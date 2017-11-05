5844 29Теги: поезд (721) Тернополь (598) Укрзализныця (1283) Тему создал: Цензор.НЕТ05.11.17 00:35 Из Киева в Тернополь запущен двухэтажный скоростной поезд, - "Укрзализныця""Укрзализныця" запустила с 4 ноября двухэтажный скоростной поезд Skoda Wagonka из Тернополя в Киев. Поезд "Интерсити" № 747 будет курсировать ежедневно, кроме понедельника, с остановками в небольших городах Винницкой и Хмельницкой областей читать источник x Мне нравится 10
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На фото - Хюндай, а они лепят в новость про чешский поезд...
НЕНАВИЖУ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ !!!
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Це добре!! Побільше б таких на нашій залізниці.
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Надо отправить на химию или, лучше, сразу расстрелять!
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Редактора цензора не заморачиваются - пипл схавает.
Не можете найти фото - не ставьте абы что.
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