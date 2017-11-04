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Теги: Испания (486) работа (420) Каталония (90)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Каталония потеряла в октябре 15 тыс. рабочих мест из-за политического кризиса

Каталония за октябрь потеряла наибольшее количество рабочих мест из всех 17 автономных регионов Испании на фоне напряженности ситуации вокруг референдума о независимости региона.

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Повезло тобі , а то хтів ремінця тобі дати по пятій точці
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???
скорее шо б вазон не грыз))
а насрать он может и в хозяйские тапки))))
туда то же зубочисток натыкать????
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Зачем коту грызть вазон? Зубочистки натыкали шоб не срал! Кстати хорошо придумано
В тапки срут только конченые коты или в анекдотах. Сколько было котов и в тапки не один не гадил, зато в вазон - любимое место. Вазон потом начинает пропадать.
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а у меня был котяра...шо сука даже кактусы грыз)))))
так шо зубочистки скорее шо б корни не грыз....
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Может ему текила нравилась, а ты не наливал!
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Картинка и для уголька, и для Каталонии покатит!
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та ты против???)
я смотрю по лайкам...ты Джамала...а он тебя))))
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С кем поведёшься -так тебе и надо..
Росия не такому научит.
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Пусть скажут "спасибо" сепарам-аферистам во главе с Покемоном.
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Дураки, которые бегали на референдум, уже считают его народным героем, т.е. в происшедшем не обвиняют.
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Дивлюсь зараз футбол барса- севілья, то на 75% стадіон пустий. Ось і вся дебільна совдепівська каталка
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В топе вопросов из Великобритании в Google ПОСЛЕ Брэксита - Что такое ЕС...
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И почему никто не освещает завтрашнюю запланированную "революцию" в раше. Посмотрим на боевой дух националистов мордора.
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И это только начало! Но похоже, поцдемону это всё похеру, главное быть президентом Каталонии и раздавать верительные грамоты иностранным послам!
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Зато развлеклись по полной программе.
И самое интересное, что Покемона и его ближайших сообщников, никто в происшедшем не обвиняет (кроме Испании, ясное дело).
Считают его чуть ли не мучеником, а Бельгия, куда он смылся, вроде бы даже готова ему убежище предоставить...
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почему еще путчиста димона не сожгла на костре святая инквизиция?
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А оно в Бельгии прячется, а там с инквизицией напряженка...
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Ничего, Испания отправит туда нового Торквемаду и сожгут поцдемона на костре, прямо в Брюсселе!
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там уже реформация? И власть захватили проклятые кальвинисты и лютеране?
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Европа , толерантность . Гитлер этим пользовался теперь Хуйло и рыгошоколадные уроды .
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Тоже за футбол скажу
Круторогов (комментатор матча) сказал, со слов каталонца, что на матче так мало зрителей, потому что очень мало туристов сейчас (а они, оказывается, частые гости на матчах Барсы) в связи с этим рехверендумом...
И, да, непривычно видеть полупустым Камп Ноу...
Правда, там сейчас ливень идёт... Хотя, раньше это не было проблемой...
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 3 ч.3 часа назад

- Гражданин, вы хотели пойти на митинг!
- Я не хотел!
- Все равно, пройдемте.
- На каком основании?
- Вот видите, вы уже недовольны властью!

ОВД-Инфо @OvdInfo

Превентивные меры: в Москве полиция задержала шесть человек и заявила, что это связано с завтрашней акцией https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/04/v-moskve-zaderzhali-shest-chelovek-policiya-svyazala-eto-s-zavtrashney?utm_source=tw&utm_medium=social …
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смешно это когда нищие украинцы обсуждают проблему богатой Испании,сами у себя порядок навести не в состоянии-зато все в курсе что нужно Каталонии,напоминает ,как тупые россияне обсуждают что нужно делать США с их госдолгом
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Каталония превращается в отстойное место.
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Вы хоть где нибудь кроме Крыма были ? Там люди уже сегодня забыли Покимона и живут нормально и счастливо .
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взятие метро уже было, или они икею штурмуют?
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Коли Україна вийшла з СРСР то її економіка теж впала і досі не відновилась, така плата за незалежність.
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Один хер они ничего не поймут.Как наши донбасяне.
Шахтерня получала в баксах от 250 подсобники до 1200 на добычных участках.А сейчас 120 и 350 баксов.И харчи в 2 раза дороже.Но один хуй русских любят
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Гдето мы уже слышали такое... каталунь кормит всю Испанию, и даже Португалию. Повсеместно угнетаются каталоноизичные челюсти, Макрон ввиди вайска.
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Вполне нормальное явление Каталония ж не желала кормить нахлебников из Евросоюза.
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мало того проклятые испанцы еще запрещали им говорить на каталунском изиге, правда никто на нем не умел разговаривать, и везде закрывались каталонские школы.
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у них не путен там Франция рядом и Португалия.
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"нет ума считай калека". якщо досвід Абхазії, Дамбасса, Крима, скаталонців не навчив, що де влазить путін там розруха і ніщєта, то можна сказати, Каталонії ще крупно повезло, що так легко обійшлось
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКаталония потеряла в октябре 15 тыс. рабочих мест из-за политического кризиса
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