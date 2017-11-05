В Москве и Санкт-Петербурге массово задерживают людей. ФОТО+ВИДЕО

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или только репетиция?
до выборов ВВХ ещё полгода почти...
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як бояться своєї долі
Але від долі не сховатись
Прийшло число 5 11 17 -ть ..
Сьогодні вирішиться доля
ідола володі та фюрера кремля
горіти будуть разом
прямо на тому мавзолеї
Спалити разом з мавзолеєм
катів , убивць Народу України ......
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