Академия правовых наук приостановила членство всех российских академиков и экс-министра образования Табачника

qwe1 qwe22
, громозека
, Bob2
, Віталій Василишин
, Juli Schubs
, Владимир Рябоконь 841d4226
, Алекс Фибер
, Ksenia Vitina
, Eugeniusz 1
, Oleg Youryevich
, Two Step From Hell
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Джамал
, Wevelsburg
, Александр Искандер
, Vovcheg Zak
, Андрій Жаровський
, Грышка Распутный 2
, Люцифер
, дядя Сэм f4c0ca00
, Борис Дородный af3710bc
, Serega 62
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Olga 0343b7a1
, Сергей Андрейчев
, Urs
, Frank Piter
, Андрей Жуков b738201d
, TarganRun
, Doctor Solt
, Роман Іванович
, Геракл Платонович
, Oleg Mamont
, Дед Зигирь.
, Чуб
, delo delo
, PutinKaput
, Сеня Горбунков 48200a35
, Сергей Канев ba5ea4a8
, Совестно за Брата
, Фрол Медвепут d1caba8f
, vad
, Gabriel Monte
, Гыг с Вами
, Александр Кулаков 06a0bbd5
, курвиметр
, Welle
, grec
, Николай Водяной
, финансист
, Miko R 798886a8
, Сергей 46a07dfb
, Валерий Проценко
, Понтий Пилат
, uporotiy
, industrylife
, Valerij Tkachenko
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Свободный Радикал Украинец
, Влад Синкевич
, Ali Hasan
, Днепропетровец
, Иван Афанасьев
, sergik
, abue dabie
, Александр Третьяков b707700d
, mrSmith
, Badahos Esp
, Олекс Кравчен
, magic SOM
, bbc 965160aa
, RR
, 133133
, V-roma
, Алексей Букин
, Алексей Носов d8330900
, CА
, Stuart Pearce
, Александр Македонский d12790e1
, Gunter Prin
, цукер берг
, Nickol Nickols
, Владимир Пидвирный
, ВКЛ_это_мы_01
Bob2, Віталій Василишин, Eugeniusz 1, Владимир Рябоконь 841d4226, Алекс Фибер, Андрій Жаровський, Wevelsburg, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Frank Piter, Сергей Андрейчев, Александр Искандер, Сеня Горбунков 48200a35, Сергей Канев ba5ea4a8, delo delo, Чуб, Джамал, PutinKaput, Виктор Кондратюк 1d81b508, Геракл Платонович, Doctor Solt, Андрей Жуков b738201d, Two Step From Hell, дядя Сэм f4c0ca00, Gabriel Monte, Гыг с Вами, громозека, Saw Ewas 1a26b1e6, Olga 0343b7a1, Днепропетровец, Serega 62, финансист, mrSmith, Люцифер, abue dabie, bbc 965160aa, Urs, Понтий Пилат, Miko R 798886a8, Валерий Проценко, vad, Александр Третьяков b707700d, Oleg Youryevich, Грышка Распутный 2
Всего на сайте: 127 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Почти каждый может вспомнить свою удмуртскую или татарскую бабушку и чувашского или калмыкского дедушку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если это произошло в 2014 году, то почему эту информацию дали только сейчас?
С чего вдруг такой акцент на этом? Три года ведь прошло...
Или в статье что-то не хватает?
Ответить
Ответить
Шкварки News @ShkvarkiUA 7 ч.7 часов назад
Як Баба і кіт всі йулькіни заказушні рейтинги спростували.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
голосование проходило в фб.приходили и зрадоботы и порохоботы,и кацапляне.голосовали.это результаты.есть претензии?пиши в фейсбучек...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
6 хв ·
Міністра-втікача Дмітрія Табачніка, русофіла, ватніка та відвертого інтервента - позбавили звання члена Національної академії правових наук України.
Та невже?! "Не пройшло і три роки". Певно він всі ці роки зарплатню там отримував і надбавки? Далі матюки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"В связи с агрессией Российской Федерации и оккупацией Крыма Национальная академия правовых наук Украины безотлагательно в 2014 году приостановила членство всех иностранных членов - граждан России", - сказано в нем.Источник: https://censor.net.ua/n461732
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смотрите мой пост выше!!!
И перечитайте статью!!! Это произошло в 2014!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какой громкий слог.
Но эти "правовые" делишки не мешают транзитировать газ агрессора.))))
Ответить