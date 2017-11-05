Ночью в Харькове обстреляли автомобиль: водитель погиб, нападающих ищут, - Нацполиция. ВИДЕО

namtab
, Корсунский
, Anatoliy Kalina
, variable general
, Zerbo Zerbo
, SergeLi
, Muni
, Планета Земля-Рай
, Альфред Соломонович
, Надія Лезновська
, Ilyas Yagyaev
, CА
, Алла Новосад 5b57f84f
, Vladimir Putny
, Иван Петрович Сидоров
, Sergei Sviridov
, Larisa_BY
, Гыг с Вами
, Питер Пэн 53064d72
, Michail Postolaki
, kuba
, Miko R 798886a8
, Алексей Носов d8330900
, 5 копійок
, константен
, Хазар Дакійський
, росися вперде d82e7584
, ВКЛ_это_мы_01
, Sophia-Maria Duglass
, Николай Ветров 57d4d184
, Oleg Mamont
, Валерий Проценко
, Mr__Pitkin
, Саша Киев
, Панас Рудченко
, Nataliia Mykhailova
, Mike Paul
, Петрo Боївка f27ecee7
, КузьмичUA
, Igor Malysch
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Dimitry Dvorcovoy
, True Power
, Олег Гончар b8b76310
, Александр Терентьев 035eef5a
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Neutral13
, частный сектор
, Fell
, Maks Kolorto
, Serhijko Horny
, Valeriy Valeriy
, Димитрий CrimeaBandera
, borodas
, Kenzo 065c7258
, Игорь Д
, taris
, trolik
, cvthtrf
, Люцифер
, Байгали
, геннадий иванов 2cd0f559
, Mobsteroid
, Вячеслав
, Оксана Костюк 912a68b8
, Ольга Мартынюк b6557456
, Василий Быков
, Said_
, uegfybyf
, aquarius580 .
, Витяня
, Robert Chenk
, Владимир_2
, ватан ватанович
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Alex Best
, Denis Kenner
, IgorYakovlevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, oleg kovalek
, Igor Lemke dd5e2437
, Two Step From Hell
, Alex Argument
, Ruslan Ruslan 539676da
, cimbitep
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, OldCat
, Viktor Stecenko
, Руслан Пшеничный 4157779b
, VOLVO XC 70
, Stuart Pearce
, Валентин78
, Василий Граздич
, Аль Капучіно
, Elchin Khasiev
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alexandr Sedyh
, Вася Шевченко f77d76ba
, Клава Иванова 634d7f51
, Карпъ Горпыненко
, Дед Зигирь.
, Оріяна
, Павел Иванов 8d43401a
, ааабббввв
, Nikolay Motruk
, Stas Stas cc59b736
, Gabriel Monte
, буков
, Влад Синкевич
, Дорогой Я
, Паровоз на Соломенке
, А П 6d5dcd2e
, валерий коренев 41e3634f
, саша рудий
, Алег Федоров
, Oleg Manko
, вакула13
, Rostyslav Komarnytsky
, Dnepr forever
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, GSN
, Александр Александр 5534d8e4
, Bob2
, Nikol Kovalenko
, Muzoreva
, Олекс Кравчен
, elen fedor
, Valentin Nasus
, GayParade
, vera Rom
, AfricaUA
, Третий армагедец
, Вячеслав Крук
, Юрий Ищенко 278e8576
, Грішний Зануда
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Как про тебя написано, учи, недоделанное и лишнехромосомное, свой язык, а то украинцам за тобой ошибки исправлять как бы западло.
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Так, ліквідувавши підрозділи по боротьбі із організованою злочинністю, підрозділи автодорожної інспекції, в тому числі і "Кобру" і т.д. маємо розгул організованої злочинності. Лише за добу : в м.Харкові здійснено розстріл авто з водієм, внаслідок чого водій загинув; на Одещині підірвали авто з водієм, внаслідок чого водій загинув; в Дніпрі супроти поліцейських злочинці застосували гранати і вогнепальну зброю, внаслідок чого п"ять ( ! ) поліцейських поранено; у Вінниці виявлено тіла вбитих мешканців цього міста; в Хмельницькому внаслідок стрялянини поранено 5 осіб і т.д.
Нині, впроваджується "судова реформа", результатом якої буде новий виток організованої злочинності, оскільки знову в правове тіло України "ділки/рішали/грантоїди" вмонтували механізм повного правового безправ"я громадян нашої країни, які за захистом своїх прав змушені будуть йти до організованої злочинності, оскільки законодавець закрив їм шлях до суду.
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Ауди везла не простое тело
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самосуд и линч придут в Украину, раз власти нет.
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а де знавець кримінальних) справ тоша-герик)) - вихідний день?!
а зорян зі шкіряком на вікенді? де коментарі???
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Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.(с)
Это в Днепре, сегодня ночью.
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і війна ця з кацяпами, торговими "партньорами" шоколадної влади!(((
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а їх керівники мають це і в декількох запасних варіантах!
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Зранку 5 листопада у Хмельницькому стався конфлікт зі стріляниною між двома групами людей, внаслідок якого поранення отримали п'ятеро учасників сутички, повідомили у поліції області.
За даними поліції, у результаті конфлікту між двома групами людей зруйнували обладнання двох приміщень для розіграшу лотерей.
Під час сутичок учасники застосували мисливську зброю та травматичні пістолети.(с)
Не!!! Так не пойдет. Кто-то предлагает не выпить??? А я- протестую! Захлестнуло...
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И оно будет стрелять и взрываться, независимо от того какие менты сейчас.
( особенно если это ещё и поощряет заинтересованная сторона)
Даже если вдруг завтра прекратится война последствия будут ощущаться еще лет 10-15.
Собственно после вов было примерно то же самое, хотя тогда власть была намного централизованней и ситуация контролируемей.
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Поклонники большевиков аналогично говорили...
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