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 Форум Украины(632782)
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Теги: история (1426) память (953) Польша (4194) Ващиковский (131)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В исторических вопросах ждем конкретных шагов со стороны Украины, - глава МИД Польши Ващиковский

"Заявление МИД Украины о том, что среди украинцев нет антипольских настроений, очень нас радует, но в исторических вопросах мы ждем конкретных содержательных шагов", - сказал в субботу во Львове глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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Ни одна другая страна мира не видела столько нашествий, стольких завоевателей - как славянская Русь -Украина!
Из-за врагов кочевников и их рабов лапотных москалей все украинцы -русичи научились быть непривзойдёнными воинами.
Любовь к родной земле, ненависть к врагам, не сломленный дух нации - воина стали причиной того, что национальной идеей Украины Руси всегда была - Независимость! Русь -Украина тысячу лет билась за свою свободу -независимость, неоднократно отвоёвывала и теряла её, лучшие ее сыны миллионами сложили за свободу и независимость свои головы.
Украина - Русь пала от монгольского нашествия орды, а освободившись от монголо -татар и лапотных москалей Московского Улуса Золотой - Орды. Украина попала в подневольную автономию уже в славянской Польше. Заполучив независимость от Польши, Русь Украина, обратно была завоёванная не славянской а ещё более ужасной чем Польша лапотной Москвовией -Ордой. Которая ради этого даже в 18 веке сменила свою веру на украинскую древнерусскую (Никоновская реформа)! И своровала (подменила название) своей лапотной Московии - орды на Русия - Россия! А в этот момент у Руси -Украины была самая большая и храбрая казачья армия в Европе от которой дрожали все в мире ! Но отсутствие понимания, как защищать свою свободу и независимость, предательство, розбрат по новой привили к потере независимости и суверенитет
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А во время падения ужасной лапотной царской российской империи - орды, Русь -Украина вновь восстановила свою независимость ! Украина - УНР. вышла из ужасной кровавой царской "тюрьмы народов".
Но кремлёвская красная бандитская хунта не отпустила Украину -Русь, УНР которая не смогла собрать свою большую национальную армию для достойного сопротивления просто огромной орде московских оккупантов кровавых кремлёвских бандитов -большевиков.
А в 1991 году, Русь -Украина вновь уже в который раз восстановила свою независимость свой суверенитет и государственность. Но и тут, мы вновь чуть не утеряли свою Свободу уже в 2014 и обратно через эту гадкую не славянскую теперь ещё и фашистскую лапотную монголоидную якобы Россию ( Московию) напавшую на Украину - Русь на её Крым и Донбасс… Но неужели неясно что независимость - надо не только завоевать и восстановить, но защитить и сохранить! Независимость - это тяжкий труд, ежедневная борьба! И если весь украинский народ это осознает, и ещё поймёт то что нельзя надеется только на США, ЕС....и на зарвавшиюся Польшу вот только тогда у нас появиться возможность отстоять свою независимость при этом уничтожить своего лютого кровавого врага лапотного кацапа агрессора и освободить свою временно оккупированную этими проклятыми российскими фашистами захватчиками суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса ! А возможно освободить даже ещё и раннее оккупированные кремлёвскими коммуно - фашистами этнические украинские земли: Восточная Слобожанщина (современная Курская и Воронежская области часть Белгородской области...., нижний Дон, Кубань и Ставрополье!
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Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:

Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття - ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву, i вам, синам, передали
Свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають.
Учітесь, читайте, i чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь, бо хто матір забуває,
Обніміться ж, брати мої, молю вас, i благаю!
Отака-то наша слава, Слава України!
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Панувала...Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну.

Що, колишучі, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.

Ой, Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.

Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
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Поляки уже восстанивили демонстративно демонтированный "незаконный" памятник при входе на украинское кладбище?
Или будут и дальше из украинцев идиотов делать?
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Іван Франко - Не пора
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
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"исторические споры следует решать в соответствии с христианским принципом: "Прощай и просим прощения" "

Как же они любят, чтобы прощения все просили. Причем именно коллективно, навязывая коллективную ответственность. Потому что коллективная ответственность позволяет скрыть вину отдельных индивидуумов, "размазав" вину ее на всех, в том числе и на невинных.
И самое в этом забавное, что ответственность то навязывают коллективную, то есть общую, а как собственность - так она у них частная, то есть личная и индивидуальная.

Кстати, есть и другое высказывание: "не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе".
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Якщо пан поет буде здатний піднятися над буденним до високих матерій - цілком можлива Нобелівська премія для пана поета ... .
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Той пан - violonchelist з дурдому. Пише добре, але часом його так заносить...
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Тоді йому слід визначатися - або музики або поезії. По-іншому не буде ані музик ані поезій - і уж тим більше Нобелівської премії, хіба що Шнобелівська ... .
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де хто живе минулим, замість того щоби жити майбутнім. Схоже, що психологічна травма отримана в далекому минулому від "соціалістичного минулого" не пройшла і на тепер
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Так. Це, мабуть, якась форма психічного каліцтва. Не треба цькувати таких людей, вони викликають певною мірою жаль та співчуття, але то до певної ж межі. Хай собі живуть, як можуть впоратися, але хай не лізуть до керування усім іншим загалом, що несе на собі основне навантаження, в тому числі й турбота за такими собі "дехто", то поважаймо ці зусилля. Давайте усвідомлювати, що зараз усім не легко, але в нас є, на наше щастя, такі люди, що несуть на своїх плечах самЕ наше життя, ризикуючи своїм.
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Здравия всем! Началось! Очередной вирус богоизбранности! Как вы все уже достали! В чем твоя Богоизбранными , Лях? Объясните этому "любителю "Из Торы И" что нельзя взять временной срез и делать выводы или давать оценку- почему? Потому что в цепи хронологических событий то или иное звено одновременно является следствием предыдущих и причиной последующих событий! Это что так трудно понять!!!! Невозможно понять бесконечный поток временно - пространственных парадигм через один единственный срез- это будет ошибочная оценка - которая в последствии приведет к ещё более серьезным последствиям.
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Первый конкретный шаг делает сам Ващиковский - шаг нахуй. С какого перепугу Украина должна заниматься польской историей? Это ваша, поляки, забота. Мы за вас работу делать не будем.
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Он жет "шагов"...
Чукча в чуме ждет рассвета.
А рассвет наступит - летом.
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Президент Польши Анджей Дуда делает все, что укрепить сотрудничество,
а этот неугомонный Ящиковский делаает все, чтобы создать проблемы.
Кто его прикормил ?
Русские доллары не пахнут ?
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Захарченко не хоче бути «яничаром»: ватажок «ДНР» розвеселив черговим перлом про Україну
Українська влада веде політику «по асиміляції росіян жителів країни», щоб перетворити їх на манкуртів і яничарів.
Про це заявив ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко, коментуючи реформу освіти в Україні, - повідомляє obozrevatel.com.
«Київ хоче асимілювати росіян, зробити їх українцями. Завдання - змусити росіян думати по-українськи. «Неонацисти» хочуть духовно знищити десятки мільйонів росіян, переробити їх в українців-манкуртів, яничар», - сказав Захарченко.
Разом з тим він підкреслив, що реформа освіти нібито призведе до того, що «випускники навчальних закладів країни не будуть конкурентоспроможними на ринку праці». http://zik.ua/news/2017/11/05/zaharchenko_ne_hoche_buty_yanycharom_vatazhok_dnr_rozveselyv_chergovym_perlom_1199459
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Даже родители кровавого нелюдя этого главаря "днр-овца" бандита - террориста Захарченко исправно получают украинскую пенсию
Родители кровавого нелюдя главаря террористов в оккупированной российскими фашистами бандитской резервации "лугандония - ордло" А.Захарченко стабильно получают пенсию на территории Украины. Об этом заявил министр социальной политики полусепаратист Андрей Рева в интервью украинским СМИ.
И он отметил, что препятствовать когда все жители оккупированного Донбасса в том числе и матёрые бандиты сепаратисты - террористы у которых руки залиты по локоть в крови убитых украинских граждан беспрепятственно ездят за украинскими пенсиями через линию разграничения невозможно. А пройдёт совсем немного времени уже и сам кровавый террорист Захарченко оформит украинскую пенсию как участник боевых действий , а полусепаратист министр Рева тот разведёт руками и скажет что запретить право на пенсию этого кровавого нелюдя отъявленного главаря бандитов оккупированной бандитской резервации ордо фактически невозможно.
Долбанное антиукраинское руководство кто их только сепаратистов допустил к власти они сами безбожно воруют народные деньги из бюджета а ещё и подкармливают всех врагов -преступников: бандитов, террористов, коллаборационистов, верных холуёв кремлёвских фашистов коммунофашистов, продажных ментов оборотней, кацапскую заразу из 5 колоны..... и всякой другой проклятой кровавой нечисти )(уйла. А простым проукраинским гражданам говорят не паникуйте оформляйте субсидии и смотрите Евровидение, или можете поехать без визы в Европу, а главное держитесь пока ещё такие как захарченко и наша власть украинофобов полностью не развалили украинское государство.
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Согласен, пора официально принять постановление о геноциде украинцев со стороны поляков с 16 по 18 век.
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этот польский еврей пытается нам вдолбить что мы быдло....... пора тебе наглец пейсы пообрывать
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До каких пор эта мразь будет визжать? МИД Украины способно вразумительно отшить этог подонка? Или и дальше будут бэкать-мэкать,как тепилы?
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Давай поедим твое, а потом - каждый свое!
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мОзги ипут
Чё бы им на немцев не переключиться? заодно отдать немецкую территорию

