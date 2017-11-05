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Теги: задержание (6372) Москва (3010) протест (5684) Россия (72859) Санкт-Петербург (465)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Москве и Санкт-Петербурге массово задерживают людей. ФОТО+ВИДЕО

В центре Москвы в районе Манежной площади и Тверского бульвара проводятся задержания. Полиция проверяет сумки и документы прохожих. Уже задержаны 82 человека.

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неужели началось?
или только репетиция?
до выборов ВВХ ещё полгода почти...
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московію створив Князь Київської Русі - то може УНР ?????
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вопрос к организатору, пара сотен бойцов даже с охотничьими карабинами позволили бы ему свободно передвигаться и зажигать толпу, а не сидеть в норе. также он намекал что сможет разжиться оружием в ближайшей военной части или ментовке, а это шмели, автоматы, где это все. а так 5 ментов стоят охраняют автозак и революционеры своих не вызволяют. вобщем нету уних готовности на то что они замахнулись
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кто то от рабов иного ожидал?мальцев походу провокатор
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кто то от рабов иного ожидал?мальцев походу провокатор
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ну чо все идет по жидовскому плану!на рабсии (колонии запада) хуйло дерибанит страну под потриатическую дудочку и вывозит на запад тоже и в Украине и других постсовковых странах и конца этому не видно
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Красиво агент ФСБ мальцев всех развёл.Революционеры х@ровы. Племя терпил.
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о фашистські потвори
як бояться своєї долі
Але від долі не сховатись
Прийшло число 5 11 17 -ть ..
Сьогодні вирішиться доля
ідола володі та фюрера кремля
горіти будуть разом
прямо на тому мавзолеї
Спалити разом з мавзолеєм
катів , убивць Народу України ......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Москве и Санкт-Петербурге массово задерживают людей. ФОТО+ВИДЕО
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