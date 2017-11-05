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Теги: поезд (721) Тернополь (598) Укрзализныця (1283)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Из Киева в Тернополь запущен двухэтажный скоростной поезд, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" запустила с 4 ноября двухэтажный скоростной поезд Skoda Wagonka из Тернополя в Киев. Поезд "Интерсити" № 747 будет курсировать ежедневно, кроме понедельника, с остановками в небольших городах Винницкой и Хмельницкой областей

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Хорошая новость, что вагоны не купили в Твери, где отоваривается РЖД
Из Киева в Тернополь запущен двухэтажный скоростной поезд, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 9275
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Опять не ту фотку прилепили. ТщательнЕе надо, Цензор.
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Гнать надо таких журналистов в шею.
На фото - Хюндай, а они лепят в новость про чешский поезд...
НЕНАВИЖУ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ !!!
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Редакторам кол. Даже скопипастить не могут. Вот эти вагоны.
Из Киева в Тернополь запущен двухэтажный скоростной поезд, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3738
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Отличный поезд, кстати... Ехал не так давно... Винница - Харьков.
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класні поїзди. Дуже комфортні.!!
Це добре!! Побільше б таких на нашій залізниці.
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якшо не крутитимуть у салоні кацапські сериали, то можна їздити...
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Классно! Украине слава и почет. Кто бы что не визжал, а Украина медленно, но стабильно идет вперед.
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Все хорошо, только ответьте какой вредитель составляет расписание?
Надо отправить на химию или, лучше, сразу расстрелять!
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6 часов??? Скоростной??? Хотя да, черепахи тоже ведь скорость развивают, хоть и смехотворную - чтобы улиток догонять.
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Для скорости нужны деньги. Большие деньги. Но многие этого не понимают.
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В анонсе статьи - фото банального одноэтажного Хюндая.
Редактора цензора не заморачиваются - пипл схавает.
Не можете найти фото - не ставьте абы что.
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"Укрзализныця" хочет рентабельности? поезд проходит Жмеринку транзитом, а там сядут пассажиров больше чем по Калиновке, Гниване, Деражне, Волочийске вместе взятые, Омельян что мешает сделать сделать остановочную платформу на объездной в Жмеринке?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИз Киева в Тернополь запущен двухэтажный скоростной поезд, - "Укрзализныця"
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