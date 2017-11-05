EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632807)
  2820  159
Теги: блокада (1731) бюджет (4400) Жебривский (627) Донбасс (16576)
Тему создал: Антон Татарніков

Украина недополучила несколько миллиардов из-за блокады ОРДЛО, - Жебривский. ВИДЕО

В результате торговой блокады на Донбассе, украинский бюджет потерял несколько миллиардов гривен.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если бы не народ, это жлобьё торговало бы с убийцами украинцев аж брызги летели бы во все стороны от азарта
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво, у Жебрівського дах тільки поїхав, чи вже давно на маршруті?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро газ агрессора пойдет мимо, будет полная свобода
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро, очень скоро. 69 лет войны с НАТО и 100 лет загнивания Америки для одноклеточных сместили понятие времени .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро украинские морские порты перестанут обслуживать агрессора, будет полная свобода
 показать весь комментарий
Ответить
 
И прекрасно, сделайте это уже наконец, а то только п..те, отключите газ, не торгуйте .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то понимает, почему государстко закупает уголь для ТЭС ахметовских???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо ця держава , по суті , і належить клану Ахмєтових-Фірташей-Льовочкіних ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...окрім одного - головного ..?
ну , Яник , теж планував щось подібне ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Війна вже не розглядається лише з точки зору досягнення політичних цілей військовими засобами. У нас також йде інформаційна, економічна, торгова війна. Так, Україна не отримала певну суму податків з цих регіонів, вона може обраховуватись мільярдами доларів. Проте, Лугандонія не отримала десятків мільярдів доларів від економічної діяльності, а рашка втратила десятки мільярдів доларів на утримання стабільності в регіоні. Якщо співставити ці цифри, то економічна блокада цілковито себе виправдала. Для України втрата цих пару мільярдів не виявилось критичними, а для Лугандонії це зашморг. Без економічного базису Донбас перетворюється в територію соціального лиха із безробіттям, злодійством, наркоманією, бандитизмом, проституцією, із десятками тисяч молодих здорових рук з автоматом в руках і дурною головою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жабривский ИДИ и это расскажи ДЕТЯМ которые ЖДУТЬ свого ТАТА чы СЫНА батькы , ЯКИ ЗАГЫНУЛЫ !!! какой же ТЫ МУДИЛА , всетаки оказался !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина недобрала несколько триллионов долларов из-за таких, как Жебровский. Не забудьте поставить на Народный Референдум и вопрос земли. Так положено по Конституции. Это ещё 3,2 триллиона долларов. Спикер Ткаченко (не перший, але й не другий) оценивал гектар Украинской земли минимум в сто тысяч долларов. Правильно оценивал. А хотят ,христопродавцы, всё обделать за 10-15 миллиардов, а украинцам оставить все свои долги. А ещё в недрах запасов на 11 триллионов долларов... Не лейте, Жебрівський, крокодильи слёзы за гривны на крови. Лучше вспомните как с сестричкой, без референдума, скомуниздили фармацевтическую, общенародной собственности, фабрику. И посчитайте, от деятельности всех таких патриотов, убытки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гы...сто тыщ...даже в голландии при дефиците земель и большом спросе-всего лишь 63,7 тыс долларов за 1 га.в сша,канаде,польше при развитой инфраструктуре-по 10 тыс.расскажи еще что нужно 5 золотых на поле чудес закопать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может быть вы имеете ввиду олигархат.Вы не путайте его с бюджетом страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина или кучка барыг, у которых бабло в оффшорах и которые свалят на частном самолете при первом шухере?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не просто же так лучший президент Украины от времен Богдана Хмельницкого - Петро Алексеевич так полюбляет словосочетание "моя страна" применительно к Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну що тут скажеш.................. хіба що - "слава героям", які все це затіяли...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поэтому решать вопрос надо не с блокадой, а с освобождением Донбасса. И тогда все всё будут получать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так "мирний план" же ... яке може бути звільнення ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А какую прибыль должна была получить "ДНР"? Только не надо про "там наши люди"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такие рассуждения псевдо-патриотов не вызывают ничего кроме раздражения и желания расстрелять этих поцев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сегодня чета роли поменялись...зрада завывает,а кацапня на подвывании .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти півнику як лизав рошенківку так і лижеш. Піди помий язик , воняєш .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо кацапля северокорейская,припекает? отож...толи еще будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Буде те що ти бик будеш лизать рошенку там де шлепер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По сути блокада ордло это война с террористами, а предложение Жебривского ничто иное как желание легализовать террористов и помочь им.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жеривский!!! Ты хоть Украину не приплетай к торговле с "партнерами" Души убитых украинских солдат еще тебе не сняться каждую ночь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а военный прокурор украины говорит, что украинские солдаты чаще самоликвидируются! более 10000 небоевых потерь в ато
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що вбивають наших бійців Жебрівський не вболіває. Йому шкода що Петькіна банда не отримує належний, як рахує Жебрівський, кєш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди , что творится в Украине ? Этот сепаратист говорит о земле ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бабло перемагає зло !
Тут цікаве інше - чому народ не вимагає відставки такого чиновника ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предлагаю радетелям "экономического подхода" рассмотреть вопрос экономической целесообразности походов "налево" и занятия проституцией их женами, подругами и дочерьми.
Это так, по аналогии, чтобы понятнее было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Узко смотрите жебривский на проблему в экономике.Например можно поставлять в Сев.Корею ракетоносители для их ядерной программы,в Сомали можно "Кольчугу" поставлять там как раз Штаты ИГ бомбят. Это же какие деньжищи Украина теряет,а еще можно в Крым гнать фуры с продовольствием для окупантов а то скоро паромы перестанут курсировать,это же тоже миллионы не дополученных средств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому війна, а жебрівським сало до хліба: "Гвалт! Шахтьори голодниє в шуцкоманди до москалів ідуть!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
"... например, на шахте им. А.В. Засядько люди выходят на работу три раза в неделю и получают от семи до двенадцати тысяч рублей, а раньше они имели даже до полторы тысячи долларов. Также большинство лиц, которые лишились работы, ушли в так называемую "армию ДНР" и таким образом ее усилили. И если раньше люди, получавшие зарплаты от украинских юридических лиц, были более лояльно настроены к Украине, то сейчас все намного сложнее."
Какая прелесть, воюющий за территориальную целостность страны и теряющий своих лучших сыновей, народ - сам на сам с войной и выполняет священный долг, а руководство страны в трауре от недополученной прибыли и переживает за сторонников агрессора у которых теперь все сложно потому, что денег мало и приходится выпадать из состояния, когда все устраивало и определиться.
Да у них не "сложно" должно быть, а писец как ХРЕНОВО!!!
Хорошо нужно делать своим людям, которые воюют за эту страну, а не грабить их под шумок бесконечных Минсков.
На войне противнику делают не "хорошо", а УНИЧТОЖАЮТ. Вот такой выбор должен быть у скрепонутых аборигенов - или со страной, или в расход.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Майже всі підприємства ОРДО , або основна маса їх є експортно орієнтовані ( метал, хімія і все інше) а відтак всі вони мають право на відшкодування ПДВ з державного бюджету. Тоді для справедливості потрібно зазначити а скільки всі вони отримали бюджетного відшкодування , і порівняти їх з тими млрд які вони ніби платили в бюджет України - це перше. Друге - вся вугільна галузь ОРДО датувалась із бюджету України...млрд йшли на це...Знову мінус ..Сказали А скажіть і Б
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кого имеет в виду ентот фармационщик? Кто именно недополучил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот что значит когда суверенитет страны, честь и достоинство озвучивает жид-барыга из племени вальцмана, все переводится на бабки и по хер им держава!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хотелось ругаться а придётся.Идет война а этот Жебривский рассуждает о потерях в торговли с врагом.До чего надо быть циником и долбо@бом чтоб поднимать этот вопрос ! А сколько миллиардов долларов потеряла Украина в результате этой войны -десятки ! Я не говорю про убитых и раненых - это бесценно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єврейський анекдот: Знайшов якось Жебрівскький на вулиці портмоне з грошима, пересчитав, - не хватає. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"недополучила"

