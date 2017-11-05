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Теги: коррупция (7544) Саудовская Аравия (165)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четыре министра и одиннадцать принцев арестованы за коррупцию в Саудовской Аравии, - "Немецкая волна"

В Саудовской Аравии создан антикоррупционный комитет во главе с наследным принцем. В тот же день задержаны четыре действующих министров и 11 принцев.

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Давайте зрады подлейте. Обвините их в тоталитаризме и про "мрак средневековья" не забудьте.
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да на Банковой-Грушевского в кого не ткни - то принц, то король, то бог с Олимпа упавший.
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Так примите мусульманство, в чем вопрос?
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Да ты что? Они и так Богом обижены, так еще и обрезаны будут. Это уж через чур.
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Христиане празднуют Обрезание Господне, начиная с IV века. Празднование совершается на восьмой день после Рождества Христова, то есть 14 января по новому стилю.
Обрезание Господне празднуют в один день с празднованием памяти святого Василия Великого. В народе этот праздник больше был известен как Васильев день.
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Ты или трусы одень, или крестик сними. Но сначала в школу сходи, в первый класс там тебя хотя бы до 10 считать научат и про обрезание у христиан расскажут.
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Какой крестик? Али мусульманин
И что обрезать христианам - он знает
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Тобто, святкують "члєноврєдітєльство"?
А коли вже будуть назад приштопувати?
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ты шо за порошенко? а я за Эрдогана. как он красиво всех своих противников нейтрализовал? вот как должен был Майдан поступить. и сейчас не было проблем с предателями.
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Да пофиг Порошенку аравийские принцы.И министры тоже.
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антикоррупционный суд совсем не пофик,он ему в ночных кошмарах является и всем его друзьям
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этот суд он же и назначит. и пересажает всех порядочных людей. быдло будет довольно
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ему, может, и пофиг, а у них после его приезда - вишь какие проблемы...заразились, шо ли...
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Так это король Саудовской приезжал по обмену опытом?А нам твердили про безвиз.
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Просто он так туда хорошо в гости съездил))
Теперь все от него, как от чумного шарахаться будут.
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посмотрели на петю и решили присечь на корню
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Пока эта сволочь не уйдёт ( или народ его не скинет),в нашей стране не будет ни порядка ни права у простых людей. шоколадник ворует и гнобит нашу страну похлеще овоща.

П.С . шапкокрада ненавижу.
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поки люди знов не цивілізуються нічого не зміниться. такого жлобсьтва як останні років 8 я не памятаю в своєму житті. Причому, не тільки в Україні.
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"поки люди знов не цивілізуються нічого не зміниться. "

