Присягу патрульных приняли 174 полицейских в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж

Udo Dirkshnaider
, Larisa_BY
, Cazzag
, Виталий Кузь
, Ozols
, Дегтярева Людмила
, Великая Исландия
, курвиметр
, Ахахахов
, Виктор Кондратюк 1d81b508
, Понтий Пилат
, Гарик Не инженер c161d501
, Ali Hasan
, Lvbnhj
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Stuart Pearce
, Вячеслав
, Olga 0343b7a1
, Frol Fedoroff
, Леонид Днепр
, Игорь Д
, Том Джонс
, Совестно за Брата
, Vovcheg Zak
, Lee Cowerdale
, Иван Афанасьев
, Геннадій Бикодір adb80589
, Лео Кот
, Bodalux
, 9c2631de
, Alex_dos
, Andrey Bolcman
, линда либерман
, Vitua
, Ivan Sulima
, KingDiamond
, 1BetarD
, Vsevolod Marchenko
, ДНЕПР_форэва
, Aлександр Alexsis
, Владимир Суб
, Robert Chenk
, trolik
, Чуб
, NonCFist
, frosch
, Wevelsburg
, Alex Rabinovich
, Андрей Ильчук
, Гриигорий Барковский
, kalbasa
, Alex Elk 9e43b54c
, Антип61
, belge
, Gabriel Monte
, жовтоблакитний
, Michail Postolaki
, Fobos
, igor555 ab2700df
, sobir
, Крим Український 47992915
, magic SOM
, Аль Капучіно
, Вова Нетот
, Черноморец не команда Черномор
, Ринат Амедов
, Володимир Петренко
, ConfianZa
, starkon
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Зойч
, цыцкин
, Doctor Solt
, XXXD 67ce5722
, Люцифер
, Виталий Бобровский
, Yurii Sliusarchuk
, про
, Николай Ветров 57d4d184
, Валерий Проценко
, Гыг с Вами
, Прохожый
, Игорь Монахов
, sergik
, Colt
, Батька Махно
, shokolad
, Witness
, Two Step From Hell
, Urs
, 12345678
, Toshno Newapkokrad
, ЯЗНАЮ
, Олег Хардин
, Сергей Козлов ae836211
, Юлія Фуркалова
, КакПагодкаВМацквє
, Игнатьев Фион
, константин станиславский
, Flamingo
, Alex Argument
, alisa zima
, Bandera Rosa
, Zhali 0086e8c6
, КузьмичUA
, Едвард
, финансист
, V-roma
, Алла Новосад 5b57f84f
Ахахахов, Геннадій Бикодір adb80589, Великая Исландия, Игорь Мельник 1e80ecc1, Гарик Не инженер c161d501, Udo Dirkshnaider, Владимир Суб, Vitua, Понтий Пилат, Чуб, kalbasa, курвиметр, Aлександр Alexsis, ДНЕПР_форэва, Дегтярева Людмила, Gabriel Monte, Ivan Sulima, Alex Rabinovich, KingDiamond, Lvbnhj, Вячеслав, Лео Кот, Крим Український 47992915, Ринат Амедов, Аль Капучіно, Wevelsburg, Володимир Петренко, Совестно за Брата, belge, Андрей Ильчук, Прохожый, trolik, sergik, про, Colt, Леонид Днепр, Ali Hasan, Robert Chenk, ConfianZa, Urs, Григорий Барковский 5bc4f112, Two Step From Hell, Vsevolod Marchenko, Сергей Козлов ae836211, Doctor Solt, Toshno Newapkokrad, Larisa_BY, Andrey Bolcman
Всего на сайте: 157 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1740934329281917&id=100000961002213 ….
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а воровать боюся
поеду я до Киева
в полицию наймуся....
Ответить
Ответить
Чукча даже видел этого человека (с)
Ответить
Генштаб: Облавы в развлекательные заведения устраивают не военкоматыРейды в развлекательные заведения с проверкой документов и задержанием молодых людей устраивают не военкоматы. Об этом рассказал пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.
«Такими действиями они (организаторы рейдов) манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата, якобы это они проводят какие-то облавы. Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий - проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции», - заявил Венскович.Он не исключает, что такие рейды организовываются по инициативе местного управления, поскольку ответственность за призыв граждан на военную службу возлагается на местные органы власти.«Для этого они формируют призывную комиссию, которую возглавляет один из заместителей главы госадминистрации. В состав комиссии входят военный комиссар, представитель Нацполиции, медицинский работник и работники органов соцзащиты населения и другие должностные лица, в соответствии с решением глав обладминистраций и их заместителей», - отметил спикер ВСУ.В случае, если гражданин уклоняется от призыва, призывная комиссия может признать его уклонистом, после чего передает документы в полицию для принятия мер - админвзыскания, принудительного привода в призывной участок, возбуждения дела, и т.д.
Напомним, ранее во Львове сотрудники полиции и военнослужащие устроили облаву - они заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений.Также в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в ночном клубе Jugendhub в Киеве. Очевидцы сообщали, что во время рейда правоохранители применяли силу к посетителям клуба. Людей били и обыскивали...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИХ РЕБЯТ.ОНИ ИЗ МОЕГО ГОРОДА!
Ответить
И, что скажу, остался приятно удивлён...
При старых ментах, точно упекли бы в кутузку и требовали бы отступные!
А эти, даже, предложили домой подвезти...
Но я не стал наглеть - сказал, что всё нормально и сам доберусь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить