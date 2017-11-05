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Теги: ДТП (6293) Нацполиция (9293) Ривненщина (713) смерть (5425)
Тему создал: Антон Татарніков

Полиция на Ривненщине задержала водителя-беглеца, сбившего насмерть на "зебре" двух женщин. ФОТО

В субботу, 4 ноября, на пешеходном переходе в селе Белая Криница Ривненского района водитель BMW Х5 сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

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отмажется. Женщин жаль. Но это ни чего не меняет
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там это не первый и не последний раз, всё денег жмут на подземный или наземный переход!! без него ни как, плотность движения очень высокая!!
земля пухом погибшим!!!
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если бы ездили теми местами то вопросов дурных не задавали!!!
толку с того светофора или зебры только в хорошую погоду!!!!
безопасных вариантов там два или над или под землёй!!
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Стопудово отмажется! Эта сучья дэржава таких не наказывает.
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слышь говномет. ты уже приколыхал своим дерьмом. ты можешь просто заткнуться падаль?
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Хорошо, что хоть кого-то задерживают. А то многие уже уверовали в свою безнаказанность.
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Хорошо, єнто когда всєх задєржівают, а кагда только кого-то - єнто плохо.
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Прекрасные у нас законы... Просто мечта.. рай...
Убил двоих - от 5 лет.. По 2, 5 года за труп...
Если больше двух, то до 10 лет, хоть 3 убил хоть 33.
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То есть, вы хотите сказать, что для убившего 50 и убившего 500 будет большая разница в том, насколько их осудят? Не смешите. Здесь примитивная пропорция недопустима. Важными компонентами в оценки тяжести содеяного должна быть: а) смерть (без учета кол-ва пострадавших); б) состояние алкогольного опьянения. При совокупности этих двух факторов человек должен садиться пожизненно и шить рюкзаки для сына Авакова. Имущество должно конфисковываться в пользу погибших.
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Пора вводить СУД ЛИНЧА! И таких ублюдков кончать на месте преступления!
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Кончить на месте - это банально избавить общество от преступника. Но ведь этого мало? Нужно, чтоб он еще пострадал. Можно, например, медленно-медленно отрывать гениталии.
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До сих пор не ввели - с какой радости именно сейчас его вводить?
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Пёр, гнида... По хрену всё. Какие там светофоры... У меня ж Икс-Пять. Наверняка- не на последнее бабло куплена. Какая-то реальная война...
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п"яний і це вже говорять 2 дтп його із такими наслідками
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Таких убивать на месте,(или возле дома),потом, сука откупиться в наших "независимых" институциях.
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Тут бляхи українські.
А схильність до узагальнень - признак слабкого розуму.
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Це порохобот, він не узагальнює, він напускає туману.
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А ну ж виклади номерний знак крупним планом.
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Я бачу що серія ВО, мені цього досить. А ось ти, якщо вже бзднув про "бляхи" - будь добрий або аргументувати, або заткнутися.

)))
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Тебе на Гуглі забанили? Ось, маєш номерів "крупним планом" http://vse.rv.ua/article/bila-rivnogo-panij-valutnik-na-bmw-x5-nasmert-zbiv-dvoh-zinok-i-utik-foto.html
І, надалі, спробуй утриматись від узагальнень - бидляцька звичка )))
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- Изя, а чем отличаются порохоботы от зрадофилов?
- Это просто, Сёма. Порохоботы против Путина, а зрадофилы против Порошенко.
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ізя, я вас умоляю, как могут бить пчєли протів мєда? Порохоботи - за Порошєнку, а хто протів - агєнти Крємля, того самого, протів которого порохоботи, ващє, нє протів.
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Когда же мы увидем самосуд,растерзаное тела пьяного видителя?
Наверное никогда.
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збив з насолодою... нєхєр лашарам ходити через дорогу перед BMW
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...от пяти до десяти лет...

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Чё за х..ня??? -это типа срок зависит от того, сколько прокурору заплатишь? Должно быть по 10 за каждую загубленную жизнь, а дальше плюсуем за алкоголь, за нарушение ПДД,за ... итого = пожизненное.
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В 18.20 уже темно, стрелки перевели.
Он мог не увидеть людей, одетых по украинской традиции во всё чёрное.
Он никого не хотел убивать.
Он стал пьян после того как в шоке уехал с места происшествия, тогда и напился с горя.
Нужна объективность, а не требование крови людей, которые совершили преступление случайно?
Почему ВЫ не требуете крови и не устраиваете кровопускание тем кто преступления совершает намеренно, каждый месяц сокращая население Украины на 15-20 тысяч человек?
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А светофор КРАСНЫЙ эта падла тоже не увидела?????
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- Ось ця мразюка на BMW Х5 АС6211ВС. Мартинов Володимир, збив на смерть ДВОХ жінок в Білій Криниці. Намагався втекти з місця ДТП, зловили біля зоопарку. В крові більше 2 проміле. І це вже ніби не перше подібне ДТП, 2006р. ніби збив на смерть дитину. Справу спустили на гальмах. Що виправить кровожерливу ситуацію на дорогах України? Штрафи? Камери??? Тільки суд Лінча! - обурюється член Рівненського міськвиконкому Ніна Скиба.
- ДТП в Білій Криниці, два трупи- дві, жінки...водій намагався втікти із місця події, затримали неподалік Зоопарку в м. Рівне. Серед обломків на капоті знайшли жіночу сумочку потерпілих... У крові водія більше 2 проміле алкоголю. З власних джерел: у водія-вбивці ніби вже не перше смертельне ДТП, у 2006 році збив дитину насмерть, також намагався втікти... Затримали, але справу в подальшому закрили, - додає Ліана Диновська.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция на Ривненщине задержала водителя-беглеца, сбившего насмерть на "зебре" двух женщин. ФОТО
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