EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили
 Форум Украины(632782)
  4113  33
Теги: Аваков (2709) Полтавщина (544) рейдерство (855)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацполиция задержала на Полтавщине 40 рейдеров, - Аваков. ФОТО

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали в Полтавской области около 40 рейдеров.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шото не понятное неужели начали задерживать бандитов которых крышуют суды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да нет скорее всего просто поспешили отрапортовать, а не разобрались. Задержанные "рейдеры" скорее всего их же коллеги с другого подразделения, только в штатском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хорошо, если бы и пахана ихнего, Предателя - ю.березу!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
наверное это те мусора которые сегодня присягу принимали? И их сразу же и поймали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда в Киеве задержут рейдеров. все в курсе о ком я.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Пашинского, наверное, испугались арестовывать у него же пистолет имеется!
Нацполиция задержала на Полтавщине 40 рейдеров, - Князев - Цензор.НЕТ 668
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу выложить список.Гыг , Чинганчук виликий еврей , Привет , Сенатор дрышь . и ко. Этим сукам продажным пожизненно . .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня забыл, у меня тоже лапша на ушах не держится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бабы любят чубчик кучерявый,
Всюду бабы падки до кудрей,
Как увидят чубчик кучерявый,
Замурлычат ласковей, добрей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олигархи что-то не поделили между собой .. Лучше бы перебили друг друга!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно есть ли принципиальное отличие этих полтавских мудаков, отжимающих в непонятных арендаторов средства производства от лугандонских - уже отжавших часть территории Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
задержало чтоб перевербовать)))) Порохоботы, у вас пополнение, 40 добровольцев вливается в ваш коллектив...завтра увидим 40 новых ников на цензоре!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо, авакян из-за бугра уже прибыл? вроде как айзеровская харя еще месяц назад почуяла, шо азиатская срака под ней горит, и шустро свалила за пределы географической родины, думая шо из-за бугра легче будет своего выпердыша отмазывать за сраные рюкзаки.... Что-то есть хорошее в Авакове - он когда почуял, что говна стране нанес, так чтоб по месту не вонять, хоть съебался....Дерьмо барсеточное((( воровать научился, а управлять людьми в стране не научился
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вдруг это сторонники Саакашвили, тогда не зрадно получится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не пошел бы ты нахер со своим однотуровым пидаром и невнятным грузином вместе взятыми? И жулю забери тож... Бесите вы, тупорылые жополизы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можете перевести с кацапского на русский или украинский, а то у меня google переводчик не работает?
Спасибо, любезный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После задержания рейдеры превратились в грейдеры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
напомните мне, что стало с предыдущими "задержанными" титушками напавшими с оружием на какой то участок на выборах? Что стало с титушками напавшими в Одессе на аэродром? Никак не могут найти при том что видео их рыл есть?))) не надо делать шоу и видимость работы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Igor Kononenko...кстати, руцкие троли может и допойопы, но они в Украине не голосуют за долпойопов...вместо них голосуете вы, поэтому и мордой в дерьмо будут тыкать вас!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНацполиция задержала на Полтавщине 40 рейдеров, - Аваков. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gabriel Monte, marina marinina, Old Raver, Frank Piter, Ali Hasan, укропбандерівець, Afvad Afvad, maravillo, Харьков Сумской, shokolad, Форум123456789, Alex Best, Stephan Bil
 Всего на сайте: 52 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти