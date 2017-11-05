EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632807)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та хоч і двадцять - роботи всерівно немає....................... а ув кого є, той працюватиме і на свята...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
робота є.. але копіїчна..можна за неї день протриматись на їжі..а бидло ще хоче вдягатися...отут проблема.. де гроші взяти))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нормальний вихід один - їхати на заробітки до Росії або Європи............... ну можна ще йти в банду, але це - "на любителя"..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зазываешь к себе в рашку?дураков все меньше...даже среди таджиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі то моя "рашка", це - Сумщина..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да... а лугандонцы считали,что их рашка-донбасс...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
яка блять рашка, гомік ляшковський, зарплатню ще з серпня притримують
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты о чем,гей с парада?прочти комент пауэра,к тебе я не обращался
 показать весь комментарий
Ответить
 
не может такого быть, ты кацап, ольгинец и агент кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот до чего довела народ шоколадная банда, приходиться выезжать и в рашку на заработки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тему уважно прочитав? До чого тут пенси і хто дебіл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та шо ви таке пишете, шановний. Он, в сісідній темі мені доступно ( підозрюю що навіть офіційно, від влади, ги) пояснили шо усьо харашо : " .... Gar

Чего ты все на зраду переводишь? Оплата работы строителей в Киеве и Польше уже практически не отличается, точнее совсем не отличается. Более того, те кто привык работать на объемы туда вряд ли поедет. О какой миске супа ты говоришь? Может задницу нужно от дивана отрывать или мозги включать?.... "
 показать весь комментарий
Ответить
 
"а ув кого є, той працюватиме і на свята"
Не скрізь. Якщо підприємство не працюватиме в ці дні, то як ти там працюватимеш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Багато "контор" працюватимуть......... ті ж самі перевізники, наприклад...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
а то до этого года было все по другому .в совке на новый год таксюны тоже работали.и метро с продленным графиком,и автобусы.а жд даже не замечала,что новый год на дворе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Магазини теж працюватимуть. А ось як приклад: машинобудівний завод не працюватиме і що ти там робитимеш? Тебе і через прохідну не пустять в ці дні, бо там залишиться тільки охорона підприємства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Працюють на вихідні багато. На тих самих ті, хто в зміни ходить. Щe й раді будуть, що *святкових* багато вийдe в з/п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну че ты пиз...шь если не алкаш и руки не из жопы работы полно и нормально оплачивают.а если сидеть ни хера не делать и бухать то тогда тебе ни в одной стране не заплатят понял балабол!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты уже собрал в мусор все окурки возле своего подьезда? Значит иди наводи порядок в своём туалете и помой посуду. Слава Порошнко!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а при чем тут порох и окурки дебил??я тебе реальные факты навожу что кто работает тот зарабатывает в любой стране.а ты срешь со своим шоколадным патриот сраный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко стал миллиардером за три года работая на благо Украины, а чего добился ты? Ебантяй ленивый. Иди зарабатывай, неудачник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это победа потужных реформ, шо уряд ставит в себе заслугу выпавшие на выходные в субботу и воскресенье 30 и 31 декабря и всю жизнь нерабочий день 1 января?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты еще подожди прогноза погоды в новогоднюю ночь и тоже кондитера обвини
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та хиба я ж обвиняю твоего кренделя? Шото ты гыга прыбиг на воду дуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это реальная заслуга власти.Благополучие растет,народ отдыхает.Не жизнь,а сказка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у них всегда такие...они на дежурстве-соответственно и коменты дежурные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти выходные чинуши узаканивают для себя,мне он и нах не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а облавы на призывников под елочкой будут ?Сообщите молодежи,что бы она как то свой отдых планировала
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Йолка и молодёжь под ней их пугает, поскольку один уже прокололся на этом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос назасыпку:
25 декабря - государственный выходной и праздник?
Собирались соединить 7 и 25 на один день 25. Как можно в предрождественский пост бухать и плясать в Новый год? ВОТ ОТ ЭТОГО И ОСТАЛЬНВЕ ПРОБЛЕМЫ . Потому что все через жопу. Не постятся и потом отмечают Рождество Христово . А рашки еще и курица с двумя головами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть то, что еврейского мальчика сначала обрезали (Новый год), а через неделю родили (Рождество) Вас не напрягает? Главное - не плясать в пост?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в Европе наоборот, Рождество 25го, потом НГ, вы не поняли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и в Европе (Западный обряд) и в "азии" (Восточный обряд) все нормально - сначала Рождество, а потом Новый год. А в государственных праздниках, тупо скопированных у хуйлостана - садизм какой-то по отношению к Богородице.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина НЕ В АЗИИ, потому должна жить по западному обряду. А АЗИОПА пусть со своей двуголовой курицей разберется- куда ей бежать - на запад или на восток . Судя по количеству мусульман- они про Рождество должны забыть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый сам для себя решит по какому календарю ему жить - хоть по китайскому. . А в государственных праздниках порядок наводить нужно. Я бы вообще предоставил гражданам выбор (при наличии производственной возможности) - вот государственные (День Независимость, День Конституции, День Защитника Украины), а вот еще 3-4-5 дней религиозных праздников на выбор граждан. И пусть празднуют себе западный обряд - свои праздники, восточный - свои, мусульмане - свои, иудеи - свои и т.д., а атеисты - пусть хоть к отпуску добавляют. Только пусть известят руководство предприятия заранее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня напрягает , шо он два раза рождался. Какбы правильнее рождаться один раз - 25 , и перед этим поститься- быть умеренными во всем. Ну а после рождения(25) можно пить и гулять (НГ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В детстве за вопрос " тот же Христос рождается 25-го и 6-го или это два разных" неоднократно был наказан .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто не нужно пытаться сидеть на двух стульях одновременно. Нужно определиться - или 25 и 01, или 07 и 14.
Хотя 25 имеет под собой астрономические корни - солнцестояние (как и Купала летом), мокшанские попы тупо продолжают идти своим путем и тянут за собой часть Восточного обряда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не политика попов- это политика империи . Они пытаются все переделать впротивовес всему миру- тянут одеяло на себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на самом то деле христос не рождался 25 декабря, там была привязка рождества к языческому праздненству...кто то вообще исходя из библии вышел на то, что он осенью родился
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Де православ"я, там взагалі все через... корму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всем цивилизованном мире верующие сидят , и только в рашке бабули в обморок падают на службе. И гордятся шо отстояли ВСЕНОШНУЮ. Дикие люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты тоже из тех, кто "лоб разобьёт", похоже. Потому что о священниках, которым запрещено иметь семью, ты как-то не вспоминаешь. Не вспоминаешь и ходьбу толп бабушек за десятки километров, где они тоже успешно падают в обморок. Собственно, насобирать чуши в любой религии - проще простого. Люди ведь любят творить и говорить чушь. Это ещё плотник Иисус знал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
религия это манипуляция массами.один и развод людей на бабки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не верите в Высший Разум? Просто рядом присели торгаши- у них нюх на гроши
 показать весь комментарий
Ответить
 
