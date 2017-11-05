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Теги: армия (8333) Львов (3760) призыв (456) военкомат (176)
Тему создал: Антон Татарніков

Повестки призывникам во Львове вручались во время рейда Нацполиции по выявлению нелегалов, - пресс-офицер ВСУ Венскович

Представители военного комиссариата не проводили никаких принудительных задержаний и проверок во Львове, а просто вручили повестки гражданам, уклоняющимся от осеннего призыва.

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Повістки були в коробках Рошена , які взяли з собою поліцьянти, щоб перекусити і випити філіжанку львівської кави
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повестку имеют право вручать ТОЛЬКО по месту жительства или работы. На улице могут подтереться своими повестками. Пусть пойдут порошенко, авакову вручат.
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Неправильно вы облавы проводите. Надо оцепить войсками, при поддержке танков, пару кварталов, с одной стороны поджечь огнеметами, а с другой отлавливать тех, кто будет выскакивать.
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Ти шо , не говори таке , бо рошен візьми і послухається .
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Не подумал, виноват, отправьте меня в спам
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В стране оккупированные территории,а эти вместо передовой по барам бегают.Дурдом.
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та ладно " по барам" ... а як що до теплих країн ?
може краще декторих там пошукати ?
Повестки призывникам во Львове вручались во время рейда Нацполиции по выявлению нелегалов, - пресс-офицер ВСУ Венскович - Цензор.НЕТ 4920
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Было уже это, не повторяйся. Ты даш денег на командировку военкоматовцев в "тёплые края"? Они поехать не откажутся.
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под видом борьбы с нелегаломи, охотились за призывниками
так будет правильней
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Расскажи о лукашенковских порядках. В Беларуси служат, конечно-же одни добровольцы.
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За роки незалежності спостерігається процес деградації не тільки владних інститутів, але і молодого покоління.
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А зачем призывают в армию? Неужели рошен решил войну закончить? Не верю. У него на этот счет мыслей нет, иначе уже давно все закончили.
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А патамушо : "С конца октября украинская армия становится контрактной и добровольческой", - Порошенко (15.10.16 12:16)
Мужик сказал - мужик сделал .
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Як бачиш , досі не стала , раз насильно заставляют служити.
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Он сказал становится. Так и есть. Возможно, пока ещё не стала полностью контрактной.
А разве набирают в ВСУ, не в Нац Гвардию?
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якось домовтесь шо пиздіти, мусара казали шо іхтамнєт
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"Каждый гражданин обязан с началом призывной кампании в 10-дневный срок прибыть к призывному участку для выяснения своих учетных."
Завтра погоню свою бабулю в военкомат. Нехрен ей уклоняться.
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А среди сынков министров,прокуроров,судей... сцыкотно провести рейд нациковатой полиции с вручением повесток в армию ?
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Там недоторканисть и все давно в БПП, а это белый билет.
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А что в таком случае делает полиция и нацгвардия?Выявление нелегалов это полицейские прямые обязяности так же как вести Анти Терорристическую Операцию на востоке страны.Но почему то все за них делают ВСУ.
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Цікаво, а тітушкам, що захоплювали військові частини та цивільні об'єкти та копачам бурштину повістки теж роздавали? А що ж так?
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Военный опустился до банальной лжи. При этом , скорее всего, офицер, то есть пример для подражания. В кои веки проверка миграционного законодатества происходит в присутствии или с участием военных? Наверное ОРЗ у него, он принял сильнодействующие таблетки и утратил связь с реальностью.
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Если люди не хотят служить в армии, и при чём - активно не хотят, скрываются, то какие из них будут вояки, даже если их силком загнать в строй? И вообще не понятно, зачем такое количество солдат мало что умеющих и не желающих учится военному делу? У Украины уже более 200000 в армии, и всё мало?
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Во, а главмент уже заявил что его подчиненных там не было? У рашки научились настамнет?
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Армія повинна бути контракною і крапка. Все решта - відрижка Совка.
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В Австрии призывник, более 30 дней уклоняющийся от военной службы, будет наказан 1 годом тюрьмы или штрафом до 180 дневных заработков.
В Израиле уклонисты могут получить до 5 лет тюрьмы.
В Финляндии уклонист наказывается лишением свободы на 197 дней при сроке службы 180 дней.
В Южной Корее наказание за уклонение от службы - до 3 лет тюрьмы, чаще всего уклонистов приговаривают к 18 месяцам тюрьмы.
В Турции для уклонистов - тюремное заключение на срок до 3 лет, которое может быть заменено на штраф.
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А в этих странах тоже кормят перловкой с соевой сосиской и заставляют работать на дачах у толстопузого генералитета?
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А відколи Австрія ,Ізраіль,Фінляндія ,Турція , чи Корея стали прикладом для наслідування ?
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Ну в Европе тоже так бывает. (осталось проводить рейды по Супермаркетам и Остановкам. Вот стоят люди в очереди "А вдруг они нелегалы" = ДОСМОТР (а кто начинает "права качать"= ПО МОРДЕ, Машина едет "А вдруг в ней едут НЕЛЕГАЛЫ = ЗАДЕРЖАТЬ (а неостановился= РАСТРЕЛЯТЬ). (в европе времен Ссра)
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Причому тут "у Львові Нацполіція проводила свій рейд із перевірки документів у рамках операції "Мігрант", і під час цього рейду співробітники військового комісаріату вручили повістки громадянам"?
Це незаконно, гниди, надіюсь потерпілі звернуться до суду!
Завжди збирають з західної України найбільше людей, бо знають що там більше патріотів, які, нажаль, "владі" непотрібні.
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Та да, расслабся, звернулись и всуде им ещё раз вручили повестки в военкомат.
С западной Украины половина молодежи сидит по Польщам и другим заграницам, часть в россии. Так что особо не наберёшь.
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просто треба законом закріпити. Всі, незважаючи на плоскостоп, поганий зір, навчання, сімейний стан, мажорство повинні відслужити в армії. Хай здають ЗНО після школи, але лише після армії можуть бути зараховані в той чи інший навчальний заклад, відкривати свою справу, і таке інше
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Появятся бригада "Феофания", иностранный легион "Ибица", полк спецназа "Мальдивы" и т.д .....кто там служить будет подсказать?
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А разве он сказал противоположное? Ты новость читал?
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Читав, читав і написав, раніше:
"Пане Князев, поліція повинна захищати громадян від протиправних посягань на їх громадянські права, а Ви... (сором!) ...не вмішувалися! Вже б мовчав, слуга "царю"!.."
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И где ты видишь вмешательсто полиции в дела ВСУ или участие полиции в облаве на призовников?
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Непонятливый? Перевожу предыдущее на доступный тебе язык, - Пшел вон!
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Всю молодежь в армию и пора отвоевывать Крым для татар и Донецк с Луганском для Таруты и Ахметова.
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Крим і Лугандон відвойовувати піде спецназ фабрики Рошен , там зараз проходить докоплектація менеджерів.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПовестки призывникам во Львове вручались во время рейда Нацполиции по выявлению нелегалов, - пресс-офицер ВСУ Венскович
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