В Африке разворовали 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой, - Красный Крест

1224 81Теги: Африка (122) Красный Крест (170) эбола (6) Тему создал: Цензор.НЕТ04.11.17 23:20 В Африке разворовали 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой, - Красный КрестБолее пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, пропали из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста. читать источник x Мне нравится
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или это скорее всего была на Эбола???)))))))
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Африка тоже может быть шокаладной напастью...
Блин... Надо же, шоколад ассоцирую не с сладостью, а с коррупцией!
И кто же в этом виноват
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На трупы детей пох, но шокозраду приплели исправно( коментаторы фуевы.
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Наша Барига меньше мільярда не краде. Одно слово - дикуни....
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гребет под себя все подряд, ничем не брезгует...
там делок еще том...
какашка из-под него уже небось доход где-нибудь в панаме ему дает...
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мелоччь по карманам тырят.
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готовтесь скоро закупать вакцины от рыбьего гриппа.
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"Налог" на котов и собак. Почему нардепы решили зарабатывать на Жучках
https://www.depo.ua/rus/life/platiti-za-kotiv-i-sobak-20171025663843
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Если ты научился жирным свои посты делать, то научись хотя бы нормально ссылки вставлять! Цензор предоставляет тебе все возможности, если не глуп.
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Вот так ты можешь? Или чего-то не хватает?
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к нас-то научим житию по-бесперделу!
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