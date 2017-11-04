"Мы часто копируем опыт других стран, не учитывая фундамента, на котором проходили эти реформы", - Турчинов на форуме по случаю 500-летия Реформации. ВИДЕО

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Прочитай нам лекцию , как нихрена хорошего для страны не сделать , но постоянно быть у корыта !
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Я вірю, що Господь Бог нам дасть всім сили та розум і ми зможемо подолати всіх наших ворогів і наша країна знову зіллється в одне єдине море !
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В.Ф.Индюкович.2004 год...
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(Давно хотел такой эксперемент провести, вот - подвернулся случай)
Итак, судя по комментам, Пастор на форуме проповедь читал!!!
И надо для себя выяснить, что значит понятие рехвормации?
И прочесть всё таки статью, чтобы понять, это какой форум был: экономический или религиозный
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вана пудрить мізки сектантам( електорату):
https://www.youtube.com/watch?v=2yypEzXkaAw
лазар: https://www.youtube.com/watch?v=vxmcKiAERDg
сироїдша: http://censor.net.ua/photo_news/398036/vitsespiker_syroid_i_glava_kievskoyi_samopochi_gusovskiyi_zasvetilis_na_sobranii_skandalnoyi_sekty_fotoreportajvideo( ось ця секта https://www.youtube.com/watch?v=e20h-_MGqWM)
аделаджа і ко: https://tsn.ua/ukrayina/adeladzha-pochinav-zombuvati-ukrayinciv-za-dopomogoyu-pavlika-chapkisa-i-bilozir.html , https://www.youtube.com/watch?v=svKv2XKrKuo, https://www.youtube.com/watch?v=DBtiya6TPmk
і- о майн гот!: http://oleg-leusenko.livejournal.com/3357009.html
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я знаю точно,не вернусь..
в страну баранов и РАБов...
Помянем...
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Вот так живут Америка с Европой
А у нас - ...через тернии к звездам
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Немецкая пресса признала Порошенко - диктатором.
Именно такой вывод можно сделать из разгромной статьи в крупнейшей ежедневной немецкой газете Süddeutsche Zeitung под заголовком "Порошенко подчиняет себе правосудие".
Что это означает для Украины, и почему эта статья появилась в немецкой прессе именно сейчас - анализирую в своём новом видео-блоге.
https://youtu.be/IyuvCHy1dfo
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а реформа-это и есть прикрытие неразумных расходов для увеличения рентабельности хозяйства страны.в том числе и отсечение халявщиков разных уровней-от олигархов до лентяев.
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Опять намекает, влада неуинаватая, шо ворует и мародерит на крови.
Главное зло - сами граждане, которые бросают бумажки мимо урны.
Хуцпатый демагог уже даже не маскируется.
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