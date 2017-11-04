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Теги: переговоры (3511) Порошенко (14221) США (13686) Тиллерсон (176)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Собеседники скоординировали шаги по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко провел разговор с Тиллерсоном

Президент Украины провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

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Ну наконец то...........это второе по важности дело Порошенко, после договоренности упрощения визового режима с ОАЭ.
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мне кажется что в ОАЭ решались вопросы не только безвиза а кое что еще!!И передастом там был для хуйла лука.....
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Дочого це галас з Миротвоцями???
ЛЮДИ ВІ ДУРНІ ЧИ ЩО??? МИРОТВОРЦІ НЕПОВЕРНУЛИ !!!ЖОДНОЇ!!!! ОКУПАВАНОЇ ТЕРІТОРІЇ ЗА УВЕСЬ ЧАС!!! ЧИМ ДОПОМОЖУТЬ МИРОТВОРЦІ???
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Хорваты сами взяли, что им принадлежало - несмотря на визги оон.
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не нравятся эти миротворцы-сходи запишись на сайт миротворец :D .тебя запишут,я знаю...
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Наряду с поддержанием мира и безопасности на миротворцев все чаще возлагаются функции по оказанию содействия политическим процессам, проведению реформы судебной системы, организации профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и полиции, а также разоружению и реинтеграции бывших комбатантов и оказанию помощи в возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев.
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На каких оккупированных территориях находятся миротворцы?
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Це впихування лугандону з даунбасам на умовах путлера!!!
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Не доверяю я таким переговорам, где в кучу смешивают много Важных Тем!!!
Выглядит так, что, мол, провели переговоры, отстаньте от нас, не до€бывайтесь...
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так Порошенко с Тиллерсоном и не особо нужно твоё доверие
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"Миротворцы" под эгидой хуйла - это может только в страшном сне присниться. Похоже, все к этому и идет.
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а статью читало,кацапистое?

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Источник: https://censor.net.ua/n461730
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а шо делать,если все союзники насрали в штаны и помощи не будет...
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Сцыкуну барыжно - алкогольному не верю .
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Шо такое? Тиллерсон не оправдал ваших влажных мечтаний какая бяда, еще один нож в спину Расеюшки..
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О чем я писал ? О борыге ! Ты мне рыгошоколадный пес Тиллерсона приплел . Ляшко тебе в дом и барабан на шею .
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Бешенный пёс уже стал рыгошоколадным? Да, уж...
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ни о чём писал. А я по теме.
Ты мысль не в состоянии выразить -хромосома лишняя мешает.
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Когда-то оккупанты считали так - Геворг МИРЗАЯН: В Москве рассматривают Рекса Тиллерсона как чуть ли не идеальную для РФ кандидатуру госсекретаря. Да, на слушаниях в сенате он говорил неприятные для Кремля вещи, но все прекрасно понимают: там нужно провозглашать то, что хотят слышать сенаторы, иначе они просто не утвердили бы креатуру Трампа. Да, Тиллерсон не будет другом России, однако Москве это и не нужно. Вполне достаточно, что пост главы американской дипломатии занял лояльный Трампу (а значит, и его внешней политике) бизнесмен - прагматичный и достаточно сильный, чтобы отстоять свои взгляды перед другим центрами силы в администрации США. Такой человек будет договариваться не только с теми, с кем хочется, но и с теми, с кем надо.
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Ну как бы лояльным трпмп не предлагает измерить IQ
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значит теперь под Донецком ветер будет гонять голубые каски...
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А климкин с Трампом эту пустую тему не обсуждали?
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4 год войны и этого бла бла бла о миротворцах. Подозреваю все эти "важные разговоры с нулевой пользой" только для того, чтобы оправдать собственную бездарность и бездеятельность, провалы во внутренной и внешней политике и провалы в экономике.
Ах да извините не войны а АТО.
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Пыцюня, ты лучше координируй с першой ледей в какую дырку ты будешь загонять своего пицюна, а политика для тебя что высраться на Марсе!
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Нічого собі новини. Виходить що Волкер, то спецпредставник по Україні, а Вес Мітчелл по Європі і Євразії. Тобто для США вага України дорівнює вазі всієї Європи разом зі всією Євразією.
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Мало того, Мітчелл, щойно його призначили, аж бігом одразу летить в Україну. Це вже про щось говорить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСобеседники скоординировали шаги по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко провел разговор с Тиллерсоном
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