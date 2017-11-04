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Теги: наука (554) почетное_звание (23) Табачник Дмитрий (1721) право (56)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Академия правовых наук приостановила членство всех российских академиков и экс-министра образования Табачника

Национальная академия правовых наук Украины (НАПрНУ) приостановила членство трех академиков - граждан России и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

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Да! Да! Территория Московии (Великой мордовии) только на 15-17% покрыта славянскими генами (и это с полукровками, 1/4, 1/8). И что самое главное они это знают, но "марку" держат.
Почти каждый может вспомнить свою удмуртскую или татарскую бабушку и чувашского или калмыкского дедушку.
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Вы так говорите, как будто чувашская бабушка хуже польской или хорватской
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А Вы считаете поляков и хорватов тоже "мордвой разной"?
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Да! Кстати. У Ульянова В.И., по маме - бабушка шведская немка, дедушка киевский еврей (выкрест), по папе - бабушка калмычка, дедушка чуваш, а В. И. - руssкий. (???)
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Уже в постсоветские времена всплыли архивные документы о том, что дед Ленина с материнской стороны был евреем, крещеным в православие. При рождении звали его Израилем Мойшевичем. Его сыновня Абель и Израиль в крещении получили имена Дмитрия и Александра. Последний и стал отцом Марии Бланк.
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У Табачника не было реальной докторской диссертации и академик он был липовый, поскольку на своём посту торговал налево и направо и диссертациями, и званием академика. До того заипал Патона в своё время, тот его видеть не мог!
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У меня вопрос!!!
Если это произошло в 2014 году, то почему эту информацию дали только сейчас?
С чего вдруг такой акцент на этом? Три года ведь прошло...
Или в статье что-то не хватает?
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Не так далеко до выборов, сладкой команде похвастаться нечем, косяков как у дурака фантиков, рейтинг, на бумаге зашкаливает, по факту, на уровне плинтуса. Остается только про табачника и каськива рассказывать, однотуровым.
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А че так мало??Где классические 86%?? Или это у шефа 86, а пэте и 75 достаточно нарисовать?))
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а с чего ты решил, что мне кто то мешал?)) Странные у тебя вопросы, никаким образом не связанные с темой. Может ты бот?))
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скорее ты...потому что читаешь только то,что хочешь видеть...
голосование проходило в фб.приходили и зрадоботы и порохоботы,и кацапляне.голосовали.это результаты.есть претензии?пиши в фейсбучек...
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В статье всего хватает, не хватает у того кто эту свежую новость печатает.
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В Украине неплохая офтальмология, зачем ребенку с западной Украины ехать в Питер вместо Одессы?
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Месяц назад был в одесской Филатова, отвозил знакомую,.. в приёмной сидела тетенька из Питера, мамочка с ребенком из Енакиево, бабуся с внуком из Нововолынска. Усё. Занавес
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Сколько же ненависти читалось в глазах этой мрази к украинцам! Рафинированый чистоплюй возомнивший себя просветителем. академиком, правоведом, гос-деятелем---а на деле банальная барыга, тварь, инородец по призванию, ненавидящий славянизм как пласт. Именно такие истинно враги! На палю тварюку!!! Белый----вставай хотя бы из-за одного этого!
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Tania Iaroshenko А ще він злодій, з музеїв крав картини та замінював їх на копії...
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Даже Колесников называл этого "профессора" не иначе, как клоун, тырящий картины из музеев!
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Назар Приходько
6 хв ·

Міністра-втікача Дмітрія Табачніка, русофіла, ватніка та відвертого інтервента - позбавили звання члена Національної академії правових наук України.
Та невже?! "Не пройшло і три роки". Певно він всі ці роки зарплатню там отримував і надбавки? Далі матюки.
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четыре года на "раздубление"...не много ли????
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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе академии на запрос Украинских новостей.
"В связи с агрессией Российской Федерации и оккупацией Крыма Национальная академия правовых наук Украины безотлагательно в 2014 году приостановила членство всех иностранных членов - граждан России", - сказано в нем.Источник: https://censor.net.ua/n461732
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так чего вспоминать через четыре года?????
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Еще раз!!!
Смотрите мой пост выше!!!
И перечитайте статью!!! Это произошло в 2014!!!
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Учёные из Мордовии создали Ковёр самолёт для полёта на Солнце - газета "Необыкновенная Боярка"
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Вообще-то приостановить-означает временность данной акции. Может упразднили? У кого-то с терминами непорядок? Или кто-то опять на@бывает?
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Ай нэнэ.
Какой громкий слог.
Но эти "правовые" делишки не мешают транзитировать газ агрессора.))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАкадемия правовых наук приостановила членство всех российских академиков и экс-министра образования Табачника
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