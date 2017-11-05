Neutral13
, armik
, Саша Киев
, Питер Пэн 53064d72
, дядя Сэм f4c0ca00
, cvthtrf
, Дед Зигирь.
, Вячеслав
, Корсунский
, Николай Ветров 57d4d184
, Ivan Sulima
, васисуалий лоханкин fdb5505f
, namtab
, Anatoliy Kalina
, variable general
, Zerbo Zerbo
, SergeLi
, Muni
, Планета Земля-Рай
, Альфред Соломонович
, Надія Лезновська
, Ilyas Yagyaev
, CА
, Алла Новосад 5b57f84f
, Vladimir Putny
, Иван Петрович Сидоров
, Sergei Sviridov
, Larisa_BY
, Гыг с Вами
, Michail Postolaki
, kuba
, Miko R 798886a8
, Алексей Носов d8330900
, 5 копійок
, константен
, Хазар Дакійський
, росися вперде d82e7584
, ВКЛ_это_мы_01
, Sophia-Maria Duglass
, Oleg Mamont
, Валерий Проценко
, Mr__Pitkin
, Панас Рудченко
, Nataliia Mykhailova
, Mike Paul
, Петрo Боївка f27ecee7
, КузьмичUA
, Igor Malysch
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Dimitry Dvorcovoy
, True Power
, Олег Гончар b8b76310
, Александр Терентьев 035eef5a
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, частный сектор
, Fell
, Maks Kolorto
, Serhijko Horny
, Valeriy Valeriy
, Димитрий CrimeaBandera
, borodas
, Kenzo 065c7258
, Игорь Д
, taris
, trolik
, Люцифер
, Байгали
, геннадий иванов 2cd0f559
, Mobsteroid
, Оксана Костюк 912a68b8
, Ольга Мартынюк b6557456
, Василий Быков
, Said_
, uegfybyf
, aquarius580 .
, Витяня
, Robert Chenk
, Владимир_2
, ватан ватанович
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Alex Best
, Denis Kenner
, IgorYakovlevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, oleg kovalek
, Igor Lemke dd5e2437
, Two Step From Hell
, Alex Argument
, Ruslan Ruslan 539676da
, cimbitep
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, OldCat
, Viktor Stecenko
, Руслан Пшеничный 4157779b
, VOLVO XC 70
, Stuart Pearce
, Валентин78
, Аль Капучіно
, Elchin Khasiev
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alexandr Sedyh
, Вася Шевченко f77d76ba
, Клава Иванова 634d7f51
, Карпъ Горпыненко
, Оріяна
, Павел Иванов 8d43401a
, ааабббввв
, Nikolay Motruk
, Stas Stas cc59b736
, Gabriel Monte
, буков
, Влад Синкевич
, Дорогой Я
, Паровоз на Соломенке
, А П 6d5dcd2e
, валерий коренев 41e3634f
, саша рудий
, Алег Федоров
, Oleg Manko
, вакула13
, Rostyslav Komarnytsky
, Dnepr forever
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, GSN
, Александр Александр 5534d8e4
, Bob2
, Nikol Kovalenko
, Muzoreva
, Олекс Кравчен
, elen fedor
, Valentin Nasus
, GayParade
, vera Rom
, AfricaUA
, Третий армагедец
, Василий Граздич
Корсунский, Anatoliy Kalina, SergeLi, Питер Пэн 53064d72, variable general, Николай Ветров 57d4d184, Саша Киев, Хазар Дакійський, Miko R 798886a8, Oleg Mamont, Neutral13, КузьмичUA, Vladimir Putny, Алла Новосад 5b57f84f, Петрo Боївка f27ecee7, Александр Пушкин 7b40c3f0, Nataliia Mykhailova, Валерий Проценко, CА, cvthtrf, 5 копійок, Valeriy Valeriy, Sophia-Maria Duglass, Вячеслав, Mr__Pitkin, Sergei Sviridov, Люцифер, Kenzo 065c7258, Гыг с Вами, Michail Postolaki, Fell, Игорь Д, Владимир_2, константен, Витяня, Sergey Sergey dfbf1da5, геннадий иванов 2cd0f559, Mobsteroid, Александр Терентьев 035eef5a, ВКЛ_это_мы_01, Two Step From Hell, oleg kovalek, Олег Петрович ed2c8e0a, Viktor Stecenko, Maks Kolorto, Said_, Larisa_BY, частный сектор, Serhijko Horny, Дед Зигирь., Василий Быков, Клава Иванова 634d7f51, Вася Шевченко f77d76ba, Павел Иванов 8d43401a, Алег Федоров, IgorYakovlevich, А П 6d5dcd2e, OldCat, Bob2, Oleg Manko
Всего на сайте: 196 писателей
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Чего ты все на зраду переводишь? Оплата работы строителей в Киеве и Польше уже практически не отличается, точнее совсем не отличается. Более того, те кто привык работать на объемы туда вряд ли поедет. О какой миске супа ты говоришь? Может задницу нужно от дивана отрывать или мозги включать?.... "
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За 10-80.
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Не скрізь. Якщо підприємство не працюватиме в ці дні, то як ти там працюватимеш?
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25 декабря - государственный выходной и праздник?
Собирались соединить 7 и 25 на один день 25. Как можно в предрождественский пост бухать и плясать в Новый год? ВОТ ОТ ЭТОГО И ОСТАЛЬНВЕ ПРОБЛЕМЫ . Потому что все через жопу. Не постятся и потом отмечают Рождество Христово . А рашки еще и курица с двумя головами
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Хотя 25 имеет под собой астрономические корни - солнцестояние (как и Купала летом), мокшанские попы тупо продолжают идти своим путем и тянут за собой часть Восточного обряда.
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Спасибо Партии родной за єто.)))
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меня беспокоят депутаты...
им то на работу не 2 января и даже не 10 (как школьникам), а наверное в феврале
и то не с 1-го (соскучатся по работе, несчастные!!!)
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