21 апреля 1945 года территория Польши благодаря усилиям Советского Союза приросла на одну треть - за счёт отнятых у Германии Силезии и Балтийского побережья.


Для самой Германии решение Потсдамской конференции 1945 года было настоящим ударом. По оценкам дотошных немецких экономистов, за послевоенный период бюджет Польши получил только от залежей полезных ископаемых в этих районах более 130 млрд долларов. Что примерно вдвое больше всех выплаченных Германией в пользу Польши репараций и компенсаций.
Полякам достались месторождения каменного и бурого угля, медных руд, цинка и олова, поставившие её в один ряд с крупнейшими мировыми добытчиками этих ископаемых. Недавно на отторгнутых у Германии территориях польские геологи обнаружили ещё и огромные запасы сланцевых руд, объёмы которых, по предварительным оценкам специалистов, смогут обеспечить газом страны ЕС примерно на 50 лет.
В исторических вопросах ждем конкретных шагов со стороны Украины, - глава МИД Польши Ващиковский - Цензор.НЕТ 6618
Фото: AP

Едва ли не большее, чем природные ископаемые, значение имело то обстоятельство, что благодаря новым землям Польша получила широкий доступ к Балтийскому морю. Если к 1939 году длина польского побережья составляла 71 километр, то после 1945 года - аж 526. Избежала Польша и проблем с немецким меньшинством. С занятых территорий были выселены в Германию порядка четырёх миллионов немцев, а на их место пришли поляки.
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Во-во!
Когда Германия начнет возвращать себе Кенигсберг, у поляков будут БОЛЬШИЕ проблемы.
)))
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а зачем вам машины,если дорог нет?
в.в.путлер.2016 год...
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Довелось мне однажды лежать при дохлом ССРе, в немецком военном госпитале.бабай мамай и танки наши сраные...
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А мали б свою ядерну зброю, зараз ніхто , ніколи і нічого від України не смів би вимагати!!!! На дибу старого щур кравчука!
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Ядреное оружие в Украине отобрали США и РАБссия в тайном сговоре Ельцина и Буша-старшего,США заплатили РАБссии почти 4 ярда долларов ,а Украина получила 800 млн.долл.,на утилизацию того хлама...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ исторических вопросах ждем конкретных шагов со стороны Украины, - глава МИД Польши Ващиковский
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