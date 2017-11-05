EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632790)
  2493  157
Теги: виза (1057) Польша (4195) работа (421) Ващиковский (132)
Тему создал: Антон Татарніков

Количество виз украинцам для работы в Польше приближается к миллиону, - Ващиковский

Польские консульские учреждения в Украине в этом году могут выдать рекордное количество трудовых виз - около 900 тысяч.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зарплата в Італії втричі менша, ніж в Британії чи Норвегії. Але хто бачив італійців на заробітках в Скандинавії? Чи іспанців? Не треба про людей. Це емігранти, причому, економічні. Так, перегній для країни прибуття, чорнороби без прав і перспективи. Можливо, діти стануть вчителями чи інженерами))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бачив американців на роботі в Румунії, ганьба їм .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Італійці не надто люблять працювати,їдуть вони в основному в штати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Така сама наволоч, як і наші "заробітчани". В голові лише гроші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди в більшості працюють за платню, отака все наволоч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
😀 а этот троль решил в геополитику поиграть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое большое достижение в развитии Украины ета власть может похвастаться выданными украинцам миллионы виз на работу за границу. Раньше немцы насильно вывозили на работу украинцев, сейчас украинцы сами просятся туда на работу. Не понимаю, зачем было воевать против Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що, німці комусь там гроші платили? Ти що несеш, кацапе? Насильно нас і кацапи в сибір вивозили на роботу, і вахти в Тюмень літали. Що, провали в пам'яті?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Життя по-новому прямо сьогодні..(

Рейтинг щасливих країн: Україна опинилася в товаристві африканських держав
https://24tv.ua/reyting_shhaslivih_krayin_ukrayina_opinilasya_v_tovaristvi_afrikanskih_derzhav_n884677
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хитрий рейтинг, таке враження що якби я опинився на росії т став би в два раза щасливішим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони оцінювали не по тим нормам, а по рівню зарплати... Ми по іншому живемо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді це рейтинг платні а не щастя, певне пересічний монгол щасливий в своїй юрті і йому не треба бунгало з басейном .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рейтинг найщасливіших країн щорічно складає Мережа Організації Об'єднаних Націй з питань сталого розвитку. Експерти оцінюють такі фактори життя у кожній країні: ВВП на душу населення, кількість здорових років очікуваної тривалості життя, соціальна підтримка (хто може на неї розраховувати у випадку проблем), довіра (рівень і сприйняття корупції в уряді і бізнесі), свобода у прийнятті життєвих рішень та благодійність.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эталона счастья нет, а потому попытка его измерить весьма условна. Поэтому вернее было бы оценивать по этому вот показателю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
 показать весь комментарий
Ответить
 
с чем и поздравляем нонешнюю власть а сколько миллионов в рашке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А польські ціни значно менші за російські😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там не зрозумієш, всі пишуть що менше, але приїхав знайомий, має деякі проблеми зі здоров'ям, каже що там лікуватись ну дуже дорого,не кажучи про оперативне втручання, та й перераховуючи продукти не казав би що дешевше за наші .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно, как в песне: мы, старый мир до основани разрушим, а потом построим наш новый мир, кто был никем, тот встанет всем ( если на месте будущего вселенской стройки не будут колышки табличками "рошен")
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Эта табличка будет забита только одна- в твоей гнилой путиноидно-жопоблоховской башке.
По существу темы не чего напИсать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подобные статьи надо подавать на фоне сытой самодовольной хари премьера страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помітив таку річ: на цензорі на язикє більше новин ніж на мові.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦН більше російськомовний ресурс, на українській новини ще й відстають .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что? А сколько Поляков уехало на заработки в Нидерланды, Германию, Англию и др.?
Согласно отчету компании Work Service, 1,5 млн поляков в 2016 году приняли решение уехать работать за границу. В отчете «Трудовая миграция поляков» также говорится, что почти каждый пятый поляк думает о трудовой эмиграции. Это четыре миллиона человек, то есть 19% активных и потенциальных участников рынка.

