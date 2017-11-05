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Теги: интеллигенция (64) расстрел (392) СССР (744) трагедия (234) Климкин (1476)
Тему создал: Антон Татарніков

Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим символом, как Катынь для поляков, - Климкин

80-летие Сандармоха не получило должного отклика в украинском обществе.

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С вами вообще ничего не сделаешь, но видимо доить козлов вы пробовали раз ответили не по сути. Ещё раз: каждый отвечает за себя, а не за тестя. И нечего пхать сюда его происхождение.
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Что? Пришлось удалить свой нечленораздельный и потому нечитабельный бред? А потом пораскидывать фигуры, насрать на доску и улететь, курлыкая как всех победил? И все это лишь для того, чтоб нивелировать свое каракалпакское происхождение "коренного" "киянина"?
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Донцов - це ікона. Під нього не підкопаєшся - даремна праця.
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у нєго работа такая.. я би лічно всєх сф амілієй на -ов та -ин принципово найух посилав
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Ну у этого как раз алиби. У него фамилия на -инд
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Назар Приходько
1 год ·

5.11.1968 на Хрещатику у Києві, на знак протесту проти русифікації та колоніального устрою в Україні зчинив самоспалення Українець, Патріот та Людина Духу - Василь Макух.
Пройшло 49 років, а ми й досі виборюємо право Української мови на панівну роль в Державі. Спілкуймося Українською! Слава Україні!Сандармох должен стать для украинцев таким же трагическим символом, как Катынь для поляков, - Климкин - Цензор.НЕТ 7910
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зУСТРІЧ Сумнихї,трагічних роковин треба готувати разом з ВСУ. І інфа з газет-радіо має звучати так : В ОЗНАМЕНУВАННЯ ТРАГІЧНОЇ РОКОВИНИ ТАКОЇ ТО НА ФРОНТІ БУЛО ЗАБИТО 10-20-50 МОСКАЛІВ. Ніхто не забутй.Ніщо не забуто.
Сумна пика без забитого москаля нічого не варта.
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Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь
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В слезах, соплях и нытье они хотели бы видеть Украину, ничего не предложив взамен из славной ее истории. вальцманы-гройцманы да климы чугункины лепят из Украины безответную жертву, преисполненную несчастий и безвыходных страданий. Вся государственная машина четверть века трусливо замалчивала историю, культуру и украинское наследие, о котором льют сегодня крокодиловы слезы, попутно упрекая народ типа не оценили, не прониклись, не возопили от горя и смятения. Простой вопрос - что на сегодня сделано и как отмечены те живущие, чьи родственники и близкие сгинули в Гулаге, бесследно исчезли в подвалах ЧК, кто стал инвалидом советских воен в Афганистане и других странах, на ЧАЭС??! Кому адресовано фарисейство нечесаного климкина, который вместо постоянного, последовательного, тяжкого служения Родине эпизодически вылазит из будки и что-то неожиданно озвучивает? Провалы во внешней политике тоже на совести несознательного народа ожидаются?
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Почитайте "Дело Хоттабыча" Есть несколько публикаций о нем. Без слез, без возмущения Путинскими скотами читать нельзя
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О чём спор!? Сволочи и ублюдки нации не имеют
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Ага! А потом на 100-летие этой трагедии туда полетит самолёт с нашим Президентом и всей высшей политической элитой...
В общем, будет как в апреле 2010-го под Смоленском с польским самолётом...
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Не должен стать,а вы должны его сделать.Не надо делать угнетённое своей политикой общество очень развитым.
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Швейк не надо на Климкина гнать...будут выборы и опять многие будут голосовать за бпп -ведь пенсию добавили а то что теряем из-за коррупции десятки миллиардов до дурных голов не доходит- главное что в кармане стало на 500 гр. больше ....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСандармох должен стать для украинцев таким же трагическим символом, как Катынь для поляков, - Климкин
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