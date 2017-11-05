3958 87Теги: коррупция (7544) Саудовская Аравия (165) Тему создал: Цензор.НЕТ05.11.17 01:18 Четыре министра и одиннадцать принцев арестованы за коррупцию в Саудовской Аравии, - "Немецкая волна"В Саудовской Аравии создан антикоррупционный комитет во главе с наследным принцем. В тот же день задержаны четыре действующих министров и 11 принцев. читать источник x Мне нравится 4
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Обрезание Господне празднуют в один день с празднованием памяти святого Василия Великого. В народе этот праздник больше был известен как Васильев день.
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И что обрезать христианам - он знает
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А коли вже будуть назад приштопувати?
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Теперь все от него, как от чумного шарахаться будут.
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П.С . шапкокрада ненавижу.
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Мы вроде и так цивилизованы. Но никак организоваться не можем. Вспомнить только то, когда шахтёры шли на Киев( вроде все их поддерживали , даже продукты по пути давали ). Но ни одно предприятие тогда их не подержало в походе. И давайте вспоним, чем эта катавасия закончилась - шахтёрам выплатили зарплату, а все остальные остались при бубновых интересах.
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US variable general
поки люди знов не цивілізуються нічого не зміниться. такого жлобсьтва як останні років 8 я не памятаю в своєму житті. Причому, не тільки в Україні.
05.11.2017 02:34
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+100000 Маю таке саме бачення та висновки
Люди деградують, і не тільки в Украіні. Люди в загальній масі.
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Но недолго
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Весь мир в негодовании,: учредиде антикоррупционный суд, сбросьте с народа кайданы коррупции, а васька слушает да ест.
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