что то есть наверное но не то что нам подает церковь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как ребята не старайтесь, но в солисты не годитесь. Не шесть дней. а два. Остальные дни обычные выходные, суббота и воскресенье. Вот если бы сделали еще и 2го,тогда 3 было бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а где написано,что необычные? просто подсчитали сколько выходных будет...можешь и сам подсчитать,найдешь крамолу-опровергнешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит будет работа для наркологов, впрочем как всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И травмотологов! Они уже готовятся к наплыву отдыхающих!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это относится,только к правительству.Работы всё равно нет.Если есть,то не официальная и за копейки,за которую пенсию платить не будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивлячись яка у тебе спеціальність. Робочі спеціальності на підприємствах зараз потрібні і влаштування офіціальне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего тогда тебе беспокоиться,если у тебя работы нет?переживаешь,что работающие тоже отдыхать будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пришла зима, за ней пришло и лето,
Спасибо Партии родной за єто.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як в радянські часи... работа нє волк... за ці гроші хай біжить у ліс)
 показать весь комментарий
Ответить
 
....с таким разгулом ПРЕСТУПНОСТИ еще дожить надо , до праздников ((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
все правильно - два выходных и один - бонусный (2 раза)
меня беспокоят депутаты...
им то на работу не 2 января и даже не 10 (как школьникам), а наверное в феврале
и то не с 1-го (соскучатся по работе, несчастные!!!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да народу подачку в шесть дней, которые НАДО ОТРАБОТАТЬ. А депутаты рванут панствовать на Багамы на 1,5 месяца. Чартеры секретные уже точно оплатили
 показать весь комментарий
Ответить
 
2,3,4,5 - никто работать не будет . Вы не в курсе? В эти дни работы нет - всех обычно отпускают . А в ЕС ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ С РОЖДЕСТВО ПО НОВЫЙ ГОД. Люди спокойно уезжают на неделю или на лыжи или на море . Вы считаете, что три дня включая праздник - это нормальное явление? ЭТО СОВКОВЫЙ ДЕБИДИЛИЗм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сцуко...А в этой новости то что нашли для срача вы тут? Ну будут, как то всегда было, выходные на Новый год. Политику то чего сюда мешаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а куда ж без политики на политическом то форуме)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас опять вонь пойдет, что из-за нескольких выходных дней Евросоюз не догоним и экономика рухнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слышал от институтского преподавателя истории, что во время ВОВ 1941-45 в СССР отменили ежегодные отпуска, а администрациям заводов дали право привлекать рабочих к сверхурочным работам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чем больше выходных, тем больше пьянства и пьяных разборок, для врачей хватает работы, мы же как в Европе умеем "культурно" отдыхать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кацапы с 30 по 10 в драбадан будут разносить весь рускай мир в этот период хоть весь мир отдохнет от уродов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Европе столько не празднуют. Притом что не воюют.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать шесть дней
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Корсунский, Anatoliy Kalina, SergeLi, Питер Пэн 53064d72, variable general, Николай Ветров 57d4d184, Саша Киев, Хазар Дакійський, Miko R 798886a8, Oleg Mamont, Neutral13, КузьмичUA, Vladimir Putny, Алла Новосад 5b57f84f, Петрo Боївка f27ecee7, Александр Пушкин 7b40c3f0, Nataliia Mykhailova, Валерий Проценко, , cvthtrf, 5 копійок, Valeriy Valeriy, Sophia-Maria Duglass, Вячеслав, Mr__Pitkin, Sergei Sviridov, Люцифер, Kenzo 065c7258, Гыг с Вами, Michail Postolaki, Fell, Игорь Д, Владимир_2, константен, Витяня, Sergey Sergey dfbf1da5, геннадий иванов 2cd0f559, Mobsteroid, Александр Терентьев 035eef5a, ВКЛ_это_мы_01, Two Step From Hell, oleg kovalek, Олег Петрович ed2c8e0a, Viktor Stecenko, Maks Kolorto, Said_, Larisa_BY, частный сектор, Serhijko Horny, Дед Зигирь., Василий Быков, Клава Иванова 634d7f51, Вася Шевченко f77d76ba, Павел Иванов 8d43401a, Алег Федоров, IgorYakovlevich, А П 6d5dcd2e, OldCat, Bob2, Oleg Manko
 Всего на сайте: 196 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти