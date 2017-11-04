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Теги: Кличко (2749) видеонаблюдение (141)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кличко: "В следующем году в Киеве количество камер видеонаблюдения вырастет до 10 тысяч"

Количество установленных камер видеонаблюдения в Киеве в следующем году должна вырасти до 10 тысяч.

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Камери самі по собі не мають цінності, вбивство Шеремета це довело! Так, камери зафільмували маршрут вбивць туди і звідти, але це жодним чином не допомогло знайти винних! Крім камер спостереження потрібні ще люди які будуть дивитись в монітори та реагувати на злочини, шукати вбивць, проводити чесні незамовні експертизи! Збільшення кількості камер спостереження вже не дасть ефекту - прості ідіотські рішення вже не спрацьовують, потрібні системні реформи!!!!
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видно виталя тупик и барыга панамский получили добро от фирташа на распил бабла с этой темы
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Для кого как, я думаю тот кто их покупает, они ой какую ценность имеют, ну не менее 70% наликом от реальной стоимости.
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Ех - заживуть тепер кияни.. По-новому заживуть!
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Этот "дурак" - мультимиллионер, заработавший деньги честно и на виду у миллиарда телезрителей. А умники и умницы типа вас - тявкающие нищеброды. Так кто дурак, собственно?
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после "походу" следует знак препинания. Так, в тему спора про дураков...
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Набрыдло это выборочное шоколадное модерирование. Гуд бай, козломовознавэць. П. С. Пышы з большой букффы предложения. Трудовик не вчыв этому правилу?
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вот и вся вЯликоруская культура....А жаль, надеялся на диалог...
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Да, честно заработал на ринге, и вложив в дело. Но, признаемся, не его это удел - политика и госуправление. Справедливости ради...
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Чей к чему удел - решать людям. Я голосовал за Кличко, считая, что он, зарабатывая деньги и репутацию потом и кровью, а не грабежом людей и с помощью продажных СМИ, особо пачкаться не станет.
Время подтвердило мои ожидания. Как мэр воюющей страны, Кличко не хватает звезд с неба. Увы - нет его и в оппозиции к карамельным барыгам... Но и катастрофы - тоже нет. Кое-что, самое необходимое, делается, а в политике он не светится. И правильно делает.
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Лейпциг! Как много в этом слове для сердца знающего слилось. Как много в нем отозвалось. . .
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Лейпциг, Лейкоцит, Лейкосапфир. Я совершено не склонен сегодня решать ребусы.
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Понятно. Любой киянин сразу бы понял о чем речь. Пейте ваше угорское токайское, "выборець" Кличка
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Да, собственно, уже поужинал, допил свой бокал. Вспомнил добрым словом трудолюбивых венгров, которые сотни лет держат марку, и, конечно, вспомнил Киев, где такие как ты - в меньшинстве.
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Во как!!! И шо, виталя, нам сразу полегчает и мы будем как у Европе? Ну уж твое епло даже ночью во мраке ни с одним другим еплом не перепутаешь.
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Ну, тут такое дело. Кто хочет в Европу - тот в том направлении идет.... Даже обходя чье-то епло...
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Давно пора. В нынешней ситуации самое оно. Поспокойнее должно стать.
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Если не считать кто и сколько на этом нагреет руки, то дело это - хорошее.
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Это - дешевле и на за всех, просто часть работы упроститься.
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Вместо того, чтобы заасфальтировать дороги и аллеи между домами, которые сейчас похожи на лунный пейзаж, чинить лифты, ремонтировать дома, поставить везде освещение, чтоб не спотыкаться, утеплять чтоб экономить энергию - самое неотложное сейчас натыкать видеокамер!! Без камер Киев не проживет!
А зачем что-то ремонтировать, если можно подписать бумажку - и пол бюджета уже потрачено на кино!

