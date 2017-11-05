Погибшими под колесами маршрутки в Киеве оказались полковник Валерий Корниенко с супругой, - замминистра информполитики Золотухин

Игорь Д
, Зая
, сябро
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, время
, Colt
, Том Джонс
, Вячеслав Крук
, Taras Franco
, Mike Paul
, Stepan Стенькович
, Sophia-Maria Duglass
, Лесли
, Чинганчгук
, А П 6d5dcd2e
, Олег Киев b1ab19f2
, SergeLi
, kostjaua5
, almaz pilit
, Neutral13
, Juli Schubs
, Андрей Ильчук
, Шимус
, Alexandr Lavrinenko
, Иван Карпов
, ВКЛ_это_мы_01
, Сергій Гранін
, Fjall_Raven
, Гоша Печерский
, Чип
, Ali Hasan
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, Лео Кот
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, namtab
, SANDY
, линда либерман
, Грішний Зануда
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, botoks
, буков
, sergik
, Helqu Gorus 9c1a9503
, 5 копійок
, Maks Kolorto
, armik
, росися вперде d82e7584
, Александр Сандеро
, Пан Телемон bc543dce
, Серая Лиса
, Alexandr Kovalenko c9a01e22
, cvthtrf
, Николай Петров ca2df535
, Володимир Павлович
, Дора
, CА
, Валентин78
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Pavlo Dudra
, антон смирнов 01c78b33
, Юра Сюзик
, Osh Wood
, Bigukrman я
, геннадий иванов 2cd0f559
, OldCat
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, Скромный Кролик
, ПРАВДИВЫЙ
, Revolte
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, Алла Новосад 5b57f84f
, Veyshnor Rolf
, Саша Саша Саша
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, Дядько
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, Игорь Старостенко
, Larisa_BY
, Александр Юр
, Vlad
, Волелюб Степовий
, Anatoliy Buchenko
, Юрий Белый
, дядя Сэм f4c0ca00
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Serhijko Horny
, Люцифер
, Сергей Андрейчев
, stavr
, Pavel Skyba
, jan pobokov
, путин999
, Гыг с Вами
, Gaydamaka Kozak
, Полтава_UA
, Черноморец не команда Черномор
, Alexandr Belorus
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Якось дивно...І сумно.Хороші люди загинули.
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маршруток не попадают ..
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Розуміючи, що, при такому підході, новий майдан неминучий, українські «патріоти» за доброю канадсько-португальською традицією, на всякий випадок, мають шляхи до відступу.
Так-так, мова йде про закордонну власність і паспорти різних країна світу київських небожителів. Наприклад, як повідомляє видання UA-Reporter, у Арсена Авакова раптово виявився не тільки панамський паспорт, але і затишна вілла класу «люкс» на Мальорці площею 675 кв.м.
У будиночку пана Авакова, за інформацією ЗМІ, є аж цілих п'ять спалень, стільки ж ванних кімнат, гараж на 12 машин. Затишне гніздечко міністра внутрішніх справ розташоване на першій лінії моря, тобто Арсен Борисович - щасливий володар власного пляжу.
З особливостей будинку журналісти також виділяють: просунуту систему кондиціонування, центральне опалення з дублюючою системою, наявність гостьового будинку на 8 мешканців і стоянку на 10 місць.
Загальна площа ділянки становить 6194 кв.м. Орієнтовна ціна цієї пишноти - € 12 000 000.Автори статті отримали чітку інформацію, що в разі викриття і скинення Порошенка, Аваков тікатиме саме на Мальорку, звідки дістати його буде практично неможливо...там i пецiна хатинка рядом!
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так вот для этого и пиарил и продвигал
чтобы съё пывать при шухере было како можно лехше
а хомячки про заботу об них, об хомячках губу раскатали ?
хомячки, шнурки погладьте ...
ага и намылить небудьте,
бо полноценную верёвку на "гойцмановскую минималку" хомячкам купить непофартит
.
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движущихся - не было
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1. Пенсионеры.
2. Велосипедисты.
3. Водители с донецкими номерами.
4. Маршруточники...
Кто возразит?
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... и диверсантов не надо. Cправляемся
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