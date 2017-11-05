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Теги: авто (4643) Нацполиция (9292) смерть (5425) Харьков (4541)
Тему создал: Антон Татарніков

Ночью в Харькове обстреляли автомобиль: водитель погиб, нападающих ищут, - Нацполиция. ВИДЕО

В центре Харькова в ночь на 5 ноября был обстрелян автомобиль Audi, в результате чего водитель погиб на месте.

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Уровень преступности неуклонно же снижается, как так!
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у нас война в Крыму и на Востоке же...
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по сравнению с переходом границы Саакашвили-этот расстрел мелкое хулиганство
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"... Нет сомнений, прав Франкенштейн, клиника НАЛИЦО: и голоса, и провалы памяти. Бедная девочка, вот во время одного из таких провалов она санитарку и убила...."

Как про тебя написано, учи, недоделанное и лишнехромосомное, свой язык, а то украинцам за тобой ошибки исправлять как бы западло.
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Но для сабакина это не повод для отставки ,у него все показатели растут в другом направлении!
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Кто-то вспомнит о 90-х... Хе-хе-хе... Какие там 90-е??? То была игра, в песочнице, с лопаточками. Щас пошло по нарастающей... Динамика отменная. А шо ш вы хотели, если Закон не работает, а понятия- отменили. То ли ещё будет...
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Страшно представить, что будет, когда закончится война.
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При Петрі вона ніколи не закінчиться,а якщо прийдуть до влади спеціалісти найвищого рівня,то швидко наведуть порядок та приведуть країну в законне русло !!!
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Не пора ли визы с рашей ввести? Ведь еще убитый кушнарев орал, что до раши 40 км.
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а как же магазин рошен в москве?торговые партнеры в кремле не поймут
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Це добре, що нападників шукаєте. Але агентура у вас коли працювати буде, щоб брати нападників перед натисненням ними на спусковий гачок?
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Та, отож! Але, я питав про поліцію, яка повинна захищати громадян від протиправних посягань на їх життя і свободи від усіх злочинних елементів, які бувають, навіть, і в державній владі. Я не питав про політичну розвідку БПП.
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Маємо констатувати, що намагання перенести норми права іноземних країн на наше правове поле породило організовану злочинність в нашій державі.
Так, ліквідувавши підрозділи по боротьбі із організованою злочинністю, підрозділи автодорожної інспекції, в тому числі і "Кобру" і т.д. маємо розгул організованої злочинності. Лише за добу : в м.Харкові здійснено розстріл авто з водієм, внаслідок чого водій загинув; на Одещині підірвали авто з водієм, внаслідок чого водій загинув; в Дніпрі супроти поліцейських злочинці застосували гранати і вогнепальну зброю, внаслідок чого п"ять ( ! ) поліцейських поранено; у Вінниці виявлено тіла вбитих мешканців цього міста; в Хмельницькому внаслідок стрялянини поранено 5 осіб і т.д.
Нині, впроваджується "судова реформа", результатом якої буде новий виток організованої злочинності, оскільки знову в правове тіло України "ділки/рішали/грантоїди" вмонтували механізм повного правового безправ"я громадян нашої країни, які за захистом своїх прав змушені будуть йти до організованої злочинності, оскільки законодавець закрив їм шлях до суду.
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Кто погиб - молчат
Ауди везла не простое тело
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думаю дальше больше.
самосуд и линч придут в Украину, раз власти нет.
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зачем искать справедливости в продажных судах ...ваше слово , товарищ маузер (в.маяковский) , а барыгам некогда наводить порядок , бо треба красти
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дуже страшно коли людина загинула(((
а де знавець кримінальних) справ тоша-герик)) - вихідний день?!
а зорян зі шкіряком на вікенді? де коментарі???
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А по ЭТОМУ поводу шо??? А ведь это- уже реальный кабздец!
Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.(с)
Это в Днепре, сегодня ночью.
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не хотілося приводити історичні паралелі, але Україна втягується в війну...
і війна ця з кацяпами, торговими "партньорами" шоколадної влади!(((
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А як же ж. Хто ж ще може скоювати злочини в Україні, як не кацапи? Українці - суцільні янголи ж. З крильцями й німбами.
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та отож, особливо з цими штучками) - правоохоронці,
а їх керівники мають це і в декількох запасних варіантах!
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у тохи рассматриваются 5-6 версий и включили план "сирену"
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та отож) у нього на айфоні і айпаді по 3-и версії і по одному гудку)
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Зашибись Аваков с Аброськиным и Голубаном побороли преступность. Ни дня без взрыва или расстрела на улицах Украины.
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Пора легализовать снайперские винтовки для самозащиты! А то на защиту полиции Надежды нет.
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К вечеру арестуют убийцу, ну на крайняк к утру. 85% раскрываемости по убийствам это вам не хухры-мухры.
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Угу. Главное, шоб это не оказался я. А то ведь- всяко бывает. У моих котов моё алиби- не спросят.
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А что особый бандитский статус оккупированной резервации -федерации ордло на Донбассе создаваемый ...резидентом Порхатым уже внедрили.?
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А в Днепре полицейских забросали гранатами.
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По моему, к этому надо уже привыкнуть. Каждый день где-то стреляют. И главное, виновных не очень-то находят.
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Без согласия виновных, их искать никто не будет. Таков закон к сожалению. ((
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Привыкнуть-то можно, но только тогда, когда пуля не в тебя попадает. А когда в тебя, то как-то не очень привыкается.
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А ЭТО шо такое???!!!

Зранку 5 листопада у Хмельницькому стався конфлікт зі стріляниною між двома групами людей, внаслідок якого поранення отримали п'ятеро учасників сутички, повідомили у поліції області.
За даними поліції, у результаті конфлікту між двома групами людей зруйнували обладнання двох приміщень для розіграшу лотерей.
Під час сутичок учасники застосували мисливську зброю та травматичні пістолети.(с)
Не!!! Так не пойдет. Кто-то предлагает не выпить??? А я- протестую! Захлестнуло...
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Ляшку вже повідомили що треба на роботу влаштовуватись, лотерея закрита?
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Ночью да еще на воскресение работает заведение по разыгривании лотарей-нонсенс.Сказали бы сразу зал игровых автоматов.
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гральні автомати кришує керівництво МВС , поруч з каждим залом гральних автоматів завжди цілодобові ломбард і аптека ...з трамадолом
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досвідчені люди кажуть що всі під дахом Авакрва
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Украина напичкана оружием и боеприпасами.
И оно будет стрелять и взрываться, независимо от того какие менты сейчас.
( особенно если это ещё и поощряет заинтересованная сторона)
Даже если вдруг завтра прекратится война последствия будут ощущаться еще лет 10-15.
Собственно после вов было примерно то же самое, хотя тогда власть была намного централизованней и ситуация контролируемей.
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Кажись снова кого то из военных убили-та же схема что с Аминой ...
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Граница с Кацапстаном как решето...когда офицеров-пограничников похищают то что стоит переход ее диверсантами ? Безопасность страны провалена-никто нам не даст гарантии что вас могут убить в любом месте .
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Ага, как только закрыть границу, то сразу наступит мир и спокойствие в стране.
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Нет,не сразу наступит,но закрытие границы поспособствует наступлению "мира и покойствия в стране"
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...нема коли вбивць шукати,зараз на часі пошуки уклонистів по нічних клубах та захист шокофабрик від блокувань,ще Саакашвіли десь узявся...
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Такое впечатление, что кто-то из форумчан знает - какую реформу произвести, чтобы через пол-часа преступность снизилась, но не говорят об этом...
Поклонники большевиков аналогично говорили...
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реформу? треба просто зарплату платити. Не вигляд робити що платять, а реально платити. На сьогодні треби платити принаймні еквівалент 1-1,5 тис. доларів у комплексі з конкурсним відбором через поліцейські комісії. І ніякої реформи не потрібно,Але для цього треба Гонтарєву повісити на вул. ім. Небесної сотні і прибрати олігархів від влади
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Т.е. для реформы нужны только деньги, а законодательство не надо менять?
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на сьогодні в Києві навіть у патрульній поліції великий некомплект та не вистачає вже авто та ін. фінансови проблеми
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНочью в Харькове обстреляли автомобиль: водитель погиб, нападающих ищут, - Нацполиция. ВИДЕО
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