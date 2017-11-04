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Теги: Львов (3758) Нацполиция (9284) призыв (452) военкомат (174) Князев (178)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил, - Князев опроверг информацию об участии правоохранителей в "облаве" на призывников во Львове

Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыве в армию - это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы.

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Лучший способ дискредитировать службу в армии, отбить всякое желание у добровольцев идти служить - это устраивать облавы и силой загонять в армию людей
После этого точно не будет желающих туда идти.. Кто потом пойдёт добровольно туда, куда других загоняют силой??
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Князев, как обычно выдаёт дезу! Не токмо ментовские, а и прокурорские участвуют в призыве в армию, когда по повестке в прокуратуру приходит призывник, а там уже военкоматовские его принимают!
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Призывнику дают выбор - суд или служба...
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ВКЛ_это_мы_01, идиот! На трамвай и домой либо в покойное ВКЛ, либо в издыхающую, как держава, Беларусь!
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только в совковых странах... В нормальных странах уже давно контрактная армия... Но паталогический вор Порошенко не желает платить нормальные деньги военным, поэтому до сих пор существут пережиток совка - срочная служба. Плати нормальные деньги и не будет отбоя от желающих служить в армии.
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В Украине есть деньги, чтобы завтра перейти на контрактную армию? В случае нападения будут воевать только контрактники?
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Какой-то районный военкомат не сдал норму по призывникам -- менты не вмешиваются -- вот и имеем...
А по сути, простые уклонисты уклоняются... -- мешают дядям в погонах звёзды с неба хватать...*)
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А зря. Родину любить нужно учить с детсва, а защищать с юности. Идет война по названием АТО , каждый день гибнут наши пацаны. А эти сопляки шатаются по кабакам, косят от армии и шмалят дурь, типа их это не касается. Мое мнение-"косарей" отмандячить и в берцы. Жду "отметить как спам" от демократов.
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...эх... ...Родину любить за три года не нучишь. А власть применять можно только в рамках Закона!
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Идет война под названием ато? Да ладно. Назови мне основные признаки войны в стране. А потом мы сверим с действиями нашего правительства, нашего главнокомандующего, наших депутатов и в последнюю очередь нашего народа, что они сделали в етом случае.
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А чёй-то патрульные мусора не поинтересовались, шо то за перцы на улицах граждан тормозят и документы проверяют? Ганьба ментам!
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Доставить "уклониста от армии" в военкомат - ЕТО ЗАДАЧА ПОЛИЦИИ.....с которой ПОЛИЦИЯ не справляется - саботирует и не хочет исполнять свои обязанности......
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Організатори рейдів у публічних закладах з перевіркою документів та затриманням молодих людей маніпулюють обов'язками Збройних сил України і зокрема - військового комісаріату. Про це у коментарі УП повідомив прес-офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович. "Такими діями вони (організатори рейду) маніпулюють обов'язками Збройних сил України і зокрема - військового комісаріату, нібито це вони проводять якісь облави. Ні, військкомати жодних перевірок чи облав не проводять: вони не мають таких повноважень - перевіряти документи на вулиці. Це повноваження Нацполіції", - заявив Венскович.

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Совок рулить - мєнти і прокурорські кивають на вояк , а вояки - на ментів !
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Пане Князев, поліція повинна захищати громадян від протиправних посягань на їх громадянські права, а Ви... (сором!) ...не вмішувалися! Вже б мовчав, слуга "царю"!..
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А почему так долго отмазку (съезд с ответственности) придумывали???
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Пан Князев -- уклонение от воинской службы -- уголовное Преступление -- и ваши святая обязанность ловить Преступников -- а не Военных -- хоть и спасибо им за это .
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неужели молодежь стала преступниками? О как лихо, людей делаете уголовниками, не гоже делать облавы в мирное время по факту, не вижу и не слышу новостей об войне. Часом коль у нас АТО, почему ловят народ чесnной по улочкам, даже не ловят, а сильно шокируют ситуацией
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Дорогой -- по Конституции -- выполнение воинских обязанностей священное дело каждого гражданина призывного возраста и война здесь не причем .!!!! Уклонение от Воинской службы -- есть Уголовное преступление по Закону в любой стране мира --не только в Украине .
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только в у нас, пардон, дают оккупировать территорию бес единого выстрела, та в чем священное дело заключается? В торговле?
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А вы предлагаете лезть на Россию с извините палками у майдановских поцанов в 2014 году -- армии не было и СБУ с милицией -- вся дебилом и Предателем Януковичем было продано Путину . Кутузов герой России -- и даже он когда то отдал французам Москву . Путин мечтал в 2014 году -- чтобы Турчинов выстрелил по России хотя бы пару снарядов или ее солдатам в Крыму или Донбассе .-- Чтобы через два дня ездить на российских танках по Львову или Хрещатику -- и это не понимают либо враги Украины -- либо недалекие люди !
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да мы слабы и жуем свои сопли. Вас выебали а вы этого не поняли?
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Вымахали как говорите пока ВСУ в Донбассе ватную шоблу и расейскую тоже -- в Моспино на кладбище неизвестных воинов в Донецке -- таблички на могилках доходят уже до 7 й тысячи --ватных -- а таких кладбищ по Донбассу оккупированному сотни --в каждом поселке -- не считая --того что ОФИЦЕРОВ России везут на морг военный в Ростов . Чего не знали что ли ?
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ага, есть русТВ и такое же укрТВ. Есть могилы но не такие большие захоронения, зато у нас в Запорожье и в Днепре после Иловайска не известных и известных захоронено столько, что ноги подкашиваются и наколенных просто рыдаешь, этот вид не передашь
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Первый раз слышу что уклонист ето преступник. В каком уголовном кодексе ето написано? Пока призывник не получил в руки повестку и тем более пока не дал присягу он никак не относится вообще к армии и тем более уголовному кодексу. А вот уголовный кодекс должен действительно заняться теми кто дал присягу, а потом перешел на сторону врага, и теми кто вообще работая в армии продавал информацию и оружие врагу. Кстати в первую очередь нужно заняться Голубаном и Аброськиным и спросить что они делали на вражеской территории в 2014 году. А так же сотен депутатов и чиновников которые регулярно ездят к окупантам в кремль на доклады и совещания и выступления в токшоу поливая Украину грязью.
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Когда в стране нет порядка, а быкующие отморзки и убийцы их параши правят ночной бал, позиция этого мудака мне не понятна. Тем более, что всегда дезертиров, уклонистов и самоходов принимала именно милиция. Не вояк это дело
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интересно с чего народ честной прохожий по улочкам Львова стали дезертирами? Гоните Вы уважаемый не по час и не по краю
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Вердикт - ты дурак! Эпикриз:
1 - бред
2- рейтинг +1.
3 - ну и номер на ноге .
Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил, - Князев опроверг информацию об участии правоохранителей в "облаве" на призывников во Львове - Цензор.НЕТ 4633
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эпичное продолжение цирка, вот и клоуны в интернете появились с черным юмором, только не смешат а картинки с морга показывают. Что цирк на улицах то и в интернете находит продолжение
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интересный цирк устроили, а когда стали выяснять, ни кто не причем.
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В Украине полиции нет. Это что-то типо царской жандармерии. Или быков по криминальной терминологии. Или персональной охраны феодальных криминалитетов. По крайней мере в её функции не входит охранять закон, а охранять противозаконие. Это прикормленная структура, где полицейские (в смысле настоящие) не выживают.
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Тупой Собаковский Щенок! Достаточно глянуть на его рожу!
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у козломордых опять пэрдаки рвутся-"сняли с поезда отправили на фронт"
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чего там рвать им пердаки, тут постарались им дать тему
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Лучший способ дискредитировать службу в армии, отбить желание у добровольцев идти служить - это устраивать облавы и силой загонять в армию людей.
После этого точно не будет желающих туда идти.. Кто потом пойдёт добровольно туда, куда загоняют силой??
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Какие менты тупые))
Призывники-это гражданские))Бля,а мы думаем,почему так хуево в этой стране.
Потому что дебилы на госслужбе и воры.
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Лучший способ в данное время отменить януковощиные отмены призыва на срочную военную службу во все рода войск.
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какой смысл давать оружие тому, кого силой загнали служить ? это же неблагонадежный солдат, который предаст своих и повернет оружие в сторону тех кто его заставил служить, и при первой же возможности бросит автомат и сдастся в плен.

идиоты. у людей должна быть мотивация и желание, кнутом не заставиш любить Родину.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил, - Князев опроверг информацию об участии правоохранителей в "облаве" на призывников во Львове
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