнів-місяць..
Проходить тиждень.Єврей приходить.Замучений украй.
-Ребе...що ж ви мені порадили !!? козел смердить. Родина мене вбити готова,місця взагалі не залишилось..
-а тепер виведи козла.
Зустрічаються через місяць..
-Ребе ! У мене все добре ! ))
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-- Нет. А чё там?
-- Да я сам у тебя хотел спросить...
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- Изя, а чем отличаются порохоботы от зрадофилов?
- Это просто, Сёма. Порохоботы против Путина, а зрадофилы против Порошенко.
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Промисловий Портал @ua_industrial 18 ч.18 часов назад
На Волині інвестують 30 млн грн в запуск кондитерської фабрики
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головне не пукніть.
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- Все дуже просто Сема. Ізя він проти порошенко, а вальцман він за пуйло.
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порох из миллиардеров пришел в президенты.хуйло стал миллиардером будучи президентом.
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