Чиновника не оккупация территории страны волнует в первую очередь, не граждане на этой территории, вынужденные подчиняться оккупантам.
Его волнуют деньги оккупантов, недополученные от помощи им в оккупации.

Борьба с коррупцией среди чиновников бессмысленна без замены их нынешнего персонального состава.
Нынешних уже не исправишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давайте иностранцев массово задерживать и выкуп требовать. Это ж какие деньги мимо бюджета сейчас мимо проходят! Не законно? А торговать краденым углем с террористами законно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна недоотримала кілька мільярдів через блокаду ОРДЛО, - Жебрівський
---------------------
Зато зберегла сотні життів військовослужбовців.

Жебрівський, ти колаборант?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сколько не получили сепаратисты?
На эти деньги они бы нанимали наемников, которые продолжают убивать наших военных.
Вот пускай Жебривский и идет в окопы АТО, а не пи_доболит на всю страну.
У России сейчас нет особых денег для сепаров, так давайте мы им будет подкидывать.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина недополучила несколько миллиардов из-за блокады ОРДЛО, - Жебривский. ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Корсунский, Anatoliy Kalina, SergeLi, Питер Пэн 53064d72, variable general, Николай Ветров 57d4d184, Саша Киев, Хазар Дакійський, Miko R 798886a8, Oleg Mamont, Neutral13, КузьмичUA, Vladimir Putny, Алла Новосад 5b57f84f, Петрo Боївка f27ecee7, Александр Пушкин 7b40c3f0, Nataliia Mykhailova, Валерий Проценко, , cvthtrf, 5 копійок, Valeriy Valeriy, Sophia-Maria Duglass, Вячеслав, Mr__Pitkin, Sergei Sviridov, Люцифер, Kenzo 065c7258, Гыг с Вами, Michail Postolaki, Fell, Игорь Д, Владимир_2, константен, Витяня, Sergey Sergey dfbf1da5, геннадий иванов 2cd0f559, Mobsteroid, Александр Терентьев 035eef5a, ВКЛ_это_мы_01, Two Step From Hell, oleg kovalek, Олег Петрович ed2c8e0a, Viktor Stecenko, Maks Kolorto, Said_, Larisa_BY, частный сектор, Serhijko Horny, Дед Зигирь., Василий Быков, Клава Иванова 634d7f51, Вася Шевченко f77d76ba, Павел Иванов 8d43401a, Алег Федоров, IgorYakovlevich, А П 6d5dcd2e, OldCat, Bob2, Oleg Manko
 Всего на сайте: 196 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти