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Материалы по теме:  ДТП
Теги: ДТП (6290) Киев (18596) маршрутки (412)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Водитель маршрутки, сбивший насмерть двух человек в Киеве, задержан, - Нацполиция

Столичная полиция задержала водителя маршрутки, который смертельно травмировал двух людей в Киеве, ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Как заипали эти рогули на маршрутках, где лысая резина, а водила жрёт и срёт прямо в маршрутке и подрезает всех с крайне левого ряда, чтобы забрать пассажира справа!
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в не меньшей степени и те, кто выпускает их на маршрут.... А вообще, это больная тема. Сколько было стонов по поводу "рентабельности" перевозок и "актуализации" цен. Довольно просто сделать арифметику по любому маршруту. Литро-километры, трудо-часы, средне-пасажиро, аммортизация... И? Да там уже трамвайное депо построить можно....
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В легкую. Особенно амортизацию на 5-6 лет этих таратаек разбить, они гниют почти сразу. Там запчасти - прорва. Все налоги уплатить. Будет, будет 12.
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Межгород, тариф уже почти гривна на км. Средний маршрут в Киеве - 15-20 км. Перемножишь? Они обосновали
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В легкую - один маршрут в оба конца просчитал за минусом в 10 процентов (это тебе и льготники и амортизация). Скажем, по Одессе, от Архитекторской до Греческой. И ? Да там с таким плюсом, шо мама не горюй
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Еще раз, для тугих. Межгород тоже обосновывают. Там цены от 0,7 до 1 грн за км. В Киеве, при таких расчетах, обычная маршрутка на 15 км будет стоить вместо 6 грн, как минимум 10,5 грн. Опровергай.
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Еще раз для упоротых владельцев АТП - маршрутки следует ликвидировать, а общественный транспорт в виде автобусов возобновить
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Да ликвидируйте, у меня Крузак.
Могу полный расчет дать. Или я неправ и межгород кто-то возит дешевле 0,7 грн/км? :D
Реально были расчеты 2014 года, там цифры выходили в районе 4,5-5 грн. Сейчас чирик уж бегом.
А давай. Возьму за основу те расчеты.
Амортизация. Богдан А 092, цена сейчас 680 штук за 2013 года. Спорить будем? Думаю нет. 7 лет максимум. До убоя. 97000 в год. 320 рабочих дней. Итого 303 грн. день.
Идем дальше. В день по пробкам час туда, час назад, с 8 до 22 пусть будет. 14 рейсов. Это предел.
Расход топлива. По городу 30 будет точно. Плюс остановки, это почему-то не любят считать авторы метод, разгон. 32-33 литра выйдет стопудово. Маршрут, пусть 18 км. 18*14*33/100=83 литра день. 83*28=2324 грн.
Сервис примерно 50-70 гривен в день.
Ремонт те же 50-70 грн/день.
Зарплата 8000 грн. 270 грн/день.
Считаем. 3000 грн/день. Себестоимость 1 дня.
Плюс расходы на зарплатку офиса, не забудем. Кондуктора. Ибо положено. Ну хорошо, я добрый, пусть будет еще 150 грн/день. 3150 грн/день.
Перевезем мы за день, ну примерно 30 пассажиров за рейс. Да, да, так и будет. 60 утром и вечером и 12-15 днем. 30*14=420 человек.
3150/420=7,5 грн. Плюс прибыль, 20%. Итого 9 грн. И это я еще очень добрый был.
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И это я большой ремонт не включил. Это раз. 7 лет ни один Богдан в таком режиме без капухи по Киеву не прошел. И с половиной кондуктора Если все это плюсануть, думаю на 12 выйду.
Бизнес не мой, просто вы своей наивностью умиляете.
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Ты не ремонт, а мозг не включил! Речь о городском транспорте. Нахрена мине твои катафалки вместо тех же "двушек" Икарусов? Сцука, за шесть гривен удавятся, остановятся за пассажиром, где хотят - на переходе, на повороте, колом станет на светофоре, подрежет с одной полосы на другую, будет тащиться черепахой не в правом, а обязательно во втором ряду...!!! Он мне здесь будет песни петь про "ренто-неренто" рентабельность...
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Что ты несешь, дурачек? А тебя оскорблял? Какие Икарусы. А-092. Погугли что это, сын Икраруса Слушай, ты во всем прав. Но где я неправ? У меня вроде вышло 9 грн без капремонта. Сейчас возвращался от родаков марштруткой со спального района через 4 станции метро в 21-00. Ехал почти с конца в конец. Знаешь сколько людей проезд оплатило? 12 человек. И это еще компашка из 6 пассажиров завалила.
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Крузак украли? Ты ж токо шо писал что на маршрутках не ездишь у тебя крузак. Шота ты балаболишь...
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Я не писал, что я на маршрутках не езжу.
1) Я в отличии от тебя, петуха, никогда не балаболю.
2) 60 км по пробкам я как-то уставший не особо готов ехать, если уже пустые маршрутки.
3) Я даже чуть выпивший (если предполагается выпивка) за руль не сажусь.
Конец связи, с тобой, утырком все ясно.
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Не ну то что ты гандон пиздливый я сразу понял.
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Икарусы - то образно, по старой памяти. По свежей памяти на "дурачек" отвечу - поц, шо ты здесь несешь?! Мине ваш трудовой класс, как таковой, в горле комом стоит!
Правила дорожного движения и маневры маршруток - противоположные понятия!..
Хамство по отношению к пассажирам-льготникам...
Засранные салоны...
Привык уважать чужой труд, но здесь - увольте....
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Та это припиздок тугорылый. Ты ему ничего не докажешь. Его "потолок" это "обрыганый" богдан в котором он проводит свою никчемную жизнь мечтая как и любое быдло о крузаке, потому что на крузаках только быки и ездят! И у всех быков предел их мечтаний это крузак других авто для них нет!
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Если тролейбус стал на посадку во втором ряду то походу он удавился за 4грн. Тут штрафы надо подымать и дрючить всех подряд.
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Амортизация и льготники 10%? Ну ты смешной. Официально, 2 льготника на 24 места уже почти 10%. Плюс амортизация. Амортизация Богдана будет плюс минус 10 грн/км. 10*15 км =150 грн-км за рейс. Даже если проехало 50 человек, что огого, то будет ровно половина на амортизацию, при тарифе в 6 грн. Математика.
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Кто гниет? "Богдан" пластмассовый или рамный кузов? Там прибыль по 1000-2000грн в сутки ЧИСТАЯ!
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Богданы все гнилые от основания до руля Подножки гниют, люки, крыша, двери. Да поездите на них. Какой пластмасовый
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Вся обшивка у богданов - пластик! Не знаю на счет крыши и подножек.
До того как это все, перечисленное вами начинает гнить богдан своему владельце приносит на 3-4 богдана!
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Сынок, где там пластик? Ступеньки, люк, двери?
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Не староват я тебе в сынки? Может имущество отпишешь как родственнику?
Постучи по наружной обшивке и узнаешь где там пластик.
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Фото привел. Пластик там около фар и бампер. Ни на подножках, ни на дверях, ни на люках, ни на крыше, никакого пластика нет. Они и гниют.
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Вся обшивка по наруже богдана она пластиковая. Можешь хоть на остановке постоять, хоть на мосту... дело твое.
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Не ты что-то плохо соображаешь. Еще раз. ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПОДНОЖКИ, КРЫША. Все без пластика. Только ехал 2 часа назад. А - 092. Все ржавое. Если тебе нравится сказки сочинять и кому-то их рассказывать, дело твое
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Не ну выше чел в натуре правду написал что ты тугой. Я тебе еще 10 сообщений выше написал что ПРО ЛЮК, ДВЕРИ И ПОДНОЖКУ - НЕ ВКУРСЕ!
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Ну и так не не писти, коль не в курсе. Оно и гниет. А что гниет? Там где вода и снег зимой. А не там где твой пластик около фар.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%90092#/media/File:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%90092_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.jpg

