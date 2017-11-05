Количество виз украинцам для работы в Польше приближается к миллиону, - Ващиковский

Игорь Д
, Зая
, сябро
, Ksenia VB
, Vova Kovalchuk
, время
, Colt
, Том Джонс
, Вячеслав Крук
, Taras Franco
, Mike Paul
, Stepan Стенькович
, Sophia-Maria Duglass
, Лесли
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, А П 6d5dcd2e
, Олег Киев b1ab19f2
, SergeLi
, kostjaua5
, almaz pilit
, Neutral13
, Juli Schubs
, Андрей Ильчук
, Шимус
, Alexandr Lavrinenko
, Иван Карпов
, ВКЛ_это_мы_01
, Сергій Гранін
, Fjall_Raven
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, Чип
, Ali Hasan
, Джемми
, Лео Кот
, Вова Нетот
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, namtab
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, линда либерман
, Грішний Зануда
, Step Steppelton
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, буков
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, Helqu Gorus 9c1a9503
, 5 копійок
, Maks Kolorto
, armik
, росися вперде d82e7584
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, Alexandr Kovalenko c9a01e22
, cvthtrf
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, Григорий Барковский 5bc4f112
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, антон смирнов 01c78b33
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, геннадий иванов 2cd0f559
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, Дядько
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, Люцифер
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, Gaydamaka Kozak
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Всего на сайте: 164 писателя
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Рейтинг щасливих країн: Україна опинилася в товаристві африканських держав
https://24tv.ua/reyting_shhaslivih_krayin_ukrayina_opinilasya_v_tovaristvi_afrikanskih_derzhav_n884677
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https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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По существу темы не чего напИсать?
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Согласно отчету компании Work Service, 1,5 млн поляков в 2016 году приняли решение уехать работать за границу. В отчете «Трудовая миграция поляков» также говорится, что почти каждый пятый поляк думает о трудовой эмиграции. Это четыре миллиона человек, то есть 19% активных и потенциальных участников рынка.
Закон сообщающихся сосудов действует не только в сантехнике.
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Їх ловлять на банан у банці.
Мавпа затисне банан у кулак а розтиснути не хоче поки не прийдуть мисливці.
Так і у нас - тільки б хапнути ,а про розвиток не думають.
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Вы в своих норках просто не знаете, что ,, круговорот,, рабочей силы происходит постоянно и во всем мире. Где работают американцы? По всему миру. Где работают китайцы, японцы, англичанине,французы? По всему миру. Кто занимает их места в их странах? Теже чехи и поляки, словаки и венгры и тд.
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А ще любителям Садового варто ЗАКАРБУВАТИ НА ЧОЛІ слова "інвестиційна привабливість".
(розжовую -бізнес не йде у Львів(заводи відкриваються ЗА МЕЖАМИ МІСЬКОЇ СМУГИ) у зв"язку з величиною відкату персонально Садовому).тому львів"яни масово беруть трудові візи в Польщу (в основному добре знаючи польську мову)
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и промолчит, что растет она в Польше..
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