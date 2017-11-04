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Теги: газопровод (588) Польша (4193) США (13686) Северный поток (161)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши

Варшава предостерегла Вашингтон, что строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы.

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Daniel Rodriguez додає 6 нових світлин.27 хв · Дно народного единства на россии.
Нацисты всех мастей зигуют в центре Москвы, орут крымнаш и славят Путина.
Ну, а фашисты конечно же в Киеве.Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3263Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3420Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 8310Строительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 970
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они на митинге просто..оратор орёт "расия для руске",а они дружно возражают:"минуточку!"
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Меркель одобряє "Сєвєрний поток", агенти путіна в Європі, допомагають терористам!
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А чем он опасен? В Польше построен терминал по приему СПГ.
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Та ладно. Люди в форме СС Галичина куда опаснее.
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Поляки хотят чтобы западная Европа осталась после 2019 года без российского газа? немцы им объяснят.
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Anna Bichik
ЭР-РИЯД 40 минут назад силы воздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена.
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А для Центрально-Западной Европе очень даже хорошо
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Кремльбляди думали что накупив "шредеров", они решили проблему. А хер на рыло! Поляки сейчас политические тяжеловесы в ЕС и кацапов ненавидят на меньше нашего!
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ха-ха-ха, "тяжеловесы", давно я так не ржал
поляки - шестерки и могут верещать, сколько хотят, от них ничего не зависит
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политические тяжеловесы в ЕС (c)

Вы неадекват или глупый человек.
Эти ваши тяжеловесы получают больше 10 лярдов евро вгод из еврофондов, в которые вкладывают западные страны такие как Германия Франция Великобритания и т.д. Вот они тяжеловесы.
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а сколько писали, что если трамп не введет санкции, то импичмент. Ни импичмента ни санкций..
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Подчеркивается, что этот вопрос в настоящий момент является актуальным в американском Конгрессе, поскольку законодатели выражают обеспокоенность промедлением администрации президента США с наложением санкций на Россию Источник: https://censor.net.ua/n461726
это нелепая опечатка?
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Как раз это американцы вывели из под санкций!
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Да пусть строят, что хотят. Всё равно из транзитных денег народу Украины ничего не перепадает: это бабло только рождает коррупцию.
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Конечно опасно остаться без денег за транзит, о чём спор?
Но немцы считают, что безопасно, если деньги пойдут им. Их тоже можно понять.
С кем США читайте сами:
По состоянию на сегодняшний день, Госдепартамент США своими распоряжениями исключил из-под действия санкций проекты энергетического сектора России. Источник: https://censor.net.ua/n461726
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Строительство "Северного потока-2" представляет опасность для тразита газа через Польшу и прибыли для Польши.

От сюда и вся вонь по поводу СП-2 от Польши.
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Спрашивается в задаче: какие убытки понесут каждый из этих еврокацооператоров шланга-2?
- немецкий BASF/Wintershalll
- немецкий E.ON
- французская Engie
- голландская N.V. Nederlandse Gasunie

А также: кто из инвесторов шлангопроекта-2 соскочит первый?
- австрийский OMV

- британский Shell
- немецкий Uniper
Цыплят по 18-му году считают.
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Сименс намылился производства в Бундесе закрывать... ...в Эрлангене, в частности -- а это ж родина Сименса.
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Единственная опасность - это нэдоотрымання своих миллиардов долларов в год киевской бандитской мафией за транзит газа "агрессора" европейским "друзьям".
Как по мне, пусть бы рашка вообще прекратила транзит газа через Украину.
Конечно, не понравится бандитам, финансирующим за это свои партии и депутатов, которые "как надо" голосуют за эти деньги.
И "Луи Виттон" оттуда же.
Так что пойдёты вы к мяуХ, любезные, со своим нытьём про "Северный поток-2".
Те же мрази рыдали такими же крокодильими слезами когда патриоты блокировали торговлю с сепаратистами Донбасса.
Тогда тоже "украйина втрачала".
А всё очень просто - не нужно выбирать во власть тех проходимцев и негодяев, которые во власти уже были.
Тогда и "ришэння" их не будут антинародными.
Положительный момент в прекращении транзита есть следующий - отсутствие халявных миллиардов долларов заставит киевских проходимцев заниматься ВОЗРОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВ в Украине и заключением договоров со всеми странами мира для реализации украинского товара.
Конечно, работать труднее чем "отрымуваты" денежку за транзит.
Нефтемафиозные троляки, жду ваших высеров.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтроительство “Северного потока-2” представляет опасность для региона Центрально-Восточной Европы, - МИД Польши
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