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Теги: взрыв (4541) граната (722) Днепр_город (2917) ограбление (1278) Нацполиция (9292)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пятеро полицейских в Днепре ранены в результате подрыва гранат при задержании квартирных воров. ФОТОрепортаж

В ночь с 4 на 5 ноября в Самарском районе Днепра в жилмассиве Приднепровский во время задержания квартирных воров четверо полицейских получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, а патрульный полицейский получил касательное ранение руки.

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Шел четвертый год войны.Но полиция до сих пор на расслабоне
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Уже из Космоса видно, что министр наших очень внутренних дел очень давно пересидел на должности. Но кто ж его снимет? Кива с Геращенком заклюют...
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Незнаю, помоему это адекватная плата мусорам за службу Аваксову и Пэте...бандюки с ментами имеют одну кормовую базу, всвязи с этим часто возникают конфликты!
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А ещё такая же адекватная плата в виде гранат ГРД и Ф нужна дорожным рабочим. Ведь они, сцуки, ремонтируют дороги, по которым передвигаются Аваксов и Пэтя, и кормят Гросю!
Так, что ли?
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Полиции нужно не бояться применять табельное оружие.
Если увидели правонарушение то открывать огонь по правонарушителю на поражение из пистолета или автомата, на улице, по машине и прочее.
Когда люди будут знать, что за правонарушение они получат пулю то уровень преступности снизиться.
Пьяных за рулем тоже касается, нужно законодательно закрепить применение оружия против пьяных зав рулем. Если поймали нетрезвого водителя за рулем то, например, можно ему прострелить колени или руки.
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Прострелить колено до того, когда он дмухнет в трубочку, или после, а?
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Когда уже подобные сообщения будут заканчиваться фразой "Оказавшие вооруженное сопротивление преступники уничтожены при задержании. Пострадавших среди населения нет."?
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Пострадавших среди населения Конча-Заспы нет
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Дивина.
Одна й та сама мерзота, яка недавно в коментарях про затримання "продавця" гранат верещала про те, що "патріотам не дають озброюватись" - сьогодні вже верещить протилежне...
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Странно как-то. Набрали менагеров и парикмахерш, вместо тех, кто проработал в милиции по 10-15 лет, а преступность не снижается.
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страшно!
понятно, что не простые наркоманы залезли ради дозы поживиться...
неужели то барахло стоило здоровья...
жаль что упустили гаенышей
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Схоже на ситуацию с засильем преступности после переворота 1917 года, когда жидокомиссары всех царских полицейских и следователей "люстрировали", а потом умоляли многих из них вернутся на работу
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СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, РЕБЯТА ! МЫ С ВАМИ!
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Ну і часи настали: на дєло вже ходять з гранатами.
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Поліція, це хто? Це особовий склад,люди, які обрали ризикову професію. А не можливість наводити "дах, брати хабарі. Почніть з участкових, котрі повинні знати, що відбувпється на "районі"-починаючи з продажу самогону і наркоманських притонів, тоді ви збережете життя своїм колегам, почніть з малого...а так ось...
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Преступники, не задумываясь, применяют незаконное оружие, бросают гранаты... А законопослушным гражданам, в законном порядке, приобретать и использовать коротко ствольное оружие для самообороны НЕЛЬЗЯ!
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полный бардак и непрофессионализм с нарушением мер безопасности. Какого х..ра следственно оперативная группа (а это обычно следователь..часто девушка с ручкой и протоколами, опер и специалист (эксперт с чемоданчиком что бы отпечатки снимать) ) полезли в квартиру где находятся вооруженные преступники?? А все потому что всякие спецназы, корды и пр. в это время охраняют власть от народа или кошмарят оппозицию и бизнес
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а там шо,табличка была,шо преступники вооружены?
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Ті хто гравував, знав наперед усі дії правоохоронців, бо напевно був колишнім міліціонером...
А полцейські, що йшли на затримання, думали, що там два "домушника"...
крім того, як завжди, хтось був рядом на автомобілі в "засаді" ("на шухері") і своєчасно попередив злочинців про кількість поліцейських і час їх прибуття...
злочинці швидко і не помітно втекли з місця подій...
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И это система, потому что министр думает только о своем бизнесе том как организовать потоки и отмазать сына..
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Чаще стрелять надо по бандюкам.
Когда начнут жмуриков выносить, тогда меньше будет желающих воровать.
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Я уже не говорю о том, что судя по информации в инете, похоже что толпа дураков в форме хотели всей толпой зайти в квартиру, не оставив никого для прикрытия, не выставив хоть кого то возле окон квартиры через которые могли скрываться преступники, и не приведя оружие в боевое положение (достав ствол и патрон в патронник)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПятеро полицейских в Днепре ранены в результате подрыва гранат при задержании квартирных воров. ФОТОрепортаж
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