Закон сообщающихся сосудов действует не только в сантехнике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В паРАШЕ? Это точно. Одни массово уезжают, другие сдыхают на Донбассе и в Сирии, а третьи медленно умираю у путинском Русском мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба в Україні підвищувати зарплату, інакше тут залишаться тьки діти та пенсіонери, а ще військові, поліціанти та депутати але вони нічого не дають до бюджету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем???У чиновников и их семей и так все хорошо.А рабы ,ну потерпят.Их совок и воспитал терпилами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чтобы повысить зарплату, нужно меньше воровать, а на это власть барыг пойти не может, мелкий и средний бизнес душат, зато Ахметов увеличил свое состояние на 68%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты эту озабоченность выскажи в ГосДуре паРАШИ о своей Орде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Менталітет українських роботодавців дуже подібний до менталітету індонезійських мавп.
Їх ловлять на банан у банці.
Мавпа затисне банан у кулак а розтиснути не хоче поки не прийдуть мисливці.
Так і у нас - тільки б хапнути ,а про розвиток не думають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вонючие путиноидно- жопоблоховские тролли, хватит рвать свои раздолбанные пуканы.
Вы в своих норках просто не знаете, что ,, круговорот,, рабочей силы происходит постоянно и во всем мире. Где работают американцы? По всему миру. Где работают китайцы, японцы, англичанине,французы? По всему миру. Кто занимает их места в их странах? Теже чехи и поляки, словаки и венгры и тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба поміняти стояк каналізаційний в багатоповерхівці і нема кому. Я не можу знайти сантехніка бо фізично немає. За зварювальника то вже зовсім мовчу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в каком городе такая проблема? Если в Донецке и Луганске, то вполне возможно. Там только бухать могли и воровать и это ещё до 2014 года(!!!).
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас на Заході країни в малих містах та селах молоді майже немає що є сумно. Массово їдуть хто куди може бо по перше роботи не має а подруге за 2000 грн коли за кордоном можна отримати в десятки раз більше ніхто не має великого бажання працювати. В поліклініці одні пенсіонери залишились працювати . Куди ідемо ? Кращих людей втрачаємо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое неприятное, что в Украину припруться из средней Азии вместе с семьями туркмены и таджики. ВИЗОВОГО РЕЖИМА НЕТ - это приведет к росту наркомании , т к дорожка идет из Афганистана
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це все ,що вам треба знати про нашу Владу(всіх кольорів і партійності) часів незалежності...Влада не спроможна розвивати промисловість,зайнявшись дерибаном бюджету..

А ще любителям Садового варто ЗАКАРБУВАТИ НА ЧОЛІ слова "інвестиційна привабливість".


(розжовую -бізнес не йде у Львів(заводи відкриваються ЗА МЕЖАМИ МІСЬКОЇ СМУГИ) у зв"язку з величиною відкату персонально Садовому).тому львів"яни масово беруть трудові візи в Польщу (в основному добре знаючи польську мову)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та при чому тут Садовий коли за такі копійки ніхто не іде працювати бо рядом Польша ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уровень безработицы стремительно идёт вниз... Да грося???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
счас грося скажет , что все это происходит, потому что растет экономика...
и промолчит, что растет она в Польше..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Том Джонс, ти клятий кацап, навіть державною мову не володієш і ще мені громанядину України тут вказуєш пішов ти нах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если они увеличат это количество раз в 20-30, то Украина станет вiльноi как Сахара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас в райцентрі закрилось ПТУ бо реформа децентралізації переклала фінансування на місцеві бюджети а коли всі підприємства як цукровий завод,тютюнова фабрика,мясокомбінат,молокозавод,мебельна фабрика,спиртзавод наказали нам довго жить і закрились на вік. Все пішло на металолом-одні руїни як після артобстрілу.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныКоличество виз украинцам для работы в Польше приближается к миллиону, - Ващиковский
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Игорь Д, Ksenia VB, Шимус, Том Джонс, Juli Schubs, SergeLi, Sophia-Maria Duglass, Vova Kovalchuk, Ali Hasan, Neutral13, Вячеслав Крук, буков, armik, Taras Franco, А П 6d5dcd2e, Vlad Patrahin, sergik, Олег Киев b1ab19f2, kostjaua5, Maks Kolorto, Bigukrman я, cvthtrf, almaz pilit, Вова Нетот, геннадий иванов 2cd0f559, namtab, Osh Wood, Сергій Гранін, Пан Телемон bc543dce, Скромный Кролик, Валентин78, Fjall_Raven, Saramat, Pavlo Dudra, Яков1, Александр Сандеро, линда либерман, , Fobos, Дора, Alexandr Lavrinenko, violator, Сабина Роут, антон смирнов 01c78b33, Vlad, ПРАВДИВЫЙ, OldCat, bbc 965160aa, Anatoliy Buchenko, Володимир Павлович, Дядько, gassab, Люцифер, майор швейк
 Всего на сайте: 164 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти