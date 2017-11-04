Водитель маршрутки, сбивший насмерть двух человек в Киеве, задержан, - Нацполиция

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Могу полный расчет дать. Или я неправ и межгород кто-то возит дешевле 0,7 грн/км? :D
Реально были расчеты 2014 года, там цифры выходили в районе 4,5-5 грн. Сейчас чирик уж бегом.
А давай. Возьму за основу те расчеты.
Амортизация. Богдан А 092, цена сейчас 680 штук за 2013 года. Спорить будем? Думаю нет. 7 лет максимум. До убоя. 97000 в год. 320 рабочих дней. Итого 303 грн. день.
Идем дальше. В день по пробкам час туда, час назад, с 8 до 22 пусть будет. 14 рейсов. Это предел.
Расход топлива. По городу 30 будет точно. Плюс остановки, это почему-то не любят считать авторы метод, разгон. 32-33 литра выйдет стопудово. Маршрут, пусть 18 км. 18*14*33/100=83 литра день. 83*28=2324 грн.
Сервис примерно 50-70 гривен в день.
Ремонт те же 50-70 грн/день.
Зарплата 8000 грн. 270 грн/день.
Считаем. 3000 грн/день. Себестоимость 1 дня.
Плюс расходы на зарплатку офиса, не забудем. Кондуктора. Ибо положено. Ну хорошо, я добрый, пусть будет еще 150 грн/день. 3150 грн/день.
Перевезем мы за день, ну примерно 30 пассажиров за рейс. Да, да, так и будет. 60 утром и вечером и 12-15 днем. 30*14=420 человек.
3150/420=7,5 грн. Плюс прибыль, 20%. Итого 9 грн. И это я еще очень добрый был.
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Бизнес не мой, просто вы своей наивностью умиляете.
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1) Я в отличии от тебя, петуха, никогда не балаболю.
2) 60 км по пробкам я как-то уставший не особо готов ехать, если уже пустые маршрутки.
3) Я даже чуть выпивший (если предполагается выпивка) за руль не сажусь.
Конец связи, с тобой, утырком все ясно.
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Правила дорожного движения и маневры маршруток - противоположные понятия!..
Хамство по отношению к пассажирам-льготникам...
Засранные салоны...
Привык уважать чужой труд, но здесь - увольте....
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До того как это все, перечисленное вами начинает гнить богдан своему владельце приносит на 3-4 богдана!
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Постучи по наружной обшивке и узнаешь где там пластик.
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Глядим. Подножки гниют. Двери у подножки. Двери вверху. Крыша, люки.
Постой на мосту и погляди на крыши маршруток. Не поленись. Потом постой минут 30 на остановке и посчитай у скольких Богданов гнилые подножки и двери. У половины и все они будут младше 7 лет.
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- Я уберу, а вы поставите
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Пока что, я вижу только (в первую очередь) виноватых в этом деле чиновников, которые допустили такую развязку Остановки!!!
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