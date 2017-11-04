Нацполиция задержала на Полтавщине 40 рейдеров, - Аваков. ФОТО

4113 33Теги: Аваков (2709) Полтавщина (544) рейдерство (855) Тему создал: Цензор.НЕТ04.11.17 23:34 Нацполиция задержала на Полтавщине 40 рейдеров, - Аваков. ФОТОГлава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали в Полтавской области около 40 рейдеров. читать источник x Мне нравится 13
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Всюду бабы падки до кудрей,
Как увидят чубчик кучерявый,
Замурлычат ласковей, добрей.
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Спасибо, любезный.
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