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если помните,на выборы регионал-лингвист-премьер-министр азирив микила закупил 1 млн.видеокамер и после выборов обещал их установить в городах Украины...и где они???так что НЕ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ кличко,этим способом уже крали деньги из бюджета...
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Да да. И без министра экономики злочынного уряду Кили Бимбы провести эту инициативу было невозможно
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Маю право. Працював сьогодні, стомився за цілий тиждень. Отримав неочікуване підвищення в посаді, суттєво вищу зарплатню. Купив токайського угорського вина. Ну і співаємо собі з дружиною. Пуркуа би і нє па?
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Вее йде до тотального контролю за киянами та впровадженням поліцейської держави.
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Столица всегда привлекала мелкое жульё. И если с крупным жульём может справиться гражданское общество, то с мелкими бандитами, грабителями, карманниками, а также с сепарами-вредителями и террористами - справится техника. Любой уличный грабитель, насильник, вандал, хулиган, бандит, карманник будут под прицелом. Именно от них больше всего страдают не те, кто живёт за высоченными заборами, а простые киевляне. Камеры - очень нужная вещь.
Кто этого не понимает - тот просто идиот.
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Дайош камеру у каждую спальню! Их серийное производство уже налаживается на Ленинской кузне, а соевое министерство ЖКХ уже заложило соответствующую циферь в платежки киян. Есть 145-я реформа!
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И накрутит Хряк на каждой скромной камере те же 300%, как и на военной технике. Джаст бизнес.
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Плюс ежемесячная абонплата на видеокамеры от рошеновского Вовка. .. Ой, навигадуємо. Ой, наврочимо
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Блаблабла.
З відкритих джерел відомо, що з 2016 рік в Києві здійснено 75 тисяч (СІМДЕСЯТ П'ЯТЬ ТИСЯЧ!) кримінальних злочинів. Це тільки зареєстрованих! А скільки постраждалих людей не зверталися!? Це сотні мільйонів, можливо - мільярди гривень збитків. Якщо камери допоможуть скоротять злочини і збитки хоча б на третину - це величезний плюс.
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Влада ставить камери? Нехай ставить. І нехай потім спробує не розкривати злочини.
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". .
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Сегодня Игорю Талькову могло бы быть 60 лет...
Я знаю точно,не вернусь..
С страну Болванов и РАБов...
Помянем...
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Скоро за Кличком в Киеве будут наблюдать 10 000 камер.

Теперь Кличко в Киеве будет себя чувствовать привычно, как на известной спортивной арене Нью-Йорка Мэдисон Сквер Гарден, где количество зрителей сопоставимо с количеством видеокамер в Киеве.
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Британские Бобби сказали - камеры это хорошо, но присутствие живого полицейского на улице не заменит ни одна камера. И сколько надо операторов надо чтобы обработать данные с 10 тыс камер?
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Видеокамеры на Бостонском Марафоне позволили вычислить РАБссиянских террроррристов,братьев Царнаевых.вы разве против этого,? тогда вам к плешивому Педофилу в Норд Ост и Беслан
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Так то ж патрійопт. Нацюк. Їм теж можна. Махніцькішвайкимосійчуки...
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А когда количество камер видимонаблюления дойдет до сотни тысяч, их к чему-нибудь подключат.
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Хорошая идея. Но это ещё очень далеко от того что должно быть. В Лондоне система видеонаблюдения даёт хорошо оплачиваемую работу тысячам охранникам, техникам, инжинерам, преподавателям. Сотни охранных частных фирм, учебных центров, компаний по техобслуживанию, аналитических центров. Под этот проект нужно не просто камеры на столбы прикручивать, а изучить опыт, создать законы об охране частной жизни и экономических правил. Так что шишки гарантироваы.
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Ну, читать нужно повнимательнее. Если уж есть софт, который лица распознаёт, то это означает, что устанавливаются не просто камеры, а устанавливается Система. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Меня лично интересуют только следующие вещи:
-кто и у кого закупал (закупит) оборудование и на каких основаниях;
- кто осуществляет проектирование, монтаж, наладку, обучение, обслуживание;
- стоимость всего этого, и как она соотносится с лондонской;
- если цена равна лондонской, то получает ли обслуживающий персонал лондонские зарплаты.
И обо всём этом киевляне строго спросят Виталия Владимировича. Очень строго. Особенно о результатах внедрения.
Да, а как вы думали? Зачем сразу же визжать, что это плохо? Нет, потенциально это хорошо. Потенциально. А факты - их надо исследовать по факту. Вот как с рюкзаками Авакова. Что, рюкзаки не нужны? Нужны. Но по факту - дерьмо впарили за сумасшедшие деньги. Что дальше? Дальше надо ответить по закону. Причём так, чтобы другим неповадно было.
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Наличие видеокамер поможет в раскрытии спонтанных преступлений, совершенных "пересичными"... Во всех других случаях ценность для получения доказательств невелика...
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Спектр использования видео и звуко наблюдения далеко не исчерпывается криминальным аспектом. Вернее это только какая то его доля.
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Честным людям скрывать нечего. Ты один из лидеров оппозиции? Будь честным везде и во всём. И тогда тебе пофиг, где и что снимут камеры.
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Это скорее личное отношение к видеонаблюдению. Вопрос в том кто, как и зачем будет использовать метаданные. Тут нужен постоянный независимый контроль и законы, чтобы не получилось обратного результата. Поясню: если бы такой ресурс имел Янукович и умея им пользоваться то Майдан мог бы пойти по другому «сценарию» как минимум. Так что воровство ещё не самое худшее событие.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКличко: "В следующем году в Киеве количество камер видеонаблюдения вырастет до 10 тысяч"
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