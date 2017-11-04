Кличко: "В следующем году в Киеве количество камер видеонаблюдения вырастет до 10 тысяч"

qwe1 qwe22
, громозека
, Bob2
, Віталій Василишин
, Juli Schubs
, Владимир Рябоконь 841d4226
, Алекс Фибер
, Ksenia Vitina
, Eugeniusz 1
, Oleg Youryevich
, Two Step From Hell
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Джамал
, Wevelsburg
, Александр Искандер
, Vovcheg Zak
, Андрій Жаровський
, Грышка Распутный 2
, Люцифер
, дядя Сэм f4c0ca00
, Борис Дородный af3710bc
, Serega 62
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Olga 0343b7a1
, Сергей Андрейчев
, Urs
, Frank Piter
, Андрей Жуков b738201d
, TarganRun
, Doctor Solt
, Роман Іванович
, Геракл Платонович
, Oleg Mamont
, Дед Зигирь.
, Чуб
, delo delo
, PutinKaput
, Сеня Горбунков 48200a35
, Сергей Канев ba5ea4a8
, Совестно за Брата
, Фрол Медвепут d1caba8f
, vad
, Gabriel Monte
, Гыг с Вами
, Александр Кулаков 06a0bbd5
, курвиметр
, Welle
, grec
, Николай Водяной
, финансист
, Miko R 798886a8
, Сергей 46a07dfb
, Валерий Проценко
, Понтий Пилат
, uporotiy
, industrylife
, Valerij Tkachenko
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Свободный Радикал Украинец
, Влад Синкевич
, Ali Hasan
, Днепропетровец
, Иван Афанасьев
, sergik
, abue dabie
, Александр Третьяков b707700d
, mrSmith
, Badahos Esp
, Олекс Кравчен
, magic SOM
, bbc 965160aa
, RR
, 133133
, V-roma
, Алексей Букин
, Алексей Носов d8330900
, CА
, Stuart Pearce
, Александр Македонский d12790e1
, Gunter Prin
, цукер берг
, Nickol Nickols
, Владимир Пидвирный
, ВКЛ_это_мы_01
Bob2, Віталій Василишин, Eugeniusz 1, Владимир Рябоконь 841d4226, Алекс Фибер, Андрій Жаровський, Wevelsburg, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Frank Piter, Сергей Андрейчев, Александр Искандер, Сеня Горбунков 48200a35, Сергей Канев ba5ea4a8, delo delo, Чуб, Джамал, PutinKaput, Виктор Кондратюк 1d81b508, Геракл Платонович, Doctor Solt, Андрей Жуков b738201d, Two Step From Hell, дядя Сэм f4c0ca00, Gabriel Monte, Гыг с Вами, громозека, Saw Ewas 1a26b1e6, Olga 0343b7a1, Днепропетровец, Serega 62, финансист, mrSmith, Люцифер, abue dabie, bbc 965160aa, Urs, Понтий Пилат, Miko R 798886a8, Валерий Проценко, vad, Александр Третьяков b707700d, Oleg Youryevich, Грышка Распутный 2
Всего на сайте: 127 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Время подтвердило мои ожидания. Как мэр воюющей страны, Кличко не хватает звезд с неба. Увы - нет его и в оппозиции к карамельным барыгам... Но и катастрофы - тоже нет. Кое-что, самое необходимое, делается, а в политике он не светится. И правильно делает.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А зачем что-то ремонтировать, если можно подписать бумажку - и пол бюджета уже потрачено на кино!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
много камер это конечно полезно, вот если бы еще полиция патрулировала
Ответить
Ответить
Ответить
Кто этого не понимает - тот просто идиот.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З відкритих джерел відомо, що з 2016 рік в Києві здійснено 75 тисяч (СІМДЕСЯТ П'ЯТЬ ТИСЯЧ!) кримінальних злочинів. Це тільки зареєстрованих! А скільки постраждалих людей не зверталися!? Це сотні мільйонів, можливо - мільярди гривень збитків. Якщо камери допоможуть скоротять злочини і збитки хоча б на третину - це величезний плюс.
Ответить
Ответить
Ответить
Я знаю точно,не вернусь..
С страну Болванов и РАБов...
Помянем...
Ответить
Ответить
Теперь Кличко в Киеве будет себя чувствовать привычно, как на известной спортивной арене Нью-Йорка Мэдисон Сквер Гарден, где количество зрителей сопоставимо с количеством видеокамер в Киеве.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-кто и у кого закупал (закупит) оборудование и на каких основаниях;
- кто осуществляет проектирование, монтаж, наладку, обучение, обслуживание;
- стоимость всего этого, и как она соотносится с лондонской;
- если цена равна лондонской, то получает ли обслуживающий персонал лондонские зарплаты.
И обо всём этом киевляне строго спросят Виталия Владимировича. Очень строго. Особенно о результатах внедрения.
Да, а как вы думали? Зачем сразу же визжать, что это плохо? Нет, потенциально это хорошо. Потенциально. А факты - их надо исследовать по факту. Вот как с рюкзаками Авакова. Что, рюкзаки не нужны? Нужны. Но по факту - дерьмо впарили за сумасшедшие деньги. Что дальше? Дальше надо ответить по закону. Причём так, чтобы другим неповадно было.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить