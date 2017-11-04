Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил, - Князев опроверг информацию об участии правоохранителей в "облаве" на призывников во Львове

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Bob2, Віталій Василишин, Eugeniusz 1, Владимир Рябоконь 841d4226, Алекс Фибер, Андрій Жаровський, Wevelsburg, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Frank Piter, Сергей Андрейчев, Александр Искандер, Сеня Горбунков 48200a35, Сергей Канев ba5ea4a8, delo delo, Чуб, Джамал, PutinKaput, Виктор Кондратюк 1d81b508, Геракл Платонович, Doctor Solt, Андрей Жуков b738201d, Two Step From Hell, дядя Сэм f4c0ca00, Gabriel Monte, Гыг с Вами, громозека, Saw Ewas 1a26b1e6, Olga 0343b7a1, Днепропетровец, Serega 62, финансист, mrSmith, Люцифер, abue dabie, bbc 965160aa, Urs, Понтий Пилат, Miko R 798886a8, Валерий Проценко, vad, Александр Третьяков b707700d, Oleg Youryevich, Грышка Распутный 2
Всего на сайте: 127 писателей
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После этого точно не будет желающих туда идти.. Кто потом пойдёт добровольно туда, куда других загоняют силой??
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А по сути, простые уклонисты уклоняются... -- мешают дядям в погонах звёзды с неба хватать...*)
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положите где лежал
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1 - бред
2- рейтинг +1.
3 - ну и номер на ноге .
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После этого точно не будет желающих туда идти.. Кто потом пойдёт добровольно туда, куда загоняют силой??
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Призывники-это гражданские))Бля,а мы думаем,почему так хуево в этой стране.
Потому что дебилы на госслужбе и воры.
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идиоты. у людей должна быть мотивация и желание, кнутом не заставиш любить Родину.
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