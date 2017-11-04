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Теги: Африка (122) Красный Крест (170) эбола (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Африке разворовали 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой, - Красный Крест

Более пяти миллионов долларов гуманитарной помощи, собранных на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола в Западной Африке, пропали из-за мошенничества и коррупции, признали представители Красного Креста.

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Выпускники наших вузов, даже в Африке держат марку!
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Дальновидно. Еще и на фотках похоронов умерших от Эболы подкалымит...
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совок это такое дерьмо ,что загрязнил полмира
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Ни в какое сравнение не идет. Тогда страну построили, пусть и не лучшую в мире, а сейчас только разворовывают 26 лет то, что было создано раньше.
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Хорошо, хоть в коррупции мы Африку обогнали...
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пф копейки, подумали наши депутаты и снова плюнули на пенсионеров, детей и тд и тп
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шыкаладный цех уже и туда добрался. Если капнуть так там в деле точно были лица украинской реформаторской национальности.
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мы далеко ушли от Африки!там 5 миллионов еле -еле стырили из 100, в период 2014-2016 целых два года, а у нас бы сколько потребовалось времени чтобы из 100 млн осталось 5
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так мало?Сразу видно что мозги работают хуже чем у совдеповцев,те бы еще и кредиты взяли под гарантии организации ,а деньги в панаму вывели
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Так все бабло в слепом трасте в Панаме. Завтра выйдет пояснение, что это было не воровство и мошенничество, а все сделано для блага организации и всей Африки в целом！
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и они на эти дельги уже провели 144 реформы, и скоро негры заживут в африке как в европе?
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все деньги украл Саакашвили и спрятал в палатку под Радой
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а была ли Эбола????
или это скорее всего была на Эбола???)))))))
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Вот плиять
Африка тоже может быть шокаладной напастью...

Блин... Надо же, шоколад ассоцирую не с сладостью, а с коррупцией!
И кто же в этом виноват
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Петя, прочитав новость, снисходительно усмехнулся.
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Я от думаю , шо би сказала Раневская глядя на эту рожу.
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"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная жопа!".
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Так там з Ізраїлю рукою подати. Разів в 30-50 ближче, ніж до України.
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так и в Украине бы разворовали как разворовали все деньги на реформы которые дали американцы с европейцами
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для этого помощь африканцам и нужна, что бы ее пиздеть. Что есть схожее нас с ними
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Снова Петро виноват..
На трупы детей пох, но шокозраду приплели исправно( коментаторы фуевы.
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И не говори, негодяи. А тебе работать из-за таких всю ночь, на боевом посту
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Деньги кто-то накрыл своей панамой где они и исчезли, и осталась им только собачья будка... А ведь борьба с Эболой должна была длиться не месяцы, а дни...
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5 мільонів??? Це жарт?
Наша Барига меньше мільярда не краде. Одно слово - дикуни....
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та прям не краде....
гребет под себя все подряд, ничем не брезгует...
там делок еще том...
какашка из-под него уже небось доход где-нибудь в панаме ему дает...
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Порохоботы, вот куда вам нужно пистовать, в африку африканцев о еболы и прочих негараздов спасать...там тоже всё нахрен корумпировано, так что не пропадете, найдете себе дупу не из молочного шыкалада, а из черного...а мы через пару лет вам гуманитарку присылать начнем, чтоб вы в обезьян не превратились!!
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ха, всего 5% сперли, слабаки.
мелоччь по карманам тырят.
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Скорее всего, причина в другом. Те, кто постоянно бухает, переходят на самогон, тыренный спирт, брагу, контрафакт и прочие прелести. Народ стремительно нищает и не может себе позволить "казенку", которая уже стала роскошью.
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Горилка шла в основном в Россию. Теперь ее тракторами давят.
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Достойные коллеги украинских чиновников.
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доже бой, какая мелочевка, вот аферы со всякими животными гриппами, вот это высший пилотаж.
готовтесь скоро закупать вакцины от рыбьего гриппа.
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- А может вы спрятались где ни будь в Африке? (с)
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- А может вы спрятались где ни будь в Африке? Казнокрадики...
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Салаги. Не наш масштабчик. У нас каждый уважающий себя депутат или министр держит налом сумму в несколько раз большую.
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Салаги- початкiвцi, учитесь жизни у Педро Офшорного! Хуле мелочь па карманах тырить..
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Красный Крест, не раскачивай каноэ, а то хуту нападет... Ну, или тутси нападет...
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Негри! А отак вам слабо? :D
"Налог" на котов и собак. Почему нардепы решили зарабатывать на Жучках

https://www.depo.ua/rus/life/platiti-za-kotiv-i-sobak-20171025663843

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Олександр Багряний, не будь идиотом, не "жирни" ссылки!
Если ты научился жирным свои посты делать, то научись хотя бы нормально ссылки вставлять! Цензор предоставляет тебе все возможности, если не глуп.
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И без обид... просто надо уважать читателей.
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Какая мелочь... у наших *епутатов у каждого "под полушкой" вдвое больше
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Африка это клоака мира по населению.Это самая ленивая часть мира.Хотя одна из самых загадочных и ярка природой.С самых юных лет когда их рожают на землю они считают что им все должны и ждут подачки.На месте мира вообще прекратить помогать этому континенту.Там есть адекватные государства и население адекватное с кем можно иметь дело.Остальных пустить на самотёк.Им не помочь это бесполезно .Деньги на ветер.Люди как умывались мочёй так и умываються.Хрен чем поможешь и хрен что докажешь.
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Педро Офшоренко и Рюкзаков на мелочевки не размениваюися! Айда
к нас-то научим житию по-бесперделу!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Африке разворовали 5 млн долларов пожертвований на борьбу с Эболой, - Красный Крест
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