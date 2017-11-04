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 Форум Украины(632776)
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Теги: Турчинов (3373) протестантизм (14) Реформация (14)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы часто копируем опыт других стран, не учитывая фундамента, на котором проходили эти реформы", - Турчинов на форуме по случаю 500-летия Реформации. ВИДЕО

3-4 ноября 2017 года во дворце культуры "Украина" проходил форум, посвященный 500-летию Реформации. В ходе форума перед его участниками выступил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Фундамент коррупции и мародерства , это вас зачаровывает и манит .
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да насрать на библю Пастор! Какой еще нах фундамент?! типа кацапов "реформы не идут потому что мы особенные"? Не надо изобретать велосипед, просто обеспечьте выполнение законов всеми без исключения, на то вы и власть! Остальное приложиться само...
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Территории просрал , а теперь охлос поучает .
Прочитай нам лекцию , как нихрена хорошего для страны не сделать , но постоянно быть у корыта !
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Ежегодно полностью разоряются 250 000 канадских фермеров,тем не менее Канада обеспечивает хлебом себя и продаёт за бугор.Фермеры после пролёта начинают бизнес снова...
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Пригадую події 2014 року, коли пан Турчинов Олександр став на чолі нашої держави. Потужна енергія вирувала на українських теренах: політики, добровольці, волонтери, релігійні діячі та звичайні громадяни зібрались в один потужний кулак, який здатен був трощити на своєму шляху будь-якого ворога.
Я вірю, що Господь Бог нам дасть всім сили та розум і ми зможемо подолати всіх наших ворогів і наша країна знову зіллється в одне єдине море !
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І вас таких, віруючих у чюдо-Турчинова, зібралось аж троє. Непогано. Приблизно втричі більше, ніж мало би бути.
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Эти казлы мешают нам жить....
В.Ф.Индюкович.2004 год...
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Специально не читал статью, перешел сразу к комментам...
(Давно хотел такой эксперемент провести, вот - подвернулся случай)
Итак, судя по комментам, Пастор на форуме проповедь читал!!!

И надо для себя выяснить, что значит понятие рехвормации?
И прочесть всё таки статью, чтобы понять, это какой форум был: экономический или религиозный
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Сегодня Игорю Талькову могло быть 60 лет...
я знаю точно,не вернусь..
в страну баранов и РАБов...
Помянем...
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Вот так живут Америка с Европой
Вот так живут Америка с Европой

А у нас - ...через тернии к звездам

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Все хотят хорошей жизни,но не хотят меняться.Кивают на власти,хотя сами у самих порядка в жизни нет-в семьях,быту,в работе и т.д.Протестанский кодекс труда,нравственные ценности-многие развитые страны вышли в лидеры,процветают,благодаря большому количеству в стране протестантов.Мало кто хочет этому поучиться,а напрасно.Протестанты,баптисты -являлись двигателем прогресса,культуры,нравственности на протяжении веков.(в совке они затравливались и искоренялись,в развитых странах,напр,Штаты-всячески поддерживались ).Слова можно опровергнуть словами,но чем опровергнешь жизнь?
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Ярослав Зиневич Смотрим, написано дубинский ПРО! Под данной подписью такое незначительное "Мы часто копируем опыт других стран, не учитывая фундамента, на котором проходили эти реформы", - Турчинов на форуме по случаю 500-летия Реформации - Цензор.НЕТ 3384РЕКЛАМА! Если проще то заказуха. Вуаля можно отправлять в мемориз "Мы часто копируем опыт других стран, не учитывая фундамента, на котором проходили эти реформы", - Турчинов на форуме по случаю 500-летия Реформации - Цензор.НЕТ 3384!
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Dubinsky.pro

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Немецкая пресса признала Порошенко - диктатором.
Именно такой вывод можно сделать из разгромной статьи в крупнейшей ежедневной немецкой газете Süddeutsche Zeitung под заголовком "Порошенко подчиняет себе правосудие".
Что это означает для Украины, и почему эта статья появилась в немецкой прессе именно сейчас - анализирую в своём новом видео-блоге.

https://youtu.be/IyuvCHy1dfo
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а чего ты мне тычешь эту зраду?я что ли ее удалял?
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Пастор потрошку начинает жопой вихлять Ведь 90% украинцев и всему цывилизаваному миру (раша не в счет) понятно Реформы ни какие не реформы и около реформ и близко не стояли Ето с одной стороны способ выбить кредиты от МВФ И конечно же по бырику переправить бабло в офшоры И лапша на уши нам лохам Дескать терпите наши аферы и воровство Потому кеак мы в процессе реформ Но подчеркиваю 90% не верят ни единому слову пейсатых офшорников С тревогой смотрю как протестная пружина сжимается все сильнее и сильнее Страшно за страну А отмороженым иудеям пофиг Им не страшно
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с чего бы это? ты недоволен-ты и рассказывай.
а реформа-это и есть прикрытие неразумных расходов для увеличения рентабельности хозяйства страны.в том числе и отсечение халявщиков разных уровней-от олигархов до лентяев.
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Я тебе копеечный Гыга говорю о неприкрытом грабеже аферистов возглавляенмых Петручио Халявщики ето как раз они а не работающие украинци Ты хоть сам понял что ты написал? О какой рентабельности может идти речь ? Как ети соевые барыги пидармоты могут рентабельно распоряжатся нашими налогами? Если бы я не знал что ты окончил зоотехникум Я бы подумал что ты основы экономикм изучал с Гросей -- трусельным вместе На базаре в Виннице
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вот ты скажи-ты официально гробы клепаешь,или в гараже втихаря?если втихаря-значит халявщик,не платишь налогов и в пенсионный фонд...а потом причитаешь,что пенсии маленькие
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"Главный урок - не можно достигнуть изменений вокруг, пока ты не изменишься сам. Только изменившись самому можно изменить страну".

============
Опять намекает, влада неуинаватая, шо ворует и мародерит на крови.
Главное зло - сами граждане, которые бросают бумажки мимо урны.
Хуцпатый демагог уже даже не маскируется.
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куча постов- а по теме только вопли на манер кукарекания на Москве века так 17го - мол книги печатны в лютеранском Париже
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Какой реформатор, если был комсомольским вожаком.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мы часто копируем опыт других стран, не учитывая фундамента, на котором проходили эти реформы", - Турчинов на форуме по случаю 500-летия Реформации. ВИДЕО
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