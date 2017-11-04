Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши

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Bob2, Віталій Василишин, Eugeniusz 1, Владимир Рябоконь 841d4226, Алекс Фибер, Андрій Жаровський, Wevelsburg, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Frank Piter, Сергей Андрейчев, Александр Искандер, Сеня Горбунков 48200a35, Сергей Канев ba5ea4a8, delo delo, Чуб, Джамал, PutinKaput, Виктор Кондратюк 1d81b508, Геракл Платонович, Doctor Solt, Андрей Жуков b738201d, Two Step From Hell, дядя Сэм f4c0ca00, Gabriel Monte, Гыг с Вами, громозека, Saw Ewas 1a26b1e6, Olga 0343b7a1, Днепропетровец, Serega 62, финансист, mrSmith, Люцифер, abue dabie, bbc 965160aa, Urs, Понтий Пилат, Miko R 798886a8, Валерий Проценко, vad, Александр Третьяков b707700d, Oleg Youryevich, Грышка Распутный 2
Всего на сайте: 127 писателей
Нацисты всех мастей зигуют в центре Москвы, орут крымнаш и славят Путина.
Ну, а фашисты конечно же в Киеве.
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ЭР-РИЯД 40 минут назад силы воздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена.
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поляки - шестерки и могут верещать, сколько хотят, от них ничего не зависит
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Вы неадекват или глупый человек.
Эти ваши тяжеловесы получают больше 10 лярдов евро вгод из еврофондов, в которые вкладывают западные страны такие как Германия Франция Великобритания и т.д. Вот они тяжеловесы.
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это нелепая опечатка?
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Но немцы считают, что безопасно, если деньги пойдут им. Их тоже можно понять.
С кем США читайте сами:
По состоянию на сегодняшний день, Госдепартамент США своими распоряжениями исключил из-под действия санкций проекты энергетического сектора России. Источник: https://censor.net.ua/n461726
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От сюда и вся вонь по поводу СП-2 от Польши.
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- немецкий BASF/Wintershalll
- немецкий E.ON
- французская Engie
- голландская N.V. Nederlandse Gasunie
А также: кто из инвесторов шлангопроекта-2 соскочит первый?
- австрийский OMV
- британский Shell
- немецкий Uniper
Цыплят по 18-му году считают.
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Как по мне, пусть бы рашка вообще прекратила транзит газа через Украину.
Конечно, не понравится бандитам, финансирующим за это свои партии и депутатов, которые "как надо" голосуют за эти деньги.
И "Луи Виттон" оттуда же.
Так что пойдёты вы к мяуХ, любезные, со своим нытьём про "Северный поток-2".
Те же мрази рыдали такими же крокодильими слезами когда патриоты блокировали торговлю с сепаратистами Донбасса.
Тогда тоже "украйина втрачала".
А всё очень просто - не нужно выбирать во власть тех проходимцев и негодяев, которые во власти уже были.
Тогда и "ришэння" их не будут антинародными.
Положительный момент в прекращении транзита есть следующий - отсутствие халявных миллиардов долларов заставит киевских проходимцев заниматься ВОЗРОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВ в Украине и заключением договоров со всеми странами мира для реализации украинского товара.
Конечно, работать труднее чем "отрымуваты" денежку за транзит.
Нефтемафиозные троляки, жду ваших высеров.
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