Мы вроде и так цивилизованы. Но никак организоваться не можем. Вспомнить только то, когда шахтёры шли на Киев( вроде все их поддерживали , даже продукты по пути давали ). Но ни одно предприятие тогда их не подержало в походе. И давайте вспоним, чем эта катавасия закончилась - шахтёрам выплатили зарплату, а все остальные остались при бубновых интересах.
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Ну так они за зарплатой и шли. В чем загвоздка?
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шапкокрада ненавидишь, шокалада ненавидишь.... вегетарианец, что-ли ?
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Ну як це без сала.Я такого неможу собі даже уявити.
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У шапкокрада фантазия была относительно слабенькая
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Принц посмотрел на этого барыгу и принял решению бороться с коррупцией, что бы такие в будущем не уничтожили страну.
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Ты не про петю, а лучше про путю думай...
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Украинские маркизы, герцоги и бароны (поставляющие рюкзаки армии) громко хохочут над лузерами из Саудовской Аравии.
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у саудитов монархия им некуда спешить,а украинским жлобам нужно успеть накрасть до выборов
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Нам надо не на Саудовскую Аравию равняться, а на соседа - Румынию, где честная женщина - антикоррупционный прокурор садит всех подряд, несмотря на чины и регалии...
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Украине хотя бы Монголию догнать,с ее ростом экономики
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Ребят Овервотч идёт финал Канда КОрея. Я за корейцев.
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А в нас соєвий херант, користуючись війною і прибравши до рук всю владу, безбожно грабує аполітичних і байдужих гоїв, привселюдно злягається з окупантом, а вся країна про це знає і терпить його бо пукін нападе
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нахрена нам президент,который ворует,может поменять нашего президента-вора ,на саудовского принца?
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оффшорно-соєвий король може образитись за те,що ви його до якогось там принца прирівняли
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То то я теперь понял, с чего это петюня туда лыжи намылил. Обмен опытом - великое дело!
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Они вроде подписывали договор о самолетах Антонова. Наверно рашка от злости сдает своих агентов😀😀😀
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Пэцюра тоже хотел стать падишахом, но вышло падинах
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Бери выше , Петюня хочет стать полубогом он даже иконы с себя и его семьи нарисовали и висят в его личной церквушки на территории своей усадьбы
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Обычные последствия смены власти. Новая метла метёт по-новому, убирая старые кадры. "Борьба с коррупцией" - просто предлог.
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какая смена власти? На кого поменялась династия Саудов?
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Нет такого человека по фамилии "Династия". Есть новый наследный принц, который реально занимается управлением, т.к. Салман стар и, была инфа, страдает от деменции.
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Никакий "смены власти" нет. Просто чистка от ворья. Та самая,которой в Украине ждут уже 3,5 года.И вряд ли дождутся,судя по всему
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"бла-бла-бла"... ти, недоумкувате, хотіло сказати своє звичне в таких випадках "пук-пук-пук", коли аргументів 0
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Ну да,чего же еще ожидать от верного слуги....
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Можливо внутрішні розборки, бо починають продавати "рептилоїдам" Сауді Арамко по частинам.
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Блин, если в СА арестовывают за коррупцию, то у нас мрак полный 😈
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В тот же день задержаны четыре действующих министров и 11 принцев. А в нас за 3, 5 роки Парашенко і Ко, маючи всю владу і всі повноваження, не спромоглися посадити жодного рига, жодного мера-сепара, жодного розенбляда чи брильянтового прокурора.
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Во, можно тебя посадить. Для очистки воздуха.
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За шо его сажать? За точку мнения,отличную от "линии Партии"? А почему не тебя?
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А ты дискутировать умеешь только с теми,кто свято следует единственно верному мнению? Кстати,в одной стране-помойке за посты в соцсетях уже сажают.
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Ну так он как раз из этой страны - из масквабада в Австралию сдрыстнул.
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Не смейте глумиться! У него родину украли!
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таким як ти треба робити евтаназію! скажи,в твоєї мамки ще викідні були окрім тебе, безідейна худобо?
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так то же принцы,а порошенко колхозник из провинции
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Не первые посаженные принцы и министры и не последние. В Саудовской Аравии принцев несколько сотен. Наследным принцам их еще сажать и сажать, потом начнут сажать друг друга, король-то не вечен. Обычное дело в монархии, но народ здесь благоговейно залопотал про борьбу с коррупцией. А вот у них... А вот у нас...
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А принцы-это кто? Дети и племянники Короля? Да как он смел!
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А вот уж и нет. Есть страны где население меньше чем у вас генералов. Швейцария, например.
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Для
US variable general
поки люди знов не цивілізуються нічого не зміниться. такого жлобсьтва як останні років 8 я не памятаю в своєму житті. Причому, не тільки в Україні.
05.11.2017 02:34
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+100000 Маю таке саме бачення та висновки
Люди деградують, і не тільки в Украіні. Люди в загальній масі.
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Верной дорогой идём , товарищи! Вот, чуть не посадили принца Авакова. Но, видатьпапаша их шибко раздосадован и в великосветско перспективе несдобровать принцу Порошенко.... плахи, конечно ему невидать, но вельможи противной стороны могут в заточение бросить в башню с ангелами. Придворные дамы, нервно машут опахалами. Все благочинно в нашем старом благородном (докапиталистическом)королевстве....
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А одного з 11-ти принців часом не Петро звати???Ой,гарно було б)))
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У нас барыги живут лучше принцев и никто их арестовывать не собирается...
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Это барыга такие договора с министрами заключал??? Во подставил !!!!
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вот молодец наш президент за один визит сколько работы сделал молодец...... а теперь потренировашись на саудитах приедет домой с опытом и пройдет катком по украинским коррупцинерам.......
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Кто то тут на ЦН распинался пару жней назад что у Саудитов не бывает ВОРрупции и Коррупции
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И не клялся ведь на Библии что друзей надо посадить.! Лукашенко в 2014году Турчинову говорил: такая богатая страна, дайте мне ее на один год и я сделаю процветающее государство!
Весь мир в негодовании,: учредиде антикоррупционный суд, сбросьте с народа кайданы коррупции, а васька слушает да ест.
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Всі родичі, кумтрест твльки серед пісків, а теж крадуть шайтани засмажені😊
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За несколько часов создали антикоррупционный комитет и задержали в тот же день 15 человек - для меня это самая невероятная новость уходящего года.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетыре министра и одиннадцать принцев арестованы за коррупцию в Саудовской Аравии, - "Немецкая волна"
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