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Материалы по теме:  Новая полиция
Теги: Киев (18595) Одесса (6112) присяга (175) патрульная полиция (1497)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Присягу патрульных приняли 174 полицейских в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж

4 ноября в Киеве и Одессе состоялась церемония присяги новобранцев Патрульной полиции Украины.

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Буде кому "Пріуси" знищувати, а то попередня партія вже звільнилася.
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Ответьте мне на один вопрос ,зачем Украине столько дармоедов ,на которых пахать можно ,ладно они не фига не делают,так ведь ещё и воруют ....
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каждый "новый" мусор - очьень важьно это потребитель минимум одного рюкзачка от собаки аваки.
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Нова, "реформована" аваковим поліція б'є людей так само, як і нереформований "беркут".. Події в Дніпрі 9-го травня це наочно продемонстрували..Поки Аваков в кріслі міністра МВС - нічого доброго від поліції для пересічного українця не буде..
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В России тебе за подийи 9 травня ---- дали бы лет 20 Колымской экзотики -- а в США просто бы пулю в лоб .Согласен ?
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работать я не хочу
а воровать боюся
поеду я до Киева
в полицию наймуся....
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Отныне они будут служить обществу, обеспечивая права и свободы человека.

Чукча даже видел этого человека (с)
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...Генштаб: Облавы в развлекательные заведения устраивают не военкоматы
Генштаб: Облавы в развлекательные заведения устраивают не военкоматыРейды в развлекательные заведения с проверкой документов и задержанием молодых людей устраивают не военкоматы. Об этом рассказал пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.
«Такими действиями они (организаторы рейдов) манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата, якобы это они проводят какие-то облавы. Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий - проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции», - заявил Венскович.Он не исключает, что такие рейды организовываются по инициативе местного управления, поскольку ответственность за призыв граждан на военную службу возлагается на местные органы власти.«Для этого они формируют призывную комиссию, которую возглавляет один из заместителей главы госадминистрации. В состав комиссии входят военный комиссар, представитель Нацполиции, медицинский работник и работники органов соцзащиты населения и другие должностные лица, в соответствии с решением глав обладминистраций и их заместителей», - отметил спикер ВСУ.В случае, если гражданин уклоняется от призыва, призывная комиссия может признать его уклонистом, после чего передает документы в полицию для принятия мер - админвзыскания, принудительного привода в призывной участок, возбуждения дела, и т.д.
Напомним, ранее во Львове сотрудники полиции и военнослужащие устроили облаву - они заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений.Также в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в ночном клубе Jugendhub в Киеве. Очевидцы сообщали, что во время рейда правоохранители применяли силу к посетителям клуба. Людей били и обыскивали...
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мне токо интересно , здесь все уже забыли совковых МУСОРОВ.
НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИХ РЕБЯТ.ОНИ ИЗ МОЕГО ГОРОДА!
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Не знаю, как на счет нацгвардии, но с новыми патрульными пришлось столкнуться!
И, что скажу, остался приятно удивлён...
При старых ментах, точно упекли бы в кутузку и требовали бы отступные!
А эти, даже, предложили домой подвезти...
Но я не стал наглеть - сказал, что всё нормально и сам доберусь...
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ты антонина херащенка или шкуряга из катманды?
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magic SOM - так это значит были вы? Ходит эта легенда по всей Украине... Рад познакомится..
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Щасливої дороги юнака і дівчини, щасливої і плідної служби! А " зрадофилам" і кацапам здохнути від безсилля!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрисягу патрульных приняли 174 полицейских в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж
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