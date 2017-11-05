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Теги: ДТП (6291) Киев (18597) маршрутки (413)
Тему создал: Антон Татарніков

Погибшими под колесами маршрутки в Киеве оказались полковник Валерий Корниенко с супругой, - замминистра информполитики Золотухин

В смертельном ДТП с маршруткой в Киеве погибли полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины (НАСБУ) Валерий Корниенко и его жена.

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за кермом маршрутки-тролейбуса були кацяпи-фсбшники?!
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Антошка в ступоре.
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А что делать водителю троллейбуса, если новая полиция не работает и вся первая полоса забита припаркованными авто? Не высаживать людей, пропустить остановку?
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да понятно, что рука кремля, по другому быть просто не может
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Полковник СБУ їздив тролейбусом.
Якось дивно...І сумно.Хороші люди загинули.
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рас не на роскошном авто ездил ...значит слова "честь офицера" , для него были не пустым звуком ...
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Кто-нибудь может поставить на место дикарей за баранками желтых автобусов? Ведь давно известно, что для них ПДД не существует. 90% водителей маршруток - бессовестное хамье. Сколько людей угробили!?
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Ночью с 4 на 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а
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скорее всего будет опять волонтер, силовик или военный
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Складывается впечатление что именно так. Бойко с Левочкиным никто не трогает почему то
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Всё это, конечно, ужасно печально. Дисциплина на дорогах никудышняя.
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Сотрудники СБ просто т а к под колеса
маршруток не попадают ..
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Там водій тролейбуса теж винен, як і водії маршруток, він не мав права зупинятися у 2 ряду та відчиняти двері, це ж його зупинка треба було дочекатися коли маршрутки звільнять зупинку транспорту.
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План "Б" для міністра: У Авакова раптово виявився панамський паспорт і затишна вілла класу «люкс» на Мальорці, звідкіля екстрадувати майже не можливо - ЗМІ


Розуміючи, що, при такому підході, новий майдан неминучий, українські «патріоти» за доброю канадсько-португальською традицією, на всякий випадок, мають шляхи до відступу.
Так-так, мова йде про закордонну власність і паспорти різних країна світу київських небожителів. Наприклад, як повідомляє видання UA-Reporter, у Арсена Авакова раптово виявився не тільки панамський паспорт, але і затишна вілла класу «люкс» на Мальорці площею 675 кв.м.
У будиночку пана Авакова, за інформацією ЗМІ, є аж цілих п'ять спалень, стільки ж ванних кімнат, гараж на 12 машин. Затишне гніздечко міністра внутрішніх справ розташоване на першій лінії моря, тобто Арсен Борисович - щасливий володар власного пляжу.
З особливостей будинку журналісти також виділяють: просунуту систему кондиціонування, центральне опалення з дублюючою системою, наявність гостьового будинку на 8 мешканців і стоянку на 10 місць.



Загальна площа ділянки становить 6194 кв.м. Орієнтовна ціна цієї пишноти - € 12 000 000.Автори статті отримали чітку інформацію, що в разі викриття і скинення Порошенка, Аваков тікатиме саме на Мальорку, звідки дістати його буде практично неможливо...там i пецiна хатинка рядом!
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Лист собственности легко проверяется в любой стране. Нет его фото
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для чего щакалад так пиарил и продвигал "безвиз" ?

так вот для этого и пиарил и продвигал
чтобы съё пывать при шухере было како можно лехше

а хомячки про заботу об них, об хомячках губу раскатали ?
хомячки, шнурки погладьте ...
ага и намылить небудьте,
бо полноценную верёвку на "гойцмановскую минималку" хомячкам купить непофартит
.
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А откуда зам минстеця так хорошо знал тонкости учебы в академии СБУ? Неужели, чтоб руководить порохоботами и бить их батогами, сбушника взяли, оторвав его от обеспечения безопасности страны
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Ну раз полковник з дружиною загинув, то водія маршрутки посадять в тюрму ще до вечора без адвокатів та слідчих експериментів, не те що ту шерепу з Харкова до сих пір намагаються відмазати.
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Жили дружно и умерли в один день... Трогательно и очень печально. По закону подлости уходят лучшие. А подлую прорашистскую гыдоту никто не избивает и не взрывает. Совпадение? Не думаю.
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странно, у нас полковники обычно ездят на рендж роверах, а этот на троллейбусе, какой-то не правильный полковник.
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Целый Полковник незнающий, что при выходе на вторую полосу движения ( тем более с женой !) надо головкой сделать равнение налево дабы посмотреть нет ли там движущихся транспортных средств вызывает как минимум удивление. И такие люди руководят нами ВЕЗДЕ!
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Кто бы тебе, этот номерок, с имени на большой палец ноги перевесил.
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Виновны власти Киева Хвиталик и его команда! Неужели нельзя обеспечить город коммунальным транспортом?- нельзя потому что это ООО а значить цель прибыль а не качество и количество! Эти маршрутки дошли до полного беспредела и контроля! Полный договорняк с перевозчиком и Хвиталиком, откаты не в бюджет города а в карманы контролерам города! Интересно кто в мерии точно занет сколько маршруток шнырят по городу-наверное никто, да и зачем самое главное они получают кусок. Такое безобразие творится везде возле каждого метро- на Житомирской маршрутчики останавливаются и на 2 и 3 полосах и не важно что впереди такие же придурошные маршрутчики, а на вопрос как же выходить под машины в ответ хамство и грубость. за отказ выйти во 2 полосе прямо перед идущим троллейбусом меня такой перец высадил аж на Дачной. Вывод один- никакие трагедии никого не научат, пока таким мегаполисом будут керувать Хвиталики его есы! Эти люди сидят с одной целью- раздерибанить поделить и выгодно продать что осталось! Городской транспорт это проблена для нас и они ее никогда решать не будут.
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Виталька виноват, это да. А почему новая полиция допускает "на Житомирской маршрутчики останавливаются и на 2 и 3 полосах"? Это как с законами о курении-распитии алкоголь - можно принимать идеальные законы, но что толку, если полиция просто не реагирует на нарушения?
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...и тут вдруг представитель рабочего класса, люто ненавидящий за рулем всех и вся!
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Неадекваты в дорожном движении:
1. Пенсионеры.
2. Велосипедисты.
3. Водители с донецкими номерами.

4. Маршруточники...

Кто возразит?
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Достаточно придурков-водителей , например с харьковскими номерами типа зайцевой ... Которая убила 6 человек . Да по всей Украине на дорогах беспредел полный . Неадекватов хватает со всех сторон в дорожном движении .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПогибшими под колесами маршрутки в Киеве оказались полковник Валерий Корниенко с супругой, - замминистра информполитики Золотухин
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