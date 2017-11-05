Полиция на Ривненщине задержала водителя-беглеца, сбившего насмерть на "зебре" двух женщин. ФОТО

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земля пухом погибшим!!!
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толку с того светофора или зебры только в хорошую погоду!!!!
безопасных вариантов там два или над или под землёй!!
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Убил двоих - от 5 лет.. По 2, 5 года за труп...
Если больше двух, то до 10 лет, хоть 3 убил хоть 33.
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А схильність до узагальнень - признак слабкого розуму.
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)))
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І, надалі, спробуй утриматись від узагальнень - бидляцька звичка )))
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- Это просто, Сёма. Порохоботы против Путина, а зрадофилы против Порошенко.
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Наверное никогда.
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Чё за х..ня??? -это типа срок зависит от того, сколько прокурору заплатишь? Должно быть по 10 за каждую загубленную жизнь, а дальше плюсуем за алкоголь, за нарушение ПДД,за ... итого = пожизненное.
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Он мог не увидеть людей, одетых по украинской традиции во всё чёрное.
Он никого не хотел убивать.
Он стал пьян после того как в шоке уехал с места происшествия, тогда и напился с горя.
Нужна объективность, а не требование крови людей, которые совершили преступление случайно?
Почему ВЫ не требуете крови и не устраиваете кровопускание тем кто преступления совершает намеренно, каждый месяц сокращая население Украины на 15-20 тысяч человек?
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- ДТП в Білій Криниці, два трупи- дві, жінки...водій намагався втікти із місця події, затримали неподалік Зоопарку в м. Рівне. Серед обломків на капоті знайшли жіночу сумочку потерпілих... У крові водія більше 2 проміле алкоголю. З власних джерел: у водія-вбивці ніби вже не перше смертельне ДТП, у 2006 році збив дитину насмерть, також намагався втікти... Затримали, але справу в подальшому закрили, - додає Ліана Диновська.
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