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Що вам треба знати про "кадрову політику " Порошенко (Гонтарєва..Шокін..Вовк..Гелетей..Литвин..Муженко...)?
Чому саме така? - проілюструвати можна старим єврейським анекдотом.

Приходить бідний єврей в синагогу
-Ребе.Жити важко.Жінка стерва,в одній кімнаті теща,ми,семеро діток..
-Що тобі порадити ..ЗАВЕДИ КОЗЛА.
-???
-зустрінемось через пару тижнів-місяць..
Проходить тиждень.Єврей приходить.Замучений украй.
-Ребе...що ж ви мені порадили !!? козел смердить. Родина мене вбити готова,місця взагалі не залишилось..
-а тепер виведи козла.
Зустрічаються через місяць..
-Ребе ! У мене все добре ! ))
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-- Слышал классный анекдот от Цензора?
-- Нет. А чё там?
-- Да я сам у тебя хотел спросить...
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Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 3 ч.3 часа назад

- Изя, а чем отличаются порохоботы от зрадофилов?
- Это просто, Сёма. Порохоботы против Путина, а зрадофилы против Порошенко.
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а Саакашвілі -боти проти бандитів і корупционерів. а ти тільки проти хуйла........
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достаточно того,что хуйло против порошенко...дальше можешь не говорить.
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кто ж вам дохтур,шо вам в ольгино только такие дают :D

Промисловий Портал‏ @ua_industrial 18 ч.18 часов назад

На Волині інвестують 30 млн грн в запуск кондитерської фабрики

Лучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1410
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Выпучив глаза, не предоставляй все возможности!
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- А чим Ізя відрізняється від вальцмана?
- Все дуже просто Сема. Ізя він проти порошенко, а вальцман він за пуйло.
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то тебя этот вопрос волнует.ты и выясняй.
порох из миллиардеров пришел в президенты.хуйло стал миллиардером будучи президентом.
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А про Колоойського чі Сракашвілі Цензор нет знає анекдоти.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛучшие анекдоты недели от Цензор.НЕТ
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