Глядим. Подножки гниют. Двери у подножки. Двери вверху. Крыша, люки.
Постой на мосту и погляди на крыши маршруток. Не поленись. Потом постой минут 30 на остановке и посчитай у скольких Богданов гнилые подножки и двери. У половины и все они будут младше 7 лет.
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Вот тут больше пластика. Но это не маршрутка типичная. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%B0+092+%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=q7mPPuvIRCyKYM%253A%252CZZjm0I4-B3QLAM%252C_&usg=__atQEK2OO5GnX9TqzBfBVWXupeNE%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj_6K3n56XXAhXCF5oKHUA8AmMQ9QEIKjAB#imgdii=PRmPQLRCz5HIiM:&imgrc=q7mPPuvIRCyKYM:
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переслухав бутирку =владимирський централ повезли в лук'янівку до діда лук'яна
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А еще набивают эти маршрутки по самое нехочу. Вот помню, что еду в маршрутке и девушка стоит держась за стойку возле выхода ближе к водителю. Входит полная дама и говорит: девушка! Отойдите от шеста...😁
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а девушка отвечает: "Мадам, не могу, я - на шесте"...
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Скорее так: "Мадам, мне заплатил за приватный танец, вон тот мужчина"!
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- Уберите ногу с компостера.
- Я уберу, а вы поставите
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Как безобидно...."смертельно травмировал "!?? А может -убил! Пора возвращаться к закону "Око за око!" Убийцам дают максимум десятку и выпускают за "хорошее поведение"..а людей,кормильцев,надежд и тд НЕТ!
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Зря так резко накинулись на водителя. Он ведь не на пешеходном переходе совершил наезд, а на полосе для движения любого транспорта. А вот почему там оказались внезапно люди - надо задать вопрос водителю тролейбуса. И не было там на остановке припоаркованых авто, стояла маршрутка, так подожди, пока отъедет, у тебя ж в инструкциях четко это написно. Так что не все там так однозначно.
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а причина банальна тролллейбус это собственность КГА.. Кличко и ответственность города за все случившиеся... а маршрутка это ЧАСТНОЕ ЛИЦО- ФОП вот почему водитель троллейбусса остановившийся во второй полосе в нарушение ПДД как бы не при делах, а водителя маршрутки перед которым в 2 метрах выросли из под иной маршрутки внезапно супруги погибшие и для водителя маршрутки и для погибших встреча оказалась внезапно роковой...
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Дайте сначала информацию, что там на самом деле произошло и как именно???
Пока что, я вижу только (в первую очередь) виноватых в этом деле чиновников, которые допустили такую развязку Остановки!!!
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Этого накажут по всей строгости, не то что детишек чинуш которые сбивают каждый год и продолжают кататься дальше.
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А шо, уже есть информация что водитель маршрутки не мажор обкуренный?
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Возомнили себя с-ки наместниками Бога на земле...
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Водителю маршрутки пожизненный расстрел через повешение с конфискацией что бы ответил за всех мажоровВодитель маршрутки, сбивший насмерть двух человек в Киеве, задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9557.
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это дерьмо с дорог пора убрать и закупить автобусы,как в польше


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Этой стране даже вассалом Польши стать не светит! Тут столетия говнояма! Потому что местные князьки никак не могут определиться с кем им дружить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВодитель маршрутки, сбивший насмерть двух человек в Киеве, задержан, - Нацполиция
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