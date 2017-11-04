Очередная партия угля из ЮАР прибыла в Украину. ФОТОрепортаж

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, дядя Сэм f4c0ca00
, Борис Дородный af3710bc
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, Андрей Жуков b738201d
, TarganRun
, Doctor Solt
, Роман Іванович
, Геракл Платонович
, Oleg Mamont
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, Иван Афанасьев
, sergik
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, Олекс Кравчен
, magic SOM
, bbc 965160aa
, RR
, 133133
, V-roma
, Алексей Букин
, Алексей Носов d8330900
, CА
, Stuart Pearce
, Александр Македонский d12790e1
, Gunter Prin
, цукер берг
, Nickol Nickols
, Владимир Пидвирный
, ВКЛ_это_мы_01
Bob2, Віталій Василишин, Eugeniusz 1, Владимир Рябоконь 841d4226, Алекс Фибер, Андрій Жаровський, Wevelsburg, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Frank Piter, Сергей Андрейчев, Александр Искандер, Сеня Горбунков 48200a35, Сергей Канев ba5ea4a8, delo delo, Чуб, Джамал, PutinKaput, Виктор Кондратюк 1d81b508, Геракл Платонович, Doctor Solt, Андрей Жуков b738201d, Two Step From Hell, дядя Сэм f4c0ca00, Gabriel Monte, Гыг с Вами, громозека, Saw Ewas 1a26b1e6, Olga 0343b7a1, Днепропетровец, Serega 62, финансист, mrSmith, Люцифер, abue dabie, bbc 965160aa, Urs, Понтий Пилат, Miko R 798886a8, Валерий Проценко, vad, Александр Третьяков b707700d, Oleg Youryevich, Грышка Распутный 2
Всего на сайте: 127 писателей
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Интересный факт-будучи президентом Грузии Саакашвили хотел внедрить программу по переселению белых фермеров -буров их ЮАР в Грузию,так-как они являются высококвалифицированными специалистами в области сельского хозяйства
и еще к слову коррупция в ЮАР даже сейчас меньше чем на постсоветсвом пространстве,а ВВП выше
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банкет по случаю выгодной для наших правителей и американских бизнесменов сделке уже был,
гимн для народа тоже, всьо, хватить гулять
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Порошенко и Ахметов прикупили уголька...Все за Украину думают, переживают сердешные..
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Хотите з/п?
А вы погромче еще поорите "Путиннннн увяди нам па глубжееее!"!)))))))))
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А то наши чиновники мастера на такие штучки
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- чому парахєд Кіпрський (може з офшору Пороха) (?);
- кули тепер американський вугіль діти?
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Американский уголь тоже сгорит. Еще и мало будет.
У оккупантов уголь никто не купит, бояры нет, иди домой.
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Зрада сцуко))
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