Пятеро полицейских в Днепре ранены в результате подрыва гранат при задержании квартирных воров. ФОТОрепортаж

namtab
, Корсунский
, Anatoliy Kalina
, variable general
, Zerbo Zerbo
, SergeLi
, Muni
, Планета Земля-Рай
, Альфред Соломонович
, Надія Лезновська
, Ilyas Yagyaev
, CА
, Алла Новосад 5b57f84f
, Vladimir Putny
, Иван Петрович Сидоров
, Sergei Sviridov
, Larisa_BY
, Гыг с Вами
, Питер Пэн 53064d72
, Michail Postolaki
, kuba
, Miko R 798886a8
, Алексей Носов d8330900
, 5 копійок
, константен
, Хазар Дакійський
, росися вперде d82e7584
, ВКЛ_это_мы_01
, Sophia-Maria Duglass
, Николай Ветров 57d4d184
, Oleg Mamont
, Валерий Проценко
, Mr__Pitkin
, Саша Киев
, Панас Рудченко
, Nataliia Mykhailova
, Mike Paul
, Петрo Боївка f27ecee7
, КузьмичUA
, Igor Malysch
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Dimitry Dvorcovoy
, True Power
, Олег Гончар b8b76310
, Александр Терентьев 035eef5a
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Neutral13
, частный сектор
, Fell
, Maks Kolorto
, Serhijko Horny
, Valeriy Valeriy
, Димитрий CrimeaBandera
, borodas
, Kenzo 065c7258
, Игорь Д
, taris
, trolik
, cvthtrf
, Люцифер
, Байгали
, геннадий иванов 2cd0f559
, Mobsteroid
, Вячеслав
, Оксана Костюк 912a68b8
, Ольга Мартынюк b6557456
, Василий Быков
, Said_
, uegfybyf
, aquarius580 .
, Витяня
, Robert Chenk
, Владимир_2
, ватан ватанович
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Alex Best
, Denis Kenner
, IgorYakovlevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, oleg kovalek
, Igor Lemke dd5e2437
, Two Step From Hell
, Alex Argument
, Ruslan Ruslan 539676da
, cimbitep
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, OldCat
, Viktor Stecenko
, Руслан Пшеничный 4157779b
, VOLVO XC 70
, Stuart Pearce
, Валентин78
, Василий Граздич
, Аль Капучіно
, Elchin Khasiev
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alexandr Sedyh
, Вася Шевченко f77d76ba
, Клава Иванова 634d7f51
, Карпъ Горпыненко
, Дед Зигирь.
, Оріяна
, Павел Иванов 8d43401a
, ааабббввв
, Nikolay Motruk
, Stas Stas cc59b736
, Gabriel Monte
, буков
, Влад Синкевич
, Дорогой Я
, Паровоз на Соломенке
, А П 6d5dcd2e
, валерий коренев 41e3634f
, саша рудий
, Алег Федоров
, Oleg Manko
, вакула13
, Rostyslav Komarnytsky
, Dnepr forever
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, GSN
, Александр Александр 5534d8e4
, Bob2
, Nikol Kovalenko
, Muzoreva
, Олекс Кравчен
, elen fedor
, Valentin Nasus
, GayParade
, vera Rom
, AfricaUA
, Третий армагедец
, Вячеслав Крук
, Юрий Ищенко 278e8576
, Грішний Зануда
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Так, что ли?
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Если увидели правонарушение то открывать огонь по правонарушителю на поражение из пистолета или автомата, на улице, по машине и прочее.
Когда люди будут знать, что за правонарушение они получат пулю то уровень преступности снизиться.
Пьяных за рулем тоже касается, нужно законодательно закрепить применение оружия против пьяных зав рулем. Если поймали нетрезвого водителя за рулем то, например, можно ему прострелить колени или руки.
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Одна й та сама мерзота, яка недавно в коментарях про затримання "продавця" гранат верещала про те, що "патріотам не дають озброюватись" - сьогодні вже верещить протилежне...
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понятно, что не простые наркоманы залезли ради дозы поживиться...
неужели то барахло стоило здоровья...
жаль что упустили гаенышей
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А полцейські, що йшли на затримання, думали, що там два "домушника"...
крім того, як завжди, хтось був рядом на автомобілі в "засаді" ("на шухері") і своєчасно попередив злочинців про кількість поліцейських і час їх прибуття...
злочинці швидко і не помітно втекли з місця подій...
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Когда начнут жмуриков выносить, тогда меньше будет желающих воровать.
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