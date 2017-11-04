Каталония потеряла в октябре 15 тыс. рабочих мест из-за политического кризиса

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скорее шо б вазон не грыз))
а насрать он может и в хозяйские тапки))))
туда то же зубочисток натыкать????
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В тапки срут только конченые коты или в анекдотах. Сколько было котов и в тапки не один не гадил, зато в вазон - любимое место. Вазон потом начинает пропадать.
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так шо зубочистки скорее шо б корни не грыз....
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я смотрю по лайкам...ты Джамала...а он тебя))))
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Росия не такому научит.
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И самое интересное, что Покемона и его ближайших сообщников, никто в происшедшем не обвиняет (кроме Испании, ясное дело).
Считают его чуть ли не мучеником, а Бельгия, куда он смылся, вроде бы даже готова ему убежище предоставить...
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Круторогов (комментатор матча) сказал, со слов каталонца, что на матче так мало зрителей, потому что очень мало туристов сейчас (а они, оказывается, частые гости на матчах Барсы) в связи с этим рехверендумом...
И, да, непривычно видеть полупустым Камп Ноу...
Правда, там сейчас ливень идёт... Хотя, раньше это не было проблемой...
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- Гражданин, вы хотели пойти на митинг!
- Я не хотел!
- Все равно, пройдемте.
- На каком основании?
- Вот видите, вы уже недовольны властью!
ОВД-Инфо @OvdInfo
Превентивные меры: в Москве полиция задержала шесть человек и заявила, что это связано с завтрашней акцией https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/04/v-moskve-zaderzhali-shest-chelovek-policiya-svyazala-eto-s-zavtrashney?utm_source=tw&utm_medium=social …
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Шахтерня получала в баксах от 250 подсобники до 1200 на добычных участках.А сейчас 120 и 350 баксов.И харчи в 2 раза дороже.Но один хуй русских любят
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