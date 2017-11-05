Повестки призывникам во Львове вручались во время рейда Нацполиции по выявлению нелегалов, - пресс-офицер ВСУ Венскович

namtab
, Корсунский
, Anatoliy Kalina
, variable general
, Zerbo Zerbo
, SergeLi
, Muni
, Планета Земля-Рай
, Альфред Соломонович
, Надія Лезновська
, Ilyas Yagyaev
, CА
, Алла Новосад 5b57f84f
, Vladimir Putny
, Иван Петрович Сидоров
, Sergei Sviridov
, Larisa_BY
, Гыг с Вами
, Питер Пэн 53064d72
, Michail Postolaki
, kuba
, Miko R 798886a8
, Алексей Носов d8330900
, 5 копійок
, константен
, Хазар Дакійський
, росися вперде d82e7584
, ВКЛ_это_мы_01
, Sophia-Maria Duglass
, Николай Ветров 57d4d184
, Oleg Mamont
, Валерий Проценко
, Mr__Pitkin
, Саша Киев
, Панас Рудченко
, Nataliia Mykhailova
, Mike Paul
, Петрo Боївка f27ecee7
, КузьмичUA
, Igor Malysch
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Dimitry Dvorcovoy
, True Power
, Олег Гончар b8b76310
, Александр Терентьев 035eef5a
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Neutral13
, частный сектор
, Fell
, Maks Kolorto
, Serhijko Horny
, Valeriy Valeriy
, Димитрий CrimeaBandera
, borodas
, Kenzo 065c7258
, Игорь Д
, taris
, trolik
, cvthtrf
, Люцифер
, Байгали
, геннадий иванов 2cd0f559
, Mobsteroid
, Вячеслав
, Оксана Костюк 912a68b8
, Ольга Мартынюк b6557456
, Василий Быков
, Said_
, uegfybyf
, aquarius580 .
, Витяня
, Robert Chenk
, Владимир_2
, ватан ватанович
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Alex Best
, Denis Kenner
, IgorYakovlevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, oleg kovalek
, Igor Lemke dd5e2437
, Two Step From Hell
, Alex Argument
, Ruslan Ruslan 539676da
, cimbitep
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, OldCat
, Viktor Stecenko
, Руслан Пшеничный 4157779b
, VOLVO XC 70
, Stuart Pearce
, Валентин78
, Василий Граздич
, Аль Капучіно
, Elchin Khasiev
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alexandr Sedyh
, Вася Шевченко f77d76ba
, Клава Иванова 634d7f51
, Карпъ Горпыненко
, Дед Зигирь.
, Оріяна
, Павел Иванов 8d43401a
, ааабббввв
, Nikolay Motruk
, Stas Stas cc59b736
, Gabriel Monte
, буков
, Влад Синкевич
, Дорогой Я
, Паровоз на Соломенке
, А П 6d5dcd2e
, валерий коренев 41e3634f
, саша рудий
, Алег Федоров
, Oleg Manko
, вакула13
, Rostyslav Komarnytsky
, Dnepr forever
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, GSN
, Александр Александр 5534d8e4
, Bob2
, Nikol Kovalenko
, Muzoreva
, Олекс Кравчен
, elen fedor
, Valentin Nasus
, GayParade
, vera Rom
, AfricaUA
, Третий армагедец
, Вячеслав Крук
, Юрий Ищенко 278e8576
, Грішний Зануда
Anatoliy Kalina, SergeLi, variable general, Хазар Дакійський, Miko R 798886a8, Oleg Mamont, Гыг с Вами, Саша Киев, Питер Пэн 53064d72, КузьмичUA, Vladimir Putny, Алла Новосад 5b57f84f, Петрo Боївка f27ecee7, Александр Пушкин 7b40c3f0, Nataliia Mykhailova, Валерий Проценко, CА, 5 копійок, Valeriy Valeriy, Sophia-Maria Duglass, Mr__Pitkin, Sergei Sviridov, Люцифер, Kenzo 065c7258, Michail Postolaki, Fell, Игорь Д, Владимир_2, константен, Витяня, Sergey Sergey dfbf1da5, геннадий иванов 2cd0f559, Mobsteroid, Александр Терентьев 035eef5a, ВКЛ_это_мы_01, Two Step From Hell, oleg kovalek, Олег Петрович ed2c8e0a, Viktor Stecenko, Maks Kolorto, Said_, Larisa_BY, частный сектор, Serhijko Horny, Василий Быков, Клава Иванова 634d7f51, Дед Зигирь., Вася Шевченко f77d76ba, Павел Иванов 8d43401a, Алег Федоров, IgorYakovlevich, cvthtrf, А П 6d5dcd2e, OldCat, Bob2, Вячеслав, Neutral13, Oleg Manko, Василий Граздич, Аль Капучіно, Юра Юрьев 5a06e8f7, True Power, GayParade, Mike Paul, Карпъ Горпыненко
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може краще декторих там пошукати ?
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так будет правильней
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Мужик сказал - мужик сделал .
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А разве набирают в ВСУ, не в Нац Гвардию?
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Завтра погоню свою бабулю в военкомат. Нехрен ей уклоняться.
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В Израиле уклонисты могут получить до 5 лет тюрьмы.
В Финляндии уклонист наказывается лишением свободы на 197 дней при сроке службы 180 дней.
В Южной Корее наказание за уклонение от службы - до 3 лет тюрьмы, чаще всего уклонистов приговаривают к 18 месяцам тюрьмы.
В Турции для уклонистов - тюремное заключение на срок до 3 лет, которое может быть заменено на штраф.
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Це незаконно, гниди, надіюсь потерпілі звернуться до суду!
Завжди збирають з західної України найбільше людей, бо знають що там більше патріотів, які, нажаль, "владі" непотрібні.
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С западной Украины половина молодежи сидит по Польщам и другим заграницам, часть в россии. Так что особо не наберёшь.
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"Поліція ніколи не втручається в справи збройних сил, - Князєв спростував інформацію про участь правоохоронців у "облаві" на призовників у Львові"
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"Пане Князев, поліція повинна захищати громадян від протиправних посягань на їх громадянські права, а Ви... (сором!) ...не вмішувалися! Вже б мовчав, слуга "царю"!.."
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"Повестки призывникам во Львове вручались во время рейда Нацполиции по выявлению нелегалов, - пресс-офицер ВСУ Венскович"
Извини, дружок, но с формальной логикой у тебя, мягко говоря, разные мнения.
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