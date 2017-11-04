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Теги: порт (300) ЮАР (146) уголь (739)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Очередная партия угля из ЮАР прибыла в Украину. ФОТОрепортаж

3 ноября в 17:00 в порту "Черноморск" ошвартовано судно с углем из ЮАР. Балкер "Scythia Graeca" доставил в Украину 75 тыс. тонн антрацита.

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Они что 20 вагонов угля купили, такое маленькое судно.
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это судно в балласте,совсем не маленькое 224.9 метров в длину

Очередная партия угля из ЮАР прибыла в Украину - Цензор.НЕТ 5792
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Это балкер 100-тысячник. Приписка Лимассол. Порт большой на Кипре. Кипр один из лидеров много десятков лет уже как удобный для подфлажников. ЮАР уже лет сто торгует отличным углём, ещё со времён пароходов, паровозов. И сам город Кейптаун так расположен был что бы до открытия Суэцкого канала хватало угля от Европы. Самый лучший антрацит английский с г Кардифа. Это к слову. Просьба утыркам чайникам хрень не пороть. Про 20 тонн или по ценам. Африканский самый дешёвый. Труд там дешёвый. И зимы нет---а уголь есть. Это потом алмазы нарыли---повезло. А ещё африканцы делают то что им говорят. Правильно делают. Но есть ещё места где так не делают. Вот где!
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ЮАР создали белые буры-европейские переселенцы,страна была на уровне США до 1994 года при аппартеиде,при белых,теперь когда власть перешла к черным скатилась на уровень Восточной Европы,но законы,суды,полиция и сейчас работают хорошо в отличае от Украины,в любом случае покупать уголь в ЮАР лучше ,чем у врагов РФЛДНР.

Интересный факт-будучи президентом Грузии Саакашвили хотел внедрить программу по переселению белых фермеров -буров их ЮАР в Грузию,так-как они являются высококвалифицированными специалистами в области сельского хозяйства

и еще к слову коррупция в ЮАР даже сейчас меньше чем на постсоветсвом пространстве,а ВВП выше
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И ещё чуть не в тему. Лет с 14 назад что бы не тягать оливковое масло с Европы, австралийцы для греков создали на время удобное получение гражданства, в смысле быстро. Что бы наладили посадку олив и культуру производства. В Греции по этому делу опыта тысяч 3-4 лет есть. И теперь оливкового масла в Австралии как кенгуру валом. Таже история была после войны там по поводу сухих вин. К 1970 году преплюнули по мозельским и рейнским винам, та и францикам утёрли нос. А у нас в Одеск обл утопили одного француза что сам в пос Таирово полюбив местную девку принял гражданство и развёл виноградники на большой территории. Недолго музыка играла---не долго фраер танцевал! Съели, отняли, обанкротили. До сих пор судится дурачёк европейский. Отака уйня хлопци.
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Посчитайте- 1 тонна. 2 тонны, 3 тонны...и так до тысячи. Это будет только 1 тысяча тонн. А тут 75 тысяч тонн.
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52 тонны ПУЛЬМАН -- грузовой вагон -- так его называют на шахтах .
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нет, это уже будет как повторное перерезание ленточки каждый раз при входе,
банкет по случаю выгодной для наших правителей и американских бизнесменов сделке уже был,
гимн для народа тоже, всьо, хватить гулять
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ойсь, этот из ЮАР, исправьте там с американских партнёров на другую схему
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Вообще может кто то знающий обьяснить, почему все ТЭСы не переведут на газовый уголь?
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Для перевода нужны деньги и время (остановка ).. По -возможности эти работы выполняются.
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Недавно уже проскочило информация что и газового угля уже не хватает. но я не спешу верить нашим сверхчестным СМИ они ведь совсем не зависят от олигархов)))
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ахмєдка обіцяв наступного року збільшити видобуток вугілля газової групи
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Калорийность антрацита намного выше чем других углей -- это как дрова из дуба против дров из липы .
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Это я знаю, а еще я знаю что с Волынского Басейна сняли лишь малый слой угля. Вопрос был больше риторический. И именно Рыжый сейчас тормозит...выработка равна нулю.
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кажуть, що дороге обладнання....але поки лохи платять по цінах вроттерахметовудам, то ніхто і не спішить
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лохи потеряли свой зароботок...ну которые из дамбаца.благодаря радостной поддержке редутчиков фэмэна фэменченко.
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Данная партия африканского угля прибыла для энергетического холдинга ДТЭКИсточник: https://censor.net.ua/p461731

Порошенко и Ахметов прикупили уголька...Все за Украину думают, переживают сердешные..
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нормальные украинцы уже давно днепряне,а не днепропетровцы...
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)))это типа снова кормильцам шахтерам ПО ГУБАМ ПОВОДИЛИ?)))))))
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)))Бамбазяне!!!
Хотите з/п?
А вы погромче еще поорите "Путиннннн увяди нам па глубжееее!"!)))))))))
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Они сейчас за кусок хлеба готовы в шахты лазить, какая зарплата.
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Надеюсь, что в ценовой политике больше +++ не будет...
А то наши чиновники мастера на такие штучки
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Два питання:
- чому парахєд Кіпрський (може з офшору Пороха) (?);
- кули тепер американський вугіль діти?
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Порт приписки удобный.
Американский уголь тоже сгорит. Еще и мало будет.
У оккупантов уголь никто не купит, бояры нет, иди домой.
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75 тыс. тонн угля в масштабах страны - это на один день, и то без учёта металлургов.
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так зимы по календарю всего то 90 дней... еще кораблики будут,да и были уже.а еще запасы угля сьэкономленные имеются...
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Нам хотят сказать что цены на свет честные, ссылаясь на эту баржу? Ротердам + не развод? Сколько таких барж надо чтобы им поверили?
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Ты не веришь в шоколадное счастье?Огент кримля???
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речь идет о махинациях... когда покупали в луганде, а кричали Роттердам +.
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Игнатьев фон пидар, чмо которое не может определить водоизмещение
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Из Донецка? По Кальмиусу пришло судно?
Зрада сцуко))
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скажу москалям - вам тепло в Україні, чи вам погано. На,,й в росію. Там завжди приймуть в холодну хату.
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Хорошо, когда всё можно купить, только где на это деньги брать?
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Покупать в ЮАР по любому выгоднее чем вливать финансы в нерентабельные устаревшие шахты Бомбасса и плодить социальных паразитов с ватными мозгами!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОчередная партия угля из ЮАР прибыла в Украину. ФОТОрепортаж
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